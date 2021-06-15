1200个用户！！！ - 页 209

MT4上的英国人正在逍遥法外。结果比堕落的胡说八道还要好，订阅量在飞快地增长

那么，MT5的平台广告已经失败了)))))他所有信号上的前顶已经消失
 
如果你仔细观察bullSheet信号交易工具的名称，你会发现所有货币对的名称中都有一个点--这是微型账户的标志。他从50美分开始）））。这就是 "你能用1英镑成为百万富翁吗 "这个问题的答案。
multiplicator:

Aleksandr Volotko:

你可以找到另一个好的选择。

制作自己的信号，获得订阅并获得快乐)

 
Ivan Butko:
进展很好，但令人不安的是，有一次补货，没有提款，缩水超过50%。

否则就好了))

玛克西姆-科罗特基
亚历山大-沃洛特科

如果你什么都不做，最好是到工厂去。某种工资会滴水不漏。

onedollarusd:

你可以找到另一个好的选择。

发出你的信号，获得订阅，并感到高兴)

现在这是个好主意。++

 
Uladzimir Izerski:

我可以问一些例子吗？ 什么值得尊敬的经纪公司不能为美分账户提供单独的服务器，他们将所有账户放在同一服务器上。 你能给我一个经纪公司的例子，货币对名称中的一个圆点不在价格（微观）账户上？

 
Maksim Korotkiy:

我不知道谁是坚实的人。在我看来，他们都是平等的。

他们为了自己的需要，出于不同的目的而应用点、下划线和其他废话。

但这是一个美元账户。

EURUSD_iM5

 
Uladzimir Izerski:

我问的是一个美元账户的例子，在货币对的末尾有一个点，而不是一个指数。我知道，在不同的DT中都有指数。我说的是作为美分账户指标的货币对末端的。是否有任何带点的美元全额账户的例子？

只是为了好玩，去了YeleAnne家，没有信号。
 
hoster:
只是出于兴趣，我去看了YaleAnne，没有信号。
是的，而且她清除了她的历史，就像什么都没发生过一样，从头开始新的生活，但我们知道她是一个 "传奇 "的人。
