mit5x:

你好!

我是外汇新手。

我想投资~4500美元。这不是我最后的钱，也不是我的全部投资组合。我只是想把其中的一些放在外汇中。

我想马上实现多样化。

4个不同的外汇经纪商，4个不同的信号。

我不是在追逐每个月50-100%的利润率。但每个月5%的收入也是没有意义的，我想要更多。我不想只使用信号复制 和VPS来弥补我的损失。

你能告诉我，我应该先看哪些信号吗？

我应该先看什么：最大跌幅（<10%）和成功交易的数量（>90%），信号寿命长（>26周）？

最主要的是不要陷入离婚的困境。
 
巴斯科维茨的历史性时刻！！。

- 我非常抱歉，我的歉意，我们今天的损失是28%，最后我们还是处于有利的一面。这个账户在解决了bug后将在本周被删除。最有可能的是，一个新的账户将被冻结，有一个硬性的余额限制，或者我将打开我的另一个账户，这在另一个经纪人那里是可以得到的

 
没有把它吹干净，因为它发生了，坚持了下来。这很好。这很好，可能...

有什么不好？糟糕的是没有利润。该账户在今年年初被冻结。正是它崩溃的地方。在截图中，你可以看到监测开始的时刻（是21.78%）和最后的数字（20.54%）。这意味着一直坐在那里的订户没有利润。扣除订阅费用。因此，甚至可能会有损失。而那些后来报名的人肯定会感到茫然。如果他们没能及时下车...虽然他的订阅者似乎稳定在200人以下。让我们看下一个信号，看看那里有什么故事。从他的话来看，他没有更多的账户。因此，在监测之前，看到一个历史悠久的账户将是一个惊喜...

 
娜塔莉亚在监测前有这样一个不错的账户（每月10-25%），已经有近两年的时间，阿列克谢已经有三年的时间。另一个账户可能会有5年的历史。但是，如果在监测之后，他们不能像监测之前那样进行交易，那么正如一位人物所说："我有疑问"。
 

马什科维茨无法控制自己.........开始抓狂了...


 

即使是厨房在这里也没有帮助。再次宣布他的报价无法销售，取消他在这种低劣交易中的损失是不可能的。

我想知道这次他将与哪家公司谈判，让其绘制交易记录？)))

 
Yevhenii Levchenko:

马什科维茨无法控制自己.........开始抓狂了...


请给我发一个这个英雄信号的链接。
 

无论是信号还是市场，规则都是这样的，许多胡作非为的用户已经学会了如何欺骗他们的方式，引诱这么多用户或客户。

而我们越往前走，这些人就越多。 但由于某些原因，没有人对此采取任何措施。

