交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2931

我无法在 Mac 终端（.dmg 包）上打开 .onnx，因为

[模型创建标志。目前只有 FILE_COMMON 标志可用。使用它可以从平台的公共文件夹中加载模型文件。

而这里并没有终端 的公共文件夹（或者是我搜索得不好），所以提示找不到文件。

在函数中，标志是必须的。

我明天会下载虚拟化，然后我们就可以玩了:)

 
您打算就此主题发表新文章吗？

Evgeni Gavrilovi #:

我稍后会在这里发布一个例子。

 
mytarmailS #:
我不知道...
我一直在使用 R 3.5
其他人用的是 python。
没有人遇到任何问题。

到目前为止，python 是唯一一个无法安装的软件包。但对于 R，我之前一直无法安装。

如果我把错误日志发给你，你能提供帮助吗？

 
Aleksey Vyazmikin #:

我没有 catbusta，而且是很久以前安装的，所以不太可能帮到你。
 
mytarmailS #:
这是日志，如果您发现了问题所在，请告诉我。

附加的文件：
R_Error.txt  34 kb
 

对于 python，安装程序已经这么说了


 
Aleksey Vyazmikin #:

这是 python 安装程序的提示。

你有没有试过上网搜索这些错误？
 
mytarmailS #:
您是否尝试在谷歌上搜索过这些错误？

我们找到的解决方案不起作用。

 
顺便说一下，我也在我的 10 上安装了 python - 同样的错误。
