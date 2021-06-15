1200个用户！！！ - 页 145

Yevhenii Levchenko:
这并不是说仓鼠死了--它在工作。是的，有低于100%的缩水，但这并没有阻止它起身和进一步交易。而且它有订阅者。

所以这里的一切都不同。在这个意义上，埃琳娜没有 "只有一个人会生存 "的做法。fxopen.real2服务器上的阿拉伯人的账户有这样的做法。我认为他们有很多隐藏的信号，他们正在秘密地散布。然后将幸存者暴露在公众面前......。至少看起来是这样的。
这只是历史的重演。而马什科是的，知道如何说话:)没有回答我
 
这只是历史的重演。还有马什科，是的，他知道如何说话：）他没有回答我。
只是......他今天经历了很多......。
Yevhenii Levchenko:
只是......今天经历了很多......。
这很简单，这是一个趋势的变化。
 
这很简单，这是一个趋势的变化。
他只是在交易英镑和欧元。他在那里卖了东西。而 "风险 "部分显示，他已经满载而归。我认为是英镑。100点和一枚鱼雷的信号......甚至可能是今天（如果他不收手或这对组合没有走对路的话）。
Yevhenii Levchenko:
他只交易英镑和欧元。他在那里卖过东西。而 "风险 "部分显示，他已经满载而归。我认为是英镑。100点和一枚鱼雷的信号......甚至可能是今天（如果它不会收盘或这对组合不会走正路）。
这就是我要说的，美元厌倦了上涨，梅走了，英镑涨了。而他认为他正在进一步下降。现在它要坐稳了。
 
这就是我要说的，美元厌倦了上涨，梅走了，英镑涨了。而他认为他正在进一步下降。现在它要坐稳了。
100点是一个小的保证金，可以坐在英镑上)

如果是这样，很快就会出现另一个由骗子创造的具有完美交易历史的先例。也许他们会决定在监测前不考虑交易历史...
100点是一个小的保证金，可以坐在英镑上)

如果是这样，很快就会出现另一个由骗子创造的具有完美交易历史的先例。也许他们会决定在监测前不计算交易历史...
从他的评论中我了解到，他收取了20%的去势，这很强大，但足够维持300个点了。
 
据我从他的评论中了解，他收取了20%的存款，这很强大，但300点足够维持下去了。
杠杆1k100
杠杆1k100。
哇，他正在全力以赴，他在那里积极使用硬马丁，我想，因为地段分布令人印象深刻。
 
哇，他正在全力以赴，他正在积极使用硬马丁，我想，因为地段分布令人印象深刻。
最近的评论中也有类似的内容。
