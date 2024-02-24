交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2882 1...287528762877287828792880288128822883288428852886288728882889...3399 新评论 mytarmailS 2023.01.01 18:24 #28811 Uladzimir Izerski #:我只能劝你不要走假先知的道路。 我是这么认为的。 Valeriy Yastremskiy 2023.01.01 19:23 #28812 新年快乐 从人工智能出发，仔细考虑准确性和效率之间的权衡很 重要 总的来说，我认为这是生活中最重要的法则。没有误差，就没有精确的测量。而误差取决于测量的时间和平均....可以说... Valeriy Yastremskiy 2023.01.02 09:25 #28813 好了，他们已经把它抹去并禁止了。主要内容被删除，如何用几块钱制作荷兰 SIM 卡)))) mytarmailS 2023.01.02 10:03 #28814 Valeriy Yastremskiy #: 好了，他们已经把它抹去并禁止了。主要的东西被抹去了，如何用几块钱制作荷兰 SIM 卡)))) 感谢上帝）。 mytarmailS 2023.01.02 11:12 #28815 是否有适用于 mt5 的管理脚本？ 比如 1) 如果您进行了交易，会自动设置止损。 2）如果账户出现亏损，则不允许再开仓交易，等等。 Aleksey Vyazmikin 2023.01.02 11:19 #28816 mytarmailS #:是否有适用于 mt5 的人工脚本？喜欢 1) 如果您进入交易，止损会自动设置2) 如果您的账户出现亏损，则不允许您再进行任何交易，等等。 有趣的是，就在昨天，我还在想："如果 MO 不是用于入市方向，而是用于管理，特别是用于管理向盈亏平衡点的转移、设置止损和止盈，那会怎么样呢？ 代码库中应该有很多这样的东西--找找看。 Aleksey Nikolayev 2023.01.02 12:24 #28817 mytarmailS #:阿列克谢，我想你知道，但也许不知道，所以我将向你展示将 长度可变的 薄片/向量作为输入的算法是如何工作的我们有一张长度可变的向量表，一个向量==一个观测值。当模型、"引擎盖 "下的算法接收到这些数据时，它会做什么？ 它将这些数据转化为一个矩阵。但由于真实数据的矩阵非常庞大，因此算法会将数据转化为内存效率高 的稀疏矩阵。所以引擎盖下还是一个矩阵）。(小心数据） 所有的货物篮子都自然地简化为已知固定大小的向量，等于商店里的商品数量。 我们的情况则完全不同。为简单起见，让价格成为一连串的伦克条，每个条都标有 1 或-1。对于位置编号为 N 的每个条形图，特征向量就是之前所有的条形图--长度为 N-1 的 1 和 -1 向量。特征向量的长度没有先验限制。使用一个给定的（由我们确定的）固定条数来表示特征是一种强制措施。我们希望摆脱这种限制，建立能够处理任意长度向量的算法。 我发现递归函数是此类算法的数学素材。这些函数将任意大小的向量作为输入，但它们是通过具有固定参数数的函数定义的。最简单的例子就是指数平均数。 mytarmailS 2023.01.02 12:49 #28818 Aleksey Nikolayev #:所有产品篮子都自然地简化为已知的矢量，其大小与商店中所有产品的件数相同。我们的情况则完全不同。为简单起见，让价格成为一连串的 Renko 条形码，每个都标为 1 或-1。对于位置编号为 N 的每个条形图，特征向量就是之前所有的条形图--长度为 N-1 的 1 和 -1 向量。特征向量的长度没有先验限制。使用给定的（由我们确定的）固定条数作为特征是一种强制措施。我们希望摆脱这种限制，建立可以处理任意长度向量的算法。我发现递归函数是此类算法的数学素材。这些函数将任意大小的向量作为输入，但它们是通过具有固定参数数的函数定义的。最简单的例子就是指数平均数。 你到底想搜索什么，以什么方式搜索？ 例如，我们有一个模式、三个峰值或其他任何东西（规则、事件、模式、群集）。 它们之间可能发生任何事情，我们将其视为噪声，不予考虑。 我们将噪声矢量/矩阵作为输入，然后检查是否存在模式....。 您考虑的是这个概念还是其他？ ======================================================== 我认为这是一连串必须发生的事件，它们由逻辑规则描述... 事件 == 逻辑规则。 例如：如果事件 1 发生了，而没有事件 2，那么我们就等待 事件 3 等等....。 因此有两种规则/事件，一种是继续搜索时的 "开始 "事件，另一种是取消搜索时的 "停止 "事件。 架构如下 1) 规则由语法生成 2) 基因算法通过适应度函数搜索和改进规则。 ========================= 下面是一个针对多维数据（本例中为 OHLC）的简单语法示例。 