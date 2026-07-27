TopTick Smc Indicator

TOPTICK SMC

高级智能资金概念（Smart Money Concepts）交易指标

TOPTICK SMC 是一款专业的智能资金概念（SMC）交易指标，旨在帮助交易者从单一图表分析市场结构、机构订单流、流动性区域以及高概率交易机会。

该指标将多种 SMC 工具整合到一个完整的交易分析平台中，使交易者能够识别市场结构变化、订单块（Order Blocks）、公平价值缺口（Fair Value Gaps）、溢价与折价区域、更高时间框架关键水平以及斐波那契回撤水平。

主要功能

市场结构分析

    •    内部结构突破（BoS）

    •    内部结构变化（CHoCH）

    •    外部结构突破

    •    外部结构变化

智能资金概念

    •    自动订单块识别

    •    看涨订单块

    •    看跌订单块

    •    公平价值缺口（FVG）

波段结构

    •    更高高点（HH）

    •    更高低点（HL）

    •    更低高点（LH）

    •    更低低点（LL）

    •    波段市场结构可视化

高时间框架水平

    •    前一日最高价

    •    前一日最低价

    •    4小时最高价

    •    4小时最低价

自动斐波那契

自动绘制重要的斐波那契回撤水平，包括：

    •    0.236

    •    0.382

    •    0.500

    •    0.618

    •    0.786

每个水平均可单独自定义。

可视化交易工具

    •    市场结构标签

    •    订单块区域

    •    公平价值缺口区域

    •    高低点标记

完全可自定义

可调整的重要组件包括：

    •    市场结构灵敏度

    •    智能资金结构设置

    •    订单块

    •    公平价值缺口

    •    斐波那契水平

    •    颜色主题

    •    高时间框架水平

适用于

    •    Smart Money Concepts（SMC）交易者

    •    ICT 交易者

    •    Price Action（价格行为）交易者

    •    超短线交易者（Scalpers）

    •    日内交易者

    •    波段交易者

支持市场

适用于：

    •    外汇

    •    黄金（XAUUSD）

    •    指数

    •    大宗商品

    •    加密货币

    •    CFD 差价合约

时间周期

支持多个时间周期，可根据您的交易风格应用于短线至高时间框架分析。

重要声明

本指标仅作为技术分析和交易辅助工具使用，不保证盈利或未来市场表现。请始终结合合理的风险管理和您自己的交易计划进行交易。

本指标已经过充分测试，因此定价较高，历史测试胜率约为 85%

如果您需要 TradingView 版本，请联系我，我将免费提供。


推荐产品
Trend strength classifier
Vladyslav Goshkov
指标
Классификатор силы тренда. Показания на истории не меняет. Изменяется классификация только незакрытого бара. По идее подобен полной системе ASCTrend, сигнальный модуль которой, точнее его аппроксимация в несколько "урезанном" виде, есть в свободном доступе, а также в терминале как сигнальный индикатор SilverTrend . Точной копией системы ASCTrend не является. Работает на всех инструментах и всех временных диапазонах. Индикатор использует несколько некоррелируемых между собой алгоритмов для класси
Dyne
Fernando Souza Mendes
指标
This isn't just an indicator; it's a top-tier market analysis tool that combines the power of various technical analysis techniques into one package. Perfect for traders seeking precision and clarity in their trading decisions. Key Features: HiLo Activator: Easily capture the essence of market trends. This component differentiates between bullish or bearish markets, helping you to be on the right side of the move. MACD (Moving Average Convergence Divergence): Quickly identify changes in market
Trend On Close
David Ben Svaiter
指标
TrendOnClose is a sophisticated indicator designed for Binary market investors, focusing on statistical analysis of trends and counter-trends within specific candle cycles. Each cycle is defined by the candle CLOSE price, establishing the trend direction (UP/DOWN - BULL/BEAR) for subsequent statistical analysis until the start of the next cycle. The statistical analysis operates with two configurations: ⦁ Statistical Goal as SUBSEQUENT CANDLE: The algorithm focuses on the subsequent candle withi
Weekly CPR Custom
Sangmo Park
指标
(c) Uniprojects Weekly Pivot Custom Weekly Pivot Custom is a lightweight MetaTrader 5 indicator that plots weekly CPR, classic weekly pivot levels, and optional previous-week range levels directly on the chart. The indicator is designed for traders who use higher-timeframe weekly structure as part of daily or intraday planning. It calculates the current week levels from the previous weekly candle and can also draw a bounded number of historical weekly levels for review. What It Draws - TC:
Goodx goodtrade smart fastcopy system
Fei Zeng
指标
1.7*24小时全时在线，安全，可靠，低延时ping； 2.按券商要求智能跟单，详见英文简介   3.本系统仅提供跟单软件服务，不提供交易策略，不代单操作； 4.不限交易手数，客户自行设置A仓手机app端即可，不额外收费 5.客户可按月，季，年付费方式，不同方式，不同优惠，先付费后使用； 6.因券商MT5服务器异常，导致断网后跟单异常，客户需自行风控处理，本系统不提供风控处理 7.券商下单规则改变，会自动更新最新跟单系统 8.详细购买流程，请咨询  wehcat  :zfflyer； 9.再次强调，本系统，仅保障以技术层面实现跟单功能，不参与客户的下单，交易策略，以及风控措施。 10.本系统已稳定运行9个月，经历各种复杂行情考验，稳定，可靠
