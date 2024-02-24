交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2884 1...287728782879288028812882288328842885288628872888288928902891...3399 新评论 Vladimir Perervenko 2023.01.02 22:09 #28831 mytarmailS #:例如，粗略地说，我们可以找到 100 多根蜡烛线之前的三根蜡烛线的独立形态，并立即将其与掐头去尾的倒数第二个价格进行比较。换句话说，模型了解最后的价格是多少，也了解刚刚的价格是多少，无论何时....。如果你有兴趣，我可以把代码、函数、搜索规则的方式和拟合函数发给你。 给我留言，我去看看。这可能会很有趣。 Aleksey Nikolayev 2023.01.03 07:59 #28832 mytarmailS #:两者兼而有之。1) 规则可以查看最近 10 根蜡烛（硬索引[1 : 10])2) 规则可以对所有数据进行搜索，而不考虑索引，这是一个循环[i]，而且这些规则不仅可以查看其索引，还可以查看[i+n ]。 1) 您所说的规则与通常所说的规则（在交易中）不一致，这让我感到不协调。通常在交易中，它们是交易规则--开仓、平仓或改变头寸的交易量/方向。问题是交易逻辑是如何从您的规则中建立起来的。 2) 无论第一点的答案如何，在形成交易逻辑规则时，初始规则集过大是有问题的。问题在于可能出现过度拟合。我已经在论坛的某个地方写过关于选择一周中 "好时机 "的例子，即使从 120 种变体中进行选择，也有可能总是 "看到 "交易机会，而这在现实中显然是不存在的。粗略地说，SB 的过度选择游戏是危险的。很明显，价格并不完全是 SB，但相似之处太多，不容忽视。 mytarmailS 2023.01.03 10:32 #28833 Vladimir Perervenko #:给我留言，我去看看。这可能会很有趣。 我把它发到这里来，因为我不能用 PM...(我想我们应该是朋友）。 它只有两个主要功能 1) 创建语法 2) 如何计算数据帧中的规则。 基本上，你不需要其他任何东西... 然后，我们只需获取数据集，用函数 2) 检查每个数据帧。 得到结果，评估拟合函数... 如果有必要，我将尝试制作一个带有适配函数的完整示例，这已经是一个单独的代码了。 附加的文件： fun.txt 4 kb mytarmailS 2023.01.03 13:04 #28834 Aleksey Nikolayev #:1) 您所说的规则与（交易中）通常所说的规则之间存在差异，这让我感到不协调。通常在交易中，它们是交易规则--开仓、平仓或改变头寸的交易量/方向。问题是如何从您的规则中建立交易逻辑。2) 无论第一点的答案如何，在形成交易逻辑规则时，初始规则集过大是有问题的。问题在于可能会出现过度拟合。我已经在论坛的某个地方写过关于选择一周中 "好时机 "的例子，即使从 120 种变体中进行选择，也有可能总是 "看到 "交易机会，而这在现实中显然是不存在的。粗略地说，SB 的过度选择游戏是危险的。很明显，价格并不完全是 SB，但相似之处太多，不容忽视。 1) 规则是一种表达，是一种代码。 2) 那么 AMO 中的任何东西都不能应用，因为过度拟合？ Aleksey Nikolayev 2023.01.03 14:41 #28835 mytarmailS #:1) 规则是一种表达方式，是一种代码 将这些规则转换成交易逻辑规则的问题。根据我的猜测--在使用关联规则时，提示是如何建立的："用你的货物换取这样那样的其他货物"。在这种情况下，事物的排序就丢失了，这对篮子里的货物并不重要，但对图表上的事件却很重要。事件之间的概率-频率关系只是以最简单的形式反映出来。也许值得研究一下贝叶斯网络。 mytarmailS#: 2) 那么，因为过度拟合，AMO 根本无法应用？ 我认为有两种方法可以解决这个问题（我自己更倾向于第二种方法） 1) 交叉验证和转发 2) 局限于由少量参数指定的经常出现的狭窄模式集。 mytarmailS 2023.01.03 15:04 #28836 Aleksey Nikolayev #:1) 将这些规则转化为贸易逻辑规则的问题。2) 根据我的猜测--在使用关联规则时如何建立提示："用你的货物换取这样那样的其他货物"。 3) 在这种情况下，事物的排序就会丢失，这对篮子里的货物并不重要，但对图表上的事件却很重要。4) 那么，事件之间的概率-频率关系只能以最简单的形式反映出来。贝叶斯网络或许值得关注。 1) 那么，我们说的是哪种规则呢？联想规则是一种，我用语法建立的规则是另一种，你是说我无法理解你的想法？ 在非社会规则中，没有关于 "表达 "的规则。有的只是商品标签。 在我的规则中--规则，而且有很多规则，它们必须按照设定的顺序工作，而且还有停止规则，这是一种更复杂的算法，在非常....。 2) 嗯，是的，这就是它的结构。 3) 嗯，这是一个主观判断，我不反驳也不反对。 例如，我试着训练 forrest 和 a priori（Ace. right），结果发现 Ace. right 的分类效果比 forrest 差了一半。您可以得出自己的结论。 另外，关于事件发生的顺序，也有考虑到顺序的王牌规则，我甚至曾经给过你这种算法，奇怪的是你忘记了....。 4) 我对 贝叶斯 网络 一无所知。 