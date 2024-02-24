交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2886 1...287928802881288228832884288528862887288828892890289128922893...3399 新评论 Andrey Dik 2023.01.06 07:57 #28851 Aleksey Nikolayev #:1) 当然重要，但这并不否定增量的重要性。交易的是增量。2) "我用眼睛看到了水平线 "与 "分析表明了水平线的存在及其对交易的重要性 "之间有很大区别。3) 价格不是 SB，但重要的问题是 "现在的价格在什么意义上和多大程度上不是 SB？与 SB 不同的变体会导致相反的交易方式。4) 如果我们还记得古希腊原子论的创始人，他们可以有任何大小的原子，甚至比一个星球还大（主要的是不可分割性，而不是小）。在市场中也是如此--例如，一个参与国可以超过所有其他市场参与者。经济物理学试图将统计物理学的观点应用于市场，而统计物理学研究的是由原子组成的物质。这看起来很有趣，但迄今为止还没有什么成果。5) 市场只有在决定它的所有信息方面才是决定性的。任何人都不可能完全掌握这些信息，因此总是存在不确定性。目前有两种模拟不确定性的方法：概率论和博弈论。 我同意所有这两种方法。 从个人经验来看： 很久以前，我曾尝试预测比 GSC 快一步的结果，我得到的结果大约是 60%。 我只是取了最后 n 个样本的增量方向。 但这并不意味着这里没有信息，这里是有信息的，只是相邻条形图之间几乎没有信息。但如果您取的条形图不是连续的，而是只取那些满足 "某些条件 "的条形图，结果就已经比预测 GCH 时要好了。时间序列在序数信息的可用性方面存在很大差异，但这仍然不能称之为非平稳性，我不知道 如何更正确地称之为非平稳性。 我不想教任何人，只是随便想想。 Uladzimir Izerski 2023.01.06 08:37 #28852 Andrey Dik #:我完全同意。根据个人经验 很久以前，我曾尝试比 GCH 更早一步进行预测，结果是 60% 左右。 但这并不意味着这里没有信息，这里是有信息的，只是相邻条形图之间几乎没有信息。但如果您取的条形图不是连续的，而是只取满足 "某些条件 "的条形图，那么结果已经比预测 GCH 时要好了。时间序列在序数信息的可用性方面存在很大差异，但这仍然不能称之为非平稳性，我不知道如何更正确地称之为非平稳性。 我不想教任何人，只是随便想想。 每条杠都有内部结构。如果结构重合，可能是某种条件。 一个柱状图可以看作是一个复杂的结构。 示例显示的是 1 小时内的 5 分钟柱状图。虽然没有以小时为起点来划分时间，但我认为这一点很清楚，即看一个光秃秃的小时柱形图与看一个结构柱形图是有区别的。 mytarmailS 2023.01.06 08:41 #28853 Uladzimir Izerski #: 你还拿着犹太人的手杖吗？ Valeriy Yastremskiy 2023.01.06 08:47 #28854 Aleksey Nikolayev #:1) 当然重要，但这并不否定增量的重要性。交易的是增量。2) "我用眼睛看到了水平 "与 "分析表明了水平的存在及其对交易的重要性 "之间有很大的区别。3) 价格不是 SB，但重要的问题是 "现在的价格在什么意义上和多大程度上不是 SB？与 SB 不同的变体会导致相反的交易方式。4) 如果我们还记得古希腊原子论的创始人，他们可以有任何大小的原子，甚至比一个星球还大（主要是不可分割性，而不是小）。市场也是如此--例如，一个参与国的力量可以超过所有其他市场参与者。经济物理学试图将统计物理学的观点应用于市场，而统计物理学研究的是由原子组成的物质。这看起来很有趣，但迄今为止还没有什么成果。5) 市场只有在决定它的所有信息方面才是决定性的。任何人都不可能完全掌握这些信息，因此总是存在不确定性。