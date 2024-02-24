交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1465

日安!
在机房方面取得了哪些进展？
有什么进展吗？
我在哪里可以下载一个带有人工智能的现成的机器人，至少是一个试用版。

 
安德烈-迪克

是的，是的......。

好得不像真的。等待信号。有趣的是，看到真实交易的验证...
 
你向输入的是什么？那你是怎么教的（不管有没有老师）？
 
elibrarius
你向输入的是什么？那你是怎么教的（不管有没有老师）？

在进入 - 价格，没有老师，没有验证

变形金刚？:)

显然不是一个Rl

 
安德烈-迪克

在进入 - 价格，没有老师，没有验证

价格--从目前的价格往前数条递增，递增多少？只有自己的价格，还是也用其他货币？
 
elibrarius
价格--从当前的几条后面递增，递增多少？只有它的价格还是其他货币的价格？

不能泄露信息，否则宇宙就会崩溃，回到自身....。科学家说它每130亿年就会发生一次。

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

变形金刚？:)

嗯，这不是一个RL。

什么是RL？

 
安德烈-迪克

不能泄露信息，否则宇宙就会崩溃，回到自身....。科学家说它每130亿年就会发生一次。

然后，我们将等待信号。
