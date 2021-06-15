1200个用户！！！ - 页 156

可能是囤积了一磅......如果英镑进一步下跌，情况会很糟糕--有很多人所有的地方。
Andrey F. Zelinsky:

为什么在这里向人们介绍公然的废话？

文章中的一句话"我毫不怀疑这是一个 "绘制 "的图表。" -- 毫无根据的胡扯。

那么，"欺诈性经纪人 "这句话--那是什么？

p.s. 我不介意阅读当地的（有时是搞笑的）"欺诈 "风格的插话 -- 但我想看到一些说法的理由。

否则，这都是空话。

我同意那篇文章里有很多主观的东西，没有证据。

但对这个交易员仍有许多疑问。例如，在17年，他有超过1000个用户（当时他还在与塔拉斯竞争），然后他甩掉了所有的钱。


但在同一经纪人，他目前的信号，已经在2017年，不是亏损的，是盈利的。


好吧，让我们假设这些是不同的账户。在其中一个项目中，他输了钱，而在另一个项目中他赚了钱。

下一步。

以下是对他当前信号的描述开头："交易经验超过10年，根据我自己制定的策略。我来到外汇市场是为了挣钱，而不是为了赔钱"。

在10年内，你应该已经形成了一种风格，或多或少的稳定，而且在监测之前似乎就能看到。

2016-й

2017-й


2018-й


2019-й

也就是说，10年的经验，经过监测后，会有一个地方。

 

上面是他关于损失零钱的评论的截图，"一个技术错误"。那时它已经获得了600多个用户，现在它在这里。我们说的是3月份的几笔交易，在交易历史中寻找3月12日和13日的订单，下面我只给出一笔订单，是关于Alpari烛台的。 竖线是马什科夫采夫的开仓和平仓 订单的水平


这次事件后，用户的增长停止了，出现了用户外流的情况。

此外，它最近在监测以来所获得的一切的时候，一直以亏损收盘。

以下是这位有经验的交易员写的："非常抱歉，我的歉意，今天我们有28%的损失，最后我们还是处于有利的一面 这个账户在解决了bug后将在本周被删除。最 可能的是，一个新的账户将被冻结，有硬性的余额限制，或者 我将打开我的另一个账户，这在另一个经纪人那里是可以得到的

只有当他回到他开始监控的地方时，谁才是正方。人们在万国邮联、在认购上的损失。而后来认购的人，他们处于劣势。对他来说是否不清楚？

但他是一个有经验的人，他是这样写的："英镑/美元有一个多头头寸，风险很高，如果你没有准备好，请取消订阅！"

当然，所有这些都可以称为环境因素，它可能发生在任何人身上。但正如上面所写的，有600多人报名参加了他三年的家政服务历史。就目前而言，他不太可能有时间去招募哪怕是20个人。

这就是为什么他已经准备好了一个有美丽历史的新账户。但这并不是他第一次像在历史上进行交易。我认为这是不公平的。

 

我曾经因为技术原因在关闭交易方面遇到问题，我的整个账户在止损时关闭。我写信给经纪人（DTs）的技术支持，他们表示歉意，并将所有的交易恢复，就像损失从未发生一样。我很震惊，这可能发生。日志中根本就没有任何内容!也就是说，经纪人只需点击几下就可以更改或退回订单等。这就是故事。

 
Andrey F. Zelinsky:
不要再胡说八道了，看起来像个戳人的白痴--我根本不知道埃戈尔-弗拉索夫是谁--或者至少给我一个关于这个问题的我的引用
这是 我在一个博客上找到的弗拉索夫的信号历史图片。顺便说一下，这个博客本身也很有意思，它是关于基里尔-巴达耶夫的，但他和弗拉索夫当时就像一对孪生兄弟。

然后那些与这个经纪人一起工作的人就无法连接到本地服务器。显然，政府采取了行动。

 
Vasiliy Pushkaryov:
他。而关于之前的截图...我以前没有看过他（马什科夫采夫）的信号，只有这个。是否有很多这样的截屏（不是专门针对他的，而是一般的）？这已经是一个完整的档案了...
 
Andrey F. Zelinsky:

他们沉默不语，因为只有理由和权力才有分量 -- 没有人有权力，也没有人给出理由，只是没有证据 -- 你的 "骗子 "叫声看起来就像戴着牙套的婴儿鼻涕。

LOL ))))

你的后脑勺有眼睛吗？

难道你看不出来，信号是在一个以各种骗局而闻名的鬼地方开通的吗？))))。

如果信号在Peppers、Tick、ICM或Alps开放，就根本不会有欺诈的想法。

但在正常的经纪公司，交易员无法提供这样的故事。他们因为某些原因而输了))))

 
Yevhenii Levchenko:
他。至于之前的截图......我以前没有看过他（马什科夫采夫）的信号，只有这个。是否有很多这样的截屏（不是专门针对他的，而是一般的）？ 这已经是一个完整的档案了...
我在这个博客的评论中看到了一个截图。 我以前没有这个截图（感谢Yuliya Vinnitskaya）。虽然我记得纽约资本市场的信号，我甚至在我的一篇文章中为他写了一篇优秀交易的评论，但我今天才想起并关注马什科夫采夫。
 
Yevhenii Levchenko:
例如，这里是2017年3月的顶级信号。


