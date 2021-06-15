1200个用户！！！ - 页 145 1...138139140141142143144145146147148149150151152...230 新评论 [删除] 2019.05.24 12:44 #1441 Yevhenii Levchenko: 这并不是说仓鼠死了--它在工作。是的，有低于100%的缩水，但这并没有阻止它起身和进一步交易。而且它有订阅者。 所以这里的一切都不同。在这个意义上，埃琳娜没有 "只有一个人会生存 "的做法。fxopen.real2服务器上的阿拉伯人的账户有这样的做法。我认为他们有很多隐藏的信号，他们正在秘密地散布。然后将幸存者暴露在公众面前......。至少看起来是这样的。 这只是历史的重演。而马什科是的，知道如何说话:)没有回答我 Yevhenii Levchenko 2019.05.24 12:48 #1442 Vladimir Baskakov: 这只是历史的重演。还有马什科，是的，他知道如何说话：）他没有回答我。 只是......他今天经历了很多......。 [删除] 2019.05.24 13:03 #1443 Yevhenii Levchenko: 只是......今天经历了很多......。 这很简单，这是一个趋势的变化。 Yevhenii Levchenko 2019.05.24 18:09 #1444 Vladimir Baskakov: 这很简单，这是一个趋势的变化。 他只是在交易英镑和欧元。他在那里卖了东西。而 "风险 "部分显示，他已经满载而归。我认为是英镑。100点和一枚鱼雷的信号......甚至可能是今天（如果他不收手或这对组合没有走对路的话）。 [删除] 2019.05.24 18:11 #1445 Yevhenii Levchenko: 他只交易英镑和欧元。他在那里卖过东西。而 "风险 "部分显示，他已经满载而归。我认为是英镑。100点和一枚鱼雷的信号......甚至可能是今天（如果它不会收盘或这对组合不会走正路）。 这就是我要说的，美元厌倦了上涨，梅走了，英镑涨了。而他认为他正在进一步下降。现在它要坐稳了。 Yevhenii Levchenko 2019.05.24 18:20 #1446 Vladimir Baskakov: 这就是我要说的，美元厌倦了上涨，梅走了，英镑涨了。而他认为他正在进一步下降。现在它要坐稳了。 100点是一个小的保证金，可以坐在英镑上) 如果是这样，很快就会出现另一个由骗子创造的具有完美交易历史的先例。也许他们会决定在监测前不考虑交易历史... [删除] 2019.05.24 18:39 #1447 Yevhenii Levchenko: 100点是一个小的保证金，可以坐在英镑上) 如果是这样，很快就会出现另一个由骗子创造的具有完美交易历史的先例。也许他们会决定在监测前不计算交易历史... 从他的评论中我了解到，他收取了20%的去势，这很强大，但足够维持300个点了。 Yevhenii Levchenko 2019.05.24 18:45 #1448 Vladimir Baskakov: 据我从他的评论中了解，他收取了20%的存款，这很强大，但300点足够维持下去了。 杠杆1k100 [删除] 2019.05.24 18:50 #1449 Yevhenii Levchenko: 杠杆1k100。 哇，他正在全力以赴，他在那里积极使用硬马丁，我想，因为地段分布令人印象深刻。 Yevhenii Levchenko 2019.05.24 18:54 #1450 Vladimir Baskakov: 哇，他正在全力以赴，他正在积极使用硬马丁，我想，因为地段分布令人印象深刻。 最近的评论中也有类似的内容。 1...138139140141142143144145146147148149150151152...230 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
这并不是说仓鼠死了--它在工作。是的，有低于100%的缩水，但这并没有阻止它起身和进一步交易。而且它有订阅者。
所以这里的一切都不同。在这个意义上，埃琳娜没有 "只有一个人会生存 "的做法。fxopen.real2服务器上的阿拉伯人的账户有这样的做法。我认为他们有很多隐藏的信号，他们正在秘密地散布。然后将幸存者暴露在公众面前......。至少看起来是这样的。
这只是历史的重演。还有马什科，是的，他知道如何说话：）他没有回答我。
只是......今天经历了很多......。
这很简单，这是一个趋势的变化。
他只交易英镑和欧元。他在那里卖过东西。而 "风险 "部分显示，他已经满载而归。我认为是英镑。100点和一枚鱼雷的信号......甚至可能是今天（如果它不会收盘或这对组合不会走正路）。
这就是我要说的，美元厌倦了上涨，梅走了，英镑涨了。而他认为他正在进一步下降。现在它要坐稳了。
如果是这样，很快就会出现另一个由骗子创造的具有完美交易历史的先例。也许他们会决定在监测前不考虑交易历史...
100点是一个小的保证金，可以坐在英镑上)
据我从他的评论中了解，他收取了20%的存款，这很强大，但300点足够维持下去了。
杠杆1k100。
哇，他正在全力以赴，他正在积极使用硬马丁，我想，因为地段分布令人印象深刻。