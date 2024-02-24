交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2937

新评论
 
Renat Fatkhullin #:

进入编辑器，在底部窗格中查找 "公共项目"，你会在其中看到 "ONNX.Price.Prediction"。


谢谢，非常有趣。
但我的 SharedProjects 是空的，如何填充？


 
Evgeny Dyuka #:

谢谢，非常有趣。
但我的 SharedProjects 是空的，如何将其填满？

RTFM

 
Aleksey Nikolayev #:

RTFM

👍

 
Aleksey Nikolayev #:

RTFM

现在，ONNX 文件夹出现了，但却是空的


 
Evgeny Dyuka #:

现在 ONNX 文件夹出现了，但却是空的


要参与该项目，请单击 "加入"。然后它就会出现在 "共享项目 "下。接下来， 点击 项目右键菜单中" 从资源库获取更新 从版本库获取更新"， 将其下载到电脑 上。
 
Renat Fatkhullin #:

现已上市：



在 Python 中通过 model.onnx 生成、Python 反演和 MQL5 反演进行简单的模型训练。

在昨天的 MT5 测试版中，我们在 OnnxRun 函数中犯了一个小错误，明天我们将修复并上传给您

2023.02.28 05:27:35.269 存储 成功加入 "ONNX.Price.Prediction "项目

2023.02.28 05:27:56.191 存储 MQL5 存储已激活

2023.02.28 05:27:56.191 存储 为 MQL5 开始签出

2023.02.28 05:27:56.635 存储 找不到请求的 SVN 文件系统 (720003)

2023.02.28 05:28:32.432 存储 MQL5 存储的所有者是 "dinpae@gmail.com"，请更改 MQL5 帐户。

什么意思？无法连接。

2023.02.28 05:36:25.147 存储 所有者MQL5 存储为'dinpae@gmail.com'，更改 MQL5 帐户


Проекты и MQL5 Storage - Справка по MetaEditor
  • www.metatrader5.com
MQL5 Storage — это персональное онлайн-хранилище исходных кодов на MQL4/MQL5. Оно интегрировано в MetaEditor: вы можете сохранять и получать данных...
 
Aleksey Nikolayev #:
要参与某个项目，请单击 "加入"。之后，该项目将出现在 "共享项目 "部分。然后点击 项目右键菜单中" 从资源库获取更新"，将其下载到您的电脑

谢谢，但不起作用。
然后单击项目右键 菜单中" 从资源库获取更新 版本库获取更新"，将其下载到您的 计算机
项目右键菜单中没有 " 从资源库获取更新 从版本库获取更新"。
我还在其他 10 个地方点击了右键--什么都没有


 
人工智能专家、
也许有人已经尝试过应用网络，但不是用于预测价格，而是用于管理和风险管理。
我可以读到哪些关于这个主题的书籍，可以使用哪种类型的网络？
 
Roman Kutemov #:
人工智能专家、
也许有人已经尝试过应用网络，但不是用于预测价格，而是用于管理和风险管理。
我能读到哪些关于这个主题的书籍，应该使用哪种类型的网络？
可以使用普通网络。
您只需使用优化算法（如遗传算法）对其进行训练即可。

您应该阅读有关优化算法和编写适应度函数的书籍，而不是有关网络的书籍。
 
Evgeny Dyuka #:

谢谢，但它不起作用。
然后单击 项目右键菜单中的 " 从存储器获取更新"，将其下载到您的计算机
项目右键菜单中没有 " 从存储器获取更新"
我还在其他 10 个地方点击了右键--什么也没有


右键单击项目名称。应该是这样的


1...293029312932293329342935293629372938293929402941294229432944...3399
新评论