FiboPlusWaveRunner MT5
Sergey Malysh
专家
Expert. Automatic and manual trading. Ready-made trading system based on Elliott waves and Fibonacci retracement levels . It is simple and affordable. Display of the marking of Elliott waves (main or alternative option) on the chart. Construction of horizontal levels, support and resistance lines, a channel. Superposition of Fibonacci levels on waves 1, 3, 5, A Alert system (on-screen, E-Mail, Push notifications).    visual panel for opening orders in manual trading. visual panel for setting up
Neuron Bots Gold D1 Premium
Vinicius Machado
专家
GOLD D1 – Estratégia Candle 80% com Pirâmide Inteligente e Trailing Dinâmico (MT5) O   GOLD D1   é um Expert Advisor avançado desenvolvido para operar principalmente o XAUUSD (Ouro) com base em análise de força do candle diário, confirmação de momentum e gestão inteligente de posições. Trata-se de um robô robusto, focado em capturar movimentos fortes do mercado enquanto controla o risco através de uma estrutura adaptativa de pirâmide e trailing stop. Estratégia Principal – Candle 80% O robô
Supply and demand indicators MT5
Xin You Lin
指标
FX-AIEA 供给需求区智能识别指标（ Supply and demand indicators MT5 ） 版本：2.51   | 适用平台：MetaTrader 5  为什么交易需要供给需求区？ 供给需求区是机构订单流的核心体现，比传统支撑阻力更精准地反映真实买卖力量。但手动绘制不仅耗时，而且主观性强、容易错过关键区域。 FX-AIEA 供给需求区指标   采用自适应 ZigZag 算法，自动识别高概率供需区域，并将它们以彩色矩形直观标注在图表上，让您一眼看清当前市场的“禁区”与“机会区”。 ️ 核心特性 全自动绘制 + 实时刷新 基于改良版 ZigZag 动态提取有效波峰波谷，精准定位潜在供给区（红色）与需求区（天蓝色）。 新 K 线自动更新 ：指标使用 MQL5 原生   prev_calculated   机制，每出现一根新 K 线即重新计算并重绘区域，永远不会“卡住不刷新”。 支持手动刷新（双击图表或切换周期），确保数据始终同步。 灵活的时间框架 Forced_TimeFrame   参数 ：可强制指标运行在任意周期（如小时图加载指标，但基于日线计
Supply and Demand Trading Edge MT5
Denis Joel Fatiaki
指标
https://youtu.be/JJanqcNzLGM ,  https://youtu.be/l70MIHaQQa4 ,  https://youtu.be/pg0oiT5_8y0   Automated Supply and Demand Trading Edge MT5. These videos demonstrate how we apply the supply and demand system to our latest trading review and market analysis Enhance your Trading Strategy with the Supply and Demand Trading Edge MT5. Gain a competitive market advantage with the Supply and Demand Trading Edge MT5 indicator, a powerful tool that combines MACD signals with supply and demand zones. By
Insight AInvestor
Oleksii Ferbei
专家
Insight Investor: Advanced Multi-Currency Forex Trading Bot Introduction In the fast-paced world of Forex trading, having the right tools can significantly enhance your trading experience. Insight Investor is an advanced multi-currency trading bot designed to automate and optimize your trading operations. This expert advisor employs modern algorithms to analyze market conditions and execute trades, aiming to deliver consistent results while maintaining controlled risk levels. Key Features of Ins
Win43 Scalper
Eadvisors Software Inc.
专家
O novo s43 Scalper para Mini-Índice (WIN-IND) faz operações de curto prazo no timeframe 1min buscando pequenas variações do mercado, utiliza nova tecnologia de trade, os resultados no intraday são íncríveis, confira:      Após a instalação adicione no gráfico dos instrumentos win para visualizar os resultados no backteste. Recomendamos o timeframe de 1min.
Mtf Rsi Fusion
Hadi Pourkerman
5 (1)
指标
MTF RSI Fusion — 多时间周期 RSI 融合：自适应 OB/OS、VWAP 过滤、背离与信号（MT5）  本指标适合初学者和专业交易者，灵活度极高、可高度自定义。 MTF RSI Fusion 将最多 3 组不同时间周期的 RSI 融合为一个干净的振荡器。 它在同一框架中加入自适应 OB/OS 区域（基于 ATR）、趋势着色（偏向）、背离以及买/卖信号。 MTF RSI Fusion 是一款面向 MetaTrader 5 的专业振荡器：将最多 3 条 RSI 流（多时间周期）融合成一条清晰的“Fusion RSI”线，并提供完整的决策框架： 基于 ATR 的动态 OB/OS 区域，随波动率自动调整 趋势着色（多头 / 空头 / 中性），通过 HTF K 线投票和/或均线斜率判断 背离检测（看涨 / 看跌），可选在主图绘制背离线与箭头 买/卖信号（Pivot-Bounce、OB/OS Cross、Both、Trend Pullback） 可选 VWAP 振荡器（0..100）与可选 VWAP 过滤机制，用于减少错误信号 为 XAUUSD（黄金）、US100/NASDAQ、外
SMC Alpha Engine
Chinthala Baji
指标
