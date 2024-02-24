交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2936 1...292929302931293229332934293529362937293829392940294129422943...3399 新评论 Aleksey Nikolayev 2023.02.27 06:04 #29351 Vladimir Perervenko #:它显示：ONNX 版本 = 1.2.1；opset 版本 = 7。虽然不清楚是什么原因，但显然你的设置不符合这些要求。我的系统：Windows 10 版本 19045。根据表格，它 应该 可以工作（1.2.2 > 1.2.1，19045 > 19041）。根据表格的第二行： Windows 10，2004 版（构建 19041） ONNX 版本 = 1.2.2、1.3 和 1.4 opset 版本 = 7、8 和 9。 PS.也许问题出在我使用的是家庭版 Windows。 Aleksey Nikolayev 2023.02.27 09:10 #29352 Renat Fatkhullin 项目 ONNX.Price.Prediction，该项目位于常见 MetaEditor 项目部分。 我没有找到这样的项目。在带字母 O 的公共项目列表中，我只有一个项目 - 您的 OpenCL.Seascape 项目 Renat Fatkhullin 2023.02.27 12:00 #29353 Aleksey Nikolayev #:我找不到。在带字母 O 的公共项目列表中，我只有一个项目 - 您的 OpenCL.Seascape 项目 现在可用： 在 Python 中通过 model.onnx 生成、Python 反演和 MQL5 反演进行简单的模型训练。 在昨天的 MT5 测试版中，我们在 OnnxRun 函数中犯了一个小错误，明天我们将修复并发布。 Aleksey Nikolayev 2023.02.27 13:28 #29354 Renat Fatkhullin #:现已上市：在 Python 中通过 model.onnx 生成、Python 反演和 MQL5 反演进行简单的模型训练。 在昨天的 MT5 测试版中，我们在 OnnxRun 函数中犯了一个小错误，明天我们将修复并上传给您。 如您所说，它给出的错误是：失败，OnnxSetInputShape 错误 4024。 我不明白模型数组是在哪里声明和定义的。在 python 文件中吗？ long handle=OnnxCreateFromBuffer(model); Renat Fatkhullin 2023.02.27 14:22 #29355 Aleksey Nikolayev #:正如你所说，它给出的错误信息是：失败，OnnxSetInputShape 错误 4024我不知道模型数组是在哪里声明和定义的。在 python 文件中吗？ 请查看日志--定义的是哪个版本的 ONNX API： 2023.02.27 15:16:56.060 Scripts script ONNX.Price.Prediction (EURUSD,H1) loaded successfully 2023.02.27 15:16:56.107 ONNX initialized [API version 1.14.0] 将压缩包中最新版本的 ONNX Runtime 1.14 库（已被微软签署）放在终端根目录下的 exe 文件旁边，然后再试一次。 现在参数检查出现错误： ONNX.Price.Prediction (EURUSD,H1) failed, OnnxRun error 5807 在向项目添加资源时，会自动出现短文件名 Array model： 'ONNX.Price.Prediction.mqproj' 'model.onnx' as 'const uchar model[89590]' 'ONNX.Price.Prediction.mq5' code generated 0 errors, 0 warnings, 151 msec elapsed 附加的文件： onnx-runtime-microsoft-signed.zip 3425 kb Aleksey Nikolayev 2023.02.27 15:26 #29356 Renat Fatkhullin #:查看日志--定义的是哪个版本的 ONNX 应用程序接口：将存档中最新版本的 ONNX Runtime 1.14 库（已由微软签名）放入终端根目录下的 exe 文件旁，然后再试一次。现在检查参数时出现错误： 从存档中复制库之前，日志中出现了该错误： 2023.02.27 17:11:13.394 Scripts script ONNX.Price.Prediction (EURUSD,H1) loaded successfully 2023.02.27 17:11:13.500 ONNX entry point 'OrtGetApiBase' not found 复制库后在日志中： 2023.02.27 17:18:26.805 Scripts script ONNX.Price.Prediction (EURUSD,H1) loaded successfully 2023.02.27 17:18:27.124 ONNX initialized [API version 1.14.0] 和专家选项卡中的 2023.02.27 17:18:27.151 ONNX.Price.Prediction (EURUSD,H1) failed, OnnxRun error 5807 mytarmailS 2023.02.27 16:26 #29357 mytarmailS #:操作方法是关闭犹太人的短线交易，然后寻找买点......很有可能在 2-3 天内上涨 好吧，就像我命令的那样... Evgeny Dyuka 2023.02.27 18:37 #29358 Renat Fatkhullin #:它将出现在市场上，也会出现在测试仪中，包括云网络。ONNX Runtume 将重新编写和设计，不再依赖过时的系统库。ONNX 文件很容易包含在项目中，并在 EX5 文件中加密和压缩。您只需从一个文件中就能获得干净的机器人。 