awsomdino:

真麻烦，就像麦当劳一样，他们不检查顾客，我知道有人甚至做了饭。

但这是一次性的，你得到了订阅者，你耗尽了他们的账户...就这样，没有人愿意报名了。

 
Yaroslav Gnidets:
有没有人知道客户想从我这里得到什么？
我将尝试2marrow，如果有任何问题，我会联系你，但你有没有看到这个信号的名字是meta trader4，请尝试一下，你有没有看到这个名字。
19:03
我不能在那里看到这只是mql5网站，而不是在meta4交易商，你试着告诉我。
19:05
我找不到你的名字是meta trader4平台止损止盈的
19:09

他在metatrader中找不到你的信号。

因此，从信号页面向他提供订阅。

 
我很抱歉，但我怎么做呢？ 他有我的页面。
 
Yaroslav Gnidets:
对不起，但你怎么做到的？ 他有我的页面。

如何做...

写上你不在Metatrader中，因为服务中的信号评级还不够强。而这也是为什么它暂时只在MC的网站上。

他想在平台上专门找到你。我不知道为什么。而他写给你的一切，都是指他在那里没有找到你。

 
好的，谢谢你。
 
Yaroslav Gnidets:
好的，谢谢。

该页面上有一个订阅按钮。当他点击它，你的信号将在他的Metatrader中打开。你也可以向他解释。

 
Yaroslav Gnidets:
对不起，但你怎么做到的？ 他有我的页面。

在Metatrader的右上角 有一个搜索。
他可以在那里输入信号的名称并点击搜索。

我在Metatrader 4中发现了你的信号---。


如果SIGNAL有任何关于Signals服务的问题，请在Signals服务FAQ 中询问。
Vladimir Karputov:
如果SIGNAL有任何关于Signals服务的问题，请在Signals服务FAQ 中询问。

是否有类似的英文分支？

