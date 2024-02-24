交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2885

Uladzimir Izerski #:

取极值是一个诱人的选择，但如何具体找到极值，一代又一代的交易者们已经争得头破血流）。

我并不是说极值就像圣杯之类的东西））不，正如您所说，如果看蜡烛图，相同的形态会有所不同，但有了极值，图形会更有规律......仅此而已，仅此而已。

 
mytarmailS #:

没有冒犯或说教的意思）。

什么是极值？有很多变体。

比方说，我们取一个 "之 "字形顶点。但 我们意识到这一点时，为时已晚 ）。

蜡烛图形态中没有保证。

有一些概率顶点检测方法。您应该朝这个方向努力，MO 可以在这方面帮助您。

阿列克谢-尼古拉耶夫一定会在这方面帮助您。）

 
Uladzimir Izerski #:

嗯，在谈论蜡烛的框架内，我指的是高位和低位蜡烛的极值。

 
mytarmailS #:

没那么重要。在烛台形态中（这些是 OHLC 的组合），极值 的变化会更频繁。仅此而已。在分钟图上更是如此。

 
Uladzimir Izerski #:

我在交易中不使用极值，如果你是这个意思的话，我也不使用 MO。
 
mytarmailS #:
在交易中，你总得有一些参考点。

您入市的考虑因素是什么？我不知道的"极值"

附注离开很久了。很忙

 
Uladzimir Izerski #:

附注离开很久了。忙。

有这样一个概念，叫做 "锁定的交易者"，谷歌一下可能没什么用，谁知道呢，所以我在水平交易中使用这些锁定的交易者。

但并不总是奏效，我已经抓住了止损点。

 

分析市场时最重要的是什么......我的心得.....

1) 绝对价格很重要

2) 水平是存在的，也是重要的，但不是书上写的那样。

3) 价格不是 SB。

4）市场是由参与者组成的，就像物质是由原子组成的一样，应该用这样的方法来研究市场。

5) 市场是相当确定的。

 
mytarmailS #:

1) 当然重要，但这并不否定增量的重要性。交易的是增量。

2) "我用眼睛看到了价位 "与 "分析表明了价位的存在及其对交易的重要性 "有很大区别。

3) 价格不是 SB，但重要的问题是 "现在的价格在何种意义上和何种程度上不是 SB？与 SB 不同的差异变化会导致相反的交易方式。

4) 如果我们还记得古希腊原子论的创始人，他们可以有任何大小的原子，甚至比一个星球还大（主要的是不可分割性，而不是小）。市场也是如此--例如，一个参与国可以超过所有其他市场参与者。

经济物理学试图将统计物理学的观点应用于市场，而统计物理学研究的是由原子组成的物质。这看起来很有趣，但迄今为止还没有什么成果。

5) 市场只有在决定它的所有信息方面才是决定性的。任何人都不可能完全掌握这些信息，因此总是存在不确定性。目前有两种模拟不确定性的方法：概率论和博弈论。

 
Aleksey Nikolayev #:

1) 要交易某样东西，必须先对它进行适当的分析，增量不适合分析，因为失去了对过去价格的了解。

2) 分析是什么意思？ 根据维基百科，分析是将一个整体分成若干部分进行研究。 是什么阻碍了我直观地进行分析？

3) 例如，如果一个有效的市场形态是双顶的假突破。
我们有一连串复杂的事件，在时间上没有统计性，那么与 SB 进行比较有什么用呢？ 我们能得到适当的输出吗？

4) 我的意思是，在分析市场时，应始终牢记市场是由独立的事件、参与者和行动组成的，这就是为什么市场不会重复，因为有太多的组合....。
我还想说的是，在分析市场时，有必要将其分解为参与者、他们的行动或与他们相关的其他东西，然后对其进行分析，顺便说一下，这将与 "分析 "一词的概念相对应。

5) 我没有这方面的能力
