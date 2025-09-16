통화 / AUDCHF
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
AUDCHF: Australian Dollar vs Swiss Franc
0.52356 CHF 0.00042 (0.08%)
부문: 통화 베이스: Australian Dollar 수익 통화: Swiss Franc
AUDCHF 환율이 당일 0.08%로 변동했습니다. 당일 동안 통화는 1 AUD당 저가 0.52142 CHF와 고가 0.52547 CHF로 거래되었습니다
호주 달러 vs 스위스 프랑 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 과거 차트는 호주 달러 가격이 과거에 어떻게 변했는지 보여줍니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AUDCHF News
- AUD/USD trims losses, returns to 0.6600 as US Dollar recovery stalls
- Australian Dollar extends losses as US Dollar gains on steady Fed outlook
- AUD/USD holds above 0.6600 despite weak jobs report – BBH
- AUD/USD picks up after Australian jobs’ setback, returns above 0.6656
- AUD/USD: Likely to trade in a range between 0.6635 and 0.6685 – UOB Group
- AUD/USD Forex Signal 18/09: Confusing Price Action (Chart)
- AUD/USD recovers some weak Aussie labor data-driven losses, US jobless claims eyed
- Australian Dollar declines following employment data
- AUD/USD drops on Fed’s hawkish cut, Aussie jobs data eyed
- US Dollar Reverses Post-Fed: AUD/USD, GBP/AUD in Focus
- Australia unemployment seen unchanged at 4.2% in August
- AUD/USD holds above 0.6665 awaiting US Fed’s decision
- AUD/USD to edge above 0.6700 – UOB Group
- AUD/USD Forex Signal 17/09: Breaks Out Ahead of Fed (Chart)
- Australian Dollar edges lower as US Dollar holds ground ahead of Fed policy
- AUD/USD continues bullish climb, taps 47-week high
- Forex Today: It’s all about the Federal Reserve
- AUD/USD holds onto gains near 0.6670 as US Dollar declines further
- AUD/USD: Unlikely to reach 0.6700 – UOB Group
- AUD/USD Forecast 16/09: Fed Decision Nears (Video)
- AUD/USD Forex Signal 16/9: Aussie Finally Breaks Out (Chart)
- RBA's Hauser: AUD has been a well-functioning 'natural' hedge for global risk assets
- Australian Dollar moves little following RBA Sarah Hunter's comments
- RBA’s Hunter: Close to getting inflation to target
AUDCHF on the Community Forum
AUDCHF을 위한 트레이딩 애플리케이션
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (65)
이 지표를 구매하신 분께는 다음과 같은 혜택이 무료로 제공됩니다: 각 거래를 자동으로 관리하고, 손절/익절 수준을 설정하며, 전략 규칙에 따라 거래를 종료하는 전용 도우미 툴 "Bomber Utility" 다양한 자산에 맞게 지표를 설정할 수 있는 셋업 파일(Set Files) "최소 위험", "균형 잡힌 위험", "관망 전략" 모드로 설정 가능한 Bomber Utility의 셋업 파일 이 전략을 빠르게 설치, 설정, 시작할 수 있도록 돕는 단계별 영상 매뉴얼 주의: 위의 모든 보너스를 받기 위해서는 MQL5 개인 메시지 시스템을 통해 판매자에게 연락해 주세요. 독창적인 커스텀 지표인 “Divergence Bomber(다이버전스 봄버)”를 소개합니다. 이 지표는 MACD 다이버전스(괴리) 전략을 기반으로 한 올인원(All-in-One) 거래 시스템입니다. 이 기술 지표의 주요 목적은 가격과 MACD 지표 간의 다이버전스를 감지하고, **향후 가격이 어느 방향으로 움직일지를 알려주는
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
최강 EA를 소개합니다! 제 수작업 트레이딩 시스템 ' Algo Pumping '을 기반으로 제작한 녀석입니다. 오랜 시간 동안 전략을 업그레이드하고, 필터와 최신 기술까지 꽉 채워 넣어 드디어 완성된 이 트레이딩 봇은 다음과 같은 특징을 가집니다: 고급 Algo Pumping Swing Trading 알고리즘으로 시장을 공략, 자금 보호를 위해 철저히 Stop Loss 주문 설정, "Prop Firm 트레이딩"과 "개인 트레이딩" 모두에 최적화, 마틴게일이나 무리한 물타기 없이 깔끔한 매매, 기본 M15 타임프레임으로 운용 (곧 H1, H4 타임프레임도 지원 예정), 15개 통화쌍 동시 매매: AUDCAD, AUDCHF, AUDUSD, AUDSGD, CADCHF, EURGBP, EURNZD, EURUSD, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF, 돌파 매매 전략은 사용하지 않음 (쫓아가다 물리는 일 없음), 서버 핑 속도나
TTM Squeeze Pro Adaptive Momentum Breakout Tool
Mathieu Adams
