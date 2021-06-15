1200个用户！！！ - 页 149

Vladimir Tkach:

在该信号的描述中，有各种资源的链接，你可以免费下载一些东西。

我把信息传递给我的同事，但他们说有一个带有诈骗成分的代码。因此，不要在那里下载任何东西。

mql5管理部门是否能够检查并在确认后禁止我？

明白了，谢谢。
发给了服务部门（有我对信号描述的截图，有这个主题的页面和你帖子的链接）。

 

我注意到这项服务的情况。

我不太明白为什么会发生这种情况。

  • 在有交易服务器的顶级信号中（按用户数量），哪些经纪公司甚至没有自己的网站。
  • 当我点击服务器，作为一个过滤器，只显示信号。
  • 你通过终端开一个模拟账户，你会得到这些点差

  • 没有一个头脑正常的人在这样的利差下（不是翻转时间--GMT-offset是不同的）会在这家经纪公司开一个真正的账户

该计划看起来像这样。

  • 打开左边的办公室。
  • 我为它订购了一个MT4。
  • 专门为 "信号 "创建几个账户。
  • 膏药服用完毕。
  • 只花钱买好评，削足适履的MT4。

当DC没有网站，所有的账户都是圣杯，模拟的交易条件最差时，显然是骗子。


ZS 该网站已被发现。这个骗局已经两年了。他们现在是靠信号生存的。
 
很多人已经知道了。

有假的经纪人。

因此，你在选择信号时应注意经纪人的名字。

该信号是一个很好的例子，说明了经纪人的盈利能力。
 
multiplicator:
所以在选择信号时，你也应该注意经纪人的名字。

对于数以百计的现有订户来说，这太复杂了。

 
fxsaber:

注意到这项服务的情况。

哪一个？

 
你好，谁能告诉我，是否可以在标准分形指标上增加声音提示
 
我想知道topiker的信号怎么样了？
 
Yevhenii Levchenko:

哪一个？

是的。

 
Vladimir Kononenko:
我想知道topikaster的信号怎么样了？
他到了3000个用户的大关，赚取了他的余生，并在缓慢而痛苦的用户平均化过程中逐渐甩掉了这个信号
 
Ivan Butko:
他到了3000大关，赚了一辈子的钱，在缓慢而痛苦的平均化过程 中，他的用户逐渐失去了信号。

有 "曼德拉效应 "https://mrakopedia.org/wiki/Эффект_Манделы--对从未发生的事情的持续记忆

冈察尔在他的策略中没有使用平均数 -- 他只是在每个订单上有10分的代币。如果他使用了平均法，他的信号很有可能会存活下来。

