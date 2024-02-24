交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2938 1...293129322933293429352936293729382939294029412942294329442945...3399 新评论 Renat Fatkhullin 2023.02.28 11:07 #29371 Mikhail Mishanin #:2023.02.28 05:27:35.269 存储 成功加入 "ONNX.Price.Prediction "项目2023.02.28 05:27:56.191 存储 MQL5 存储已激活2023.02.28 05:27:56.191 存储 为 MQL5 开始签出2023.02.28 05:27:56.635 存储 找不到请求的 SVN 文件系统 (720003)2023.02.28 05:28:32.432 存储 MQL5 存储的所有者是 "dinpae@gmail.com"，请更改 MQL5 帐户什么意思？无法连接。给 2023.02.28 05:36:25.147 存储 所有者MQL5 存储为'dinpae@gmail.com'，更改 MQL5 帐户。 您登录 MQL5 Storage 的账户是什么？ 您是否指定了电子邮件或精确的区分大小写的登录名？ 不接受电子邮件。 Evgeny Dyuka 2023.02.28 13:08 #29372 Aleksey Nikolayev #:右键点击项目名称。应该是这样的 是的，有这么一个东西，但它会写入一个错误 2023.02.28 13:05:45.151 Storage checkout started for MQL5\Shared Projects\ONNX.Price.Prediction 2023.02.28 13:05:45.667 Storage Not authorized to open root of edit operation (220000) 有某种授权 Aleksey Nikolayev 2023.02.28 14:50 #29373 Evgeny Dyuka #: 是的，是有这么个东西，但它给出的错误信息是： There's some sort of authorisation somewhere. 我也不知道。试着离开并删除项目，然后重新加入，再从版本库中获取更新。 当你离开一个项目时，日志会显示： 2023.02.28 16:31:47.481 Storage successfully left the project 'ONNX.Price.Prediction' 删除时，不会写入任何内容。加入项目时： 2023.02.28 16:31:59.970 Storage successfully joined to the project 'ONNX.Price.Prediction' 接收更新时： 2023.02.28 16:41:43.985 Storage checkout started for MQL5\Shared Projects\ONNX.Price.Prediction 2023.02.28 16:41:44.750 Storage added MQL5\Shared Projects\ONNX.Price.Prediction\Python 2023.02.28 16:41:44.750 Storage added MQL5\Shared Projects\ONNX.Price.Prediction\Python\PricePredictionTraining.py 2023.02.28 16:41:44.750 Storage added MQL5\Shared Projects\ONNX.Price.Prediction\Python\PricePrediction.py 2023.02.28 16:41:44.750 Storage added MQL5\Shared Projects\ONNX.Price.Prediction\Python\model.onnx 2023.02.28 16:41:44.750 Storage added MQL5\Shared Projects\ONNX.Price.Prediction\ONNX.Price.Prediction.mq5 2023.02.28 16:41:44.750 Storage added MQL5\Shared Projects\ONNX.Price.Prediction\ONNX.Price.Prediction.mqproj 2023.02.28 16:41:44.784 Storage checkout completed successfully in 797 ms 只有在连接到版本库时才会授权--没有授权就不可能加入项目。 我帮不了你了。除非你用的是旧版本--我用的是最新版本（测试版和发行版）。 Evgeny Dyuka 2023.02.28 15:12 #29374 Aleksey Nikolayev #:我也不知道。试着离开并删除项目，然后重新加入，再从版本库中获取更新。当你离开日志中的项目时：删除时，不会写入任何内容。加入项目时：接收更新时：只有在连接到版本库时才需要授权--没有授权基本上就无法加入项目。其他的我就帮不了你了。除非你用的是旧版本--我用的是最新版本（测试版和发行版）。 明白了，谢谢 Aleksey Nikolayev 2023.02.28 15:53 #29375 Evgeny Dyuka #: 明白了，谢谢。 为了以防万一，我把项目发布到了存档中。 附加的文件： ONNX.Price.Prediction.zip 82 kb Mikhail Mishanin 2023.02.28 19:06 #29376 Renat Fatkhullin #:您登录 MQL5 存储的账户是什么？ 您是否指定了您的电子邮件或精确的区分大小写的登录名？不接受电子邮件。 关于登录名，只有我的登录名最初是歪的，有圆点 dr.mr.mom，我很久以前就有了，您能更改登录名吗？ Renat Fatkhullin 2023.02.28 21:32 #29377 发布测试版 3589，您可以在上面测试 ONNX 型号的运行。操作步骤 通过帮助 -> 检查桌面更新 -> 最新测试版更新到 3589 以区分大小写的形式指定正确的 MQL5 登录（非电子邮件），激活 MQL5 存储： 如果您的配置已损坏，MQL5 存储无法工作，请通过文件 -> 打开数据文件夹打开资源管理器，转到 MQL5 目录并删除以下文件： 。然后转到步骤 2。 使用 "加入 "命令从上下文菜单加入 ONNX.Price.Prediction 项目。 打开导航器，打开共享项目部分，在 ONNX.Price.Prediction 项目上，从上下文菜单中选择从存储更新： 项目将从 MQL5 存储（Subversion）下载。 打开项目并点击 ONNX.Price.Prediction.mqproj - 这就是项目文件 复制项目并在 EURUSD、H1 上运行。 得到结果： 2023.02.28 21:54:43.316 Scripts script ONNX.Price.Prediction (EURUSD,H1) loaded successfully 2023.02.28 21:54:43.348 ONNX initialized [API version 1.14.0] в журнале Experts: важны две последние строки, а остальное - специально включенные отладочные логи по флагу ONNX_DEBUG_LOGS 2023.02.28 22:11:53.441 ONNX.Price.Prediction (EURUSD,H1) ONNX: Creating and using per session threadpools since use_per_session_threads_ is true 2023.02.28 22:11:53.441 ONNX.Price.Prediction (EURUSD,H1) ONNX: Dynamic block base set to 0 2023.02.28 22:11:53.442 ONNX.Price.Prediction (EURUSD,H1) ONNX: Initializing session. 