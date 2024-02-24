交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2936

Vladimir Perervenko #:

它显示：ONNX 版本 = 1.2.1；opset 版本 = 7。虽然不清楚是什么原因，但显然你的设置不符合这些要求。

我的系统：Windows 10 版本 19045。根据表格，它 应该 可以工作（1.2.2 > 1.2.1，19045 > 19041）。

根据表格的第二行： Windows 10，2004 版（构建 19041） ONNX 版本 = 1.2.2、1.3 和 1.4 opset 版本 = 7、8 和 9。

PS.也许问题出在我使用的是家庭版 Windows。
 
Renat Fatkhullin 项目 ONNX.Price.Prediction，该项目位于常见 MetaEditor 项目部分。

我没有找到这样的项目。在带字母 O 的公共项目列表中，我只有一个项目 - 您的 OpenCL.Seascape 项目

 
Aleksey Nikolayev #:

我找不到。在带字母 O 的公共项目列表中，我只有一个项目 - 您的 OpenCL.Seascape 项目

现在可用：



在 Python 中通过 model.onnx 生成、Python 反演和 MQL5 反演进行简单的模型训练。

在昨天的 MT5 测试版中，我们在 OnnxRun 函数中犯了一个小错误，明天我们将修复并发布。

 
如您所说，它给出的错误是：失败，OnnxSetInputShape 错误 4024。

我不明白模型数组是在哪里声明和定义的。在 python 文件中吗？

long handle=OnnxCreateFromBuffer(model);
 
请查看日志--定义的是哪个版本的 ONNX API：

2023.02.27 15:16:56.060 Scripts script ONNX.Price.Prediction (EURUSD,H1) loaded successfully
2023.02.27 15:16:56.107 ONNX    initialized [API version 1.14.0]

将压缩包中最新版本的 ONNX Runtime 1.14 库（已被微软签署）放在终端根目录下的 exe 文件旁边，然后再试一次。

现在参数检查出现错误：

ONNX.Price.Prediction (EURUSD,H1)       failed, OnnxRun error 5807


在向项目添加资源时，会自动出现短文件名 Array model：


'ONNX.Price.Prediction.mqproj'
'model.onnx' as 'const uchar model[89590]'
'ONNX.Price.Prediction.mq5'
code generated
0 errors, 0 warnings, 151 msec elapsed
附加的文件：
onnx-runtime-microsoft-signed.zip  3425 kb
 
从存档中复制库之前，日志中出现了该错误：

2023.02.27 17:11:13.394 Scripts script ONNX.Price.Prediction (EURUSD,H1) loaded successfully
2023.02.27 17:11:13.500 ONNX    entry point 'OrtGetApiBase' not found

复制库后在日志中：

2023.02.27 17:18:26.805 Scripts script ONNX.Price.Prediction (EURUSD,H1) loaded successfully
2023.02.27 17:18:27.124 ONNX    initialized [API version 1.14.0]

和专家选项卡中的

2023.02.27 17:18:27.151 ONNX.Price.Prediction (EURUSD,H1)       failed, OnnxRun error 5807
 
Renat Fatkhullin #:

它将出现在市场上，也会出现在测试仪中，包括云网络。

ONNX Runtume 将重新编写和设计，不再依赖过时的系统库。

ONNX 文件很容易包含在项目中，并在 EX5 文件中加密和压缩。您只需从一个文件中就能获得干净的机器人。



运行模式

  1. 在侧边训练模型，例如用 Python
  2. 将其转换为 onnx
  3. 将其整合到机器人中并加以使用（不提供托盘编程，仅提供推理功能）

我不明白。
你是如何轮询模型的？现在我在 Python TensorFlow 中轮询，但如何轮询？
 
这些项目在哪里？如何进入？
 
Evgeny Dyuka #:

如何轮询模型？现在我在 Python TensorFlow 中轮询，但这里是如何轮询的？
Evgeny Dyuka#:
这些项目在哪里？如何进入？

进入编辑器，在底部窗格 "公共项目 "中找到 "ONNX.Price.Prediction"。

在该项目的右键菜单中点击 "加入"。


该项目在 model.onnx 中包含一个训练 Python 脚本和一个准备就绪的模型。

要运行训练，请安装 Python（以 3.10 为例）、交付软件包并在 MetaEditor 中直接点击 PricePredictionTraining.py 文件上的编译 - 训练就会开始。

python.exe -m pip install --upgrade pip
pip install --upgrade tensorflow
pip install --upgrade pandas
pip install --upgrade scikit-learn
pip install --upgrade matplotlib
pip install --upgrade tqdm
pip install --upgrade metatrader5
pip install --upgrade onnx==1.12
pip install --upgrade tf2onnx



您可以在编译时运行 PricePrediction.py 文件来运行预测：



有关信息，MetaEditor 可以：

  • 编译已安装 Visual Studio 的 C++ 项目
  • 运行 Python 程序

编译器在 "工具" -> "选项" -> "编译器 "中配置：


