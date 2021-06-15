1200个用户！！！ - 页 148 1...141142143144145146147148149150151152153154155...230 新评论 Roman Shiredchenko 2019.07.23 15:11 #1471 Vladimir Tkach: 他在两个方向上同时有几个入口。然后他也在两个方向上分享，实际上是在同一时间。 然后他关闭了一个小的利润。 是啊...你可以在图片中看到它。 Igor Makanu 2019.07.23 15:40 #1472 Vladimir Tkach: 他在两个方向上同时有几个入口。然后他也在两个方向上分享，实际上是在同一时间。 然后他关闭了一个小的利润。 我上个月做了这样一个专家顾问。 1.我们开出2个不同方向的市场订单（数量相等），并将挂单向上/向下。 2.当第一个挂单触发时，我们删除尚未触发的第二个挂单。 3.在被触发的方向上，我们放置一个新的挂单--即我们的平均数。 4.通过虚拟取款或通过存款货币订单的利润率来关闭 5.即后来我修改了它，设置了几个不同方向的挂单，而不是挂单，并调整了下单的步骤和挂单的2手增量。 TS作为一个整体出人意料地相当强大 Vladislav Andruschenko 2019.07.23 15:59 #1473 Igor Makanu: 我上个月在做这样一个EA，TS大约如下。 1.我们打开2个市场不同的定向订单，数量相等（锁定），并在上面/下面放置挂单 2.当第一个挂单触发时，我们删除尚未触发的第二个挂单。 3.在被触发的方向上，我们放置一个新的挂单--即我们的平均数。 4.使用存款货币的虚拟获利或盈利订单金额进行平仓 5.即后来我修改了它，设置了几个不同方向的挂单，而不是挂单，并调整了下单的步骤和挂单的2手增量。 TS作为一个整体出人意料地相当强大 这基本上是一个标准的钟摆。 Roman Shiredchenko 2019.07.23 16:05 #1474 Igor Makanu: 我上个月做了这样一个EA，TS大致如下。 1.我们打开2个市场不同的定向订单，数量相等（锁定），并在上面/下面放置挂单 2.当第一个挂单触发时，我们删除尚未触发的第二个挂单。 3.在被触发的方向上，我们放置一个新的挂单--即我们的平均数。 4.使用存款货币的虚拟获利或盈利订单金额进行平仓 5.即后来我修改了它，设置了几个不同方向的挂单，而不是挂单，并调整了下单的步骤和挂单的2手增量。 TS作为一个整体出人意料地相当强大 你可以从图片中看到，同时性的概念被理解为市场上同时存在条形和卖出的时间。 例如，当有一个大范围的平均海湾（价格下行）时，有一些小的卖点...在本质上，例如卖出一些小的有利可图，当然，卖出--在平均数的海湾内。 Roman Shiredchenko 2019.07.23 16:24 #1475 Vladimir Tkach: 他在两个方向上同时有几个入口。然后他也在两个方向上分享，实际上是在同一时间。 然后他以小幅盈利收盘。 如果你愿意，我可以描述你的变体，包括Bai's中的Bai's或Buy's中的Sell's。这个TS还在由我敲定，但基础已经写好了--那里的一切都是基本的。 Ivan Butko 2019.07.23 16:45 #1476 在过去的一年里，欧盟是一个平淡的一年。当然，所有的网都会发挥作用。 Vladimir Tkach 2019.07.23 19:50 #1477 在该信号的描述中，有各种资源的链接，你可以免费下载一些东西。 我把信息传递给我的同事，但他们说有一个带有诈骗成分的代码。因此，不要在那里下载任何东西。 mql5管理部门是否能够检查并在确认后禁止我？ Vasiliy Pushkaryov 2019.07.23 21:29 #1478 Vladimir Tkach: 在该信号的描述中，有各种资源的链接，你可以免费下载一些东西。 我把信息传递给我的同事，但他们说有一个带有诈骗成分的代码。因此，不要在那里下载任何东西。 mql5管理部门是否能够检查并在确认的情况下驱逐它？ 在理论上，是的。 如果我没有记错的话，在马什科的信号上也有 一个类似的帖子...我们应该要求@Sergey Golubev，如果有类似的故事，也要从描述中删除广告。 Sergey Golubev 2019.07.24 09:59 #1479 Vladimir Tkach: 在该信号的描述中，有各种资源的链接，你可以免费下载一些东西。 