SMC Alpha Engine SMC Alpha Engine is a Smart Money Concepts indicator for MetaTrader 5 designed to identify Order Blocks, Fair Value Gaps, Liquidity Sweeps, and market structure changes directly on the chart. The indicator focuses on displaying the most recent valid Order Block together with automatically calculated TP and SL levels for simplified chart analysis. Main Features Automatic Order Block detection Buy and Sell zone visualization Automatic TP and SL calculation Fair Value Gap (FVG) det
Smart FVG indicator
Ahmad Kazbar
4.92 (13)
指标
Smart FVG Indicator MT5 – MetaTrader 5中的Fair Value Gap与Imbalance检测 Smart FVG Indicator MT5 是一款专业的 Fair Value Gap (FVG) 与 Imbalance 区域检测工具，专为使用 Smart Money Concepts (SMC) 和 ICT 分析的交易者设计，帮助识别市场结构、流动性和价格低效区域。 指标会自动扫描价格走势，识别有效的 FVG 与 Imbalance 区域，并在图表上实时绘制和更新。帮助交易者直观地看到价格位移与潜在流动性区域。 主要特征 检测FVG与Imbalance： 根据K线结构检测有效的缺口和不平衡区域。 Imbalance过滤： 识别由价格快速移动或流动性变化形成的区域。 Body Average过滤： 比较K线实体大小，过滤掉弱势结构。 动态区域管理： 当价格填补或突破区域时自动更新或移除。 自定义外观： 可调整颜色、透明度、线条样式等。 提醒功能： 当新FVG出现或现有区域关闭时提供通知。 使用方法 将指标加载到任何图表，选择时间周期。 根据交易风
FREE
Saiko Indicator System
Samir Saleh Mohammed Hassan
指标
Gold Trader Pro Indicator MT5
Massimiliano Tuzzolino
指标
Gold Trader Pro is an advanced analytical tool specifically engineered for professional trading on XAUUSD (Gold). It provides an immediate comprehensive overview of market structure across 7 different timeframes, allowing traders to identify flow direction and signal strength through a modern, draggable, and interactive interface. Key Features Multi-Timeframe Analysis: Real-time monitoring of M1, M5, M15, M30, H1, H4, and D1. Two Operational Modes: MODE_SCALPING: Optimized for fast-paced analys
FREE
Heiken Ashi CE Filtered MT5
Mykola Khandus
指标
Overview Heiken Ashi CE Filtered MT5 is a technical indicator for the MetaTrader 5 platform. It integrates smoothed candlestick charting with a dynamic exit strategy and a customizable trend filter to deliver clear buy and sell signals. The indicator is designed to improve trend detection and signal reliability by reducing market noise. If you want to see more high-quality products or order the development/conversion of your own products, visit my partners' website: 4xDev Get 10% OFF on manual
PAX Benefit Predictor
Pavel Valentov
指标
Индикатор "Benefit Predictor" Это высокоточный инструмент для прогнозирования разворота цены на любом финансовом инструменте и любом таймфрейме. Этот продукт появился благодаря годам опыта и исследований в области анализа цен и других временных рядов, используя продвинутые методы машинного обучения и математического анализа. Особенности продукта : Готовая торговая система, подходит как для ручной торговли, так и для использования в торговых роботах. Не перерисовывается после появления сигнала
EA Golden Dance h1 MT5
Sergey Demin
专家
Fully automatic Advisor Portfolio for   XAUUSD (Gold)  MT5 . Timeframe   h1   - all basic strategies; Timeframe   m30   - additional strategies. I use this Advisor in my Portfolio on a prop company. I created the Advisor entirely for myself for trading on large accounts, from $60,000 and up. The Advisor is a giant ready-made portfolio that contains all profitable trading strategies specifically for Gold. The advisor is not sensitive to spread widening and slippage. The broker can be any,
Limitless MT5
Dmitriy Kashevich
指标
Limitless MT5 is a universal indicator suitable for every beginner and experienced trader. works on all currency pairs, cryptocurrencies, raw stocks Limitless MT5 - already configured and does not require additional configuration And now the main thing Why Limitless MT5? 1 complete lack of redrawing 2 two years of testing by the best specialists in trading 3 the accuracy of correct signals exceeds 80% 4 performed well in trading during news releases Trading rules 1 buy signal - the ap
WH Ultimate Harmonic Patterns MT5
Wissam Hussein
指标
Welcome to the Ultimate Harmonic Patterns recognition indicator that is focused to detect advanced patterns. The Gartley pattern, Bat pattern, and Cypher pattern  are popular technical analysis tools used by traders to identify potential reversal points in the market. Our Ultimate Harmonic Patterns recognition Indicator is a powerful tool that uses advanced algorithms to scan the markets and identify these patterns in real-time. With our Ultimate Harmonic Patterns recognition Indicator, you ca