mytarmailS 2023.01.03 15:34 #28837 但是，像王牌规则这样的算法绝对应该尝试。 或者说，我们应该利用它们的概念，即输入数据可以是不同大小的，而且很久以前的数据会对当前数据产生很大影响。 就像在市场上，很久以前的价格会直接影响当前的价格....。 例如，今天的交易（我安全地把它搞砸了） ，入场点是 4 小时前的水平。 看到最后 10-20 根蜡烛图，如何至少在理论上识别这种情况？不可能... 如何通过将数据正常化来发现这种情况？不可能。 如果看收益率呢？ 甚至可以删除更多关于过去价格的信息，不可能，也永远不可能...... 但顽固的奈普图斯尼基高喊回报率就够了，事实上这是一种痴呆症的诊断......好吧，不谈这个了....。 例如，规则可以用价格来代替标签，我们将得到一种在非结构化数据中搜索关联的算法，这很酷吧？ 你可以做自己的事情。 Uladzimir Izerski 2023.01.03 16:42 #28838 mytarmailS #:但像王牌算法这样的规则肯定要尝试应用。更准确地说，有必要利用它们的概念，即输入数据可以是不同大小的，而且很久以前的数据会对当前数据产生很大影响。就像在市场上，很久以前的价格会直接影响当前的价格....。例如今天的交易（我安全地搞砸了） ，入场点是 4 小时前的价位。看到最后 10-20 根蜡烛图，如何至少在理论上识别这种情况？您无法...如何通过将数据正常化来发现这种情况？不可能。如果你去看回返者的情况呢？ 甚至更多关于过去价格的信息，也不可能，也永远不可能......但顽固的奈普图什尼克人却高喊：retournals就够了，事实上这是一种痴呆诊断......但我们还是不要谈论它了....。因此，在王牌中，规则可以是标签，也可以是价格，我们可以得到一种在非结构化数据中搜索关联的算法，这已经很酷了吗？你可以做自己的事情。 有趣的理论方法，但为什么不把下一个峰值作为订单来考虑 呢？这种行动模式不适合当前时刻。我曾试图寻找类比，但可惜没有一致性，而且我认为原则上不可能在每个类似的情况下都这样做。 类比的根基在于蜡烛图形态的多样性。也就是说，在任何时间变量中的 OHLC 变量。 mytarmailS 2023.01.03 17:18 #28839 Uladzimir Izerski #:有趣的理论方法，但我很清楚为什么不把下一个峰值作为一个命令 来考虑。这种行动模式不符合当前的形势。 您有一个市场模型，一个复杂/全局 的方法，试图解释整个市场。这很酷，但我还做不到。 我有一种情景/ 局部 方法，以一些局部模式、模板的形式出现，这并不好，但我还没有另一种方法...... 为了让你明白，我甚至不看其他 TF，只看 100 万。 但还是可以交易的 )) Uladzimir Izerski#： 类比将基于蜡烛图形态的多样性。即在任何时间变量中的 OHLC 变量。 我认为最好只取极值 Uladzimir Izerski 2023.01.03 17:51 #28840 mytarmailS #:你有一个市场模型，一个全面/全球的 方法，试图解释整个市场。这很酷，我还做不到。我有一种情景/ 局部 方法，以一些局部模式、模板的形式出现，这并不好，但我没有另一种方法，然而.....。为了让你明白，我甚至不看其他 TF，只看 1m 的。但还是可以交易的）。我觉得还是走极端比较好。 您可以在任何 TF 上进行交易。任何 TF 上的市场形态都是一样的。 模板是一样的，模板的大小可能有所不同。 ________ 取极值是一个诱人的选择，但如何具体找到极值已经被一代又一代的交易者所争论）。这种情况也有变体。但同样，它们也不会是 100%_ 完美的。因为市场行为是非标准的。无论是 MO 还是巫医在这里都无济于事，只有当前的市场状态才能决定进一步的行为。 优素福在很多方面都是对的，我同意他的观点，但他缺乏深入了解金融市场的经验。 机器学习可以估计市场模式，甚至是一连串模式，但不能保证其未来行为。 极端是专业人士的事。那些阅读了这里的一切却保持沉默的人）。 1...287728782879288028812882288328842885288628872888288928902891...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
例如，粗略地说，我们可以找到 100 多根蜡烛线之前的三根蜡烛线的独立形态，并立即将其与掐头去尾的倒数第二个价格进行比较。
换句话说，模型了解最后的价格是多少，也了解刚刚的价格是多少，无论何时....。
如果你有兴趣，我可以把代码、函数、搜索规则的方式和拟合函数发给你。
两者兼而有之。
1) 规则可以查看最近 10 根蜡烛（硬索引[1 : 10])
2) 规则可以对所有数据进行搜索，而不考虑索引，这是一个循环[i]，而且这些规则不仅可以查看其索引，还可以查看[i+n ]。
1) 您所说的规则与通常所说的规则（在交易中）不一致，这让我感到不协调。通常在交易中，它们是交易规则--开仓、平仓或改变头寸的交易量/方向。问题是交易逻辑是如何从您的规则中建立起来的。
2) 无论第一点的答案如何，在形成交易逻辑规则时，初始规则集过大是有问题的。问题在于可能出现过度拟合。我已经在论坛的某个地方写过关于选择一周中 "好时机 "的例子，即使从 120 种变体中进行选择，也有可能总是 "看到 "交易机会，而这在现实中显然是不存在的。粗略地说，SB 的过度选择游戏是危险的。很明显，价格并不完全是 SB，但相似之处太多，不容忽视。
我把它发到这里来，因为我不能用 PM...(我想我们应该是朋友）。
它只有两个主要功能
1) 创建语法
2) 如何计算数据帧中的规则。
基本上，你不需要其他任何东西...