library(gramEvol) Xcolnames <- c("open","high","low","close") ruleDef <- list( res = grule(t(as.data.frame(multi.expr))), multi.expr = grule( c(single.expr, single.expr, single.expr, single.expr, single.expr, single.expr)), single.expr = grule(list(r=c( go_rules = as.character(expression(Expr)), stop_rules = as.character(expression(Expr))))), Expr = grule(expr, expr & expr ), expr = grule(logy_op(one_var,one_var) ), one_var = gsrule('X[<id>,<var_name>]'), id = grule(i,numb,i+numb), numb = gvrule(1:10), var_name = gvrule(Xcolnames), logy_op = grule(">","<")) grammarDef <- CreateGrammar(ruleDef) gr <- GrammarRandomExpression(grammarDef, 1) rbind.data.frame(eval(gr)) 语法生成的规则。 这组规则就像一条包含多个条件的规则。 X "是一个包含属性的矩阵，循环 "i "在矩阵上行走并选择自己喜欢的属性，这是一个非常灵活的系统。 go_rules r X[i, "low"] < X[2, "close"] & X[i + 3, "low"] > X[i + 2, "low"] r.1 X[i + 2, "open"] < X[i + 8, "high"] r.2 X[2, "open"] < X[i + 3, "high"] & X[i, "high"] < X[8, "high"] r.3 X[1, "low"] < X[i + 8, "low"] r.4 X[3, "open"] > X[3, "close"] & X[i + 1, "open"] < X[2, "low"] r.5 X[i, "high"] < X[i + 2, "open"] stop_rules r X[i, "open"] > X[2, "close"] r.1 X[i, "low"] > X[i, "high"] & X[i + 2, "high"] < X[i, "high"] r.2 X[3, "high"] < X[2, "close"] r.3 X[1, "high"] > X[2, "open"] & X[i, "high"] > X[i, "close"] r.4 X[4, "open"] < X[2, "close"] r.5 X[i, "high"] < X[1, "high"] & X[2, "low"] < X[i + 2, "close"] 原则上，一切都已经实现，如果有兴趣，我可以把它提供给你。 PS 对属性矩阵的大小没有限制，每个实例可以是任意大小，最重要的是所有规则都按顺序工作，没有时间限制。 Aleksey Nikolayev 2023.01.02 13:43 #28819 mytarmailS #:您究竟想寻找什么，以何种方式寻找？例如，我们有一个模式、三个峰值或其他什么（规则、事件、模式、群集）。它们之间可能发生任何事情，我们将其视为噪音，不予考虑。因此，我们将噪声矢量/矩阵作为输入，然后检查是否存在模式....。这是你正在考虑的概念还是其他？ 我的概念尽可能宽泛，因为没有特别的限制，很多东西都符合这个概念。你的例子可能也符合这个概念。尤其重要的是，没有严格定义的图案长度。 无论如何，对我来说，重点是在 SB，1 或-1 的概率总是 0.5，您应该寻找概率（频率）严重偏离这个值的地方。例如，在你的图案中，这可能是第三个峰值的斜坡。 我想 "我们在第三座山峰的左斜坡上 "这一规则可以通过递归函数来表达。但我不认为这些函数可以很容易地明确写出来，所以你需要用 MO 算法来构建它们。 mytarmailS 2023.01.02 13:52 #28820 Aleksey Nikolayev #:但我真的不相信这些函数可以很容易地明确写出来，所以我们需要 MO 算法来构建它们。 好吧，我向你提出了一种符合你要求的算法 1) 没有时间限制，因为我们自己就能写出需要的东西 2) 搜索规律性的任何逻辑，因为我们自己写 我们需要的东西 3) 可以选择用对数规则或函数来描述规律性 ， 因为我们自己就能写出我们需要的东西。 因此，在我提出的概念中 这些模式将是等价的，而模式本身可以是任何复杂程度的。 open high low close [1,] 1 0 0 0 [2,] 0 1 0 0 [3,] 0 0 1 0 [4,] 0 0 0 1 [5,] 0 0 0 0 open high low close [1,] 0 0 0 0 [2,] 0 0 0 0 [3,] 1 0 0 0 [4,] 0 0 0 0 [5,] 0 0 0 0 [6,] 0 1 0 0 [7,] 0 0 1 0 [8,] 0 0 0 0 [9,] 0 0 0 0 [10,] 0 0 0 1 没有 AMO 可以做到这一点。 还有 "停止 "规则，也没有 AMO 可以做到这一点。 我指的是以表格数据为输入的通用 AMO。 1...287528762877287828792880288128822883288428852886288728882889...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我只能劝你不要走假先知的道路。
新年快乐
从人工智能出发，仔细考虑准确性和效率之间的权衡很 重要
总的来说，我认为这是生活中最重要的法则。没有误差，就没有精确的测量。而误差取决于测量的时间和平均....可以说...