WanaScalper
Isaac Wanasolo
1 (1)
指标
A scalping indicator based on mathematical patterns, which on average gives signals with relatively small SL, and also occasionally helps to catch big moves in the markets (more information in the video) This indicator has three main types of notifications: The first type warns of a possible/upcoming signal on the next bar The second type indicates the presence of a ready signal to enter the market/open a position The third type is for SL and TP levels - you will be notified every time price re
Darwin Assistant
Ramzi Abuwarda
指标
隆重推出革命性的 MT5 指标 DARWIN Assistant   - 您通往成功交易世界的终极门户！ DARWIN Assistant   采用精确和专业知识设计，采用特殊策略运行，利用先进技术指标（RSI、随机指标、CCI 和趋势）的力量，涵盖所有时间范围。准备好迎接非凡的交易体验吧，因为这个尖端指标为您提供最准确的入场信号，使您能够以无与伦比的信心驾驭市场。 借助 DARWIN Assistant   ，您可以访问关键指标的全面分析，并经过精心校准，以发现最有利可图的交易机会。告别不确定性，迎接明智决策的新时代。释放 RSI、随机指标、CCI 和趋势的力量，因为它们在 DARWIN Assistant   中无缝融合，以前所未有的方式描绘出一幅生动的市场动态图景。 由于 DARWIN Assistant   密切关注每个时间范围，因此可以轻松深入了解市场趋势和模式的世界。无论您喜欢短期的兴奋还是长期的战略投资，这个卓越的指标都能满足您的交易风格，为您提供市场潮起潮落的整体视图。 DARWIN Assistant   的准确性是其成功的基石。在广泛的研究和开发的支持下，该
Fibonacci Suavizado
Cesar Juan Flores Navarro
指标
Indicador en MQL5, que obtiene el promedio de 10 EMAS, que son alineadas según Fibonacci, obteniendo un promedio, que sera suavizado.  Se puede ingresar un numero desde 2 a N, que multiplica a los EMA-Fibonacci. Funciona en cualquier criptomoneda, etc. etc... pudiendo calcular el futuro segun la tendencia de las EMAS. Funciona excelentemente en tramos largos, determinando exactamente el mejor inicio/salida. El precio inicial por apertura sera por un periodo de tiempo, luego aumentará.
OrderFlow Supply Demand Pro
Raymond Paul Raphael
指标
OrderFlow Supply and Demand Pro: Institutional Liquidity Engine The OrderFlow Supply and Demand Pro is a high-performance analytical engine designed to pinpoint institutional footprint on your charts. By combining algorithmic price action filters with a real-time pressure engine, this tool identifies high-probability liquidity zones where large-scale market participants are likely to re-enter the market. Core Institutional Logic Our proprietary detection system filters out market "noise" by enfo
Amo AI
Novin Ghasemi Nik
5 (1)
专家
概述 AMO AI 是一款先进的智能交易顾问（Expert Advisor），采用 7 层深度神经网络架构，并结合人工智能算法进行自动化市场分析。系统通过多层分析处理市场数据，识别基于技术形态和市场行为的潜在交易机会。 技术架构 神经网络： 7 层深度学习架构 AI 引擎： 高级形态识别系统 分析框架： 多周期技术分析 风险管理： 集成头寸控制和止损机制 新闻过滤： 内置经济日历，控制重大事件期间的交易 推荐交易品种 黄金交易 XAUUSD — 贵金属分析（需要调整参数） 主要货币对（推荐） EURUSD — 高流动性，点差稳定 GBPUSD — 波动性好，利于识别形态 USDJPY — 趋势性强 AUDUSD — 技术形态清晰 次要货币对（可选） USDCAD — 中等波动 NZDUSD — 适合波段交易 EURGBP — 交叉盘分析 账户要求 通用兼容性： AMO AI 可在所有类型的经纪商账户中运行，最低入金 $500 。 账户余额与风险设置 账户余额 风险等级 每单风险占比 经纪商兼容性 推荐周期 $500 – $999 1 1% 所有经纪商 H1, H4 $1,000 –
AlphaSeekingBull5
Thendo Evans Sithagu
指标
Introducing the Ultimate Trend-Following Indicator: Precision Signals at Your Fingertips In a market saturated with "black-box" systems and cluttered, confusing charts, clarity is the ultimate advantage. Alpha Seeking Bull strips away the noise, distilling complex market analysis into a single, high-fidelity visual cue. Whether you are a seasoned day trader or just starting your journey, this indicator is engineered to provide the confidence you need to execute trades with surgical precision. Th
WinWiFi Ultra Signal
Nirundorn Promphao
指标
"We have developed a highly accurate trading signal system applicable to all assets on the 15-minute (M15) timeframe. Calibrated against actual Gold price behavior, this system allows users to trade every candlestick effectively, regardless of market conditions—whether the market is trending, moving sideways, or reversing. The system features real-time arrows and color-coded indicators that signal immediate Buy or Sell entry points. This allows traders to use it as a reliable confirmation tool t
FREE
Regulus exclusive advisor
