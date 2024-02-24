交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2931 1...292429252926292729282929293029312932293329342935293629372938...3399 新评论 [删除] 2023.02.25 14:47 #29301 我无法在 Mac 终端（.dmg 包）上打开 .onnx，因为 [模型创建标志。目前只有 FILE_COMMON 标志可用。使用它可以从平台的公共文件夹中加载模型文件。 而这里并没有终端 的公共文件夹（或者是我搜索得不好），所以提示找不到文件。 在函数中，标志是必须的。 我明天会下载虚拟化，然后我们就可以玩了:) Evgeni Gavrilovi 2023.02.25 15:06 #29302 Maxim Dmitrievsky 终端 的公共文件夹（或者是我搜索得不好），所以提示找不到文件 我明天会下载虚拟化，然后我们就可以玩了:) 您打算就此主题发表新文章吗？ [删除] 2023.02.25 15:22 #29303 Evgeni Gavrilovi #:您打算就此主题发表一篇新文章吗？ 这似乎很简单，甚至有点复杂（Mac）。 我稍后会在这里发布一个例子。 Aleksey Vyazmikin 2023.02.25 18:52 #29304 mytarmailS #: 我不知道... 我一直在使用 R 3.5 其他人用的是 python。 没有人遇到任何问题。 到目前为止，python 是唯一一个无法安装的软件包。但对于 R，我之前一直无法安装。 如果我把错误日志发给你，你能提供帮助吗？ mytarmailS 2023.02.25 19:33 #29305 Aleksey Vyazmikin #:到目前为止，只有 python 软件包无法安装。但对于 R，我之前一直无法安装。如果我把错误日志发给你，你能帮我解决这个问题吗？ 我没有 catbusta，而且是很久以前安装的，所以不太可能帮到你。 Aleksey Vyazmikin 2023.02.25 19:39 #29306 mytarmailS #: 我没有 catbusta，而且是很久以前安装的，所以我不确定我能帮上什么忙。 这是日志，如果您发现了问题所在，请告诉我。 附加的文件： R_Error.txt 34 kb Aleksey Vyazmikin 2023.02.25 19:50 #29307 对于 python，安装程序已经这么说了 mytarmailS 2023.02.25 20:04 #29308 Aleksey Vyazmikin #:这是 python 安装程序的提示。 你有没有试过上网搜索这些错误？ Aleksey Vyazmikin 2023.02.25 21:02 #29309 mytarmailS #: 您是否尝试在谷歌上搜索过这些错误？ 我们找到的解决方案不起作用。 Aleksey Vyazmikin 2023.02.25 21:08 #29310 顺便说一下，我也在我的 10 上安装了 python - 同样的错误。 1...292429252926292729282929293029312932293329342935293629372938...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我无法在 Mac 终端（.dmg 包）上打开 .onnx，因为
[模型创建标志。目前只有 FILE_COMMON 标志可用。使用它可以从平台的公共文件夹中加载模型文件。
而这里并没有终端 的公共文件夹（或者是我搜索得不好），所以提示找不到文件。
在函数中，标志是必须的。
我明天会下载虚拟化，然后我们就可以玩了:)
您打算就此主题发表新文章吗？
这似乎很简单，甚至有点复杂（Mac）。
我稍后会在这里发布一个例子。
我不知道...
到目前为止，python 是唯一一个无法安装的软件包。但对于 R，我之前一直无法安装。
如果我把错误日志发给你，你能提供帮助吗？
我没有 catbusta，而且是很久以前安装的，所以我不确定我能帮上什么忙。
这是日志，如果您发现了问题所在，请告诉我。
对于 python，安装程序已经这么说了
这是 python 安装程序的提示。
您是否尝试在谷歌上搜索过这些错误？
我们找到的解决方案不起作用。