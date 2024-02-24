交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1440 1...143314341435143614371438143914401441144214431444144514461447...3399 新评论 [删除] 2019.04.14 17:58 #14391 伊万-内格雷什尼。我也注意到了，并应用了它，但就我的理解，它之所以有效，是因为数据是垃圾，而这样的技巧有助于在一系列异常值上进行训练。如果不是这样，模型适合一个经纪人，甚至有时在同一终端上刷新一些数据后停止工作。简而言之，我写的是减少误差，还有其他更复杂的技巧，如交叉验证，但方式不同，等等。所有这些加在一起构成了一个相当好的模型。如果是为了寻找模式，那就是熵/相互转化/预处理方法。 每个人都有自己的招数。 Кеша Рутов 2019.04.14 18:27 #14392 马克西姆-德米特里耶夫斯基。我已经解决了这些问题，如果不是完全解决的话，那么至少有一些工作，反馈上的错误为0.1-0.2（分类），熵更差，但可以理解，这个指标对其他事情负责。当然了......但事实上， Кеша Рутов 2019.04.14 18:32 #14393 最搞笑的是，这个无赖竟然敢在市场上出售这种盾牌。 我要在他写的每一个地方提醒他这是什么。 没有什么比这更重要的了。 [删除] 2019.04.14 18:35 #14394 凯沙-鲁托夫。当然，当然......但事实上。 好吧，如果你有兴趣讨论一个测试演示，问一些引导性的问题会更符合逻辑，为什么是这样而不是那样，邪恶的根源是什么，等等。 即建设性的对话。否则，各种疯子魔术师的这种呱噪对我来说毫无意义。你可以继续沉浸在你的幻想中。顺便说一下，不要因为广告而被禁止。我不给任何人做广告，这是我自己的事。 文章中所讨论的一切都在公共领域。 在这方面，你是一个零。没有文章，没有有用的信息，没有监督。没有什么。 但我不指望从这样的人格中获得足够的东西，太低了。 Кеша Рутов 2019.04.14 18:57 #14395 这里是骗子Maxim Denisenko的产品的正确标志。 [删除] 2019.04.14 18:58 #14396 凯沙-鲁托夫。 这是欺诈者马克西姆-杰尼先科产品的正确标识sps ) Кеша Рутов 2019.04.14 19:01 #14397 马克西姆-德米特里耶夫斯基。oops )把它从市场上撤下来，至少可以保存一些荣誉 [删除] 2019.04.14 19:02 #14398 凯沙-鲁托夫。把它从市场上剔除，保存一些荣誉。你对我的工作的关注让我受宠若惊，但不是。 Igor Makanu 2019.04.14 19:17 #14399 马克西姆-德米特里耶夫斯基。如果是为了寻找模式，那就是熵/相互转化/预处理方法。如何识别字母表或光盘中的信息量？ 再来看看这个琐碎的问题--用什么来作为输入数据？-收盘价，所有条形OHLC，条形的交替？什么是TF....？ 我去年花了很多时间阅读这个论坛（搜索熵，6-7年前的话题）。 和恢复大学的知识 - 我被教导信息理论，这是一个有趣的学科，但要应用它，你需要知道我们的输入数据 - 如果你缺乏这样的知识，这是密码学，而且，在我们的情况下（CR），它归结为bruteforce，我们在IR做））) [删除] 2019.04.14 19:24 #14400 伊戈尔-马卡努。如何识别字母表或CR中的信息量？ 并再次提出一个微不足道的问题--用什么来作为输入？-收盘价，整个OHLC条，条的交替？什么是TF....？ 我去年花了很多时间阅读这个论坛（搜索熵，6-7年前的话题）。 和恢复大学的知识 - 我学过信息论，有趣的学科，但要应用它，你需要知道我们的输入数据 - 如果你缺乏这样的知识，这是密码学，然后，在我们的情况下（CR），它归结为bruteforcing - 这就是我们在IR中做的事情））。具体到第1个问题，有一篇文章https://habr.com/ru/post/127394/ 在此基础上，你已经可以做出一些假设了关于Brutforce--仍然要在有限的区域内进行搜索，否则会一直进行下去。 我自己做的事情--不知道如何用3句话来解释。只是根据经验来进行选择。 关于文章和市场记忆--当面见，最近扔了。到目前为止只知道3个人（最懂行的），这个话题还没有被充分探讨过:) 像他们说的那样，等待反馈，但也要自己做。 Теория информации в задаче проверки гипотезы о независимости значений, принимаемых случайной переменной, на примере индекса DJI habr.com Попробуем проверить гипотезу о том, являются ли приращения значений индекса DJI статистически независимыми. При этом в качестве референсного источника данных, с которым будем проводить сравнение, возьмем искусственный временной ряд, сгенерированный из собственно приращений исходного ряда, но при этом случайно перемешанных. В качестве меры... 1...143314341435143614371438143914401441144214431444144514461447...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我也注意到了，并应用了它，但就我的理解，它之所以有效，是因为数据是垃圾，而这样的技巧有助于在一系列异常值上进行训练。如果不是这样，模型适合一个经纪人，甚至有时在同一终端上刷新一些数据后停止工作。
简而言之，我写的是减少误差，还有其他更复杂的技巧，如交叉验证，但方式不同，等等。所有这些加在一起构成了一个相当好的模型。如果是为了寻找模式，那就是熵/相互转化/预处理方法。
每个人都有自己的招数。
我已经解决了这些问题，如果不是完全解决的话，那么至少有一些工作，反馈上的错误为0.1-0.2（分类），熵更差，但可以理解，这个指标对其他事情负责。
当然了
如果是为了寻找模式，那就是熵/相互转化/预处理方法。
如何识别字母表或光盘中的信息量？
再来看看这个琐碎的问题--用什么来作为输入数据？-收盘价，所有条形OHLC，条形的交替？什么是TF....？
我去年花了很多时间阅读这个论坛（搜索熵，6-7年前的话题）。
和恢复大学的知识 - 我被教导信息理论，这是一个有趣的学科，但要应用它，你需要知道我们的输入数据 - 如果你缺乏这样的知识，这是密码学，而且，在我们的情况下（CR），它归结为bruteforce，我们在IR做））)
具体到第1个问题，有一篇文章https://habr.com/ru/post/127394/
在此基础上，你已经可以做出一些假设了
关于Brutforce--仍然要在有限的区域内进行搜索，否则会一直进行下去。
我自己做的事情--不知道如何用3句话来解释。只是根据经验来进行选择。
关于文章和市场记忆--当面见，最近扔了。到目前为止只知道3个人（最懂行的），这个话题还没有被充分探讨过:)像他们说的那样，等待反馈，但也要自己做。