交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2929

新评论
 
Aleksey Nikolayev #:

当然，无论是格式本身还是具体实施，都有一些局限性。但我仍然希望它能简化 MO 在实际交易中的使用，尤其是在使用 VPS 时。

此外，还可以在 MT5 测试器中测试 MO 上的 TS。总之，一个可用的 ONNX 将大大减少自行车的制造和拐杖的生产。

[删除]  

它还说你需要 vinda，这可能无法在 Mac 上启动。

我今晚试试给 katbusta 充电。

有些软件包 还允许为管道充电。
 
Rashid Umarov #:

我在第一页没有看到任何具体建议。如果你是使用机器学习进行交易的高手，你不必说出自己的秘密。但你可以提供链接或附上资料。

我认为所附提纲非常适合这项任务。存档中有一个 PDF 文件。

我建议根据英语规则（向右一步，向左一步--执行）来管理该主题。

还有一些问题：统计、数值方法（同样的误差权重计算）、数据处理（DSP、小波）--这些是否仍属于机器学习的范畴？

 
Rorschach #:

我建议按照英语规则（向右一步，向左一步--执行）来管理这个主题。

还有问题：统计、数值方法（权重误差的计算方法相同）、数据处理（DSP、小波）--这还算机器学习吗？

如今，统计学（MO 通常指统计学）的基准是 R，它自然有一个可以在术语层面上统一理解的标准。

MO 有哪些工具？

https://cran.r-project.org/web/views/MachineLearning.html

时间序列有哪些工具

https://cran.r-project.org/web/views/TimeSeries.html

计量经济学有哪些工具？

https://cran.r-project.org/web/views/Econometrics.html


这些工具可能会重叠。

尽管如此，在应用与这一节或那一节相关的软件包的层面上表达您的想法，可以排除在各种集体农场杂工的叶子、花朵和毛茛的层面上进行推理。

CRAN Task View: Machine Learning & Statistical Learning
CRAN Task View: Machine Learning & Statistical Learning
  • cran.r-project.org
Several add-on packages implement ideas and methods developed at the borderline between computer science and statistics - this field of research is usually referred to as machine learning. The packages can be roughly structured into the following topics:
 
无论是在 Python (3.11) 还是在 R (4.5) 上，我都没能成功使用CatBoost- 这让我很难过。也许我不喜欢学期？
 
Aleksey Vyazmikin CatBoost- 这让我很难过。也许我不喜欢 7？
我不知道...
我还在用 R 3.5。
其他人用的是 Python。
没有人有任何问题。

 
Aleksey Nikolayev #:

当然，无论是格式本身还是具体实施，都有一些局限性。但我仍然希望它能简化 MO 在实际交易中的使用，尤其是在使用 VPS 时。

某处说它是 NPS。
有的地方说它是一个移植 MO 的容器，支持特定的 libraries....

我不知道。
 

我的帖子被管理员删除了，显然是非常秘密的 ;))))。祝大家好运

要赚很多钱是很容易的，只需动动脑子，MO 这里有一片森林，只需一个晚上：


最重要的是不要对自己说 "我很聪明，我知道价格会怎么走"。

推动价格的不是机器人，而是不屑一顾的人类......公式。

如果你买入，你就输了，如果你卖出，也是一样。

这就是整个原则，它取决于成交量，也就是说，目前最强的成交量会输，然后是另一个。

在这种情况下你能赢吗？

这就是为什么不考虑 IO 的原因。

 
mytarmailS #:
某处说它是一个 API
某处说它是移植 MO 的容器，支持特定库....

我不知道。

算是一种描述计算图的语言运算符 列表

ONNX Concepts#
  • onnx.ai
ONNX can be compared to a programming language specialized in mathematical functions. It defines all the necessary operations a machine learning model needs to implement its inference function with this language. A linear regression could be represented in the following way: This example is very similar to an expression a developer could write...
 
Renat Akhtyamov #:

我的帖子被管理员删除了，显然是非常秘密的 ;))))。祝大家好运

赚很多钱是很容易的，只需动动脑子，MO 这里有一片森林，只需一个晚上：


最重要的是不要对自己说 "我很聪明，我知道价格会怎么走"。

推动价格的不是机器人，而是人。

如果你开仓买入，你就会亏损，如果你开仓卖出，也是一样。

这就是整个原则，它取决于交易量，即交易量越大，损失越大。

在这种情况下，您能赢吗？

这就是 I.O.D. 公司倒闭的原因。

看了看你被删除的主题--没什么有用的，就是些废话。把你对版主和其他用户的意见留给自己吧。

正确删除

1...292229232924292529262927292829292930293129322933293429352936...3399
新评论