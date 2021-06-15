1200个用户！！！ - 页 210 1...203204205206207208209210211212213214215216217...230 新评论 [删除] 2020.03.12 07:37 #2091 Aleksey Semenov: 是的，她清除了她饲料中的所有历史，就像什么都没发生过一样，从头开始的新生活，但我们知道这是一个 "传奇 "的人。 是的，没有人要负责任，要怪就怪市场，很方便。安娜很高兴，网站处于亏损状态，而用户则被搞砸了。 Vladimir Tkach 2020.03.12 07:41 #2092 hoster: 是的，没有人要负责任，要怪就怪市场，很方便。安娜很高兴，平台处于亏损状态，用户都出来了 这些可怜的人什么时候才能意识到他们在外汇上是赚不到钱的？ Grigori.S.B 2020.03.12 07:47 #2093 Vladimir Tkach: 这些可怜的混蛋什么时候才能意识到他们在外汇上赚不到钱？ 从来没有。他们总是新的。像骑自行车的人。 Uladzimir Izerski 2020.03.12 10:42 #2094 Grigori.S.B: 从来没有。他们一直是新的。像骑自行车的人。 我们坐在这里是为了什么？ Grigori.S.B 2020.03.12 10:46 #2095 Uladzimir Izerski: 我们为什么坐在这里？ 以为我们是观众/粉丝，而不是订阅者。 Uladzimir Izerski 2020.03.12 11:15 #2096 Grigori.S.B: 以为我们是观众/粉丝，而不是订阅者。 有趣的是，麋鹿头总是赢过聪明的仓鼠）。 Uladzimir Izerski 2020.03.12 11:25 #2097 有订阅者的照片似乎很奇怪。订阅者越多，排水时间表就越陡峭。 [删除] 2020.03.12 11:39 #2098 Uladzimir Izerski:有订阅者的照片似乎很奇怪。订阅者越多，排水时间表就越陡峭。 好吧，你没有这方面的危险（订阅者）。 Uladzimir Izerski 2020.03.12 12:42 #2099 hoster: 好吧，你没有这方面的危险。 巴斯卡科夫，你真让人讨厌。你已经被禁止了。而你还在不断涌现出来。 Aleksandr Yakovlev 2020.03.13 09:31 #2100 允许有一个以上的绰号吗？ Hoster ，LuckyTreder ，都是Baskakov。 1...203204205206207208209210211212213214215216217...230 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
是的，她清除了她饲料中的所有历史，就像什么都没发生过一样，从头开始的新生活，但我们知道这是一个 "传奇 "的人。
是的，没有人要负责任，要怪就怪市场，很方便。安娜很高兴，平台处于亏损状态，用户都出来了
这些可怜的人什么时候才能意识到他们在外汇上是赚不到钱的？
从来没有。他们总是新的。像骑自行车的人。
我们坐在这里是为了什么？
以为我们是观众/粉丝，而不是订阅者。
有趣的是，麋鹿头总是赢过聪明的仓鼠）。
有订阅者的照片似乎很奇怪。订阅者越多，排水时间表就越陡峭。
好吧，你没有这方面的危险。
巴斯卡科夫，你真让人讨厌。你已经被禁止了。而你还在不断涌现出来。
允许有一个以上的绰号吗？
Hoster ，LuckyTreder ，都是Baskakov。