是否有适用于 mt5 的管理脚本？
1) 如果您进行了交易，会自动设置止损。
2）如果账户出现亏损，则不允许再开仓交易，等等。
有趣的是，就在昨天，我还在想："如果 MO 不是用于入市方向，而是用于管理，特别是用于管理向盈亏平衡点的转移、设置止损和止盈，那会怎么样呢？
代码库中应该有很多这样的东西--找找看。
阿列克谢，我想你知道，但也许不知道，所以我将向你展示将 长度可变的 薄片/向量作为输入的算法是如何工作的
我们有一张长度可变的向量表，一个向量==一个观测值。
当模型、"引擎盖 "下的算法接收到这些数据时，它会做什么？ 它将这些数据转化为一个矩阵。
但由于真实数据的矩阵非常庞大，因此算法会将数据转化为内存效率高 的稀疏矩阵。
所以引擎盖下还是一个矩阵）。(小心数据）
所有的货物篮子都自然地简化为已知固定大小的向量，等于商店里的商品数量。
我们的情况则完全不同。为简单起见，让价格成为一连串的伦克条，每个条都标有 1 或-1。对于位置编号为 N 的每个条形图，特征向量就是之前所有的条形图--长度为 N-1 的 1 和 -1 向量。特征向量的长度没有先验限制。使用一个给定的（由我们确定的）固定条数来表示特征是一种强制措施。我们希望摆脱这种限制，建立能够处理任意长度向量的算法。
我发现递归函数是此类算法的数学素材。这些函数将任意大小的向量作为输入，但它们是通过具有固定参数数的函数定义的。最简单的例子就是指数平均数。
你到底想搜索什么，以什么方式搜索？
例如，我们有一个模式、三个峰值或其他任何东西（规则、事件、模式、群集）。
它们之间可能发生任何事情，我们将其视为噪声，不予考虑。
我们将噪声矢量/矩阵作为输入，然后检查是否存在模式....。
您考虑的是这个概念还是其他？
我认为这是一连串必须发生的事件，它们由逻辑规则描述...
事件 == 逻辑规则。
例如：如果事件 1 发生了，而没有事件 2，那么我们就等待 事件 3 等等....。
因此有两种规则/事件，一种是继续搜索时的 "开始 "事件，另一种是取消搜索时的 "停止 "事件。
1) 规则由语法生成
2) 基因算法通过适应度函数搜索和改进规则。
下面是一个针对多维数据（本例中为 OHLC）的简单语法示例。
语法生成的规则。
这组规则就像一条包含多个条件的规则。
X "是一个包含属性的矩阵，循环 "i "在矩阵上行走并选择自己喜欢的属性，这是一个非常灵活的系统。
原则上，一切都已经实现，如果有兴趣，我可以把它提供给你。
PS 对属性矩阵的大小没有限制，每个实例可以是任意大小，最重要的是所有规则都按顺序工作，没有时间限制。
我的概念尽可能宽泛，因为没有特别的限制，很多东西都符合这个概念。你的例子可能也符合这个概念。尤其重要的是，没有严格定义的图案长度。
无论如何，对我来说，重点是在 SB，1 或-1 的概率总是 0.5，您应该寻找概率（频率）严重偏离这个值的地方。例如，在你的图案中，这可能是第三个峰值的斜坡。
我想 "我们在第三座山峰的左斜坡上 "这一规则可以通过递归函数来表达。但我不认为这些函数可以很容易地明确写出来，所以你需要用 MO 算法来构建它们。
好吧，我向你提出了一种符合你要求的算法
1) 没有时间限制，因为我们自己就能写出需要的东西
2) 搜索规律性的任何逻辑，因为我们自己写 我们需要的东西
3) 可以选择用对数规则或函数来描述规律性 ， 因为我们自己就能写出我们需要的东西。
因此，在我提出的概念中
这些模式将是等价的，而模式本身可以是任何复杂程度的。
没有 AMO 可以做到这一点。
还有 "停止 "规则，也没有 AMO 可以做到这一点。
我指的是以表格数据为输入的通用 AMO。