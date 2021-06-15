1200个用户！！！ - 页 147 1...140141142143144145146147148149150151152153154...230 新评论 Marsel 2019.06.24 07:29 #1461 danminin: 你能回答我的问题吗？ 回答者 Vladimir Tkach 2019.07.23 11:03 #1462 我们有一个新的顶部。 说明中发誓这不是网状物或马蹄铁。对输入/输出的逻辑有什么想法？ Yevhenii Levchenko 2019.07.23 11:08 #1463 Vladimir Tkach: 我们有一个新的顶部。 说明中发誓这不是网状物或马蹄铁。对输入/输出的逻辑有什么想法？ 他以前不是在上面吗？我的意思是，他曾经是，然后他就开始连败了......。而现在他又回到了巅峰）。 [删除] 2019.07.23 11:24 #1464 Vladimir Tkach: 我们有一个新的顶部。 说明中发誓这不是网状物或马蹄铁。对输入/输出的逻辑有什么想法吗？ 从图片上看，这是一台普通的平均机。 Boris Gulikov 2019.07.23 12:01 #1465 Vladimir Tkach: 我们有一个新的顶部。 说明中发誓这不是网状物或马蹄铁。对输入/输出的逻辑有什么想法吗？ (有趣!你怎么能发誓这不是一个网游))))。 出口是清楚的。篮子上的一个常见外卖。该条目是指示性的。 Roman Shiredchenko 2019.07.23 12:39 #1466 Vladimir Tkach: 我们有一个新的顶部。 说明中发誓这不是网状物或马蹄铁。对输入/输出的逻辑有什么想法吗？ 鲍里斯-古利科夫。 (有趣!你怎么能发誓这不是一个网络者))))。 出口是清楚的。对篮子的共同看法。参赛作品是指示性的。 这里有一个例子https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/indicators/oscillators/rsi在上层和下层 模型上相对强弱指数通常在70以上见顶，30以下见底，这些通常超过了价格图表上的顶部和底部的形成。 即：如果它们在30级以下形成，并且后续进场的价格低于之前的公开市场订单（pose），那么我们就进场（如果没有martin，则是相同的量）。 覆盖所有的利润... Relative Strength Index - Осцилляторы - MetaTrader 5 www.metatrader5.com Технический Индикатор Индекс Относительной Силы (Relative Strength Index, RSI) это следующий за ценой осциллятор, который колеблется в диапазоне от 0 до 100. Вводя Relative Strength Index, У. Уайлдер рекомендовал использовать его 14-периодный вариант. В дальнейшем распространение получили также 9 и 25-периодные индикаторы. Один из... Vladimir Tkach 2019.07.23 12:49 #1467 Roman Shiredchenko: 这里有一个例子https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/indicators/oscillators/rsi 在模特儿的上衣和下衣 上相对强弱指数通常在70以上见顶，30以下见底，它们通常超过价格图表上的顶部和底部的形成。 即：如果它们在30级以下形成，并且随后的进场价格低于之前的未平仓市场订单（头寸），那么我们就进场（这里如果没有马丁，那么按相同的量）。 覆盖所有的利润... 他有一个昂贵得可怕的专家顾问，有MA设置。这也可以从设置的截图中看到。而如果我们测试的是演示版，在测试结束时将会抽出三个周期为40的МА。 Yevhenii Levchenko 2019.07.23 12:51 #1468 +自去年夏天以来一直在运行。但在4月进行了监测。他只交易两个美元对：欧元和英镑。大约85%的交易是以欧元进行的。而且自去年夏天以来，那里没有什么动静。 但再往上走还是很美。 Roman Shiredchenko 2019.07.23 14:21 #1469 Vladimir Tkach: 他有MA设置在可怕的昂贵的专家。这也可以从设置的截图中看到。而如果我们测试演示版，我们将在测试结束时看到三个MA的40期。 我现在只是在玩同样的东西......图像很熟悉，所以......:-) 而且我在上面安装了MSI...并对增加的数量进行平均化。 在MADIV上也是如此，当低于该水平时，我们通过某个台阶进入买入，在相反的入口处收盘。像这样的东西......。 如果你愿意，我可以详细描述一下这个算法。 Vladimir Tkach 2019.07.23 15:04 #1470 Roman Shiredchenko: 我现在自己也在玩同样的东西......图片很熟悉，所以......:-) 这就是我得了RSI的地方......。并对增加的数量进行平均化。 在MADIV上也是如此，当低于该水平时，我们通过某个台阶进入买入，在相反的入口处收盘。像这样的东西......。 如果你愿意，我可以详细描述一下这个算法。 我注意到他同时在两个方向都有几个条目。然后他也在两个方向上分享，实际上是在同一时间。然后他关闭了一个小的利润。 1...140141142143144145146147148149150151152153154...230 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
你能回答我的问题吗？
回答者
我们有一个新的顶部。
说明中发誓这不是网状物或马蹄铁。对输入/输出的逻辑有什么想法？
他以前不是在上面吗？我的意思是，他曾经是，然后他就开始连败了......。而现在他又回到了巅峰）。
从图片上看，这是一台普通的平均机。
(有趣!你怎么能发誓这不是一个网游))))。
出口是清楚的。篮子上的一个常见外卖。该条目是指示性的。
在上层和下层 模型上
相对强弱指数通常在70以上见顶，30以下见底，这些通常超过了价格图表上的顶部和底部的形成。
即：如果它们在30级以下形成，并且后续进场的价格低于之前的公开市场订单（pose），那么我们就进场（如果没有martin，则是相同的量）。
覆盖所有的利润...
他有一个昂贵得可怕的专家顾问，有MA设置。这也可以从设置的截图中看到。而如果我们测试的是演示版，在测试结束时将会抽出三个周期为40的МА。
+自去年夏天以来一直在运行。但在4月进行了监测。他只交易两个美元对：欧元和英镑。大约85%的交易是以欧元进行的。而且自去年夏天以来，那里没有什么动静。
但再往上走还是很美。
我现在只是在玩同样的东西......图像很熟悉，所以......:-)
而且我在上面安装了MSI...并对增加的数量进行平均化。
在MADIV上也是如此，当低于该水平时，我们通过某个台阶进入买入，在相反的入口处收盘。像这样的东西......。
如果你愿意，我可以详细描述一下这个算法。
我注意到他同时在两个方向都有几个条目。然后他也在两个方向上分享，实际上是在同一时间。然后他关闭了一个小的利润。