然后，我们只需获取数据集，用函数 2) 检查每个数据帧。
得到结果，评估拟合函数...
如果有必要，我将尝试制作一个带有适配函数的完整示例，这已经是一个单独的代码了。
2) 那么 AMO 中的任何东西都不能应用，因为过度拟合？
将这些规则转换成交易逻辑规则的问题。根据我的猜测--在使用关联规则时，提示是如何建立的："用你的货物换取这样那样的其他货物"。在这种情况下，事物的排序就丢失了，这对篮子里的货物并不重要，但对图表上的事件却很重要。事件之间的概率-频率关系只是以最简单的形式反映出来。也许值得研究一下贝叶斯网络。
我认为有两种方法可以解决这个问题（我自己更倾向于第二种方法）
1) 交叉验证和转发
2) 局限于由少量参数指定的经常出现的狭窄模式集。
1) 那么，我们说的是哪种规则呢？联想规则是一种，我用语法建立的规则是另一种，你是说我无法理解你的想法？
在非社会规则中，没有关于 "表达 "的规则。有的只是商品标签。
在我的规则中--规则，而且有很多规则，它们必须按照设定的顺序工作，而且还有停止规则，这是一种更复杂的算法，在非常....。
2) 嗯，是的，这就是它的结构。
3) 嗯，这是一个主观判断，我不反驳也不反对。
例如，我试着训练 forrest 和 a priori（Ace. right），结果发现 Ace. right 的分类效果比 forrest 差了一半。您可以得出自己的结论。
另外，关于事件发生的顺序，也有考虑到顺序的王牌规则，我甚至曾经给过你这种算法，奇怪的是你忘记了....。
4) 我对 贝叶斯 网络 一无所知。
或者说，我们应该利用它们的概念，即输入数据可以是不同大小的，而且很久以前的数据会对当前数据产生很大影响。
就像在市场上，很久以前的价格会直接影响当前的价格....。
例如，今天的交易（我安全地把它搞砸了） ，入场点是 4 小时前的水平。
看到最后 10-20 根蜡烛图，如何至少在理论上识别这种情况？不可能...
如何通过将数据正常化来发现这种情况？不可能。
如果看收益率呢？ 甚至可以删除更多关于过去价格的信息，不可能，也永远不可能......
但顽固的奈普图斯尼基高喊回报率就够了，事实上这是一种痴呆症的诊断......好吧，不谈这个了....。
例如，规则可以用价格来代替标签，我们将得到一种在非结构化数据中搜索关联的算法，这很酷吧？
你可以做自己的事情。
有趣的理论方法，但为什么不把下一个峰值作为订单来考虑 呢？这种行动模式不适合当前时刻。我曾试图寻找类比，但可惜没有一致性，而且我认为原则上不可能在每个类似的情况下都这样做。
类比的根基在于蜡烛图形态的多样性。也就是说，在任何时间变量中的 OHLC 变量。
您有一个市场模型，一个复杂/全局 的方法，试图解释整个市场。这很酷，但我还做不到。
我有一种情景/ 局部 方法，以一些局部模式、模板的形式出现，这并不好，但我还没有另一种方法......
为了让你明白，我甚至不看其他 TF，只看 100 万。
但还是可以交易的 ))
我认为最好只取极值
您可以在任何 TF 上进行交易。任何 TF 上的市场形态都是一样的。
模板是一样的，模板的大小可能有所不同。
取极值是一个诱人的选择，但如何具体找到极值已经被一代又一代的交易者所争论）。这种情况也有变体。但同样，它们也不会是 100%_ 完美的。因为市场行为是非标准的。无论是 MO 还是巫医在这里都无济于事，只有当前的市场状态才能决定进一步的行为。
优素福在很多方面都是对的，我同意他的观点，但他缺乏深入了解金融市场的经验。
机器学习可以估计市场模式，甚至是一连串模式，但不能保证其未来行为。
极端是专业人士的事。那些阅读了这里的一切却保持沉默的人）。