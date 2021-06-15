1200个用户！！！ - 页 157

新评论
 
元老们肯定需要开始在信号中筛选出这些垃圾。否则，人们会像对待垃圾场一样对待这一资源。
 
Vasiliy Pushkaryov:

而且在监测之前有一个如此美丽的故事。

监测后的权益图也是如此。



 
Vasiliy Pushkaryov:

此外，它最近一直在关闭，损失了它自监测以来所建立的一切。

增长线已回到监测时的起点。

所有的订户都处于亏损状态。

因为，有些人的认购额略高于监测点，有些人甚至更高，有些人则更高。因此，现在每个人都处于赤字状态。


 

2018年7月。排名第一的是纳塔利娅-马什科夫采娃的信号，得益于两年来10-20%的良好多米诺骨牌历史，然后是每月3-7%的谨慎交易。


 
Vladimir Tkach:
元老们肯定需要开始在信号中筛选出这些垃圾。否则，人们会像对待垃圾场一样对待这一资源。
他们需要弄清楚如何做到这一点，以便不得罪经纪人。

他们不会写警告 "该经纪人涉嫌欺诈"）。

你如何看待这个问题的解决方案？
 
multiplicator:
他们需要弄清楚如何做到这一点，以便也不得罪经纪人。

他们不会写警告 "该经纪人涉嫌欺诈"）。

你认为这个问题的解决方案是什么？

最好的选择是服务不看过去的历史。所有的问题都会消失!然后只有市场来判断，真正的经验会显示......

而服务部门今天就可以做出这样的改变，紧张的程度会在瞬间下降。
 
multiplicator:
他们需要弄清楚如何做到这一点，这样他们也不会得罪经纪人。

他们不会写一个警告 "此经纪人涉嫌欺诈"）。

你认为这个问题的解决方案是什么？
切断历史。保留交易的内容以防止过度报告。
 
Vasiliy Pushkaryov:

2018年7月。排名第一的是纳塔利娅-马什科夫采娃的信号，得益于两年来10-20%的良好多米诺骨牌历史，然后是每月3-7%的谨慎交易。

这些截图是来自你的个人档案，还是也在网站的某个地方？
 

让我们想象一下，现在有100多个潜在的20000%以上的信号正在某处准备。事实上，有人正在努力，不管他们使用什么方法，明天他们就准备向公众公布他们的惊人信号。还有100个信号是半年前、一年前、也许是两年前发表的。但那里的收益率是200-300%。

谁是赢家？

如果我们不对管家的故事作出反应，谁是赢家？那些善于交易的人。那些交易良好并提前启动的人。 这很公平。而现在，这是不公平的。

 
Yevhenii Levchenko:
这些截图是来自你的个人档案，还是也在网站的某个地方？
我有这些东西，有时我把它们放映出来作为纪念品。
1...150151152153154155156157158159160161162163164...230
新评论