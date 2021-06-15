1200个用户！！！ - 页 219 1...212213214215216217218219220221222223224225226...230 新评论 Aleksey Trokhin 2020.06.12 12:03 #2181 Vitaliy Maznev:首先，进入菜单的 "卖家 "部分，验证你的身份。一旦你被验证为卖家，信号提供者的功能就可以为你所用。你也可以加入监测。谢谢你 谢谢你，维塔利，我已经把我的文件送去验证了，我正在等待验证程序。 Uladzimir Izerski 2020.06.12 12:13 #2182 OnlyProfitto:谢谢你，维塔利，我已经把我的文件送去核查，正在等待核查程序的完成。 只有最低价格是 30美元，其中的20%被当作佣金。 Ivan Butko 2020.06.15 11:40 #2183 来自印度尼西亚的女士准备推翻Bulsheet的统治 Vladimir Tkach 2020.07.05 18:35 #2184 另一只仓鼠出现在信号和市场（顶部）。进入亚洲的点数（tp 100/sl 1000），在2点整开盘。偶尔也会过去。 有一个伦敦会议的选项，但是tp 200/sl 2000。 它能持续很长时间吗？ Ivan Butko 2020.07.24 08:03 #2185 让我们记住KnowLimit的钱包。 Даниил Минин 2020.07.24 14:54 #2186 Ivan Butko: 让我们记住无限额的钱包。 你可以看到，信号被 "煮熟 "了。 204人失去了他们的钱。Methaquotes不关心，他们不做任何事情。 Marsel 2020.07.24 15:02 #2187 danminin:你可以看到，信号被 "煮熟 "了。 204人失去了他们的钱。Methaquotes不关心，他们不做任何事情。 而且我可以看到，他的收益从3月被削减到了5月。但是，你当然会继续谈论阴谋。 Даниил Минин 2020.07.24 15:11 #2188 Marsel: 我看到他的收益从3月削减到了5月。但是，你当然会继续谈论阴谋。 是的，它说 "交易风格已经改变"。 但这些信息并没有告诉用户什么。他们认为该交易员只是改变了他的交易风格，仅此而已。 一个选择不当的铭文。 而且大多数客户不知道信号可以 "烹饪"。 Yury Lemeshev 2020.07.24 17:41 #2189 以现在的市场情况来看，对这里的订户来说，他们是否被煮熟并不重要。目前最好不要进行任何交易。而且谁知道什么时候这样做或那样做会更好。不是订户，不是交易的人，也不是服务。 Vasiliy Pushkaryov 2020.07.24 18:22 #2190 Marsel: 而且我看到他从3月到5月被切断了增长。但是，你当然会继续谈论阴谋。 这并不是真正的阴谋，而是别的东西。嗯，想想看。 存款10美元。 3月17日，他开了5笔订单，每笔0.01手。它设定tp=20点，sl=100点。虽然，很明显的是，止损将在18-19点实施。正如他们所说的，这是整个切割的风险，但我很幸运。 现在我们有20美元的存款和100%的收益。 几分钟后，3笔订单，每笔0.03手。赌注tp=20点，sl=100点。虽然，止损会在21-23点出现。 为什么是0.09手而不是0.10手？因为我知道300%会被系统丢失，所以这个月的280%就足够了。 4月1日，以0.15的累积手数开盘。真正的风险是在25点后提取存款，但我已经获得了20点，这个月的增长是80% 4月2日，以总手数0.18开盘。我的真正风险是失去37个点，但我获得了30个点，获得了220%的月度收益。 更进一步说，我有小批量的交易，以避免显示在历史上，只有这些利润最大的头寸。 5月初和6月初的模式相同，然后进行监测。 在 "整个肉片 "中没有更多这样的风险，这表明该信号是通过筛查出来的。 而且他还经常 有这样的信号 1...212213214215216217218219220221222223224225226...230 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
首先，进入菜单的 "卖家 "部分，验证你的身份。一旦你被验证为卖家，信号提供者的功能就可以为你所用。你也可以加入监测。谢谢你
谢谢你，维塔利，我已经把我的文件送去验证了，我正在等待验证程序。
谢谢你，维塔利，我已经把我的文件送去核查，正在等待核查程序的完成。
只有最低价格是 30美元，其中的20%被当作佣金。
另一只仓鼠出现在信号和市场（顶部）。进入亚洲的点数（tp 100/sl 1000），在2点整开盘。偶尔也会过去。
有一个伦敦会议的选项，但是tp 200/sl 2000。
它能持续很长时间吗？
让我们记住无限额的钱包。
你可以看到，信号被 "煮熟 "了。
204人失去了他们的钱。Methaquotes不关心，他们不做任何事情。
你可以看到，信号被 "煮熟 "了。
204人失去了他们的钱。Methaquotes不关心，他们不做任何事情。
我看到他的收益从3月削减到了5月。但是，你当然会继续谈论阴谋。
是的，它说 "交易风格已经改变"。
但这些信息并没有告诉用户什么。他们认为该交易员只是改变了他的交易风格，仅此而已。
一个选择不当的铭文。
而且大多数客户不知道信号可以 "烹饪"。
而且我看到他从3月到5月被切断了增长。但是，你当然会继续谈论阴谋。
这并不是真正的阴谋，而是别的东西。嗯，想想看。
存款10美元。
3月17日，他开了5笔订单，每笔0.01手。它设定tp=20点，sl=100点。虽然，很明显的是，止损将在18-19点实施。正如他们所说的，这是整个切割的风险，但我很幸运。
现在我们有20美元的存款和100%的收益。
几分钟后，3笔订单，每笔0.03手。赌注tp=20点，sl=100点。虽然，止损会在21-23点出现。
为什么是0.09手而不是0.10手？因为我知道300%会被系统丢失，所以这个月的280%就足够了。
4月1日，以0.15的累积手数开盘。真正的风险是在25点后提取存款，但我已经获得了20点，这个月的增长是80%
4月2日，以总手数0.18开盘。我的真正风险是失去37个点，但我获得了30个点，获得了220%的月度收益。
更进一步说，我有小批量的交易，以避免显示在历史上，只有这些利润最大的头寸。
5月初和6月初的模式相同，然后进行监测。
在 "整个肉片 "中没有更多这样的风险，这表明该信号是通过筛查出来的。
而且他还经常 有这样的信号