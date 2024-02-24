交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2934

新评论
 
Renat Fatkhullin #:

对于微软内部的 ONNX Runtime，声称的最低版本是 Windows 10 build 1809。

而在 C:Windows\System32\onnxruntime.dll 中，有一个非常旧的 1.10 版本。

我们将逐步撰写文章，介绍如何使用 ONNX 功能。

这里有 DirectML 支持的 ONNX 最新版本。

"

DirectML 是用于 Windows 机器学习的高性能 DirectX 12 硬件加速库。DirectML 在广泛支持的硬件和驱动程序上为常见的机器学习任务提供 GPU 加速。

独立使用时，DirectML API 是一个低级 DirectX 12 库，适用于高性能、低延迟应用，如平台、游戏和其他实时应用。DirectML 与 Direct3D 12 无缝兼容，而且开销低、符合硬件要求，因此 DirectML 是加速机器学习的理想选择，因为机器学习需要高性能，而且跨硬件结果的可靠性和可预测性至关重要。

DirectML 运行时提供商目前使用 DirectML1.9.0 支持高达 ONNX opset 15（ONNX v1.10）。不支持需要更高的 opset 版本的模型估算，这将导致性能低下。

"

这一切都非常非常复杂...

Microsoft.AI.DirectML 1.9.0
Microsoft.AI.DirectML 1.9.0
  • www.nuget.org
DirectML Redistributable Package.
 
Renat Fatkhullin #:

支持ONNX 的 3584 测试版已经发布。

需要 Windows 10 build 1809 及更新版本，最好是包含所有更新的 Windows 11。

哪些 版本 的 Windows Server 适用于 ONNX？

 
Aleksey Nikolayev #:

哪些 版本 的 Windows Server 适用于 ONNX？

点击此处此处

首先，您需要确定

  • 为什么需要
  • 谁需要它。

除非有 "训练有素的 DNN 模型 "部分，否则它不会进入市场。它不太可能在测试器中工作。交易者应该认真积极地掌握这一高难度工具。它主要用于实施阶段。许多人已经解决了 MO 的这一阶段问题（好坏--另一个问题）。

因此，我们正在等待开发人员的详细说明。

ONNX versions and Windows builds
ONNX versions and Windows builds
  • 2022.06.01
  • QuinnRadich
  • learn.microsoft.com
Check which versions of ONNX are supported by each Windows 10 build. See a table summarizing the current Windows versions and the ONNX versions supported.
 
Vladimir Perervenko #:

这里这里

首先，你必须下定决心：

  • 为什么需要
  • 谁需要

除非有 "训练有素的 DNN 模型 "部分，否则市场不允许使用它。它不太可能在测试器中工作。交易者应认真积极地掌握这一高难度工具。它主要用于实施阶段。许多人已经解决了这一阶段的 MO 问题（是好是坏是另一个问题）。

我在你们的链接中没有找到关于服务器版本的信息。他们在这里 写道，需要一个 2019 服务器。

我对在 VPS 上以 MO 模型运行 EA 的通用、无成本和快速（在所有意义上）的可能性很感兴趣。市场可能出现的问题并不重要（对我个人而言）。

Vladimir Perervenko#:

因此，我们正在等待开发人员的详细说明。

是的，非常期待。

 
Aleksey Vyazmikin #:

我知道 1.13.1 是 Windows 7 的最新版本。那它就不能用了吗？可怜的 MT5 用户的喜怒哀乐....

是否需要额外的库才能运行？

文章不错--我们拭目以待。

从 geekom 买了 10k 3 pcs 与赛扬 5095 8 gb ozu 和 128 硬件扩展到 237 gb 在办公室和与 11 亲。显然一个将不得不把它为我自己, 或 11 亲填补了))))，我希望能应付的驱动程序__。

 
Valeriy Yastremskiy #:

从 geekom 买了 10k 3 pcs 赛扬 5095 8 GB ozu 和 128 硬件扩展到 237 GB 在办公室和 11 亲。显然，我必须为自己买一台，或将 11 pro 与我希望能应付的驱动程序一起填充 ))))__。

这是关于什么如此电报？

 
Vladimir Perervenko #:

除非有 "训练有素的 DNN 模型 "部分，否则在市场上是不允许使用的。它不太可能在测试器中工作。交易者应认真积极地掌握这一高难度工具。它主要用于实施阶段。许多人已经解决了这一阶段的 MO 问题（是好是坏是另一个问题）。

因此，我们正在等待开发人员的详细说明。

它将在市场上推出，也将在测试器中推出，包括 Cloud Network。

ONNX Runtume 将重新编写和设计，不再依赖过时的系统库。

ONNX 文件很容易包含在项目中，并在 EX5 文件中加密和压缩。只需一个文件，就能获得干净的机器人。



工作流程：

  1. 用 Python 等语言训练模型
  2. 转换为 onnx
  3. 将其整合到机器人中并使用（不提供托盘编程，仅提供推理）。

 
Vladimir Perervenko #:

怎么这么电报？

关于 11pro，便宜又愉快。你可以从光盘上拷贝一份。最好的瘦客户机硬件。只是运气好，我从 7 到 10 都过敏了)

 
Renat Fatkhullin #:

它将出现在市场上，也会出现在测试仪中，包括云网络。

ONNX Runtume 将重新编写和设计，不再依赖过时的系统库。

ONNX 文件很容易包含在项目中，并在 EX5 文件中加密和压缩。您只需从一个文件中就能获得干净的机器人。



运行模式

  1. 在侧边训练模型，例如用 Python
  2. 将其转换为 onnx
  3. 将其整合到机器人中并加以使用（不提供托盘编程，仅提供推理功能）

很抱歉我提出了一个可能很愚蠢的问题，请问在 Python 中是否可以进行 "ticks "训练？

 
Valeriy Yastremskiy #:

对不起，我的问题可能很愚蠢，请问是否有 Python 中的 tics 培训？

https://www.mql5.com/ru/docs/python_metatrader5/mt5copyticksfrom_py

Python 培训是在测试仪之外进行的。请阅读有关 Python 的文档部分

Документация по MQL5: Python интеграция / copy_ticks_from
Документация по MQL5: Python интеграция / copy_ticks_from
  • www.mql5.com
copy_ticks_from - Python интеграция - Справочник MQL5 - Справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
1...292729282929293029312932293329342935293629372938293929402941...3399
新评论