1200个用户！！！ - 页 157

Vladimir Tkach 2019.08.21 15:36 #1561
元老们肯定需要开始在信号中筛选出这些垃圾。否则，人们会像对待垃圾场一样对待这一资源。

multiplicator 2019.08.21 15:40 #1562
Vasiliy Pushkaryov:
而且在监测之前有一个如此美丽的故事。
监测后的权益图也是如此。

multiplicator 2019.08.21 15:47 #1563
Vasiliy Pushkaryov:
此外，它最近一直在关闭，损失了它自监测以来所建立的一切。
增长线已回到监测时的起点。
所有的订户都处于亏损状态。
因为，有些人的认购额略高于监测点，有些人甚至更高，有些人则更高。因此，现在每个人都处于赤字状态。

Vasiliy Pushkaryov 2019.08.21 15:51 #1564
2018年7月。排名第一的是纳塔利娅-马什科夫采娃的信号，得益于两年来10-20%的良好多米诺骨牌历史，然后是每月3-7%的谨慎交易。

multiplicator 2019.08.21 15:56 #1565
Vladimir Tkach:
元老们肯定需要开始在信号中筛选出这些垃圾。否则，人们会像对待垃圾场一样对待这一资源。
他们需要弄清楚如何做到这一点，以便不得罪经纪人。
他们不会写警告 "该经纪人涉嫌欺诈"）。
你如何看待这个问题的解决方案？

Yury Lemeshev 2019.08.21 16:01 #1566
multiplicator:
他们需要弄清楚如何做到这一点，以便也不得罪经纪人。
他们不会写警告 "该经纪人涉嫌欺诈"）。
你认为这个问题的解决方案是什么？
最好的选择是服务不看过去的历史。所有的问题都会消失!然后只有市场来判断，真正的经验会显示......
而服务部门今天就可以做出这样的改变，紧张的程度会在瞬间下降。

Vladimir Tkach 2019.08.21 16:17 #1567
multiplicator:
他们需要弄清楚如何做到这一点，这样他们也不会得罪经纪人。
他们不会写一个警告 "此经纪人涉嫌欺诈"）。
你认为这个问题的解决方案是什么？
切断历史。保留交易的内容以防止过度报告。

Yevhenii Levchenko 2019.08.21 16:34 #1568
Vasiliy Pushkaryov:
2018年7月。排名第一的是纳塔利娅-马什科夫采娃的信号，得益于两年来10-20%的良好多米诺骨牌历史，然后是每月3-7%的谨慎交易。
这些截图是来自你的个人档案，还是也在网站的某个地方？

Yury Lemeshev 2019.08.21 16:38 #1569
让我们想象一下，现在有100多个潜在的20000%以上的信号正在某处准备。事实上，有人正在努力，不管他们使用什么方法，明天他们就准备向公众公布他们的惊人信号。还有100个信号是半年前、一年前、也许是两年前发表的。但那里的收益率是200-300%。
谁是赢家？
如果我们不对管家的故事作出反应，谁是赢家？那些善于交易的人。那些交易良好并提前启动的人。
这很公平。而现在，这是不公平的。

Vasiliy Pushkaryov 2019.08.21 16:48 #1570
Yevhenii Levchenko:
这些截图是来自你的个人档案，还是也在网站的某个地方？
我有这些东西，有时我把它们放映出来作为纪念品。
2018年7月。排名第一的是纳塔利娅-马什科夫采娃的信号，得益于两年来10-20%的良好多米诺骨牌历史，然后是每月3-7%的谨慎交易。
元老们肯定需要开始在信号中筛选出这些垃圾。否则，人们会像对待垃圾场一样对待这一资源。
最好的选择是服务不看过去的历史。所有的问题都会消失!然后只有市场来判断，真正的经验会显示......而服务部门今天就可以做出这样的改变，紧张的程度会在瞬间下降。
让我们想象一下，现在有100多个潜在的20000%以上的信号正在某处准备。事实上，有人正在努力，不管他们使用什么方法，明天他们就准备向公众公布他们的惊人信号。还有100个信号是半年前、一年前、也许是两年前发表的。但那里的收益率是200-300%。
谁是赢家？
如果我们不对管家的故事作出反应，谁是赢家？那些善于交易的人。那些交易良好并提前启动的人。 这很公平。而现在，这是不公平的。
