交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2881

2023.01.01 15:31 #28801
Uladzimir Izerski #:

2023.01.01 15:34 #28802

2023.01.01 15:38 #28803
mytarmailS #:

2023.01.01 15:52 #28804
Aleksey Nikolayev #:

阿列克谢，我想你知道，但也可能不知道，所以我将向你展示将 长度可变的 表单/向量作为输入的算法是如何工作的。

我们有一张长度可变的向量表，一个向量==一个观测值。

li <- list()
for(i in 1:10) li[[i]] <- LETTERS[sample(1:26,sample(1:10),replace = F)]
li
[[1]]
[1] "B" "W" "C"

[[2]]
[1] "J" "F" "C" "M" "Y" "W"

[[3]]
[1] "M" "L" "F" "U" "P" "C" "Q" "A"

[[4]]
[1] "B" "R" "U" "I" "N" "J" "Y"

[[5]]
[1] "P" "Y" "D" "R" "C" "W"

[[6]]
[1] "V" "O" "D"

[[7]]
[1] "Y" "X" "M" "H"

[[8]]
[1] "J" "P" "Y" "Z" "N" "O"

[[9]]
[1] "R" "A" "G" "H" "J" "Y"

[[10]]
[1] "I"

模型、"引擎盖 "下的算法接受这些数据后会做什么呢？ 它将其转化为一个矩阵。

library(qdapTools)
dt <- as.matrix(mtabulate(li))
dt
    A B C D F G H I J L M N O P Q R U V W X Y Z
[1,] 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
[2,] 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
[3,] 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
[4,] 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0
[5,] 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0
[6,] 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
[7,] 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
[8,] 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1
[9,] 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
[10,] 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

但由于真实数据的矩阵非常庞大，算法会将数据转化为内存效率高 的稀疏矩阵。

library(Matrix)
dt2 <- as(dt, "dgCMatrix")
dt2
10 x 22 sparse Matrix of class "dgCMatrix"
                                       
[1,] . 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . .
[2,] . . 1 . 1 . . . 1 . 1 . . . . . . . 1 . 1 .
[3,] 1 . 1 . 1 . . . . 1 1 . . 1 1 . 1 . . . . .
[4,] . 1 . . . . . 1 1 . . 1 . . . 1 1 . . . 1 .
[5,] . . 1 1 . . . . . . . . . 1 . 1 . . 1 . 1 .
[6,] . . . 1 . . . . . . . . 1 . . . . 1 . . . .
[7,] . . . . . . 1 . . . 1 . . . . . . . . 1 1 .
[8,] . . . . . . . . 1 . . 1 1 1 . . . . . . 1 1
[9,] 1 . . . . 1 1 . 1 . . . . . . 1 . . . . 1 .
[10,] . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . .

所以引擎盖下仍然是一个矩阵）。(小心数据）

object.size(li)
426456 bytes
object.size(dt)
106104 bytes
object.size(dt2)
70336 bytes

2023.01.01 15:57 #28805
Maxim Dmitrievsky #:

2023.01.01 15:59 #28806
Alexander Ivanov #:

2023.01.01 16:02 #28807
Uladzimir Izerski #:

2023.01.01 17:12 #28808
mytarmailS #:

有趣的是，每个人都遵循现成的道路，哪怕它是虚假的，而不愿用自己的头脑去思考。

显然，新一代已经认为一切都已经在他们面前被发明出来了，根本不需要思考。))

我可以为马克西姆卡展示神经网络的输入，无需训练。

今天没有人会怀疑我造假，因为市场已经关闭，服务器显示的价格是真实的。

如果 Maksimka 用 MO 显示出更好的结果，我会拍手说我错了））。

2023.01.01 17:38 #28809
Uladzimir Izerski #:

这篇文章写得很好，我越来越倾向于认为，交易者对市场的理解程度是通过止损点的大小来衡量的，止损点越小，理解程度就越高。

我也贴了我的，#28709，也是 eurus，也是 1m :)

没有训练的神经网络是怎样的？

2023.01.01 18:06 #28810
mytarmailS #:

但我有心理障碍，半天赚，半天亏，但这是另一回事，也许我只是不想用我的手交易....。

我想告诉你，但这可能会影响我今后的结果。

我只能奉劝你们不要走假先知的路，而要用自己的头脑去思考。

也许我也是个假先知))))。
在得出这样的结论之后，我沉默了。)))))
!!!!!!!!!!新的一年开始了！这是你开始的地方吗？
在新的一年里，我支持机器学习，希望它能为梦想者带来收益，而不是让追随者失望）。
我知道我们需要更仔细地区分列长和列数。前者等同于行数，后者等同于行长）。
不过，如果行的长度不同，列的概念就会变得模糊--不再是矩形表格（数据帧），而是行列表的概念。
PS.为了简单起见，我还建议只考虑所有符号都只对前一节（不同长度）定价的情况
阿列克谢，我想你知道，但也可能不知道，所以我将向你展示将 长度可变的 表单/向量作为输入的算法是如何工作的。
我们有一张长度可变的向量表，一个向量==一个观测值。
模型、"引擎盖 "下的算法接受这些数据后会做什么呢？ 它将其转化为一个矩阵。
但由于真实数据的矩阵非常庞大，算法会将数据转化为内存效率高 的稀疏矩阵。
所以引擎盖下仍然是一个矩阵）。(小心数据）
你好，马克西姆！
关于垃圾邮件和辱骂我很抱歉。
以后不会了。
在新的一年里，我希望机器学习能为梦想者带来收益，而不是让追随者失望）。
我们都支持，只是有时只能选择其中一种或几种。
我们都支持这样做，只是有时一个或另一个，或一次几个。
有趣的是，每个人都遵循现成的道路，哪怕它是虚假的，而不愿用自己的头脑去思考。
显然，新一代已经认为一切都已经在他们面前被发明出来了，根本不需要思考。))
我可以为马克西姆卡展示神经网络的输入，无需训练。
今天没有人会怀疑我造假，因为市场已经关闭，服务器显示的价格是真实的。
如果 Maksimka 用 MO 显示出更好的结果，我会拍手说我错了））。
这篇文章写得很好，我越来越倾向于认为，交易者对市场的理解程度是通过止损点的大小来衡量的，止损点越小，理解程度就越高。
我也贴了我的，#28709，也是 eurus，也是 1m :)
没有训练的神经网络是怎样的？
但我有心理障碍，半天赚，半天亏，但这是另一回事，也许我只是不想用我的手交易....。
我想告诉你，但这可能会影响我今后的结果。
我只能奉劝你们不要走假先知的路，而要用自己的头脑去思考。
也许我也是个假先知))))。