2023.02.28 22:11:53.442 ONNX.Price.Prediction (EURUSD,H1) ONNX: Adding default CPU execution provider. 2023.02.28 22:11:53.442 ONNX.Price.Prediction (EURUSD,H1) ONNX: Total shared scalar initializer count: 0 2023.02.28 22:11:53.443 ONNX.Price.Prediction (EURUSD,H1) ONNX: Total fused reshape node count: 0 2023.02.28 22:11:53.443 ONNX.Price.Prediction (EURUSD,H1) ONNX: Total shared scalar initializer count: 0 2023.02.28 22:11:53.443 ONNX.Price.Prediction (EURUSD,H1) ONNX: Total fused reshape node count: 0 2023.02.28 22:11:53.444 ONNX.Price.Prediction (EURUSD,H1) ONNX: Use DeviceBasedPartition as default 2023.02.28 22:11:53.444 ONNX.Price.Prediction (EURUSD,H1) ONNX: Saving initialized tensors. 2023.02.28 22:11:53.444 ONNX.Price.Prediction (EURUSD,H1) ONNX: Done saving initialized tensors 2023.02.28 22:11:53.445 ONNX.Price.Prediction (EURUSD,H1) ONNX: Session successfully initialized. 2023.02.28 22:11:53.445 ONNX.Price.Prediction (EURUSD,H1) ONNX: Number of streams: 1 2023.02.28 22:11:53.445 ONNX.Price.Prediction (EURUSD,H1) ONNX: Begin execution 2023.02.28 22:11:53.445 ONNX.Price.Prediction (EURUSD,H1) ONNX: stream 0 launch kernel with idx 0 2023.02.28 22:11:53.445 ONNX.Price.Prediction (EURUSD,H1) ONNX: ort value 1 released 2023.02.28 22:11:53.445 ONNX.Price.Prediction (EURUSD,H1) ONNX: stream 0 launch kernel with idx 1 2023.02.28 22:11:53.445 ONNX.Price.Prediction (EURUSD,H1) ONNX: ort value 2 released 2023.02.28 22:11:53.445 ONNX.Price.Prediction (EURUSD,H1) ONNX: stream 0 launch kernel with idx 3 2023.02.28 22:11:53.445 ONNX.Price.Prediction (EURUSD,H1) ONNX: ort value 6 released 2023.02.28 22:11:53.445 ONNX.Price.Prediction (EURUSD,H1) ONNX: stream 0 launch kernel with idx 4 2023.02.28 22:11:53.445 ONNX.Price.Prediction (EURUSD,H1) ONNX: ort value 8 released 2023.02.28 22:11:53.445 ONNX.Price.Prediction (EURUSD,H1) ONNX: stream 0 launch kernel with idx 5 2023.02.28 22:11:53.445 ONNX.Price.Prediction (EURUSD,H1) ONNX: ort value 9 released 2023.02.28 22:11:53.445 ONNX.Price.Prediction (EURUSD,H1) ONNX: stream 0 launch kernel with idx 6 2023.02.28 22:11:53.445 ONNX.Price.Prediction (EURUSD,H1) ONNX: stream 0 launch kernel with idx 7 2023.02.28 22:11:53.445 ONNX.Price.Prediction (EURUSD,H1) ONNX: stream 0 launch kernel with idx 2 2023.02.28 22:11:53.445 ONNX.Price.Prediction (EURUSD,H1) ONNX: ort value 3 released 2023.02.28 22:11:53.445 ONNX.Price.Prediction (EURUSD,H1) ONNX: ort value 11 released 2023.02.28 22:11:53.445 ONNX.Price.Prediction (EURUSD,H1) ONNX: stream 0 launch kernel with idx 8 2023.02.28 22:11:53.445 ONNX.Price.Prediction (EURUSD,H1) ONNX: stream 0 launch kernel with idx 9 2023.02.28 22:11:53.445 ONNX.Price.Prediction (EURUSD,H1) ONNX: ort value 16 released 2023.02.28 22:11:53.445 ONNX.Price.Prediction (EURUSD,H1) ONNX: stream 0 launch kernel with idx 10 2023.02.28 22:11:53.445 ONNX.Price.Prediction (EURUSD,H1) ONNX: stream 0 launch kernel with idx 11 2023.02.28 22:11:53.445 ONNX.Price.Prediction (EURUSD,H1) ONNX: ort value 22 released 2023.02.28 22:11:53.445 ONNX.Price.Prediction (EURUSD,H1) ONNX: stream 0 launch kernel with idx 12 2023.02.28 22:11:53.445 ONNX.Price.Prediction (EURUSD,H1) ONNX: ort value 25 released 2023.02.28 22:11:53.445 ONNX.Price.Prediction (EURUSD,H1) ONNX: stream 0 launch kernel with idx 13 2023.02.28 22:11:53.445 ONNX.Price.Prediction (EURUSD,H1) ONNX: ort value 27 released 2023.02.28 22:11:53.445 ONNX.Price.Prediction (EURUSD,H1) ONNX: stream 0 launch kernel with idx 27 2023.02.28 22:11:53.445 ONNX.Price.Prediction (EURUSD,H1) ONNX: stream 0 launch kernel with idx 17 2023.02.28 22:11:53.445 ONNX.Price.Prediction (EURUSD,H1) ONNX: stream 0 launch kernel with idx 18 2023.02.28 22:11:53.445 ONNX.Price.Prediction (EURUSD,H1) ONNX: ort value 28 released 2023.02.28 22:11:53.445 ONNX.Price.Prediction (EURUSD,H1) ONNX: stream 0 launch kernel with idx 28 2023.02.28 22:11:53.445 ONNX.Price.Prediction (EURUSD,H1) ONNX: ort value 30 released 2023.02.28 22:11:53.445 ONNX.Price.Prediction (EURUSD,H1) ONNX: stream 0 launch kernel with idx 26 2023.02.28 22:11:53.445 ONNX.Price.Prediction (EURUSD,H1) [-1.5921557] 2023.02.28 22:11:53.445 ONNX.Price.Prediction (EURUSD,H1) predicted 1.0591759612759748 如果无法运行，则表示 ONNX Runtime 版本过旧或缺少 在这种情况下，下载由微软签名的ONNX Runtime 1.14 压缩包，将其扩展到终端根目录下的 terminal64.exe 旁边，然后重启终端： 在该项目中，为了便于演示，将立即附上经过最简单训练的 model.onnx。 要自己训练模型，需要使用项目中包含的 python 脚本： 安装 Python 3（例如 Python 3.10）并交付/更新软件包： python.exe -m pip install --upgrade pip pip install --upgrade tensorflow pip install --upgrade pandas pip install --upgrade scikit-learn pip install --upgrade matplotlib pip install --upgrade tqdm pip install --upgrade metatrader5 pip install --upgrade onnx==1.12 pip install --upgrade tf2onnx 在 onnx 软件包中明确说明版本为 1.12，以免与 tensorflow 的要求相冲突。 运行 MetaEditor 并确保 Python 在 "工具"->"选项"->"编译器 "中被识别： 如有必要，如果编辑器无法自行确定路径，请自行指定路径。 交易终端应连接到欧元兑美元服务器（例如 MetaQuotes-Demo） 确保在终端设置中启用了与 Python 的集成。如果已关闭，请打开并重新启动终端： 转到导航器中的 ONNX.Price.Prediction 项目，打开 PricePredictionTraning.py 文件 运行脚本进行编译，对于 Python 脚本而言，这意味着启动。 脚本将借助 MetaTrader5 软件包连接到终端（如果已关闭，将自动启动），并开始对欧元兑美元、H1 进行训练： 完成后，日志编辑器将包含： 。 2023.02.28 22:24:16.876 Python 107/107 [==============================] - 0 s 1 ms/step - loss: 1.9167 - mae: 0.8553 2023.02.28 22:24:16.876 Python test_loss=1.917 2023.02.28 22:24:16.876 Python test_mae=0.855 2023.02.28 22:24:17.179 Python saved model to C:\Users\sys\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\8 D1E0A7047FFD62A8C00B09AEC1F3004\MQL5\Shared Projects\ONNX.Price.Prediction\Python\model.onnx 2023.02.28 22:24:17.291 Storage modify MQL5\Shared Projects\ONNX.Price.Prediction\Python\model.onnx to base 新的 model.onnx 将保存/更新在项目中。它已经可以使用。 运行 PricePrediction.py 脚本以确保模型正常运行： 。 2023.02.28 22:27:46.078 Python data path to load onnx model C:\Users\sys\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\8 D1E0A7047FFD62A8C00B09AEC1F3004\MQL5\Shared Projects\ONNX.Price.Prediction\Python\ 2023.02.28 22:27:46.078 Python [[[1.061412 1.062328 1.060358 1.061169]]] 2023.02.28 22:27:46.078 Python [[[0.00105361 0.00119785 0.00074662 0.00125179]]] 2023.02.28 22:27:46.078 Python [[[ 0.18792516 0.17698306 0.01607251 -0.45455042] 2023.02.28 22:27:46.078 Python [-0.77068297 -0.50757406 0.2839477 0.36827372] 2023.02.28 22:27:46.078 Python [ 0.21639867 -0.3823502 0.48485409 -0.19891574] 2023.02.28 22:27:46.078 Python [-0.46696554 -0.31556414 0.33752274 0.48011389] 2023.02.28 22:27:46.078 Python [ 0.3302927 0.7196198 1.36884221 1.56656129] 2023.02.28 22:27:46.078 Python [ 1.63058293 1.46261473 1.39562973 1.74231014] 2023.02.28 22:27:46.078 Python [ 1.82040632 1.84663458 -0.26519644 -0.52644768] 2023.02.28 22:27:46.078 Python [-0.84661232 -0.50757406 -0.45270907 -0.86995678] 2023.02.28 22:27:46.078 Python [-1.27371495 -1.11699687 -1.10900328 -0.48650476] 2023.02.28 22:27:46.078 Python [-0.82762998 -1.37579285 -2.0599602 -1.62088366]]] 2023.02.28 22:27:46.094 Python [[-1.6349795]] 2023.02.28 22:27:46.094 Python predict: [1.05912] 测试示例正常运行！ 您可以使用 python 软件包 onnx 和 tf2onnx 将自己的 TensorFlow 模型转换为 ONNX 格式：import tf2onnx ... onnx_model = tf2onnx.convert.from_keras(model, output_path=output_path) 注意：请使用最新版本的项目，因为旧版本中的函数原型已经更改。 Aleksey Nikolayev 2023.03.01 04:58 #29378 成功了 2023.03.01 06:54:34.987 ONNX.Price.Prediction (EURUSD,H1) 2023.02.28 22:27:46.094 Python [[-1.6349795]]
2023.02.28 22:27:46.094 Python predict: [1.05912]