Description of the TTM Squeeze Momentum Pro Indicator Introducing TTM Squeeze Momentum Pro — a powerful, all-in-one volatility and momentum breakout system designed for serious traders who want high-probability trade setups during compression and expansion phases of the market. This proprietary indicator combines the time-tested TTM Squeeze concept with an inertia-weighted momentum engine , providing enhanced visual confirmation for entry timing and market strength. The indicator detects low-vol
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (15)
탁월한 기술적 지표인 Grabber를 소개합니다. 이 도구는 즉시 사용 가능한 “올인원(All-Inclusive)” 트레이딩 전략으로 작동합니다. 하나의 코드 안에 강력한 시장 기술 분석 도구, 매매 신호(화살표), 알림 기능, 푸시 알림이 통합되어 있습니다. 이 인디케이터를 구매하신 모든 분들께는 다음의 항목이 무료로 제공됩니다: Grabber 유틸리티: 오픈 포지션을 자동으로 관리하는 도구 단계별 영상 매뉴얼: 설치, 설정, 그리고 실제 거래 방법을 안내 맞춤형 세트 파일: 인디케이터를 빠르게 자동 설정하여 최고의 성과를 낼 수 있도록 도와줍니다 다른 전략은 이제 잊어버리세요! Grabber만이 여러분을 새로운 트레이딩의 정점으로 이끌어 줄 수 있습니다. Grabber 전략의 주요 특징: 거래 시간 프레임: M5부터 H4까지 거래 가능한 자산: 어떤 자산이든 사용 가능하지만, 제가 직접 테스트한 종목들을 추천드립니다 (GBPUSD, GBPCAD, GBPCHF, AUDCAD, AU
PyNinjaTrader
Offpista LTD
PyNinjaTrader - NinjaTrader 8용 드래그 앤 드롭 Python API 커넥터 PyNinjaTrader는 간단한 드래그 앤 드롭 전략을 사용하여 Python 스크립트를 NinjaTrader 8과 원활하게 연결합니다. 완벽하게 테스트되고 빠르고 효율적인 이 솔루션은 통신을 위해 웹소켓을 활용하며, 전략은 서버 역할을 하고 Python 스크립트는 클라이언트 역할을 합니다. 특징: - NinjaTrader 8 터미널에 Python 로그인 - 지속적인 연결을 위한 Keep-Alive 기능 - Python 클라이언트로 NinjaTrader 8 계정 정보 검색 - Python에서 직접 주문 열기, 수정 및 닫기 - 정적 및 동적 계정 정보에 액세스 - 포괄적인 시장 데이터 및 실행 정보를 얻으세요. - 단 한 줄의 코드로 막대 데이터 다운로드 및 라이브 피드 생성 - apextrading 계좌 특별 할인 - 최대 90% 할인! 설치: - GitHub에서 전체 문서
The Rise of Skywalker MT5
Marta Gonzalez
The Rise of Skywalker: It is an advanced trading system. This is a fully automatic Expert Advisor, which allows you to presize the trade according to the preferences of the trader. Is a revolution in the customization of the trading. The Rise of Skywalker is a expert advisor based in the indicator The Rise of Sky walker: ( https://www.mql5.com/es/market/product/44534 ) This system uses only one trade in each operation. Do not use Grip or martingale Low risk system since it h
Position Trader EA MT5
LEE SAMSON
5 (2)
모든 거래 전략을 포지션 거래 전략으로 바꾸거나, 자신에게 불리하게 움직이는 포지션에 대한 자동 하락 제어 시스템을 포함하여 검증된 RSI 및 ADR 기반 포지션 거래 전략을 거래하세요. 이 EA는 수년 동안 Market Structure Trader 웹사이트에서 강의된 포지션 거래 전략에 사용되어 온 MRA EA를 발전시키고 단순화한 것입니다. 웹사이트, 무료 포지션 트레이딩 코스 및 기타 제품에 대한 링크는 내 프로필을 참조하세요. EA는 "탄성 밴드 이론"을 사용하여 시장 구조 움직임으로 자동으로 확장되며 RSI 지표 또는 거래하려는 외환 상품의 ADR(평균 일일 범위) 확장을 사용하여 은행 및 기관이 취한 되돌리기 움직임을 의미합니다. 포지션 트레이딩은 작은 위험과 다중 진입을 통해 시장에 진입하는 방법입니다. 즉, 초기 거래 진입의 정확성이 진입 후 EA에서 거래를 관리하는 방식보다 덜 중요하다는 의미입니다. 시장은 예측할 수 없으며 장기적으로 지속 가능한 모든 종류의
South East EA
Sugianto
5 (6)
SouthEast is an expert advisor developed from my experience in manual trading that has been automated. SouthEast is specifically designed to generate maximum profits with small deposits by prioritizing the security of your funds. Why SouthEast? SouthEast does not require complicated settings and is easy to use because user only need to upload a set file that is already available. Currently there are set files for 20 fx pairs. The best GRID EA with the ability to control risks. I will share my
일일 변동 비율
0.52142 0.52547
년간 변동
0.49976 0.58695
- 이전 종가
- 0.5231 4
- 시가
- 0.5232 7
- Bid
- 0.5235 6
- Ask
- 0.5238 6
- 저가
- 0.5214 2
- 고가
- 0.5254 7
- 볼륨
- 29.567 K
- 일일 변동
- 0.08%
- 월 변동
- 0.24%
- 6개월 변동
- -5.12%
- 년간 변동율
- -10.18%
20 9월, 토요일