Oleg Konovalov
专家
賺錢和研究的工具。 交易信號和策略的核心是基於作者的價格預測模式形成算法。適用於任何樂器！輔以基於 MA "九尾狐" 的控制系統，盡可能準確地更新和調整市場、儀器和工作期間的信號。 合格：所有市場中的所有工具（有例外）。 適用對象：對沖基金、基金和資產經理、投資經理、投機者、投資者和利益相關者。 ..................................................................................................................................................................................
Market Maestro MM5
Andriy Sydoruk
专家
Market Maestro: Your Ideal Partner for Automated Forex Trading If you're looking for a reliable assistant for trading in the currency market, Market Maestro is exactly what you need. This modern Forex bot is built using the latest technologies and algorithms, allowing it to effectively analyze market data and make informed trading decisions in real-time. Key Features of Market Maestro 1. Multicurrency Capability for Broad Opportunities Market Maestro can work with a wide range of currency pairs,
该产品的买家也购买
BC Scalper Aroow
Tete Adate Adjete
指标
This indicator is based on the crossing of two Moving Average with the RSI It is intended for scalpers Specially designed for Boom and Crash syhtetic indices from Binary.com/Deriv.com It is easy to use and intuitive. We recommend its use on M1 and is equipped with three types of notification Email alert Sound notification Push notification these parameters can be activated and deactivated.
ITF Trend Filter
Mayowa Daniel Sonaike
指标
This strategy focuses on identifying and following clear market trends by filtering out noise and short-term fluctuations. Using advanced algorithms, it highlights significant upward and downward movements, enabling traders to make data-driven decisions. The indicator is designed for simplicity and precision, ideal for traders who prefer a systematic approach to trend trading. Whether you're a beginner or an experienced trader, this tool helps you stay aligned with the dominant market direction
FarOne Gann Magnet MTF MT5 Dashboard
Farly Setiawan
指标
FarOne Engine Gann Magnet MTF MT5 – 多时间框架机构级磁性水平指标 概述 FarOne Engine Gann Magnet 是一款专业的多时间框架指标，基于江恩 50% 理论显示关键机构级价格水平。它帮助交易者在 7 个时间框架（M1 到 D1）中识别强力买入区（Buy Zone）和卖出区（Sell Zone）。 核心功能 多时间框架分析：在同一图表中显示 M1、M5、M15、M30、H1、H4、D1 自动水平计算：自动生成 High、Low、Buy Zone、Sell Zone 智能仪表盘：实时显示每个时间框架状态 —— MAGNET、BUY ZONE 或 SELL ZONE 区域触发计数器：统计价格进入 Buy/Sell 区域的次数 清晰视觉效果：支持自定义线条、区域和带描边价格标签 无重绘：所有水平基于固定回溯周期计算 轻量高效：代码优化，即使启用全部时间框架也不会卡顿 工作原理 指标根据您设定的周期，计算每个时间框架中的最高 High 和最低 Low。 系统自动计算 Equilibrium（EQ）平衡点 —— 一个
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.76 (136)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Smart Trend Trading System 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Smart Trend Trading System 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Smart Trend 信号转换为自动交易。 Smart Trend Trading System 是一套完整的交易系统，具备不重绘、不回绘、不延迟的特点，专为希望获得更清晰信号、更准确趋势方向以及更有组织交易方式的交易者打造。   [User Manual]   ,  [PDF]  ,   [Installation manual]   and  [Online course] 它将 10 多种交易工具 整合到一个系统中，包括趋势检测、反转区域、Smart Cloud、移动止损逻辑、支撑与阻力、K线着色、提醒以及多周期分析。 该系统旨在帮助您应对不同的市场环境： 趋势市场： 识别主要趋势，发现回调，跟随
Superhero
Ihor Otkydach
5 (2)
指标
SUPERHERO 指標是一款基於「全方位」原則設計的多貨幣交易系統。該指標能獨立分析市場，並提供開倉與平倉的交易訊號。它採用止損與獲利了結訂單，風險報酬比（R:R）為 1:1。 我偶爾會根據這個系統的訊號親自進行交易，以下是我獲得的結果—— 即時訊號 此系統可向您的智慧型手機發送推播通知，讓您無需綁定電腦，即可「隨時隨地」進行交易。這對於自營交易公司而言再適合不過了。 每位顧客皆可享額外好禮： 每位購買此指標的買家，都將收到我贈送的一項特別實用工具，該工具： 自動下達止損與獲利了結訂單 當價格達到目標水準時，系統會自動平倉 支援待執行訂單交易 支援均值交易模式 如果您希望將這款優秀且極為便利的工具作為禮物獲贈，請在購買 SUPERHERO 指標後，立即透過 MQL5 平台的私訊與我聯繫。此外，您還將獲得培訓課程「如何安裝與設定 SUPERHERO 並開始穩定獲利」的存取權限。 關於「超級英雄」策略 SUPERHERO 策略是利用價格回調時，順應趨勢方向進行盤中交易。 「超級英雄」程式碼內含數個強大的技術指標，用以分析價格通道的趨勢方向與波動範圍，並能識別在修正性回調後形成的盤中波段反
Trend Sniper X
Sarvarbek Abduvoxobov
5 (9)
指标
Trend Sniper X 是一款适用于 MetaTrader 5 的多时间周期趋势跟踪指标，帮助交易者以清晰、精确的方式识别趋势方向和潜在的反转点。 价格信息： 当前价格为促销价，随着未来更新和新功能的发布，价格可能会有所变动。 Code2Profit 频道 通过多时间框架分析掌握市场！ 技术规格 平台 MetaTrader 5 指标类型 多时间周期趋势指标 运行时间周期 任何图表时间周期，可独立选择更高的时间周期 (M1–MN1) 主要交易品种 外汇、黄金 (XAUUSD) 及其他差价合约 (CFD) 推荐账户 任何账户类型 可视化 彩色趋势蜡烛 (买入/卖出/微弱/变化) + 买入/卖出箭头 附加模块 交易时段方框 (悉尼、东京、伦敦、纽约) 主要功能 多时间周期趋势分析： 直接在当前图表上投射更高时间周期的趋势方向，提供清晰的宏观视角。 弱势/不确定柱检测： 高亮显示趋势条件不明朗的柱线，让交易者避开震荡区域。 买入/卖出信号箭头： 在确认趋势变化后的柱线上自动绘制箭头，支持警报、推送和电子邮件通知。 一键开启/关闭面板： 图表上的按钮可切换指标，下拉菜单可立即切换分析时间周