我把信息传递给我的同事，但他们说有一个带有诈骗成分的代码。因此，不要在那里下载任何东西。 mql5分级器有机会验证，如果有的话，就可以禁止它？ 将信号的网址私下发给我，我将把它转给服务台（供他们考虑）。 Sergey Golubev 2019.07.24 11:17 #1480 谢谢（@Vladislav Andruschenko 发送了28个网址）。 每一个都被打开了，有些产品已经被删除了，我看的所有产品大多是来自某个经纪人的联盟链接，但也有很重的情况，比如第三方网站和描述中的电子邮件，等等。 全部转入服务（有一个链接到这个主题的最后几页）。不知道结果（我可能不会被告知结果），只是供管理员考虑。 供参考。 1...141142143144145146147148149150151152153154155...230 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
他在两个方向上同时有几个入口。然后他也在两个方向上分享，实际上是在同一时间。 然后他关闭了一个小的利润。
是啊...你可以在图片中看到它。
他在两个方向上同时有几个入口。然后他也在两个方向上分享，实际上是在同一时间。 然后他关闭了一个小的利润。
我上个月做了这样一个专家顾问。
1.我们开出2个不同方向的市场订单（数量相等），并将挂单向上/向下。
2.当第一个挂单触发时，我们删除尚未触发的第二个挂单。
3.在被触发的方向上，我们放置一个新的挂单--即我们的平均数。
4.通过虚拟取款或通过存款货币订单的利润率来关闭
5.即后来我修改了它，设置了几个不同方向的挂单，而不是挂单，并调整了下单的步骤和挂单的2手增量。
TS作为一个整体出人意料地相当强大
我上个月在做这样一个EA，TS大约如下。
1.我们打开2个市场不同的定向订单，数量相等（锁定），并在上面/下面放置挂单
2.当第一个挂单触发时，我们删除尚未触发的第二个挂单。
3.在被触发的方向上，我们放置一个新的挂单--即我们的平均数。
4.使用存款货币的虚拟获利或盈利订单金额进行平仓
5.即后来我修改了它，设置了几个不同方向的挂单，而不是挂单，并调整了下单的步骤和挂单的2手增量。
TS作为一个整体出人意料地相当强大
我上个月做了这样一个EA，TS大致如下。
1.我们打开2个市场不同的定向订单，数量相等（锁定），并在上面/下面放置挂单
2.当第一个挂单触发时，我们删除尚未触发的第二个挂单。
3.在被触发的方向上，我们放置一个新的挂单--即我们的平均数。
4.使用存款货币的虚拟获利或盈利订单金额进行平仓
5.即后来我修改了它，设置了几个不同方向的挂单，而不是挂单，并调整了下单的步骤和挂单的2手增量。
TS作为一个整体出人意料地相当强大
你可以从图片中看到，同时性的概念被理解为市场上同时存在条形和卖出的时间。
例如，当有一个大范围的平均海湾（价格下行）时，有一些小的卖点...在本质上，例如卖出一些小的有利可图，当然，卖出--在平均数的海湾内。
他在两个方向上同时有几个入口。然后他也在两个方向上分享，实际上是在同一时间。 然后他以小幅盈利收盘。
如果你愿意，我可以描述你的变体，包括Bai's中的Bai's或Buy's中的Sell's。这个TS还在由我敲定，但基础已经写好了--那里的一切都是基本的。
在该信号的描述中，有各种资源的链接，你可以免费下载一些东西。
我把信息传递给我的同事，但他们说有一个带有诈骗成分的代码。因此，不要在那里下载任何东西。
mql5管理部门是否能够检查并在确认后禁止我？
在该信号的描述中，有各种资源的链接，你可以免费下载一些东西。
我把信息传递给我的同事，但他们说有一个带有诈骗成分的代码。因此，不要在那里下载任何东西。
mql5管理部门是否能够检查并在确认的情况下驱逐它？
在理论上，是的。
如果我没有记错的话，在马什科的信号上也有 一个类似的帖子...我们应该要求@Sergey Golubev，如果有类似的故事，也要从描述中删除广告。
在该信号的描述中，有各种资源的链接，你可以免费下载一些东西。
我把信息传递给我的同事，但他们说有一个带有诈骗成分的代码。因此，不要在那里下载任何东西。
mql5分级器有机会验证，如果有的话，就可以禁止它？
将信号的网址私下发给我，我将把它转给服务台（供他们考虑）。
每一个都被打开了，有些产品已经被删除了，我看的所有产品大多是来自某个经纪人的联盟链接，但也有很重的情况，比如第三方网站和描述中的电子邮件，等等。
全部转入服务（有一个链接到这个主题的最后几页）。不知道结果（我可能不会被告知结果），只是供管理员考虑。
供参考。