Vitaliy Maznev:

首先，进入菜单的 "卖家 "部分，验证你的身份。一旦你被验证为卖家，信号提供者的功能就可以为你所用。你也可以加入监测。谢谢你

谢谢你，维塔利，我已经把我的文件送去验证了，我正在等待验证程序。

 
OnlyProfitto:

只有最低价格是 30美元，其中的20%被当作佣金。

 
来自印度尼西亚的女士准备推翻Bulsheet的统治

 

另一只仓鼠出现在信号和市场（顶部）。进入亚洲的点数（tp 100/sl 1000），在2点整开盘。偶尔也会过去。


有一个伦敦会议的选项，但是tp 200/sl 2000



它能持续很长时间吗？

 
让我们记住KnowLimit的钱包。

 
Ivan Butko:
你可以看到，信号被 "煮熟 "了。

204人失去了他们的钱。Methaquotes不关心，他们不做任何事情。

 
danminin:

而且我可以看到，他的收益从3月被削减到了5月。但是，你当然会继续谈论阴谋。
 
Marsel:
是的，它说 "交易风格已经改变"。

但这些信息并没有告诉用户什么。他们认为该交易员只是改变了他的交易风格，仅此而已。

一个选择不当的铭文。

而且大多数客户不知道信号可以 "烹饪"。

 
以现在的市场情况来看，对这里的订户来说，他们是否被煮熟并不重要。目前最好不要进行任何交易。而且谁知道什么时候这样做或那样做会更好。不是订户，不是交易的人，也不是服务。
 
Marsel:
这并不是真正的阴谋，而是别的东西。嗯，想想看。

存款10美元。

3月17日，他开了5笔订单，每笔0.01手。它设定tp=20点，sl=100点。虽然，很明显的是，止损将在18-19点实施。正如他们所说的，这是整个切割的风险，但我很幸运。
现在我们有20美元的存款和100%的收益。

几分钟后，3笔订单，每笔0.03手。赌注tp=20点，sl=100点。虽然，止损会在21-23点出现。
为什么是0.09手而不是0.10手？因为我知道300%会被系统丢失，所以这个月的280%就足够了。

4月1日，以0.15的累积手数开盘。真正的风险是在25点后提取存款，但我已经获得了20点，这个月的增长是80%
4月2日，以总手数0.18开盘。我的真正风险是失去37个点，但我获得了30个点，获得了220%的月度收益。

更进一步说，我有小批量的交易，以避免显示在历史上，只有这些利润最大的头寸。

5月初和6月初的模式相同，然后进行监测。

在 "整个肉片 "中没有更多这样的风险，这表明该信号是通过筛查出来的。

而且他还经常 有这样的信号