测试示例正常运行！

您可以使用 python 软件包 onnx 和 tf2onnx 将自己的 TensorFlow 模型转换为 ONNX 格式：import tf2onnx
...
onnx_model = tf2onnx.convert.from_keras(model, output_path=output_path)

注意：请使用最新版本的项目，因为旧版本中的函数原型已经更改。

Aleksey Nikolayev 2023.03.01 04:58 #29378

成功了

2023.03.01 06:54:34.987 ONNX.Price.Prediction (EURUSD,H1) [-0.20001383]
2023.03.01 06:54:34.988 ONNX.Price.Prediction (EURUSD,H1) predicted 1.0581684510582798

Aleksey Nikolayev 2023.03.01 10:04 #29379

Renat Fatkhullin #:

放入 Python 3（如 Python 3.10）并交付/更新软件包：

软件包 onnx，明确提及版本 1.12，以免与 tensorflow 要求冲突。

无法安装该软件包。首先需要安装 CMake。现在又要求安装 Visual Studio？

CMake Error: CMAKE_C_COMPILER not set, after EnableLanguage
CMake Error: CMAKE_CXX_COMPILER not set, after EnableLanguage

Renat Fatkhullin 2023.03.01 10:43 #29380

Aleksey Nikolayev #:无法安装此软件包。他们先是要求安装 CMake。现在又要求安装 Visual Studio？

您还处在与互不兼容的地狱搏斗和为 Python 任务创建独立环境的起步阶段。

有些软件包的目标构建需要编译器。
