1200个用户！！！ - 页 210

新评论
[删除]  
Aleksey Semenov:
是的，她清除了她饲料中的所有历史，就像什么都没发生过一样，从头开始的新生活，但我们知道这是一个 "传奇 "的人。
是的，没有人要负责任，要怪就怪市场，很方便。安娜很高兴，网站处于亏损状态，而用户则被搞砸了。
 
hoster:
是的，没有人要负责任，要怪就怪市场，很方便。安娜很高兴，平台处于亏损状态，用户都出来了

这些可怜的人什么时候才能意识到他们在外汇上是赚不到钱的？

 
Vladimir Tkach:

这些可怜的混蛋什么时候才能意识到他们在外汇上赚不到钱？

从来没有。他们总是新的。像骑自行车的人。

 
Grigori.S.B:

从来没有。他们一直是新的。像骑自行车的人。

我们坐在这里是为了什么？

 
Uladzimir Izerski:

我们为什么坐在这里？

以为我们是观众/粉丝，而不是订阅者。

 
Grigori.S.B:

以为我们是观众/粉丝，而不是订阅者。

有趣的是，麋鹿头总是赢过聪明的仓鼠）。

 

有订阅者的照片似乎很奇怪。订阅者越多，排水时间表就越陡峭。

256

[删除]  
Uladzimir Izerski:

有订阅者的照片似乎很奇怪。订阅者越多，排水时间表就越陡峭。

好吧，你没有这方面的危险（订阅者）。
 
hoster:
好吧，你没有这方面的危险。

巴斯卡科夫，你真让人讨厌。你已经被禁止了。而你还在不断涌现出来。

 

允许有一个以上的绰号吗？

Hoster ，LuckyTreder ，都是Baskakov。

1...203204205206207208209210211212213214215216217...230
新评论