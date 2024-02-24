交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2942 1...293529362937293829392940294129422943294429452946294729482949...3399 新评论 Renat Fatkhullin 2023.03.01 21:54 #29411 Evgeny Dyuka #:这里 我们讨论的是"通过进程间通信直接从 MetaTrader 终端接收证券交易所信息 "， 不是终端中的 Python。 Python 脚本可以直接在终端中（而不是在测试器中）长期运行： 信息，开阔大家的视野： https://www.metatrader5.com/ru/metaeditor/help/development/python https://www.metatrader5.com/ru/metaeditor/help/beginning/integration_ide https://www.mql5.com/ru/docs/python_metatrader5 https://www.mql5.com/ru/docs/matrix Работа с Python - Разработка программ - Справка по MetaEditor www.metatrader5.com Для языка Python существует множество библиотек для машинного обучения, автоматизации процессов, анализа и визуализации данных. Все его возможности... Evgeny Dyuka 2023.03.01 22:42 #29412 Renat Fatkhullin #:一直以来，Python 脚本都可以直接在终端中运行（而不是在测试器中）： 拓宽大家视野的信息： https://www.metatrader5.com/ru/metaeditor/help/development/python https://www.metatrader5.com/ru/metaeditor/help/beginning/integration_ide https://www.mql5.com/ru/docs/python_metatrader5 https://www.mql5.com/ru/docs/matrix 你真的可以））真棒 Aleksey Vyazmikin 2023.03.02 02:25 #29413 Renat Fatkhullin #:一直以来，Python 脚本都可以直接在终端中运行（而不是在测试器中）： 拓宽大家视野的信息： https://www.metatrader5.com/ru/metaeditor/help/development/python https://www.metatrader5.com/ru/metaeditor/help/beginning/integration_ide https://www.mql5.com/ru/docs/python_metatrader5 https://www.mql5.com/ru/docs/matrix 您可以运行它，但除了通过文件外，如何将日期本身、相同的预测器传递给 python？ 然后从中获取任何命令。例如，我想对用于创建预测因子的指标设置进行采样，并在 python 中训练模型。 事实证明，我需要通过智能交易系统创建一个样本，然后将其保存到文件中，再以某种方式向 python 下达命令以读取文件。同时，只有在 python 处理完数据后，才能启动 EA。然后更改 EA 或 EA 本身的设置并再次运行。如何做到这一点？ Renat Fatkhullin 2023.03.02 07:54 #29414 Aleksey Vyazmikin #:您可以运行它，但除了通过文件外，如何将日期本身和相同的预测器传递给 python？ 然后从中获取任何命令。例如，我想查看指标的设置，根据设置创建预测器，并在 python 中训练模型。事实证明，我需要通过 Expert Advisor 创建一个样本，然后将其保存到文件中，再以某种方式向 python 下达读取文件的命令。同时，只有在 python 处理完数据后，才能启动 EA。然后更改 EA 或 EA 本身的设置并再次运行。如何做到这一点？ 上面给出了访问图表/点数/交易头寸/交易历史的函数集。这对于直接使用 Python 脚本就足够了。 也许我们会增加对指标的访问。 Aleksey Nikolayev 2023.03.02 08:24 #29415 Aleksey Nikolayev #:无法安装此软件包。 我安装了 onnx 软件包，但没有指定版本。一切正常--模型已训练完成并启动。Python 版本 3.11.2 Aleksey Vyazmikin 2023.03.02 08:43 #29416 Renat Fatkhullin #:上面给出了一组用于访问图表/点数/交易头寸/交易历史的函数。这足以让 python 脚本直接工作。或许，我们还将增加指标访问功能。 我已经描述了我需要解决的情况。如果对您来说，只有价格和 python 中的所有转换就足够了，那么这样一个概念怎么会意味着要使用模型传输呢？您是否打算在 python 和终端中重复逻辑？ 很明显，您需要一个桥梁来处理数据，而现在只能通过文件来实现，但同步又只能通过文件，这就充满了问题。 Aleksey Nikolayev 2023.03.02 09:05 #29417 Aleksey Nikolayev #:我安装了 onnx 软件包，但没有指定版本。一切正常--模型已训练完成并启动。Python 版本 3.11.2 模型在 mql5 脚本中运行，但不能在 python 中运行，因为没有安装 onnxruntime 软件包。 啊，python 的粉丝们，没有你们就没有办法。 mytarmailS 2023.03.02 09:24 #29418 Aleksey Vyazmikin #:我描述了我需要解决的情况。如果你需要的只是价格和用 python 进行的所有转换、 我觉得你真的很蠢...... Aleksey Vyazmikin 2023.03.02 09:34 #29419 mytarmailS #: 我觉得你在某个地方真的很愚蠢...... 在哪儿？ Valeriy Yastremskiy 2023.03.02 09:46 #29420 Aleksey Vyazmikin #:在哪里？ 输入的只是价格数据。在一个地方处理，而不是在不同的地方。在终端和培训包中都不太合适。当然，从历史上看，将终端处理过的数据输入带有价格的培训包更为方便，但这是一条死路。指标的预先计算当然很方便，而不是重新计算，但这似乎甚至是任务的一部分。 一般来说，接收主要数据和管理交易环境的地方不适合用于计算。 1...293529362937293829392940294129422943294429452946294729482949...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
这里 我们讨论的是"通过进程间通信直接从 MetaTrader 终端接收证券交易所信息 "，
不是终端中的 Python。
Python 脚本可以直接在终端中（而不是在测试器中）长期运行：
信息，开阔大家的视野：
您可以运行它，但除了通过文件外，如何将日期本身、相同的预测器传递给 python？
然后从中获取任何命令。例如，我想对用于创建预测因子的指标设置进行采样，并在 python 中训练模型。
事实证明，我需要通过智能交易系统创建一个样本，然后将其保存到文件中，再以某种方式向 python 下达命令以读取文件。同时，只有在 python 处理完数据后，才能启动 EA。然后更改 EA 或 EA 本身的设置并再次运行。如何做到这一点？
上面给出了访问图表/点数/交易头寸/交易历史的函数集。这对于直接使用 Python 脚本就足够了。
也许我们会增加对指标的访问。
无法安装此软件包。
我安装了 onnx 软件包，但没有指定版本。一切正常--模型已训练完成并启动。Python 版本 3.11.2
我已经描述了我需要解决的情况。如果对您来说，只有价格和 python 中的所有转换就足够了，那么这样一个概念怎么会意味着要使用模型传输呢？您是否打算在 python 和终端中重复逻辑？
很明显，您需要一个桥梁来处理数据，而现在只能通过文件来实现，但同步又只能通过文件，这就充满了问题。
模型在 mql5 脚本中运行，但不能在 python 中运行，因为没有安装 onnxruntime 软件包。
啊，python 的粉丝们，没有你们就没有办法。
输入的只是价格数据。在一个地方处理，而不是在不同的地方。在终端和培训包中都不太合适。当然，从历史上看，将终端处理过的数据输入带有价格的培训包更为方便，但这是一条死路。指标的预先计算当然很方便，而不是重新计算，但这似乎甚至是任务的一部分。
一般来说，接收主要数据和管理交易环境的地方不适合用于计算。