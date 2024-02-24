交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1464

新评论
 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

不要打扰别人的交流，回去种黄瓜吧

你挡住了，你把这个话题变成了一个小丑。
 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

阿索伦卡，你想打仗吗？ 当你意识到它的内容时，你会跪下来乞求原谅的（也许在你的下辈子）。

你属于幼儿园。成年人不会有这样的行为。
[删除]  
尤里-阿索连科
你属于幼儿园。合格的成年人不会有这样的行为。

哦，我的好伙计。

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

哎哟，我的好兄弟。

像你这种情况和症状的成年人应该去看心理医生。
[删除]  
尤里-阿索连科
处于这种状况的成年人应该去看心理医生。

你是医生还是教育工作者？

 
 
马克西姆-德米特里耶夫斯基


马克西姆，我拿到了你的神经机器，优化只有一个月，第一次命中是一月，检查了二月的结果

不可能!

我已经实施了它，现在我手中有三台机器：我将使用你的、我的和安德烈的（他承诺在星期一推出）。

 
伊万-布特科

马克西姆，我拿到了你的神经机器，优化只有一个月，先抓了一月，查了二月的结果

不可能!

我手里有三台机器：我将使用你的、我的和安德烈的（他承诺在星期一推出）。

你现在是一名机械师了 :)

 
阿列克谢-维亚兹米 金。

你现在是一名机械师了 :)


 

是的，是的......。

1...145714581459146014611462146314641465146614671468146914701471...3399
新评论