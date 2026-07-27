TopTick Smc Indicator

TOPTICK SMC

高级智能资金概念（Smart Money Concepts）交易指标

TOPTICK SMC 是一款专业的智能资金概念（SMC）交易指标，旨在帮助交易者从单一图表分析市场结构、机构订单流、流动性区域以及高概率交易机会。

该指标将多种 SMC 工具整合到一个完整的交易分析平台中，使交易者能够识别市场结构变化、订单块（Order Blocks）、公平价值缺口（Fair Value Gaps）、溢价与折价区域、更高时间框架关键水平以及斐波那契回撤水平。

主要功能

市场结构分析

• 内部结构突破（BoS）

• 内部结构变化（CHoCH）

• 外部结构突破

• 外部结构变化

智能资金概念

• 自动订单块识别

• 看涨订单块

• 看跌订单块

• 公平价值缺口（FVG）

波段结构

• 更高高点（HH）

• 更高低点（HL）

• 更低高点（LH）

• 更低低点（LL）

• 波段市场结构可视化

高时间框架水平

• 前一日最高价

• 前一日最低价

• 4小时最高价

• 4小时最低价

自动斐波那契

自动绘制重要的斐波那契回撤水平，包括：

• 0.236

• 0.382

• 0.500

• 0.618

• 0.786

每个水平均可单独自定义。

可视化交易工具

• 市场结构标签

• 订单块区域

• 公平价值缺口区域

• 高低点标记

完全可自定义

可调整的重要组件包括：

• 市场结构灵敏度

• 智能资金结构设置

• 订单块

• 公平价值缺口

• 斐波那契水平

• 颜色主题

• 高时间框架水平

适用于

• Smart Money Concepts（SMC）交易者

• ICT 交易者

• Price Action（价格行为）交易者

• 超短线交易者（Scalpers）

• 日内交易者

• 波段交易者

支持市场

适用于：

• 外汇

• 黄金（XAUUSD）

• 指数

• 大宗商品

• 加密货币

• CFD 差价合约

时间周期

支持多个时间周期，可根据您的交易风格应用于短线至高时间框架分析。

重要声明

本指标仅作为技术分析和交易辅助工具使用，不保证盈利或未来市场表现。请始终结合合理的风险管理和您自己的交易计划进行交易。

本指标已经过充分测试，因此定价较高，历史测试胜率约为 85%。

如果您需要 TradingView 版本，请联系我，我将免费提供。