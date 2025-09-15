CotaçõesSeções
AUDCHF: Australian Dollar vs Swiss Franc

0.52389 CHF 0.00002 (0.00%)
Setor: Moeda Base: Australian Dollar Moeda de lucro: Swiss Franc

A taxa do AUDCHF para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mínimo no mercado atingiu 0.52348 CHF para 1 AUD e o máximo foi 0.52522 CHF.

Veja a dinâmica do par de moedas Dólar australiano vs franco suíço. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. O gráfico histórico mostra como o preço do Dólar australiano mudou no passado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AUDCHF Notícias

AUDCHF on the Community Forum

Faixa diária
0.52348 0.52522
Faixa anual
0.49976 0.58695
Fechamento anterior
0.5238 7
Open
0.5238 9
Bid
0.5238 9
Ask
0.5241 9
Low
0.5234 8
High
0.5252 2
Volume
30.841 K
Mudança diária
0.00%
Mudança mensal
0.31%
Mudança de 6 meses
-5.06%
Mudança anual
-10.12%
18 setembro, quinta-feira
01:30
AUD
Variação no Emprego
Atu.
-5.4 mil
Projeç.
24.4 mil
Prév.
26.5 mil
01:30
AUD
Variação no Emprego em Tempo Integral
Atu.
-40.9 mil
Projeç.
Prév.
63.6 mil
01:30
AUD
Taxa de Desemprego
Atu.
4.2%
Projeç.
4.2%
Prév.
4.2%