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.94 (50)
指标
Welcome to ENTRY IN THE ZONE AND SMC MULTI TIMEFRAME Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool based on Smart Money Concepts (SMC), designed to analyze market structure, price direction, and key trading zones. It supports both Single-Timeframe Analysis and Multi-Timeframe Analysis, providing a clearer view of the overall market structure across multiple timeframes, with real-time BUY / SELL signals that do not repaint. It is designed to help filter trading opp
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
4.6 (30)
指标
SuperScalp Pro – 专业多层共振剥头皮交易系统 SuperScalp Pro 是一款专业的多重共振剥头皮交易系统，旨在帮助交易者识别更高概率的交易机会，提供更清晰的入场确认、基于 ATR 的止损（Stop Loss）和止盈（Take Profit）水平，以及适用于 XAUUSD、BTCUSD 和主要外汇货币对的灵活信号过滤功能。 完整使用文档可在产品博客查看： [User Guide] 支持通过 SuperScalp Pro Auto Trader EA 进行自动交易： [Auto Trader] 基于 SuperScalp Pro 交易逻辑开发的黄金自动剥头皮 EA： [SuperScalp Gold] SuperScalp Pro 集成了 Supertrend、VWAP、EMA、RSI、ADX、成交量分析、布林带（Bollinger Bands）以及 MACD 背离分析，用于过滤低质量交易机会，减少虚假突破信号，并提高入场精准度。 SuperScalp Pro 专为 XAUUSD、BTCUSD 以及主要外汇货币对优化设计，通过基于 ATR 的波动率逻辑和规则化信
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.51 (148)
指标
传奇回归：Entry Points Pro 10。 这款传奇指标曾 3 年稳居 MQL5 Market 前三，如今全面重启。 数百条热情好评（两个版本合计 589 条），每天有数千名交易者用它交易，演示版下载 31,000+   MT4+MT5  次。 五年来我读过你们的每一条评价——在第 10 版里，我没有给出许诺，而是把答案直接做进了产品。指标作者自 1999 年入市， 珍视诚信、自己的声誉和自己的客户 。 Entry Points Pro 给出的入场信号严格不重绘。 而且这一次不再只是作者的一面之词，而是可验证的事实：确认信号只在 K 线收盘后标出，自动化测试记录到 零重绘 （在 EURUSD、XAUUSD 和 BTCUSD 上共 2,486,568 次不变量检查——0 次违规）。测试方法完全公开——您可以在策略测试器中自行复现。 购买后请务必第一时间给我发私信。 我会发给您 扩展版说明书《交易者圣经》 ——使用本指标交易的完整指南——并告诉您如何免费获得 赠品：市场扫描器 ，它能同时分析多个品种和多个时间周期，并在一个界面上显示 Entry Points Pro 此刻在哪里表现
SMC Intraday Formula
Kareem Abbas
5 (21)
指标
让我们先坦诚一点。 没有任何一个指标可以单独让你实现盈利。如果有人告诉你可以，那他是在向你兜售一个梦想。任何显示完美买卖箭头的指标都可以被做得看起来毫无瑕疵——只需要放大历史中的某一段并截取成功交易的截图。我们不会这样做。 SMC Intraday Formula 是一个工具。 它为你读取市场结构，标记出概率最高的价格区域，并用简单直白的语言准确告诉你当前智能资金的行为轨迹。你仍然需要做决定。你仍然需要执行交易。但现在，你是带着精确性执行，而不是靠希望。 我们已经在黄金（XAUUSD）以及主要外汇货币对的日内剥头皮交易中使用该指标将近三年。这是我们在 M1、M5、M15 和 M30 上的日常主力工具。它之所以有效，是因为它不试图预测未来——它展示的是当前正在形成的高概率交易机会，并解释 为什么 。 它与其他所有指标有什么不同？ 大多数交易指标只做一件事。移动平均线交叉。振荡指标触及某个水平。出现一个箭头。你进场交易。你亏损。你责怪指标。重复。 SMC Intraday Formula 将多个机构级概念整合为一个统一的市场解读： - 斐波那契共振引擎 不只是普通的斐波那契水平——该指标
Neuro Poseidon MT5
Daria Rezueva
4.85 (54)
指标
Neuro Poseidon is a new indicator by Daria Rezueva. It combines precise trading signals with adaptive TP/SL levels - creating best possible trades as a result! Message me and get  Neuro Poseidon Assistant  as a gift to automize your trading process! What makes it stand out? 1. Proven profitability on all assets and timeframes 2. Only confirmed BUY and SELL signals present on the chart 3. Adaptive TP & SL levels generated by the software for each trade 4. Easy to understand - suitable for al
M1 Sniper MT5
Oleg Rodin
5 (4)
指标
M1 SNIPER   是一款易于使用的交易指标系统。它是一个专为 M1 时间框架设计的箭头指标。该指标可以作为独立的系统在 M1 时间框架下进行剥头皮交易，也可以作为您现有交易系统的一部分使用。虽然该交易系统专为 M1 时间框架交易而设计，但它也可以用于其他时间框架。我最初设计此方法是为了交易 XAUUSD 和 BTCUSD。但我发现这种方法在其他市场交易中也同样有用。 指标信号既可以顺势交易，也可以逆势交易。我教授一种特殊的交易技巧，帮助您利用指标信号进行双向交易。该方法基于使用特殊的动态支撑位和阻力位区域。 购买后，您可以立即下载 M1 SNIPER 箭头指标。此外，我还为所有 M1 SNIPER 工具用户免费提供下方屏幕截图所示的 Apollo Dynamic SR 指标！这两个指标的组合可以帮助您更轻松、更准确地利用 M1 时间框架进行交易。 购买后请联系我，免费获取交易提示和奖励指标！ 祝您交易成功！
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.89 (93)
指标
我偶爾會親自使用這個系統進行交易。 請評估我在真實帳戶上進行的手動 BOMBER 交易—— LIVE SIGNAL 购买该指标的每位用户将额外免费获得以下内容： 原创工具“Bomber Utility”，该工具会自动跟踪每一笔交易，设置止损和止盈点，并根据策略规则自动平仓； 适用于不同交易品种的指标设置文件（Set 文件）； 三种不同风险模式下的 Bomber Utility 设置文件：“最低风险”、“平衡风险” 和 “观望策略”； 一套详细的 视频操作手册，帮助您快速完成安装、配置并开始使用本交易系统。 注意： 要获取以上所有赠品，请通过 MQL5 的私人消息系统联系卖家。 我为您介绍原创的自定义指标 “Divergence Bomber”（背离轰炸机），它是一套基于 MACD 背离交易策略 的“全功能”交易系统。 该技术指标的主要任务是识别 价格与 MACD 指标之间的背离，并发出交易信号（包括推送通知），指示未来价格可能的运动方向。平均而言，这些信号的准确率超过 98%。有关该指标如何工作的详细说明，请观看本页面上的视频演示。 该系统使用 止损订单 和 动态回撤平仓机制 来管理
GoldenX Entry MT5
Kareem Abbas
5 (15)
指标
