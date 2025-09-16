KurseKategorien
AUDCHF: Australian Dollar vs Swiss Franc

0.52444 CHF 0.00130 (0.25%)
Sektor: Währung Basis: Australian Dollar Gewinnwährung: Swiss Franc

Der Wechselkurs von AUDCHF hat sich für heute um 0.25% verändert. Im Laufe des Tages wurde die Währung mit einem Tief von 0.52142 CHF und einem Hoch von 0.52547 CHF pro 1 AUD gehandelt.

Verfolgen Sie die Australischer Dollar vs Schweizer Franken-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Der historische Chart zeigt, wie sich der Australischer Dollar-Kurs in der Vergangenheit verändert hat. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
0.52142 0.52547
Jahresspanne
0.49976 0.58695
Vorheriger Schlusskurs
0.5231 4
Eröffnung
0.5232 7
Bid
0.5244 4
Ask
0.5247 4
Tief
0.5214 2
Hoch
0.5254 7
Volumen
27.854 K
Tagesänderung
0.25%
Monatsänderung
0.41%
6-Monatsänderung
-4.96%
Jahresänderung
-10.02%
