当然，无论是格式本身还是具体实施，都有一些局限性。但我仍然希望它能简化 MO 在实际交易中的使用，尤其是在使用 VPS 时。
此外，还可以在 MT5 测试器中测试 MO 上的 TS。总之，一个可用的 ONNX 将大大减少自行车的制造和拐杖的生产。
它还说你需要 vinda，这可能无法在 Mac 上启动。
我今晚试试给 katbusta 充电。有些软件包 还允许为管道充电。
我在第一页没有看到任何具体建议。如果你是使用机器学习进行交易的高手，你不必说出自己的秘密。但你可以提供链接或附上资料。
我认为所附提纲非常适合这项任务。存档中有一个 PDF 文件。
我建议根据英语规则（向右一步，向左一步--执行）来管理该主题。
还有一些问题：统计、数值方法（同样的误差权重计算）、数据处理（DSP、小波）--这些是否仍属于机器学习的范畴？
如今，统计学（MO 通常指统计学）的基准是 R，它自然有一个可以在术语层面上统一理解的标准。
MO 有哪些工具？
https://cran.r-project.org/web/views/MachineLearning.html
时间序列有哪些工具？
https://cran.r-project.org/web/views/TimeSeries.html
计量经济学有哪些工具？
https://cran.r-project.org/web/views/Econometrics.html
这些工具可能会重叠。
尽管如此，在应用与这一节或那一节相关的软件包的层面上表达您的想法，可以排除在各种集体农场杂工的叶子、花朵和毛茛的层面上进行推理。
要赚很多钱是很容易的，只需动动脑子，MO 这里有一片森林，只需一个晚上：
最重要的是不要对自己说 "我很聪明，我知道价格会怎么走"。
推动价格的不是机器人，而是不屑一顾的人类......公式。
如果你买入，你就输了，如果你卖出，也是一样。
这就是整个原则，它取决于成交量，也就是说，目前最强的成交量会输，然后是另一个。
在这种情况下你能赢吗？
这就是为什么不考虑 IO 的原因。
某处说它是一个 API
算是一种描述计算图的语言。运算符 列表