GoldenX Entry 是一款用于 MT5 的指标，包含自适应 Smart Entry Trend 算法、信号评分系统、市场状态识别器以及波动率过滤器。每个信号都包含计算得出的入场位、三个止盈位（TP1、TP2、TP3）以及止损位。它基于多个分析层构建，旨在适应不同市场条件，将多层分析系统与内置优化器及统计跟踪系统相结合。该指标基于风险收益比（RR）指标和历史交易行为提供量化分析。 开始使用非常简单——在所选时间周期上运行优化器，然后在图表上开始使用该指标。 核心功能 GoldenX Entry 将信号引擎与内置交易管理及历史统计跟踪整合在同一图表中： - 内置优化器： 优化器可在图表上单击运行。它通过两阶段搜索流程测试200种参数组合——先进行探索，再进行优化——并在完成后自动应用选定配置。结果会按时间周期缓存，因此当返回已优化的周期时，会立即恢复相同设置。 - 黄金品种自动周期识别： 将指标加载到任何 XAUUSD 图表（M1 到月线）。系统会自动识别当前周期并加载对应预设。共包含9个时间周期配置文件，专为黄金在标准周期上优化设计。切换周期时，参数会自动调整。 - 资金参考面
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (18)
指标
Gold Entry Sniper – 专业多周期ATR黄金交易仪表盘，适合黄金剥头皮与波段交易 Gold Entry Sniper 是一款先进的 MetaTrader 5 指标，旨在为 XAUUSD 及其他品种提供精准的 买/卖信号 。基于 ATR 移动止损逻辑 和 多周期分析仪表盘 ，适合剥头皮交易者与波段交易者，帮助识别 高概率黄金入场点 。 主要功能与优势 多周期信号分析 – 同时显示 M1、M5、M15 趋势方向。 基于ATR的动态止损 – 根据波动性自动调整。 专业图表仪表盘 – 展示信号状态、ATR水平、线性回归中线和交易方向。 清晰买卖标记 – 自动箭头与文字标签提示。 离场提示与交易管理 – 自动检测离场信号锁定利润。 全面自定义 – 调整仪表盘位置、颜色、字体及参数。 专为黄金优化 – 适用于 M1至M15 黄金剥头皮 ，也适合外汇、指数与加密货币。 为什么选择 Gold Entry Sniper？ 为追求 快速、精准、可视化交易决策 的交易者打造，ATR 与多周期确认结合，帮助你抓住 最佳黄金入场点
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
指标
UZFX {SSS} 超短线智能信号 v4.0 MT5 是一款无重绘的高性能交易指标，专为在快速波动的市场中需要精准、实时信号的超短线交易者、日内交易者和波段交易者设计。该指标由 (UZFX-LABS) 开发，融合了价格行为分析、趋势确认和智能过滤技术，可在所有货币对和时间周期内生成高概率的买卖信号、预警信号以及趋势延续机会。 别再对交易犹豫不决了，开始遵循这一专为追求清晰、精准和纪律性市场执行的交易者设计的结构化信号系统吧。 我的建议* 最佳时间周期：15分钟及以上。 {H1} 是我的最爱。而且效果令人惊叹……！！ 更新后的主要功能 • 自动买入和卖出信号检测 • 先进的反转识别逻辑 • 潜在市场反转前的早期预警信号 • 趋势延续确认信号 • 内置风险管理功能，包含入场点、止损点、TP1、TP2和TP3水平 • 完全可自定义的风险回报比 • 实时警报、声音提醒和移动端推送通知 • 带交易建议的专业信息面板 • 适用于所有MT5交易品种和时间周期 • 界面简洁、轻量且用户友好 为什么交易者选择 UZFX SSS？ 大多数交易者亏损的原因在于入场过晚、平仓过早，或者缺乏明确的交
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.42 (50)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Atomic Analyst 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Atomic Analyst 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Atomic Analyst 信号转换为自动交易。 Atomic Analyst 是一款不重绘、不回绘、不延迟的 Price Action 交易指标，专为手动交易、清晰信号和 EA 自动化而设计。 User manual: settings, inputs and strategy.   &   User Manual PDF . 它分析价格行为、强度、动能、多周期方向和高级过滤器，帮助交易者减少噪音，避免弱势交易机会，并做出更有结构的交易决策。 该指标将复杂的市场计算转换为简单的视觉信号、彩色K线、趋势读数、止损水平和多个止盈区域，使交易者能够快速理解并应用于真实市场环境。 主要交易用途： 剥头皮和日内交易： 专为快速决策、清晰箭头、提醒、K线颜色和
Gann Made Easy MT5
Oleg Rodin
5 (9)
指标
Gann Made Easy   是一个专业且易于使用的外汇交易系统，它基于使用先生理论的最佳交易原则。 W.D.江恩。该指标提供准确的买入和卖出信号，包括止损和获利水平。您甚至可以使用推送通知在旅途中进行交易。 购买后请联系我，即可免费获得交易指导和超棒的额外指标！ 您可能已经多次听说过江恩交易方法。通常 Gann 的理论不仅对于新手交易者而且对于那些已经有一定交易经验的人来说都是非常复杂的东西。这是因为江恩的交易方法在理论上并不那么容易应用。我花了几年时间来完善这些知识，并将最好的原则应用到我的外汇指标中。 该指标非常易于应用。您所需要的只是将其附加到您的图表并遵循简单的交易建议。该指标不断进行市场分析工作并寻找交易机会。当它检测到一个好的入口点时，它会为您提供一个箭头信号。该指标还显示止损和获利水平。 换句话说，当您像先生一样进行交易时，该指标会为您提供最佳江恩建议。江恩亲自告诉你此时此刻该做什么。但最好的部分是您不需要了解任何有关江恩交易原则的知识，因为该指标会为您完成整个市场分析工作。
Zoryk Gold
Reda El Koutbane
5 (6)
指标
折扣将在 24 小时后结束——下一价格为 69 美元 ZORYK — MetaTrader 5 专用高级 XAUUSD 黄金信号系统 你一定熟悉这种感觉。 你花了很多时间分析黄金，等待合适的入场机会。终于开仓后，价格却立刻朝相反方向移动。你过早平仓、移动止损，或者只犹豫了几秒钟。随后，市场却在没有你的情况下到达了你原本预期的目标。 问题并不总是方向判断错误。 真正的问题是缺乏确定性。 你不知道准确的入场位置在哪里。 你不知道什么时候交易逻辑已经失效。 你不知道应该先锁定较近的利润，还是继续等待更大的行情。 你也不知道当前信号是否足够强，还是自己只是在强行寻找交易机会。 黄金市场变化非常快。一个没有明确计划的好想法，可能在几秒钟内变成错误的交易决定。 ZORYK 正是为了解决这个问题而开发。 什么是 ZORYK ZORYK 是一套完整的 XAUUSD 黄金信号与交易计划系统，专门为 MetaTrader 5  和 M5 时间周期 开发。 它不是一个只显示 BUY 或 SELL 箭头，然后让你独自决定其余所有内容的简单指标。 每个确认后的信号都可以在图表上显示完整的可视化交易计划，包
Trend Catcher ind mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (18)
指标
趨勢捕捉指標 趨勢捕捉指標結合了作者獨有的客製化自適應趨勢分析指標，用於分析市場價格趨勢。它透過過濾掉短期噪音，並專注於潛在的動能強度、波動性擴張和價格結構行為，來識別真實的市場方向。此外，它還結合了平滑和趨勢過濾等客製化指標，例如移動平均線、相對強弱指標 (RSI) 和波動率過濾器。 您可以在這裡查看實際運行情況以及我的其他產品： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。 重要提示！購買後請立即聯繫我，以獲取使用說明和額外獎勵！ 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
指标
Power Candles V3 - 自我优化的强度指标 Power Candles V3 把货币与品种的强度直接转化为图表上可执行的交易方案。指标不再仅根据强度给K线着色,而是在后台持续运行实时自动优化,为您正面对的品种给出最佳 Stop Loss、Take Profit 与信号阈值。一键采用,Entry、Stop Loss、Take Profit 线就以精确价格绘制在图表上,提醒消息中直接包含方向。 本工具是 Stein Investments 生态系统的一部分 - 18+ 款工具,加上 Max,您的一对一 AI 交易导师。  随时在线,深入了解每一款指标,在您需要梳理思路的那一刻就在那里。  立即认识他: https://stein.investments 每根收盘K线运行 3,000+ 次交易模拟。9 种强度状态。2 种策略并行测试。一键采用最优配置。 为什么需要这个 大多数强度指标只给您一个数值,然后留下三个问题:相信哪个阈值、用哪个 Stop Loss、走哪个交易方向。Power Candles V3 在每根收盘K线上自动回答这些问题。结果就是一个完整的交易方案 -
