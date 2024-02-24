交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2890 1...288328842885288628872888288928902891289228932894289528962897...3399 新评论 Aleksey Vyazmikin 2023.01.06 16:07 #28891 Aleksey Nikolayev #:推荐并不意味着使用）移动平均线虽然被可视化人员使用，但并不是他们的发明。自 matstat 出现以来，人们就一直在使用它。可视化专家发明了一切可以看到但形式化程度不高的东西，例如波浪或支撑线等等。移动平均线易于计算和形式化，而视觉学家在其基础上所做的工作就是，例如某个论坛主题中的平均线 "彩虹扇"）。 好吧，我可能不会把 matstat 从技术分析中移开，技术分析是 mat 分析的可视化。技术分析是否有效并不重要，重要的是它能为不同的银行、共同基金和基金的决策服务，因为有人会学习技术分析，这些受过专业教育的人也会在那里工作，他们应该为自己的行为向外部用户清楚地说明理由。 有合理的水平--例如，交易限制，当达到交易限制时，交易时段停止，然后是期权出价。在俄罗斯联邦，也有买入/卖出货币的预算规则，该规则是根据石油价格执行的。中央银行认为汇率不合理并准备干预交易时，可能会在其网站上公布一些汇率水平。还有一些自然水平，当一个大的参与者在 REPO 下做空了一份文件，现在不想陷入亏损而保护头寸....。还有很多情况。 顺便问一句，谁会像中央银行那样在其指标中计算波动率？:) 是的，我读到中央银行使用国际货币基金组织的方法。 Aleksey Vyazmikin 2023.01.06 16:19 #28892 mytarmailS #:他们在任何地方都能买到，我们说的不是这个....。我们谈论的是这样一个事实，即那些对全球形势有着深刻理解、拥有分析师和无限资金储备的机构--在 "玛什卡 "上做出决定，在 "玛什卡 "上卡尔！()))):)))这是一个！ 很简单，中央银行设定一个目标--确保通货膨胀率，比方说 4%，通货膨胀率受一系列指标的影响，包括货币价值和本国货币的汇率。货币成本通过利率和流动性工具进行调节，而本国货币汇率则在出现严重不合理偏差时进行调节。但这种合理性必须经过计算，而这正是各种平均值及其偏差的用武之地。他们只是有一个可以影响的市场模型，以实现其通胀目标。还有代表财政部出售/购买货币的义务。但我不知道财政部下达的执行命令是否没有任何具体的价格和时间范围，或者这些命令是否包含除数量以外的任何具体数字，而不是一个范围（例如在未来 3 天内购买美元）。 MytarmailS#: 和 dwas！现在，我们需要脚踏实地一点，认识到我们是在日内交易，小数点后第 5 位。在一天的蜡烛线内，甚至在一周的蜡烛线内，都有纯粹的投机人口，没有银行会对这种噪音、波动做出反应，没有什么可反应的....。再说一遍，我们的 TF 是 5 号，银行的 TF 是数一数小数位数，这就是中央银行和银行的 TF。如果说欧元日内上涨 50 点是中央银行的功劳，是马什卡的功劳，那就太荒唐了。我无意冒犯任何人，但只要仔细想想，你就会明白。 听着，中央银行规定，不支持汇率的货币交易要以不影响汇率自由定价的方式进行。我认为，这种交易要求他们分散下单，而不是在玻璃杯里放上 10 万手。因此，他们必须确定在哪里进行批量操作更方便，例如，稍微放缓趋势，或创造一个开始卖出/买入的水平。 СанСаныч Фоменко 2023.01.06 16:42 #28893 Aleksey Vyazmikin #:好吧，我可能不会让 matstat 离开技术分析，技术分析更多是 mat 分析的可视化。技术分析是否合理并不重要，重要的是它能为不同银行、共同基金和基金的决策提供服务，因为人们会学习技术分析，这些受过专业教育的人也会在那里工作，他们应该为自己的行为向外部用户提供明确的理由。有合理的水平--例如，交易限制，当达到交易限制时，交易时段停止，然后是期权出价。在俄罗斯联邦，也有买入/卖出货币的预算规则，该规则是根据石油价格执行的。中央银行认为汇率不合理并准备干预交易时，可能会在其网站上公布一些汇率水平。还有一些自然水平，当一个大的参与者在 REPO 下做空了一份文件，现在不想陷入亏损而保护头寸....。还有很多事情。顺便问一句，谁会像中央银行那样在其指标中计算波动率？:)是的，我读到过俄罗斯中央银行使用国际货币基金组织的方法。 在专业课程中，他们教授技术分析，根据计划，他们只花 3 个小时，因为技术分析非常接近于对咖啡渣的猜测。剩下的 5997 个学时用于其他学科。 mytarmailS 2023.01.06 16:59 #28894 Aleksey Vyazmikin #:很简单，中央银行的目标就是确保通货膨胀率....。 这些对你的交易都没有帮助。 对于想要预测一年趋势的人来说，这是必要的，而我们的交易是以 5 位数为单位的。 Aleksey Vyazmikin 2023.01.06 17:43 #28895 СанСаныч Фоменко #:技术分析在专业学科中讲授，根据计划需要 3 个学时，因为技术分析非常接近于猜测咖啡渣。其余 5997 个学时用于其他学科。 这可能取决于课程设置，第一所学院 提供 81 个小时的此类知识。 以下是 俄罗斯联邦中央银行为合格投资者（FFMS 1.0）申请者提供的考试试题 题目 8.1.技术分析（第 135 页）。 