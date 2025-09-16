Dövizler / AUDCHF
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
AUDCHF: Australian Dollar vs Swiss Franc
0.52356 CHF 0.00042 (0.08%)
Sektör: Döviz Baz: Australian Dollar Kâr para birimi: Swiss Franc
AUDCHF döviz kuru bugün 0.08% değişti. Gün boyunca döviz kuru, 1 AUD başına Düşük fiyatı olarak 0.52142 CHF ve Yüksek fiyatı olarak 0.52547 CHF aralığında işlem gördü.
Avustralya doları vs İsviçre frankı hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Fiyat grafiği, Avustralya doları fiyatının geçmişte nasıl değiştiğini gösterir. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AUDCHF haberleri
- Weekly Pairs in Focus 21th to 26th September 2025 (Charts)
- Australia Forex Today: Aussie lower ahead of September PMI data
- AUD/USD trims losses, returns to 0.6600 as US Dollar recovery stalls
- Australian Dollar extends losses as US Dollar gains on steady Fed outlook
- AUD/USD holds above 0.6600 despite weak jobs report – BBH
- AUD/USD picks up after Australian jobs’ setback, returns above 0.6656
- AUD/USD: Likely to trade in a range between 0.6635 and 0.6685 – UOB Group
- AUD/USD Forex Signal 18/09: Confusing Price Action (Chart)
- AUD/USD recovers some weak Aussie labor data-driven losses, US jobless claims eyed
- Australian Dollar declines following employment data
- AUD/USD drops on Fed’s hawkish cut, Aussie jobs data eyed
- US Dollar Reverses Post-Fed: AUD/USD, GBP/AUD in Focus
- Australia unemployment seen unchanged at 4.2% in August
- AUD/USD holds above 0.6665 awaiting US Fed’s decision
- AUD/USD to edge above 0.6700 – UOB Group
- AUD/USD Forex Signal 17/09: Breaks Out Ahead of Fed (Chart)
- Australian Dollar edges lower as US Dollar holds ground ahead of Fed policy
- AUD/USD continues bullish climb, taps 47-week high
- Forex Today: It’s all about the Federal Reserve
- AUD/USD holds onto gains near 0.6670 as US Dollar declines further
- AUD/USD: Unlikely to reach 0.6700 – UOB Group
- AUD/USD Forecast 16/09: Fed Decision Nears (Video)
- AUD/USD Forex Signal 16/9: Aussie Finally Breaks Out (Chart)
- RBA's Hauser: AUD has been a well-functioning 'natural' hedge for global risk assets
AUDCHF on the Community Forum
AUDCHF için alım-satım uygulamaları
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (65)
Bu göstergeyi satın alan herkese aşağıdaki ekstra içerikler ücretsiz olarak sunulmaktadır: Her işlemi otomatik olarak yöneten, Stop Loss ve Take Profit seviyelerini ayarlayan ve işlemleri strateji kurallarına göre kapatan özel yardımcı araç: "Bomber Utility" Göstergenin farklı varlıklar üzerinde kullanılmasına yönelik ayar dosyaları (set dosyaları) Bomber Utility için 3 farklı modda kullanım sunan ayar dosyaları: "Minimum Risk", "Dengeli Risk" ve "Bekle-Gör Stratejisi" Bu ticaret stratejisini hı
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Size, kendi manuel trade sistemim Algo Pumping üzerine kurduğum yepyeni bir uzman danışman (EA) sunuyorum. Bu stratejiyi ciddi şekilde geliştirdim, içine önemli özellikler, filtreler ve ekstra güçler ekledim. Ve şimdi, karşınızda piyasaya sürdüğüm yeni nesil trade botu: Gelişmiş Algo Pumping Swing Trading algoritmasıyla piyasa tarıyor, Depoyu korumak için otomatik Stop Loss emirleri koyuyor, Hem "Prop Firm Trading" hem de "Bireysel Trading" için mükemmel uyum sağlıyor, Martingale yok, agresif or
TTM Squeeze Pro Adaptive Momentum Breakout Tool
Mathieu Adams
