1200个用户！！！ - 页 153

Vladimir Tkach 2019.08.21 08:59 #1521

为什么metaquotes不禁止这种流氓商人？因为故事已经清楚地画出来了--三年来每月的利润在10-20%之间。不多也不少。一个著名的资源对他的信号进行了分析。可以通过搜索引擎找到该资源的文章标题如何在MQL5中通过抽样统计每月赚取18,000美元

Vasiliy Pushkaryov 2019.08.21 09:16 #1522

Vladimir Tkach:
为什么元气大伤的人不禁止这样做？毕竟，故事已经清楚地画出来了--三年来，每个月的利润在10％至20％之间。不多也不少。

去年纳塔利娅-马什科夫采娃在监测前也有这样一个美丽的故事，大约有两年的时间。在监测之后，它远没有那么好，六个月后，它就全部消失了。

显然有什么问题。

现在有600个用户的顶部就像一年前的糖。交易初期，每月有一到两个仓位，利润在50%以上。就我而言，这是由分账户和随机开立相反的交易来实现的，丢失的账户去了地狱，幸存的人继续参加吸引。

为什么不提供加入服务后的交易历史，以排除这种阴谋诡计，这一点尚不清楚。

Vladimir Tkach 2019.08.21 09:31 #1523

仓位变得更长，损失更大。这就是真正的交易--过度坐庄和过度平均化。

Petros Shatakhtsyan 2019.08.21 09:51 #1524

Vladimir Tkach:
仓位变得更长，损失更大。这就是真正的交易--过度喂养和平均化。

出于某些原因，许多人认为过度固定和平均化是一件坏事。当价格向错误的方向移动时，你会怎么做，平仓？

如果你经常这样做，这些损失会吃掉所有的利润。因此，你必须等待合适的时机，不要马上关闭。

Yevhenii Levchenko 2019.08.21 10:09 #1525

在搜索引擎中输入："如何通过绘制统计表每月赚取18,000美元"。并继续阅读。原则上说，没有什么新意。这个（不仅仅是这个）主题中的许多人所描述的一切。

Georgiy Merts 2019.08.21 10:17 #1526

Vladimir Tkach:
为什么metaquotes不禁止这种骗子？毕竟，故事已经清楚地画出来了--三年来，每个月的利润在10％到20％之间。不多也不少。

一个著名的资源对他的信号进行了分析。

可以通过搜索引擎找到该资源的文章标题

如何在MQL5中通过抽样统计每月赚取18,000美元

MetaQuotes是有利可图的，因为它们不会因为数量少而坏了名声，而且它们适当地吸引订户。因此，MetaQuotes获得了稳定的利润。

只有当被抽中的统计数字的人数开始影响到MetaQuotes本身的声誉时，他们才会被禁止，但我认为这种事件的可能性很低。

Yevhenii Levchenko 2019.08.21 10:25 #1527

Georgiy Merts:
只要它们的数量少，对MetaQuotes来说就是有利可图的。

因为它们的数量少，所以不会破坏它们的声誉，它们会定期吸引订户。结果是--MetaQuotes得到了稳定的geffeks。

只有当被抽中的统计数字的人数开始影响MetaQuotes的声誉时，但我认为这种事件的可能性很小。

当他们厚颜无耻，成群结队地发布抽签信号时，肯定会被禁止。正如印度人（或 "印度人"）最近所做的那样...

尽管已经有许多先例，当长期以来优秀的信号的多米尼克历史被化为废墟......可以说是 "单打"。而对于为什么会这样，已经有很多人愤愤不平。而许多订户也是如此。直接写评论，说："画画，做点什么"，等等。

有趣的是，在mt5中似乎没有观察到这一点。

我很想知道，最近我在aleharank上得到了一个提示，根据统计，该网站的排名正在下降。因此，也许人们正在慢慢离开。还有其他的复印服务...

Vasiliy Pushkaryov:
去年监测前纳塔利娅-马什科夫采娃 有这样一个关于两年的美丽故事。经过监测，它接近于无，在六个月内，她完全失去了钱。 显然有问题。

哇。即使是这样也是如此!这已经是某种网络帮派了......。

Yevhenii Levchenko 2019.08.21 10:32 #1528

Andrey F. Zelinsky:

我希望看到对这些指控的一些理由。

否则就只能是空谈了。

众多的先例中，"专业人士 "多年来每月都在交易中获利，没有任何明显的缩水，而在开始监测后都破产了，这并不意味着什么？此外，这是最愚蠢的情况--花花公子们通常不会经受住缩水，并试图用全部潜力来报复。因此，这也是一样的。乍一看，马什科维茨似乎是一个冷血的职业者--他得到了一个缩减和等待。但是没有，他不是他妈的专业人员，他走了，就像昨天开始。

Vasiliy Pushkaryov 2019.08.21 10:35 #1529

Yevhenii Levchenko:
哇。这甚至发生了!这是某个网络团伙...

是的，只是在一个不同的经纪人身上。我怀疑他们不是与经纪商勾结，而是以某种方式学会了如何在MT4中进行操作。

Vladimir Tkach 2019.08.21 10:37 #1530

Vasiliy Pushkaryov:
是的，只是在一个不同的经纪人身上。我怀疑他们不是与经纪商勾结，而是以某种方式学会了如何在MT4中进行操作。

塔拉斯-冈察尔正在休息。

不要问--在哪里？我不知道。
去年纳塔利娅-马什科夫采娃在监测前也有这样一个美丽的故事，大约有两年的时间。在监测之后，它远没有那么好，六个月后，它就全部消失了。 显然有什么问题。
现在有600个用户的顶部就像一年前的糖。交易初期，每月有一到两个仓位，利润在50%以上。就我而言，这是由分账户和随机开立相反的交易来实现的，丢失的账户去了地狱，幸存的人继续参加吸引。
为什么不提供加入服务后的交易历史，以排除这种阴谋诡计，这一点尚不清楚。
仓位变得更长，损失更大。这就是真正的交易--过度喂养和平均化。
出于某些原因，许多人认为过度固定和平均化是一件坏事。当价格向错误的方向移动时，你会怎么做，平仓？
如果你经常这样做，这些损失会吃掉所有的利润。因此，你必须等待合适的时机，不要马上关闭。
当他们厚颜无耻，成群结队地发布抽签信号时，肯定会被禁止。正如印度人（或 "印度人"）最近所做的那样...
尽管已经有许多先例，当长期以来优秀的信号的多米尼克历史被化为废墟......可以说是 "单打"。而对于为什么会这样，已经有很多人愤愤不平。而许多订户也是如此。直接写评论，说："画画，做点什么"，等等。
有趣的是，在mt5中似乎没有观察到这一点。
我很想知道，最近我在aleharank上得到了一个提示，根据统计，该网站的排名正在下降。因此，也许人们正在慢慢离开。还有其他的复印服务...
哇。即使是这样也是如此!这已经是某种网络帮派了......。
我希望看到对这些指控的一些理由。
众多的先例中，"专业人士 "多年来每月都在交易中获利，没有任何明显的缩水，而在开始监测后都破产了，这并不意味着什么？此外，这是最愚蠢的情况--花花公子们通常不会经受住缩水，并试图用全部潜力来报复。因此，这也是一样的。乍一看，马什科维茨似乎是一个冷血的职业者--他得到了一个缩减和等待。但是没有，他不是他妈的专业人员，他走了，就像昨天开始。
塔拉斯-冈察尔正在休息。不要问--在哪里？我不知道。