目前有两种模拟不确定性的方法：概率论和博弈论。 有道理）关于第 5 点。英伟达公司已预测将创建一个拥有人员和设备的计算机化孪生工厂。))))))以测试和分析生产流程）。我曾经表达过这样一个关于游戏建模的想法。我现在在商家的供稿中读到了它。))))))) Uladzimir Izerski 2023.01.06 09:00 #28855 mytarmailS #:你还拿着犹太人的手杖吗？ 他们倒下了 mytarmailS 2023.01.06 09:06 #28856 Uladzimir Izerski #:他们被吊起来了。 你有目标吗？ 你的作品质量总是这么高吗？ Valeriy Yastremskiy 2023.01.06 09:07 #28857 mytarmailS #: 1）为了交易某物，必须首先对其进行适当的分析，增量不适合分析，因为失去了对过去价格的了解。 2）什么是分析？ 根据维基百科，分析是将一个整体分割成若干部分进行研究。 是什么阻碍了我直观地进行分析？ 3) 例如，如果一个有效的市场形态是假双顶突破。 我们有一连串复杂的事件，而且在时间上没有统计性，那么与 SB 比较有什么用呢？ 我们能得到适当的输出吗？ 4) 我的意思是，在分析市场时，应始终牢记市场是由不同事件、参与者和行动组成的，这就是为什么市场不会重复，因为有太多的组合....。 我还想说的是，在分析市场时，有必要将其分解为参与者、他们的行动或与他们相关的其他东西，然后对其进行分析，顺便说一下，这将与 "分析 "一词的概念相对应。 5) 我没有这方面的能力 1.增量可以从资产创建时开始计算，然后将绝对部分计算在内。 2.结果可以直观地看到，原因只能推测，也有可能用 FA 与实际情况进行比较，但这很遥远。而只是固定结果，也没有什么可分析的。 3.这些只是不同的方法，其中一种并不排斥另一种。与 SB 进行比较并在时间上分离的点上寻找复杂的运动是另一种方法。 4.当然，我们需要简化，将相同的参与者分成几组，并对每组的行为进行建模。同时，相同的参与者并不一定在行动上完全相同。这也是一项艰巨的任务。 5.接近行为建模。许多因素，结果有许多变数）。 Uladzimir Izerski 2023.01.06 09:16 #28858 mytarmailS #:你有目标吗？ 还是在等待模式？你总是有这么高质量的投入吗？ 市场一团糟。现在是年初。10 号之后，我会看看市场的表现。还在等 mytarmailS 2023.01.06 09:33 #28859 Valeriy Yastremskiy #:1.增量可以从资产创建时开始计算，在这种情况下，将考虑绝对部分。2.结果可以直观地看到，原因只能推测，也可能与实际情况相比较，但与 FA 相去甚远。而且，仅仅固定结果并不能提供多少可供分析的信息。3.这些只是不同的方法，其中一种并不排斥另一种。与 SB 比较并在时间上相隔的点上寻找复杂的运动是另一种方法。4.4. 当然，有必要进行简化，将相同的参与者分成若干组，并对每组的行为进行建模。同时，相同的参与者并不一定在行动上完全相同。这也是一个难题。5.接近行为建模。许多因素，结果有许多变数）。 1. 收益杀死绝对价格值 假设--实验--固定结果--分析--结论。科学方法 3. xz 谁说这很容易？ 5. 还是 xz ) Valeriy Yastremskiy 2023.01.06 09:59 #28860 mytarmailS #:1. 复查杀死绝对价格值2. 假设--实验--记录结果--分析--结论 .科学方法3. 欢呼谁说这很容易？我还是不知道）。 我不明白窗口中的增量和绝对价差有什么区别。此外，您不仅可以对增量进行训练，还可以对绝对价格的相对变化进行训练，或者对绝对价格的对数变化进行训练)))))。 1...287928802881288228832884288528862887288828892890289128922893...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
1) 当然重要，但这并不否定增量的重要性。交易的是增量。
