TopTick Smc Indicator
- 指标
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- 版本: 1.0
- 激活: 5
TOPTICK SMC
高级智能资金概念（Smart Money Concepts）交易指标
TOPTICK SMC 是一款专业的智能资金概念（SMC）交易指标，旨在帮助交易者从单一图表分析市场结构、机构订单流、流动性区域以及高概率交易机会。
该指标将多种 SMC 工具整合到一个完整的交易分析平台中，使交易者能够识别市场结构变化、订单块（Order Blocks）、公平价值缺口（Fair Value Gaps）、溢价与折价区域、更高时间框架关键水平以及斐波那契回撤水平。
主要功能
市场结构分析
• 内部结构突破（BoS）
• 内部结构变化（CHoCH）
• 外部结构突破
• 外部结构变化
智能资金概念
• 自动订单块识别
• 看涨订单块
• 看跌订单块
• 公平价值缺口（FVG）
波段结构
• 更高高点（HH）
• 更高低点（HL）
• 更低高点（LH）
• 更低低点（LL）
• 波段市场结构可视化
高时间框架水平
• 前一日最高价
• 前一日最低价
• 4小时最高价
• 4小时最低价
自动斐波那契
自动绘制重要的斐波那契回撤水平，包括：
• 0.236
• 0.382
• 0.500
• 0.618
• 0.786
每个水平均可单独自定义。
可视化交易工具
• 市场结构标签
• 订单块区域
• 公平价值缺口区域
• 高低点标记
完全可自定义
可调整的重要组件包括：
• 市场结构灵敏度
• 智能资金结构设置
• 订单块
• 公平价值缺口
• 斐波那契水平
• 颜色主题
• 高时间框架水平
适用于
• Smart Money Concepts（SMC）交易者
• ICT 交易者
• Price Action（价格行为）交易者
• 超短线交易者（Scalpers）
• 日内交易者
• 波段交易者
支持市场
适用于：
• 外汇
• 黄金（XAUUSD）
• 指数
• 大宗商品
• 加密货币
• CFD 差价合约
时间周期
支持多个时间周期，可根据您的交易风格应用于短线至高时间框架分析。
重要声明
本指标仅作为技术分析和交易辅助工具使用，不保证盈利或未来市场表现。请始终结合合理的风险管理和您自己的交易计划进行交易。
本指标已经过充分测试，因此定价较高，历史测试胜率约为 85%。
如果您需要 TradingView 版本，请联系我，我将免费提供。