Description of the TTM Squeeze Momentum Pro Indicator Introducing TTM Squeeze Momentum Pro — a powerful, all-in-one volatility and momentum breakout system designed for serious traders who want high-probability trade setups during compression and expansion phases of the market. This proprietary indicator combines the time-tested TTM Squeeze concept with an inertia-weighted momentum engine , providing enhanced visual confirmation for entry timing and market strength. The indicator detects low-vol
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (15)
Size mükemmel bir teknik gösterge olan Grabber’ı tanıtıyorum. Bu araç, kullanıma hazır bir “her şey dahil” işlem stratejisi olarak çalışır. Tek bir yazılım kodu içinde güçlü piyasa teknik analiz araçları, işlem sinyalleri (oklar), uyarı işlevleri ve push bildirimleri entegre edilmiştir. Bu göstergeyi satın alan herkes aşağıdaki hediyeleri ücretsiz olarak alır: Açık emirleri otomatik yönetmek için Grabber Yardımcı Aracı Kurulum, yapılandırma ve nasıl işlem yapılacağını adım adım anlatan video kıl
Sonic
Jalaluddin Raheemi
only 3 copies will be sold at the current price and then the price will increase to $399. Sonic EA is the result of studying and testing our best trading strategies and combining them with Artificial Intelligence technology. This EA is a perfect combination of quality, technology, intelligence, safety, and experience. This is just the start of this project, Every week our team works hard to improve this trading algorithm and add the best features to it. Monitoring : Sonic MT5 1 Signal new
PyNinjaTrader
Offpista LTD
PyNinjaTrader - NinjaTrader 8 için Sürükle ve Bırak Python API Bağlayıcısı PyNinjaTrader, basit bir sürükle ve bırak stratejisi kullanarak Python komut dosyalarınızı NinjaTrader 8'e sorunsuz bir şekilde bağlar. Tamamen test edilmiş, hızlı ve etkili bu çözüm, stratejinin sunucu, Python betiğinin ise istemci görevi üstlendiği iletişim için websocket'leri kullanır. Özellikler: - NinjaTrader 8 Terminaline Python girişi - Sürekli bağlantı için canlı tutma işlevi - NinjaTrader 8 hesap bilgilerini P
The Rise of Skywalker MT5
Marta Gonzalez
The Rise of Skywalker: It is an advanced trading system. This is a fully automatic Expert Advisor, which allows you to presize the trade according to the preferences of the trader. Is a revolution in the customization of the trading. The Rise of Skywalker is a expert advisor based in the indicator The Rise of Sky walker: ( https://www.mql5.com/es/market/product/44534 ) This system uses only one trade in each operation. Do not use Grip or martingale Low risk system since it h
Position Trader EA MT5
LEE SAMSON
5 (2)
Herhangi bir ticaret stratejisini bir pozisyon ticaret stratejisine dönüştürün veya size karşı hareket eden pozisyonlar için otomatik düşüş kontrol sistemi de dahil olmak üzere kanıtlanmış RSI ve ADR tabanlı pozisyon ticaret stratejilerini takas edin. Bu EA, uzun yıllardan beri Market Structure Trader web sitesinde öğretilen pozisyon ticaret stratejileri için kullanılan MRA EA'nın geliştirilmiş hali ve basitleştirilmiş halidir. Web sitesine bağlantı, ücretsiz pozisyon ticareti kursu ve diğer ür
Günlük aralık
0.52142 0.52547
Yıllık aralık
0.49976 0.58695
- Önceki kapanış
- 0.5231 4
- Açılış
- 0.5232 7
- Satış
- 0.5235 6
- Alış
- 0.5238 6
- Düşük
- 0.5214 2
- Yüksek
- 0.5254 7
- Hacim
- 29.567 K
- Günlük değişim
- 0.08%
- Aylık değişim
- 0.24%
- 6 aylık değişim
- -5.12%
- Yıllık değişim
- -10.18%
21 Eylül, Pazar