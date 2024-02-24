交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2942

Evgeny Dyuka #:

这里 我们讨论的是"通过进程间通信直接从 MetaTrader 终端接收证券交易所信息 "
不是终端中的 Python。

Python 脚本可以直接在终端中（而不是在测试器中）长期运行：


信息，开阔大家的视野：

Работа с Python - Разработка программ - Справка по MetaEditor
  • www.metatrader5.com
Для языка Python существует множество библиотек для машинного обучения, автоматизации процессов, анализа и визуализации данных. Все его возможности...
 
您可以运行它，但除了通过文件外，如何将日期本身、相同的预测器传递给 python？

然后从中获取任何命令。例如，我想对用于创建预测因子的指标设置进行采样，并在 python 中训练模型。

事实证明，我需要通过智能交易系统创建一个样本，然后将其保存到文件中，再以某种方式向 python 下达命令以读取文件。同时，只有在 python 处理完数据后，才能启动 EA。然后更改 EA 或 EA 本身的设置并再次运行。如何做到这一点？

 
Aleksey Vyazmikin #:

您可以运行它，但除了通过文件外，如何将日期本身和相同的预测器传递给 python？

然后从中获取任何命令。例如，我想查看指标的设置，根据设置创建预测器，并在 python 中训练模型。

事实证明，我需要通过 Expert Advisor 创建一个样本，然后将其保存到文件中，再以某种方式向 python 下达读取文件的命令。同时，只有在 python 处理完数据后，才能启动 EA。然后更改 EA 或 EA 本身的设置并再次运行。如何做到这一点？

上面给出了访问图表/点数/交易头寸/交易历史的函数集。这对于直接使用 Python 脚本就足够了。

也许我们会增加对指标的访问。

 
Aleksey Nikolayev #:

无法安装此软件包。

我安装了 onnx 软件包，但没有指定版本。一切正常--模型已训练完成并启动。Python 版本 3.11.2

 
Renat Fatkhullin #:

上面给出了一组用于访问图表/点数/交易头寸/交易历史的函数。这足以让 python 脚本直接工作。

或许，我们还将增加指标访问功能。

我已经描述了我需要解决的情况。如果对您来说，只有价格和 python 中的所有转换就足够了，那么这样一个概念怎么会意味着要使用模型传输呢？您是否打算在 python 和终端中重复逻辑？

很明显，您需要一个桥梁来处理数据，而现在只能通过文件来实现，但同步又只能通过文件，这就充满了问题。

 
Aleksey Nikolayev #:

我安装了 onnx 软件包，但没有指定版本。一切正常--模型已训练完成并启动。Python 版本 3.11.2

模型在 mql5 脚本中运行，但不能在 python 中运行，因为没有安装 onnxruntime 软件包。

啊，python 的粉丝们，没有你们就没有办法。

 
Aleksey Vyazmikin #:

我描述了我需要解决的情况。如果你需要的只是价格和用 python 进行的所有转换、

我觉得你真的很蠢......


 
mytarmailS #:
我觉得你在某个地方真的很愚蠢......


在哪儿？

 
Aleksey Vyazmikin #:

在哪里？

输入的只是价格数据。在一个地方处理，而不是在不同的地方。在终端和培训包中都不太合适。当然，从历史上看，将终端处理过的数据输入带有价格的培训包更为方便，但这是一条死路。指标的预先计算当然很方便，而不是重新计算，但这似乎甚至是任务的一部分。

一般来说，接收主要数据和管理交易环境的地方不适合用于计算。