运行模式 在侧边训练模型，例如用 Python 将其转换为 onnx 将其整合到机器人中并加以使用（不提供托盘编程，仅提供推理功能） 我不明白。 你是如何轮询模型的？现在我在 Python TensorFlow 中轮询，但如何轮询？ Evgeny Dyuka 2023.02.27 18:52 #29359 Renat Fatkhullin #:现已上市：在 Python 中通过 model.onnx 生成、Python 反演和 MQL5 反演进行简单的模型训练。 在昨天的 MT5 测试版中，我们在 OnnxRun 函数中犯了一个小错误，明天我们将修复并上传给您。 这些项目在哪里？如何进入？ Renat Fatkhullin 2023.02.27 19:03 #29360 Evgeny Dyuka #: 如何轮询模型？现在我在 Python TensorFlow 中轮询，但这里是如何轮询的？ Evgeny Dyuka#: 这些项目在哪里？如何进入？ 进入编辑器，在底部窗格 "公共项目 "中找到 "ONNX.Price.Prediction"。 在该项目的右键菜单中点击 "加入"。 该项目在 model.onnx 中包含一个训练 Python 脚本和一个准备就绪的模型。 要运行训练，请安装 Python（以 3.10 为例）、交付软件包并在 MetaEditor 中直接点击 PricePredictionTraining.py 文件上的编译 - 训练就会开始。 python.exe -m pip install --upgrade pip pip install --upgrade tensorflow pip install --upgrade pandas pip install --upgrade scikit-learn pip install --upgrade matplotlib pip install --upgrade tqdm pip install --upgrade metatrader5 pip install --upgrade onnx==1.12 pip install --upgrade tf2onnx 您可以在编译时运行 PricePrediction.py 文件来运行预测： 有关信息，MetaEditor 可以： 编译已安装 Visual Studio 的 C++ 项目 运行 Python 程序 编译器在 "工具" -> "选项" -> "编译器 "中配置： 带有预测性的三角套利 MetaTrader 5 和 MATLAB Scikit-Learn 库中的分类模型及其导出到 ONNX 1...292929302931293229332934293529362937293829392940294129422943...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
它显示：ONNX 版本 = 1.2.1；opset 版本 = 7。虽然不清楚是什么原因，但显然你的设置不符合这些要求。
我的系统：Windows 10 版本 19045。根据表格，它 应该 可以工作（1.2.2 > 1.2.1，19045 > 19041）。
根据表格的第二行： Windows 10，2004 版（构建 19041） ONNX 版本 = 1.2.2、1.3 和 1.4 opset 版本 = 7、8 和 9。PS.也许问题出在我使用的是家庭版 Windows。
我没有找到这样的项目。在带字母 O 的公共项目列表中，我只有一个项目 - 您的 OpenCL.Seascape 项目
现在可用：
在 Python 中通过 model.onnx 生成、Python 反演和 MQL5 反演进行简单的模型训练。
在昨天的 MT5 测试版中，我们在 OnnxRun 函数中犯了一个小错误，明天我们将修复并发布。
如您所说，它给出的错误是：失败，OnnxSetInputShape 错误 4024。
我不明白模型数组是在哪里声明和定义的。在 python 文件中吗？
请查看日志--定义的是哪个版本的 ONNX API：
将压缩包中最新版本的 ONNX Runtime 1.14 库（已被微软签署）放在终端根目录下的 exe 文件旁边，然后再试一次。
现在参数检查出现错误：
ONNX.Price.Prediction (EURUSD,H1) failed, OnnxRun error 5807
在向项目添加资源时，会自动出现短文件名 Array model：
从存档中复制库之前，日志中出现了该错误：
复制库后在日志中：
和专家选项卡中的
它将出现在市场上，也会出现在测试仪中，包括云网络。
ONNX Runtume 将重新编写和设计，不再依赖过时的系统库。
ONNX 文件很容易包含在项目中，并在 EX5 文件中加密和压缩。您只需从一个文件中就能获得干净的机器人。
运行模式
你是如何轮询模型的？现在我在 Python TensorFlow 中轮询，但如何轮询？
如何轮询模型？现在我在 Python TensorFlow 中轮询，但这里是如何轮询的？
这些项目在哪里？如何进入？
进入编辑器，在底部窗格 "公共项目 "中找到 "ONNX.Price.Prediction"。
在该项目的右键菜单中点击 "加入"。
该项目在 model.onnx 中包含一个训练 Python 脚本和一个准备就绪的模型。
要运行训练，请安装 Python（以 3.10 为例）、交付软件包并在 MetaEditor 中直接点击 PricePredictionTraining.py 文件上的编译 - 训练就会开始。
python.exe -m pip install --upgrade pip pip install --upgrade tensorflow pip install --upgrade pandas pip install --upgrade scikit-learn pip install --upgrade matplotlib pip install --upgrade tqdm pip install --upgrade metatrader5 pip install --upgrade onnx==1.12 pip install --upgrade tf2onnx
您可以在编译时运行 PricePrediction.py 文件来运行预测：
有关信息，MetaEditor 可以：
编译器在 "工具" -> "选项" -> "编译器 "中配置：