2) "我用眼睛看到了水平线 "与 "分析表明了水平线的存在及其对交易的重要性 "之间有很大区别。
3) 价格不是 SB，但重要的问题是 "现在的价格在什么意义上和多大程度上不是 SB？与 SB 不同的变体会导致相反的交易方式。
4) 如果我们还记得古希腊原子论的创始人，他们可以有任何大小的原子，甚至比一个星球还大（主要的是不可分割性，而不是小）。在市场中也是如此--例如，一个参与国可以超过所有其他市场参与者。
经济物理学试图将统计物理学的观点应用于市场，而统计物理学研究的是由原子组成的物质。这看起来很有趣，但迄今为止还没有什么成果。
5) 市场只有在决定它的所有信息方面才是决定性的。任何人都不可能完全掌握这些信息，因此总是存在不确定性。目前有两种模拟不确定性的方法：概率论和博弈论。
我同意所有这两种方法。
从个人经验来看：
很久以前，我曾尝试预测比 GSC 快一步的结果，我得到的结果大约是 60%。 我只是取了最后 n 个样本的增量方向。
但这并不意味着这里没有信息，这里是有信息的，只是相邻条形图之间几乎没有信息。但如果您取的条形图不是连续的，而是只取那些满足 "某些条件 "的条形图，结果就已经比预测 GCH 时要好了。时间序列在序数信息的可用性方面存在很大差异，但这仍然不能称之为非平稳性，我不知道 如何更正确地称之为非平稳性。
我不想教任何人，只是随便想想。
我完全同意。
根据个人经验
很久以前，我曾尝试比 GCH 更早一步进行预测，结果是 60% 左右。
但这并不意味着这里没有信息，这里是有信息的，只是相邻条形图之间几乎没有信息。但如果您取的条形图不是连续的，而是只取满足 "某些条件 "的条形图，那么结果已经比预测 GCH 时要好了。时间序列在序数信息的可用性方面存在很大差异，但这仍然不能称之为非平稳性，我不知道如何更正确地称之为非平稳性。
我不想教任何人，只是随便想想。
每条杠都有内部结构。如果结构重合，可能是某种条件。
一个柱状图可以看作是一个复杂的结构。
示例显示的是 1 小时内的 5 分钟柱状图。虽然没有以小时为起点来划分时间，但我认为这一点很清楚，即看一个光秃秃的小时柱形图与看一个结构柱形图是有区别的。
你还拿着犹太人的手杖吗？
有道理）关于第 5 点。英伟达公司已预测将创建一个拥有人员和设备的计算机化孪生工厂。))))))以测试和分析生产流程）。我曾经表达过这样一个关于游戏建模的想法。我现在在商家的供稿中读到了它。)))))))
他们倒下了
你有目标吗？
你的作品质量总是这么高吗？
1）为了交易某物，必须首先对其进行适当的分析，增量不适合分析，因为失去了对过去价格的了解。
2.结果可以直观地看到，原因只能推测，也有可能用 FA 与实际情况进行比较，但这很遥远。而只是固定结果，也没有什么可分析的。
3.这些只是不同的方法，其中一种并不排斥另一种。与 SB 进行比较并在时间上分离的点上寻找复杂的运动是另一种方法。
4.当然，我们需要简化，将相同的参与者分成几组，并对每组的行为进行建模。同时，相同的参与者并不一定在行动上完全相同。这也是一项艰巨的任务。
5.接近行为建模。许多因素，结果有许多变数）。
你有目标吗？ 还是在等待模式？
你总是有这么高质量的投入吗？
市场一团糟。现在是年初。10 号之后，我会看看市场的表现。还在等
2.结果可以直观地看到，原因只能推测，也可能与实际情况相比较，但与 FA 相去甚远。而且，仅仅固定结果并不能提供多少可供分析的信息。
3.这些只是不同的方法，其中一种并不排斥另一种。与 SB 比较并在时间上相隔的点上寻找复杂的运动是另一种方法。
4.4. 当然，有必要进行简化，将相同的参与者分成若干组，并对每组的行为进行建模。同时，相同的参与者并不一定在行动上完全相同。这也是一个难题。
5.接近行为建模。许多因素，结果有许多变数）。
假设--实验--固定结果--分析--结论。科学方法
3. xz
谁说这很容易？
5. 还是 xz )
2. 假设--实验--记录结果--分析--结论 .科学方法
谁说这很容易？
我还是不知道）。
我不明白窗口中的增量和绝对价差有什么区别。此外，您不仅可以对增量进行训练，还可以对绝对价格的相对变化进行训练，或者对绝对价格的对数变化进行训练)))))。