A taxa do AUDCHF para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mínimo no mercado atingiu 0.52348 CHF para 1 AUD e o máximo foi 0.52522 CHF.

Veja a dinâmica do par de moedas Dólar australiano vs franco suíço. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. O gráfico histórico mostra como o preço do Dólar australiano mudou no passado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.