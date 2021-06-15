1200个用户！！！ - 页 209 1...202203204205206207208209210211212213214215216...230 新评论 Ivan Butko 2020.03.07 13:27 #2081 MT4上的英国人正在逍遥法外。结果比堕落的胡说八道还要好，订阅量在飞快地增长 那么，MT5的平台广告已经失败了)))))他所有信号上的前顶已经消失 Maksim Korotkiy 2020.03.07 13:52 #2082 如果你仔细观察bullSheet信号交易工具的名称，你会发现所有货币对的名称中都有一个点--这是微型账户的标志。他从50美分开始）））。这就是 "你能用1英镑成为百万富翁吗 "这个问题的答案。 [删除] 2020.03.07 15:03 #2083 multiplicator: 而如果这些计划就在这里的服务中进行，我应该怎么做？ 要么忘记这项服务，要么花很多时间来跟踪每个人和每件事，由于一些原因，这是很成问题的。 在我看来，这要容易得多，也便宜得多。 [删除] 2020.03.07 15:24 #2084 Aleksandr Volotko: 要么忘记这项服务，要么花大量时间追踪每个人和每件事，这是很有问题的，原因有很多 在我看来，这更容易、更便宜。 你可以找到另一个好的选择。 制作自己的信号，获得订阅并获得快乐) Uladzimir Izerski 2020.03.07 16:31 #2085 Ivan Butko: MT4上的英国人正在逍遥法外。结果比堕落的废话还要好，订阅量在飞快地增长。 我应该说，英国人的情况比堕落的废话要好--他的订阅量在飞快地增长。 进展很好，但令人不安的是，有一次补货，没有提款，缩水超过50%。 否则就好了)) 玛克西姆-科罗特基。 如果你仔细观察bullSheet信号交易工具的名称，你会发现所有货币对的名称中都有一个点--这是微型账户的标志。 他从50美分开始））。这就是 "你能用1英镑成为百万富翁吗 "这个问题的答案。 我不同意你的说法。我不同意你的观点。 在美元账户上有经纪公司，可能会有圆点、前缀等，或者干脆完全跳过这项服务。 亚历山大-沃洛特科。 如果你不想使用所有这些服务，或者只是忘记它们，并花费大量时间来跟踪每个人和每件事，这是很成问题的，原因有很多。 在我看来，这更容易、更便宜。 如果你什么都不做，最好是到工厂去。某种工资会滴水不漏。 onedollarusd: 你可以找到另一个好的选择。 发出你的信号，获得订阅，并感到高兴) 现在这是个好主意。++ Maksim Korotkiy 2020.03.07 19:39 #2086 Uladzimir Izerski: 我不同意你的说法。有的经纪公司可能在其美元账户上有圆点、前缀等。 我可以问一些例子吗？ 什么值得尊敬的经纪公司不能为美分账户提供单独的服务器，他们将所有账户放在同一服务器上。 你能给我一个经纪公司的例子，货币对名称中的一个圆点不在价格（微观）账户上？ Uladzimir Izerski 2020.03.07 20:10 #2087 Maksim Korotkiy: 我可以问一些例子吗？ 哪些知名的经纪公司不能为美分账户提供单独的服务器，他们将所有账户放在一个服务器上。 你能给我一个经纪公司的例子，货币对名称中的点不在价格（微观）账户中？ 我不知道谁是坚实的人。在我看来，他们都是平等的。 他们为了自己的需要，出于不同的目的而应用点、下划线和其他废话。 但这是一个美元账户。 Maksim Korotkiy 2020.03.07 21:58 #2088 Uladzimir Izerski: 我不知道谁是坚实的人。在我看来，他们都是平等的。 他们为了自己的需要，出于不同的目的而应用点、下划线和其他废话。 但这是一个美元账户。 我问的是一个美元账户的例子，在货币对的末尾有一个点，而不是一个指数。我知道，在不同的DT中都有指数。我说的是作为美分账户指标的货币对末端的点 。是否有任何带点的美元全额账户的例子？ [删除] 2020.03.12 07:08 #2089 只是为了好玩，去了YeleAnne家，没有信号。 Aleksey Semenov 2020.03.12 07:31 #2090 hoster: 只是出于兴趣，我去看了YaleAnne，没有信号。 是的，而且她清除了她的历史，就像什么都没发生过一样，从头开始新的生活，但我们知道她是一个 "传奇 "的人。 1...202203204205206207208209210211212213214215216...230 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
那么，MT5的平台广告已经失败了)))))他所有信号上的前顶已经消失
而如果这些计划就在这里的服务中进行，我应该怎么做？
要么忘记这项服务，要么花很多时间来跟踪每个人和每件事，由于一些原因，这是很成问题的。
在我看来，这要容易得多，也便宜得多。
你可以找到另一个好的选择。
制作自己的信号，获得订阅并获得快乐)
MT4上的英国人正在逍遥法外。结果比堕落的废话还要好，订阅量在飞快地增长。
进展很好，但令人不安的是，有一次补货，没有提款，缩水超过50%。
否则就好了))
如果你仔细观察bullSheet信号交易工具的名称，你会发现所有货币对的名称中都有一个点--这是微型账户的标志。 他从50美分开始））。这就是 "你能用1英镑成为百万富翁吗 "这个问题的答案。
我不同意你的说法。我不同意你的观点。 在美元账户上有经纪公司，可能会有圆点、前缀等，或者干脆完全跳过这项服务。
如果你不想使用所有这些服务，或者只是忘记它们，并花费大量时间来跟踪每个人和每件事，这是很成问题的，原因有很多。
在我看来，这更容易、更便宜。
如果你什么都不做，最好是到工厂去。某种工资会滴水不漏。
现在这是个好主意。++
我不同意你的说法。有的经纪公司可能在其美元账户上有圆点、前缀等。
我可以问一些例子吗？ 什么值得尊敬的经纪公司不能为美分账户提供单独的服务器，他们将所有账户放在同一服务器上。 你能给我一个经纪公司的例子，货币对名称中的一个圆点不在价格（微观）账户上？
我不知道谁是坚实的人。在我看来，他们都是平等的。
他们为了自己的需要，出于不同的目的而应用点、下划线和其他废话。
但这是一个美元账户。
我问的是一个美元账户的例子，在货币对的末尾有一个点，而不是一个指数。我知道，在不同的DT中都有指数。我说的是作为美分账户指标的货币对末端的点 。是否有任何带点的美元全额账户的例子？
只是出于兴趣，我去看了YaleAnne，没有信号。