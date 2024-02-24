交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2937 1...293029312932293329342935293629372938293929402941294229432944...3399 新评论 Evgeny Dyuka 2023.02.27 20:07 #29361 Renat Fatkhullin #:进入编辑器，在底部窗格中查找 "公共项目"，你会在其中看到 "ONNX.Price.Prediction"。 谢谢，非常有趣。 但我的 SharedProjects 是空的，如何填充？ Aleksey Nikolayev 2023.02.27 20:37 #29362 Evgeny Dyuka #:谢谢，非常有趣。 但我的 SharedProjects 是空的，如何将其填满？ RTFM Evgeny Dyuka 2023.02.27 20:45 #29363 Aleksey Nikolayev #:RTFM 👍 Evgeny Dyuka 2023.02.27 20:53 #29364 Aleksey Nikolayev #:RTFM 现在，ONNX 文件夹出现了，但却是空的 Aleksey Nikolayev 2023.02.27 21:09 #29365 Evgeny Dyuka #:现在 ONNX 文件夹出现了，但却是空的 要参与该项目，请单击 "加入"。然后它就会出现在 "共享项目 "下。接下来， 点击 项目右键菜单中 的" 从版本库获取更新"， 将其下载到电脑 上。 Mikhail Mishanin 2023.02.28 03:33 #29366 Renat Fatkhullin #:现已上市：在 Python 中通过 model.onnx 生成、Python 反演和 MQL5 反演进行简单的模型训练。 在昨天的 MT5 测试版中，我们在 OnnxRun 函数中犯了一个小错误，明天我们将修复并上传给您 2023.02.28 05:27:35.269 存储 成功加入 "ONNX.Price.Prediction "项目 2023.02.28 05:27:56.191 存储 MQL5 存储已激活 2023.02.28 05:27:56.191 存储 为 MQL5 开始签出 2023.02.28 05:27:56.635 存储 找不到请求的 SVN 文件系统 (720003) 2023.02.28 05:28:32.432 存储 MQL5 存储的所有者是 "dinpae@gmail.com"，请更改 MQL5 帐户。 什么意思？无法连接。 给 2023.02.28 05:36:25.147 存储 所有者MQL5 存储为'dinpae@gmail.com'，更改 MQL5 帐户。 Проекты и MQL5 Storage - Справка по MetaEditor www.metatrader5.com MQL5 Storage — это персональное онлайн-хранилище исходных кодов на MQL4/MQL5. Оно интегрировано в MetaEditor: вы можете сохранять и получать данных... Machine learning in trading: Bug report MT4 rev My account stopped trading Evgeny Dyuka 2023.02.28 08:57 #29367 Aleksey Nikolayev #: 要参与某个项目，请单击 "加入"。之后，该项目将出现在 "共享项目 "部分。然后点击 项目右键菜单中 的" 从资源库获取更新"，将其下载到您的电脑。 谢谢，但不起作用。 然后单击项目右键 菜单中 的" 从 版本库获取更新"，将其下载到您的 计算机。 项目右键菜单中没有 " 从版本库获取更新"。 我还在其他 10 个地方点击了右键--什么都没有。 Roman Kutemov 2023.02.28 09:48 #29368 人工智能专家、也许有人已经尝试过应用网络，但不是用于预测价格，而是用于管理和风险管理。我可以读到哪些关于这个主题的书籍，可以使用哪种类型的网络？ mytarmailS 2023.02.28 10:03 #29369 Roman Kutemov #: 人工智能专家、也许有人已经尝试过应用网络，但不是用于预测价格，而是用于管理和风险管理。我能读到哪些关于这个主题的书籍，应该使用哪种类型的网络？ 可以使用普通网络。您只需使用优化算法（如遗传算法）对其进行训练即可。您应该阅读有关优化算法和编写适应度函数的书籍，而不是有关网络的书籍。 Aleksey Nikolayev 2023.02.28 10:45 #29370 Evgeny Dyuka #:谢谢，但它不起作用。 然后单击 项目右键菜单中的 " 从存储器获取更新"，将其下载到您的计算机。 项目右键菜单中没有 " 从存储器获取更新"。 我还在其他 10 个地方点击了右键--什么也没有。 右键单击项目名称。应该是这样的 1...293029312932293329342935293629372938293929402941294229432944...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
进入编辑器，在底部窗格中查找 "公共项目"，你会在其中看到 "ONNX.Price.Prediction"。
谢谢，非常有趣。
但我的 SharedProjects 是空的，如何填充？
RTFM
现在，ONNX 文件夹出现了，但却是空的
现已上市：
在 Python 中通过 model.onnx 生成、Python 反演和 MQL5 反演进行简单的模型训练。
在昨天的 MT5 测试版中，我们在 OnnxRun 函数中犯了一个小错误，明天我们将修复并上传给您
2023.02.28 05:27:35.269 存储 成功加入 "ONNX.Price.Prediction "项目
2023.02.28 05:27:56.191 存储 MQL5 存储已激活
2023.02.28 05:27:56.191 存储 为 MQL5 开始签出
2023.02.28 05:27:56.635 存储 找不到请求的 SVN 文件系统 (720003)
2023.02.28 05:28:32.432 存储 MQL5 存储的所有者是 "dinpae@gmail.com"，请更改 MQL5 帐户。
什么意思？无法连接。
2023.02.28 05:36:25.147 存储 所有者MQL5 存储为'dinpae@gmail.com'，更改 MQL5 帐户。
要参与某个项目，请单击 "加入"。之后，该项目将出现在 "共享项目 "部分。然后点击 项目右键菜单中 的" 从资源库获取更新"，将其下载到您的电脑。
谢谢，但不起作用。
人工智能专家、
右键单击项目名称。应该是这样的