问题示例如图所示 Aleksey Vyazmikin 2023.01.06 17:51 #28896 mytarmailS #:这些对你的交易都没有帮助。这是为那些想预测一年趋势的人准备的，而我们的交易量只有 5 位数。 如果我们能预期中央银行会采取干预措施，我们就能更大胆地抓住趋势反转的机会。而代表财政部进行的定期销售显然是根据某种算法并利用技术分析进行的--我们可以尝试识别它。此外，如果按照预算规则应该有交易，但却没有，这也是预期中央银行在不久的将来会有某种行为的指标--我们可以交易中央银行特有的技术策略。 mytarmailS 2023.01.06 17:59 #28897 Aleksey Vyazmikin #:如果我们可以期待中央银行的干预。 那你最好相信。 mytarmailS 2023.01.06 18:01 #28898 我在过去 33天的交易 我不需要任何 C.B.I. Valeriy Yastremskiy 2023.01.06 18:03 #28899 mytarmailS #: 你最好相信这一点。 问题是如何将干预和销售数据输入国防部。也许还有其他重要问题。削减应该会更好）。 Aleksey Vyazmikin 2023.01.06 18:04 #28900 mytarmailS #: 嗯，你必须相信它。 信仰与计算有什么关系？如果中央银行的模型是已知的，那么干预的方向就一目了然了。如何知道/重现模型是另一个问题。 1...288328842885288628872888288928902891289228932894289528962897...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
推荐并不意味着使用）
移动平均线虽然被可视化人员使用，但并不是他们的发明。自 matstat 出现以来，人们就一直在使用它。可视化专家发明了一切可以看到但形式化程度不高的东西，例如波浪或支撑线等等。
移动平均线易于计算和形式化，而视觉学家在其基础上所做的工作就是，例如某个论坛主题中的平均线 "彩虹扇"）。
好吧，我可能不会把 matstat 从技术分析中移开，技术分析是 mat 分析的可视化。技术分析是否有效并不重要，重要的是它能为不同的银行、共同基金和基金的决策服务，因为有人会学习技术分析，这些受过专业教育的人也会在那里工作，他们应该为自己的行为向外部用户清楚地说明理由。
有合理的水平--例如，交易限制，当达到交易限制时，交易时段停止，然后是期权出价。在俄罗斯联邦，也有买入/卖出货币的预算规则，该规则是根据石油价格执行的。中央银行认为汇率不合理并准备干预交易时，可能会在其网站上公布一些汇率水平。还有一些自然水平，当一个大的参与者在 REPO 下做空了一份文件，现在不想陷入亏损而保护头寸....。还有很多情况。
顺便问一句，谁会像中央银行那样在其指标中计算波动率？:)
是的，我读到中央银行使用国际货币基金组织的方法。
他们在任何地方都能买到，我们说的不是这个....。
我们谈论的是这样一个事实，即那些对全球形势有着深刻理解、拥有分析师和无限资金储备的机构--在 "玛什卡 "上做出决定，在 "玛什卡 "上卡尔！()))):)))
这是一个！
很简单，中央银行设定一个目标--确保通货膨胀率，比方说 4%，通货膨胀率受一系列指标的影响，包括货币价值和本国货币的汇率。货币成本通过利率和流动性工具进行调节，而本国货币汇率则在出现严重不合理偏差时进行调节。但这种合理性必须经过计算，而这正是各种平均值及其偏差的用武之地。他们只是有一个可以影响的市场模型，以实现其通胀目标。还有代表财政部出售/购买货币的义务。但我不知道财政部下达的执行命令是否没有任何具体的价格和时间范围，或者这些命令是否包含除数量以外的任何具体数字，而不是一个范围（例如在未来 3 天内购买美元）。
和 dwas！
现在，我们需要脚踏实地一点，认识到我们是在日内交易，小数点后第 5 位。在一天的蜡烛线内，甚至在一周的蜡烛线内，都有纯粹的投机人口，没有银行会对这种噪音、波动做出反应，没有什么可反应的....。
再说一遍，我们的 TF 是 5 号，银行的 TF 是
数一数小数位数，这就是中央银行和银行的 TF。
如果说欧元日内上涨 50 点是中央银行的功劳，是马什卡的功劳，那就太荒唐了。
我无意冒犯任何人，但只要仔细想想，你就会明白。
听着，中央银行规定，不支持汇率的货币交易要以不影响汇率自由定价的方式进行。我认为，这种交易要求他们分散下单，而不是在玻璃杯里放上 10 万手。因此，他们必须确定在哪里进行批量操作更方便，例如，稍微放缓趋势，或创造一个开始卖出/买入的水平。
很简单，中央银行的目标就是确保通货膨胀率....。
对于想要预测一年趋势的人来说，这是必要的，而我们的交易是以 5 位数为单位的。
这可能取决于课程设置，第一所学院 提供 81 个小时的此类知识。
以下是 俄罗斯联邦中央银行为合格投资者（FFMS 1.0）申请者提供的考试试题 题目 8.1.技术分析（第 135 页）。
问题示例如图所示
如果我们能预期中央银行会采取干预措施，我们就能更大胆地抓住趋势反转的机会。而代表财政部进行的定期销售显然是根据某种算法并利用技术分析进行的--我们可以尝试识别它。此外，如果按照预算规则应该有交易，但却没有，这也是预期中央银行在不久的将来会有某种行为的指标--我们可以交易中央银行特有的技术策略。
如果我们可以期待中央银行的干预。
我在过去 33天的交易
我不需要任何 C.B.I.
你最好相信这一点。
问题是如何将干预和销售数据输入国防部。也许还有其他重要问题。削减应该会更好）。
嗯，你必须相信它。
信仰与计算有什么关系？如果中央银行的模型是已知的，那么干预的方向就一目了然了。如何知道/重现模型是另一个问题。