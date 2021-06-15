1200个用户！！！ - 页 149 1...142143144145146147148149150151152153154155156...230 新评论 Sergey Golubev 2019.07.24 11:37 #1481 Vladimir Tkach: 在该信号的描述中，有各种资源的链接，你可以免费下载一些东西。 我把信息传递给我的同事，但他们说有一个带有诈骗成分的代码。因此，不要在那里下载任何东西。 mql5管理部门是否能够检查并在确认后禁止我？ 明白了，谢谢。 发给了服务部门（有我对信号描述的截图，有这个主题的页面和你帖子的链接）。 fxsaber 2019.08.06 01:15 #1482 我注意到这项服务的情况。 我不太明白为什么会发生这种情况。 在有交易服务器的顶级信号中（按用户数量），哪些经纪公司甚至没有自己的网站。 当我点击服务器，作为一个过滤器，只显示信号。 你通过终端开一个模拟账户，你会得到这些点差 没有一个头脑正常的人在这样的利差下（不是翻转时间--GMT-offset是不同的）会在这家经纪公司开一个真正的账户。 该计划看起来像这样。 打开左边的办公室。 我为它订购了一个MT4。 专门为 "信号 "创建几个账户。 膏药服用完毕。 只花钱买好评，削足适履的MT4。 当DC没有网站，所有的账户都是圣杯，模拟的交易条件最差时，显然是骗子。 ZS 该网站已被发现。这个骗局已经两年了。他们现在是靠信号生存的。 multiplicator 2019.08.06 01:49 #1483 fxsaber: 我注意到这项服务的情况。 我不太明白为什么会发生这种情况。 在有交易服务器的顶级信号中（按用户数量），哪些经纪公司甚至没有自己的网站。 当我点击服务器，作为一个过滤器，只显示信号。 你通过终端开一个模拟账户，你会得到这些点差 没有一个头脑正常的人在这样的利差下（不是翻转时间--GMT-offset不同）会在这家经纪公司开一个真正的账户。 该计划看起来像这样。 打开左边的办公室。 我为它订购了一个MT4。 专门为 "信号 "创建几个账户。 膏药服用完毕。 只花钱买好评，削足适履的MT4。 当DC没有网站，所有的账户都是圣杯，模拟的交易条件最差时，显然是骗子。 ZS发现了这个网站。它大约有两年的历史。他们现在是靠信号生存的。 很多人已经知道了。 有假的经纪人。 因此，你在选择信号时应注意经纪人的名字。 该信号是一个很好的例子，说明了经纪人的盈利能力。 fxsaber 2019.08.06 02:13 #1484 multiplicator: 所以在选择信号时，你也应该注意经纪人的名字。 对于数以百计的现有订户来说，这太复杂了。 Yevhenii Levchenko 2019.08.06 06:57 #1485 fxsaber: 注意到这项服务的情况。 哪一个？ Kosarev.rus92 2019.08.06 08:32 #1486 你好，谁能告诉我，是否可以在标准分形指标上增加声音提示？ Vladimir Kononenko 2019.08.06 09:20 #1487 我想知道topiker的信号怎么样了？ fxsaber 2019.08.06 11:13 #1488 Yevhenii Levchenko: 哪一个？ 是的。 Ivan Butko 2019.08.06 11:32 #1489 Vladimir Kononenko: 我想知道topikaster的信号怎么样了？ 他到了3000个用户的大关，赚取了他的余生，并在缓慢而痛苦的用户平均化过程中逐渐甩掉了这个信号 Andrey F. Zelinsky 2019.08.06 12:03 #1490 Ivan Butko: 他到了3000大关，赚了一辈子的钱，在缓慢而痛苦的平均化过程 中，他的用户逐渐失去了信号。 有 "曼德拉效应 "https://mrakopedia.org/wiki/Эффект_Манделы--对从未发生的事情的持续记忆。 冈察尔在他的策略中没有使用平均数 -- 他只是在每个订单上有10分的代币。如果他使用了平均法，他的信号很有可能会存活下来。 1...142143144145146147148149150151152153154155156...230 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
在该信号的描述中，有各种资源的链接，你可以免费下载一些东西。
我把信息传递给我的同事，但他们说有一个带有诈骗成分的代码。因此，不要在那里下载任何东西。
mql5管理部门是否能够检查并在确认后禁止我？
明白了，谢谢。
发给了服务部门（有我对信号描述的截图，有这个主题的页面和你帖子的链接）。
我注意到这项服务的情况。
我不太明白为什么会发生这种情况。
该计划看起来像这样。
当DC没有网站，所有的账户都是圣杯，模拟的交易条件最差时，显然是骗子。
有假的经纪人。
因此，你在选择信号时应注意经纪人的名字。
该信号是一个很好的例子，说明了经纪人的盈利能力。
对于数以百计的现有订户来说，这太复杂了。
哪一个？
是的。
我想知道topikaster的信号怎么样了？
他到了3000大关，赚了一辈子的钱，在缓慢而痛苦的平均化过程 中，他的用户逐渐失去了信号。
有 "曼德拉效应 "https://mrakopedia.org/wiki/Эффект_Манделы--对从未发生的事情的持续记忆。
冈察尔在他的策略中没有使用平均数 -- 他只是在每个订单上有10分的代币。如果他使用了平均法，他的信号很有可能会存活下来。