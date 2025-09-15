Divisas / AUDCHF
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
AUDCHF: Australian Dollar vs Swiss Franc
0.52384 CHF 0.00003 (0.01%)
Sector: Divisa Básica: Australian Dollar Divisa de beneficio: Swiss Franc
El tipo de cambio de AUDCHF de hoy ha cambiado un -0.01%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.52349 CHF por 1 AUD, mientras que el máximo ha alcanzado 0.52495 CHF.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Dólar australiano vs franco suizo. Las cotizaciones en tiempo real le ayudarán a reaccionar con rapidez a los cambios del mercado. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de Dólar australiano en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AUDCHF News
- AUD/USD Forex Signal 18/09: Confusing Price Action (Chart)
- AUD/USD recovers some weak Aussie labor data-driven losses, US jobless claims eyed
- Australian Dollar declines following employment data
- AUD/USD drops on Fed’s hawkish cut, Aussie jobs data eyed
- US Dollar Reverses Post-Fed: AUD/USD, GBP/AUD in Focus
- Australia unemployment seen unchanged at 4.2% in August
- AUD/USD holds above 0.6665 awaiting US Fed’s decision
- AUD/USD to edge above 0.6700 – UOB Group
- AUD/USD Forex Signal 17/09: Breaks Out Ahead of Fed (Chart)
- Australian Dollar edges lower as US Dollar holds ground ahead of Fed policy
- AUD/USD continues bullish climb, taps 47-week high
- Forex Today: It’s all about the Federal Reserve
- AUD/USD holds onto gains near 0.6670 as US Dollar declines further
- AUD/USD: Unlikely to reach 0.6700 – UOB Group
- AUD/USD Forecast 16/09: Fed Decision Nears (Video)
- AUD/USD Forex Signal 16/9: Aussie Finally Breaks Out (Chart)
- RBA's Hauser: AUD has been a well-functioning 'natural' hedge for global risk assets
- Australian Dollar moves little following RBA Sarah Hunter's comments
- RBA’s Hunter: Close to getting inflation to target
- AUD/USD hits ten-month highs as Fed cut bets weigh on US Dollar
- AUD/USD: The next level to watch is 0.6700 – UOB Group
- AUD/USD jumps to near 0.6670 as Fed dovish bets improve market mood
- Forex Today: Big central bank week begins in a calm manner
- US Treasury Sec. Bessent: Made good progress on technical details with China
AUDCHF on the Community Forum
Aplicaciones comerciales para AUDCHF
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (64)
Cada comprador de este indicador recibe adicionalmente y de forma gratuita: La utilidad exclusiva "Bomber Utility", que acompaña automáticamente cada operación, establece niveles de Stop Loss y Take Profit, y cierra operaciones según las reglas de la estrategia; Archivos de configuración (set files) para ajustar el indicador en diferentes activos; Archivos de configuración para el "Bomber Utility" en los modos: "Riesgo Mínimo", "Riesgo Balanceado" y "Estrategia de Espera"; Un manual en video pas
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.77 (66)
Te presento un EA, construido sobre mi sistema manual de trading — Algo Pumping . Le metí una buena mejora a esta estrategia, le añadí extras clave, filtros, y tecnología de primera, y ahora lanzo al mercado este bot que: Opera con el avanzado algoritmo de Algo Pumping Swing Trading, Coloca órdenes Stop Loss para proteger tu cuenta, Funciona perfecto tanto para "Prop Firm Trading" como para "Personal Trading", No usa martingala ni grids pesados, Se mueve en el timeframe M15 (próximamente también
TTM Squeeze Pro Adaptive Momentum Breakout Tool
Mathieu Adams
Descripción del Indicador TTM Squeeze Momentum Pro La introducción de TTM Squeeze Momentum Pro - un potente, todo-en-uno la volatilidad y el impulso de ruptura del sistema diseñado para los comerciantes serios que quieren configuraciones de alta probabilidad de comercio durante las fases de compresión y expansión del mercado. Este indicador patentado combina el concepto probado TTM Squeeze con un motor de impulso ponderado por inercia , proporcionando una confirmación visual mejorada para el mom
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (15)
Te presento un excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como una estrategia de trading "todo incluido" lista para usar. En un solo código se integran potentes herramientas de análisis técnico del mercado, señales de trading (flechas), funciones de alertas y notificaciones push. Cada comprador de este indicador recibe además de forma gratuita: Grabber Utility: una herramienta para la gestión automática de órdenes abiertas Video manual paso a paso: cómo instalar, configurar y operar con
PyNinjaTrader
Offpista LTD
PyNinjaTrader: conector API de Python de arrastrar y soltar para NinjaTrader 8 PyNinjaTrader conecta perfectamente sus scripts de Python con NinjaTrader 8 mediante una estrategia simple de arrastrar y soltar. Esta solución totalmente probada, rápida y eficiente utiliza websockets para la comunicación, con la estrategia actuando como servidor y el script Python como cliente. Características: - Inicio de sesión de Python en la terminal NinjaTrader 8 - Función Keep-Alive para conexión continua -
The Rise of Skywalker MT5
Marta Gonzalez
The Rise of Skywalker: Es un sistema de trading avanzado. Se trata de un Asesor Experto totalmente automático, que permite personalizar el trading según las preferencias del trader. Es una revolución en la personalización del trading. The Rise of Skywalker es un asesor experto basado en el indicador The Rise of Sky walker: ( https://www.mql5.com/es/market/product/44534) Este sistema utiliza sólo un comercio en cada operación. No utiliza Grip ni martingala Sistema de bajo riesgo ya que no tiene f
South East EA
Sugianto
5 (6)
SouthEast es un asesor experto desarrollado a partir de mi experiencia en trading manual que ha sido automatizado. SouthEast está específicamente diseñado para generar los máximos beneficios con pequeños depósitos priorizando la seguridad de sus fondos. ¿Por qué SouthEast? SouthEast no requiere configuraciones complicadas y es fácil de usar porque el usuario sólo tiene que cargar un archivo de configuración que ya está disponible. Actualmente hay archivos para 20 pares de divisas. El mejor EA
Position Trader EA MT5
LEE SAMSON
5 (2)
Convierta cualquier estrategia comercial en una estrategia de negociación de posiciones o opere con las probadas estrategias de negociación de posiciones basadas en RSI y ADR, incluido el sistema de control de reducción automatizado para posiciones que se mueven en su contra. Este EA es una evolución y una simplificación del EA MRA que se ha utilizado para las estrategias de negociación de posiciones que se enseñan en el sitio web de Market Structure Trader durante muchos años. Consulte mi perf
Rango diario
0.52349 0.52495
Rango anual
0.49976 0.58695
- Cierres anteriores
- 0.5238 7
- Open
- 0.5238 9
- Bid
- 0.5238 4
- Ask
- 0.5241 4
- Low
- 0.5234 9
- High
- 0.5249 5
- Volumen
- 14.468 K
- Cambio diario
- -0.01%
- Cambio mensual
- 0.30%
- Cambio a 6 meses
- -5.07%
- Cambio anual
- -10.13%
18 septiembre, jueves
01:30
AUD
- Act.
- -5.4 K
- Pronós.
- 24.4 K
- Prev.
- 26.5 K
01:30
AUD
- Act.
- -40.9 K
- Pronós.
- Prev.
- 63.6 K
01:30
AUD
- Act.
- 4.2%
- Pronós.
- 4.2%
- Prev.
- 4.2%