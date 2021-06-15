1200个用户！！！ - 页 147

新评论
 
danminin:

你能回答我的问题吗？

回答者

 

我们有一个新的顶部。

说明中发誓这不是网状物或马蹄铁。对输入/输出的逻辑有什么想法？


 
Vladimir Tkach:

他以前不是在上面吗？我的意思是，他曾经是，然后他就开始连败了......。而现在他又回到了巅峰）。

Vladimir Tkach:

从图片上看，这是一台普通的平均机。

 
Vladimir Tkach:

(有趣!你怎么能发誓这不是一个网游))))。

出口是清楚的。篮子上的一个常见外卖。该条目是指示性的。

 
Vladimir Tkach:

鲍里斯-古利科夫

这里有一个例子https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/indicators/oscillators/rsi

上层和下层 模型上
相对强弱指数通常在70以上见顶，30以下见底，这些通常超过了价格图表上的顶部和底部的形成。

即：如果它们在30级以下形成，并且后续进场的价格低于之前的公开市场订单（pose），那么我们就进场（如果没有martin，则是相同的量）。

覆盖所有的利润...

Roman Shiredchenko:
他有一个昂贵得可怕的专家顾问，有MA设置。这也可以从设置的截图中看到。而如果我们测试的是演示版，在测试结束时将会抽出三个周期为40的МА。

 

+自去年夏天以来一直在运行。但在4月进行了监测。他只交易两个美元对：欧元和英镑。大约85%的交易是以欧元进行的。而且自去年夏天以来，那里没有什么动静。

但再往上走还是很美。

 
Vladimir Tkach:

他有MA设置在可怕的昂贵的专家。这也可以从设置的截图中看到。而如果我们测试演示版，我们将在测试结束时看到三个MA的40期。

我现在只是在玩同样的东西......图像很熟悉，所以......:-)

而且我在上面安装了MSI...并对增加的数量进行平均化。

在MADIV上也是如此，当低于该水平时，我们通过某个台阶进入买入，在相反的入口处收盘。像这样的东西......。

如果你愿意，我可以详细描述一下这个算法。

 
Roman Shiredchenko:

我注意到他同时在两个方向都有几个条目。然后他也在两个方向上分享，实际上是在同一时间。然后他关闭了一个小的利润。

