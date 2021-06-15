1200个用户！！！ - 页 152 1...145146147148149150151152153154155156157158159...230 新评论 multiplicator 2019.08.09 16:53 #1511 mit5x: 你好! 我是外汇新手。 我想投资~4500美元。这不是我最后的钱，也不是我的全部投资组合。我只是想把其中的一些放在外汇中。 我想马上实现多样化。 4个不同的外汇经纪商，4个不同的信号。 我不是在追逐每个月50-100%的利润率。但每个月5%的收入也是没有意义的，我想要更多。我不想只使用信号复制 和VPS来弥补我的损失。 你能告诉我，我应该先看哪些信号吗？ 我应该先看什么：最大跌幅（<10%）和成功交易的数量（>90%），信号寿命长（>26周）？ 最主要的是不要陷入离婚的困境。 multiplicator 2019.08.09 19:11 #1512 mit5x: 你好! 我是外汇新手。 我想投资~4500美元。这不是我最后的钱，也不是我的全部投资组合。我只是想把其中的一些放在外汇中。 我想马上实现多样化。 4个不同的外汇经纪商，4个不同的信号。 我不是在追逐每个月50-100%的利润率。但每个月5%的收入也是没有意义的，我想要更多。我不想只使用信号复制 和VPS来弥补我的损失。 你能告诉我，我应该先看哪些信号吗？ 我应该先看什么：最大跌幅（<10%）和成功交易的数量（>90%），信号寿命长（>26周）？ https://www.mql5.com/ru/forum/37052 Как выбрать трейдера для копирования сделок? 2014.10.20www.mql5.com Как выбрать трейдера для копирования сделок? Rashid Umarov 2019.08.09 20:23 #1513 快速信号评估：交易活动、缩减/负荷图和MFE/MAE分布图 如何进行交易信号的定性分析并选择其中的最佳信号？ 如何选择一个好的交易信号进行订阅。一步一步的指南 Yury Lemeshev 2019.08.14 23:38 #1514 巴斯科维茨的历史性时刻！！。 - 我非常抱歉，我的歉意，我们今天的损失是28%，最后我们还是处于有利的一面。这个账户在解决了bug后将在本周被删除。最有可能的是，一个新的账户将被冻结，有一个硬性的余额限制，或者我将打开我的另一个账户，这在另一个经纪人那里是可以得到的。 Yevhenii Levchenko 2019.08.14 23:56 #1515 Yury Lemeshev: 巴斯科维茨的历史性时刻！！。 - 我非常抱歉，我的歉意，我们今天的损失是28%，最后我们还是处于有利的一面。这个账户在解决了bug后将在本周被删除。最有可能的是，一个新的账户将被冻结，有一个硬性的余额限制，或者我将打开我的另一个账户，这在另一个经纪人那里是可以得到的。 没有把它吹干净，因为它发生了，坚持了下来。这很好。这很好，可能... 有什么不好？糟糕的是没有利润。该账户在今年年初被冻结。正是它崩溃的地方。在截图中，你可以看到监测开始的时刻（是21.78%）和最后的数字（20.54%）。这意味着一直坐在那里的订户没有利润。扣除订阅费用。因此，甚至可能会有损失。而那些后来报名的人肯定会感到茫然。如果他们没能及时下车...虽然他的订阅者似乎稳定在200人以下。让我们看下一个信号，看看那里有什么故事。从他的话来看，他没有更多的账户。因此，在监测之前，看到一个历史悠久的账户将是一个惊喜... Vasiliy Pushkaryov 2019.08.15 00:05 #1516 Yury Lemeshev: 巴斯科维茨的历史性时刻！！。 - 我非常抱歉，我的歉意，我们今天的损失是28%，最后我们还是处于有利的一面。这个账户在解决了bug后将在本周被删除。最有可能的是，一个新的账户将被冻结，有一个硬性的余额限制，或者我将打开我的另一个账户，这在另一个经纪人那里是可以得到的。 娜塔莉亚在监测前有这样一个不错的账户（每月10-25%），已经有近两年的时间，阿列克谢已经有三年的时间。另一个账户可能会有5年的历史。但是，如果在监测之后，他们不能像监测之前那样进行交易，那么正如一位人物所说："我有疑问"。 Yevhenii Levchenko 2019.08.21 07:40 #1517 马什科维茨无法控制自己.........开始抓狂了... Boris Gulikov 2019.08.21 08:03 #1518 即使是厨房在这里也没有帮助。再次宣布他的报价无法销售，取消他在这种低劣交易中的损失是不可能的。 我想知道这次他将与哪家公司谈判，让其绘制交易记录？))) Vladimir Tkach 2019.08.21 08:18 #1519 Yevhenii Levchenko:马什科维茨无法控制自己.........开始抓狂了... 请给我发一个这个英雄信号的链接。 Petros Shatakhtsyan 2019.08.21 08:41 #1520 无论是信号还是市场，规则都是这样的，许多胡作非为的用户已经学会了如何欺骗他们的方式，引诱这么多用户或客户。 而我们越往前走，这些人就越多。 但由于某些原因，没有人对此采取任何措施。 1...145146147148149150151152153154155156157158159...230 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
你好!
我是外汇新手。
我想投资~4500美元。这不是我最后的钱，也不是我的全部投资组合。我只是想把其中的一些放在外汇中。
我想马上实现多样化。
4个不同的外汇经纪商，4个不同的信号。
我不是在追逐每个月50-100%的利润率。但每个月5%的收入也是没有意义的，我想要更多。我不想只使用信号复制 和VPS来弥补我的损失。
你能告诉我，我应该先看哪些信号吗？
我应该先看什么：最大跌幅（<10%）和成功交易的数量（>90%），信号寿命长（>26周）？
https://www.mql5.com/ru/forum/37052
快速信号评估：交易活动、缩减/负荷图和MFE/MAE分布图
如何进行交易信号的定性分析并选择其中的最佳信号？
如何选择一个好的交易信号进行订阅。一步一步的指南
巴斯科维茨的历史性时刻！！。
- 我非常抱歉，我的歉意，我们今天的损失是28%，最后我们还是处于有利的一面。这个账户在解决了bug后将在本周被删除。最有可能的是，一个新的账户将被冻结，有一个硬性的余额限制，或者我将打开我的另一个账户，这在另一个经纪人那里是可以得到的。
没有把它吹干净，因为它发生了，坚持了下来。这很好。这很好，可能...
有什么不好？糟糕的是没有利润。该账户在今年年初被冻结。正是它崩溃的地方。在截图中，你可以看到监测开始的时刻（是21.78%）和最后的数字（20.54%）。这意味着一直坐在那里的订户没有利润。扣除订阅费用。因此，甚至可能会有损失。而那些后来报名的人肯定会感到茫然。如果他们没能及时下车...虽然他的订阅者似乎稳定在200人以下。让我们看下一个信号，看看那里有什么故事。从他的话来看，他没有更多的账户。因此，在监测之前，看到一个历史悠久的账户将是一个惊喜...
马什科维茨无法控制自己.........开始抓狂了...
即使是厨房在这里也没有帮助。再次宣布他的报价无法销售，取消他在这种低劣交易中的损失是不可能的。
我想知道这次他将与哪家公司谈判，让其绘制交易记录？)))
无论是信号还是市场，规则都是这样的，许多胡作非为的用户已经学会了如何欺骗他们的方式，引诱这么多用户或客户。
而我们越往前走，这些人就越多。 但由于某些原因，没有人对此采取任何措施。