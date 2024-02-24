交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1464 1...145714581459146014611462146314641465146614671468146914701471...3399 新评论 Yuriy Asaulenko 2019.05.03 21:27 #14631 马克西姆-德米特里耶夫斯基。不要打扰别人的交流，回去种黄瓜吧 你挡住了，你把这个话题变成了一个小丑。 Yuriy Asaulenko 2019.05.03 21:29 #14632 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 阿索伦卡，你想打仗吗？ 当你意识到它的内容时，你会跪下来乞求原谅的（也许在你的下辈子）。 你属于幼儿园。成年人不会有这样的行为。 [删除] 2019.05.03 21:29 #14633 尤里-阿索连科。 你属于幼儿园。合格的成年人不会有这样的行为。哦，我的好伙计。 Yuriy Asaulenko 2019.05.03 21:33 #14634 马克西姆-德米特里耶夫斯基。哎哟，我的好兄弟。 像你这种情况和症状的成年人应该去看心理医生。 [删除] 2019.05.03 21:35 #14635 尤里-阿索连科。 处于这种状况的成年人应该去看心理医生。你是医生还是教育工作者？ Konstantin Nikitin 2019.05.03 21:57 #14636 Ivan Butko 2019.05.04 11:39 #14637 马克西姆-德米特里耶夫斯基。马克西姆，我拿到了你的神经机器，优化只有一个月，第一次命中是一月，检查了二月的结果 不可能! 我已经实施了它，现在我手中有三台机器：我将使用你的、我的和安德烈的（他承诺在星期一推出）。 Aleksey Vyazmikin 2019.05.04 11:43 #14638 伊万-布特科。马克西姆，我拿到了你的神经机器，优化只有一个月，先抓了一月，查了二月的结果 不可能! 我手里有三台机器：我将使用你的、我的和安德烈的（他承诺在星期一推出）。你现在是一名机械师了 :) Ivan Butko 2019.05.04 11:47 #14639 阿列克谢-维亚兹米 金。你现在是一名机械师了 :) Andrey Dik 2019.05.06 13:09 #14640 是的，是的......。 1...145714581459146014611462146314641465146614671468146914701471...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
不要打扰别人的交流，回去种黄瓜吧
阿索伦卡，你想打仗吗？ 当你意识到它的内容时，你会跪下来乞求原谅的（也许在你的下辈子）。
你属于幼儿园。合格的成年人不会有这样的行为。
哦，我的好伙计。
哎哟，我的好兄弟。
处于这种状况的成年人应该去看心理医生。
你是医生还是教育工作者？
马克西姆，我拿到了你的神经机器，优化只有一个月，第一次命中是一月，检查了二月的结果
不可能!
我已经实施了它，现在我手中有三台机器：我将使用你的、我的和安德烈的（他承诺在星期一推出）。
马克西姆，我拿到了你的神经机器，优化只有一个月，先抓了一月，查了二月的结果
不可能!
我手里有三台机器：我将使用你的、我的和安德烈的（他承诺在星期一推出）。
你现在是一名机械师了 :)
你现在是一名机械师了 :)
是的，是的......。