Crystal Heikin Ashi Signals
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
指标
Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.26 (19)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Smart Price Action Concepts 目前价格为 $200 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $299 。 特别优惠： 购买后，请发送私信给我，即可领取 免费赠品 + 礼物 。 首先需要强调的是，这款交易工具是不重绘、不回绘、不延迟的指标，因此非常适合专业交易使用。 Online course , and manual Smart Price Action Concepts 指标是一款非常强大的工具，适合新手和有经验的交易者使用。它将 20 多个实用指标整合到一个系统中，结合了 Inner Circle Trader Analysis 和 Smart Money Concepts Trading Strategies 等高级交易理念。该指标专注于 Smart Money Concepts，帮助交易者理解大型机构如何交易，并辅助预测其市场行为。 它特别擅长流动性分析，使交易者更容易理解机构交易逻辑。它也非常适合预测市场趋势并仔细分析价格走势。通过让交易与机构策略保
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
指标
AtBot： 它是如何工作的以及如何使用它 ### 它是如何工作的 “AtBot”指标用于MT5平台，通过结合技术分析工具生成买入和卖出信号。它集成了简单移动平均线（SMA）、指数移动平均线（EMA）和平均真实波幅（ATR）指标，以识别交易机会。此外，它还可以利用Heikin Ashi蜡烛来增强信号的准确性。 购买后留下评论，您将获得特别的奖励礼物。 ### 主要特点： - 不重绘： 信号在绘制后不会改变。 - 不变动： 信号保持一致，不会被更改。 - 无延迟： 提供及时的信号，没有延迟。 - 多种时间框架： 可在任何时间框架上使用，以适应您的交易策略。 ### 操作步骤： #### 输入和设置： - firstkey (TrendValue)： 调整趋势检测的灵敏度。 - Secondkey (SignalValue)： 定义买入/卖出信号生成的灵敏度。 - masterkey (ExitValue)： 控制信号的退出策略。 - h： 切换是否根据Heikin Ashi蜡烛生成信号（真/假）。 - notifications： 启用或禁用信号提醒。 #### ATR计算： ATR测
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
指标
使用 M1 Quantum 的实盘交易信号 ： 信号 （交易由 Quantum Trade Assistant 自动 执行，并作为本产品 免费 提供。） 最新消息： 版本 1.64 已发布。现在所有交易的止损都会设置在相应的支撑位/阻力位之后。Smart Close 功能也进行了改进，以提升此版本 EA 的性能。 自 8 月 9 日起，实盘信号一直运行在版本 1.64 上。 价格计划： 当前价格： $169 （早期用户优惠） 下一阶段计划价格： $189 计划零售价： $299 开发者提示： 购买后请联系我，以获取 最新推荐的参数设置文件（Set File） 、交易建议，以及加入 VIP 支持群组 ，与其他 M1 Quantum 用户交流经验。 常见问题 - 设置文件 - 安装指南 M1 Quantum 是一款专业的 M1 交易系统，提供快速且精准的交易信号，并内置止损（Stop Loss）、止盈（Take Profit）以及智能资金管理功能。 M1 Quantum 包含专业的资金管理系统，通过专注于 连续盈利交易 ，帮助交易者更快地增长账户资金。 M1 Quantum 指标 的主
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
指标
Azimuth Pro V2：MT5合成分形结构分析与确认入场 概述 Azimuth Pro 是 Merkava Labs 推出的多层级波段结构指标。四层嵌套波段层级、锚定波段的VWAP、ABC形态识别、三时间框架结构过滤以及收盘确认入场——一个图表，一个从微观波段到宏观周期的完整工作流程。 这不是盲目的信号产品。它是一个以结构为先的工作流程，专为重视位置、背景和时机的交易者打造。 ️ 夏季促销 — 庆祝夏至与 The Oracle Pro 上市：Azimuth Pro 七折优惠，现价 279 美元（原价 399 美元）。限时夏季优惠。 1. V2的变化 合成多时间框架引擎 高时间框架分析从零开始重建，采用与Meridian Pro相同的专有合成架构。更清晰的HTF背景、稳定的实时行为、无经典MTF同步问题。合成引擎还解锁了 固定比率时间框架级联 （x2、x3、x4、x6）——不再在经纪商的固定时间框架之间任意跳转，您可以按图表时间框架的固定倍数分析结构，在每个尺度上保持相同的分形关系。 确认入场箭头 作为稳定且可恢复的执行层而设计的收盘确认箭头。当ABC设置形成且自适应确认逻辑
SR Liquidity MT5
Oleg Rodin
5 (2)
指标
SR Liquidity   是一款旨在揭示市场流动性高度集中且价格反应最剧烈的隐蔽区域的交易指标。这些特殊的流动性区域充当着强有力的支撑位与阻力位，为您清晰呈现市场最可能发生反转的位置。 SR Liquidity 指标并非简单地绘制常规的支撑/阻力线，而是通过分析实际的价格行为，识别买卖压力积聚的区域。这些区域实际上是推动市场真实波动的流动性池。通过在图表上直观呈现这些区域，该指标能助您在价格反应发生前预判走势——这意味着它实际上能够预测价格方向可能发生的变化。它将原始的价格行为转化为清晰且具实操价值的市场蓝图，标示出那些可能成为市场转折点的关键价位。 该指标适用于任何交易品种和时间周期——包括外汇、指数、金属、加密货币等。支持任意时间周期。 购买后请联系我，以获取交易指南及免费赠送的优质附加指标！
Smc Pro ToolKit
Talal N Z Aljarusha
5 (5)
指标
SMC PRO TOOLKIT — SMART MONEY ANALYSIS & STRUCTURED TRADE PLANNING SMC Pro ToolKit is a professional Smart Money Concepts analysis workspace for MetaTrader 5. It combines market structure, multi-timeframe analysis, institutional price zones, setup evaluation, confirmation tools, volume context, alerts, and risk planning inside one organized chart environment. One workspace. Multiple layers of confirmation. One structured trading plan. OPEN COMPLETE USER GUIDE MULTI-CONDITION SETUP ENGINE At
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
指标
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
指标
SkyHammer Signal Pro Professional No-Repaint Trend Signal Indicator with Locked Entry, SL and TP Levels SkyHammer Signal Pro is a structured trend and momentum signal indicator designed for traders who want clear, fixed, and verifiable trading signals. It works best on lower timeframes such as M1 and M5 . The indicator does not try to predict tops or bottoms. Instead, it waits for confirmed market structure, trend direction, momentum strength, volatility quality, and target space before generati
筛选:
无评论
回复评论