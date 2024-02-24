交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2892 1...288528862887288828892890289128922893289428952896289728982899...3399 新评论 mytarmailS 2023.01.06 18:39 #28911 Valeriy Yastremskiy #:为什么要胡说八道呢？在干预过程中，也许一种算法更有效，而在销售过程中，另一种算法更有效）。在 5 分钟内。 也许没有一种算法在两种情况下都同样有效。 因为事后 Aleksey Nikolayev 2023.01.06 18:40 #28912 Aleksey Vyazmikin #:一般来说，不合理行为会受到处罚。我倾向于相信，人们用来做决定的东西在市场上是有效的，唯一的问题是，一群头脑中对市场远景有着特定抽象概念的人在某一时刻的资金量。我甚至会加入气象数据和空间物体的运动--如果我能将这些数据纳入模型的话。 同一种方法的有效性会因时间、工具、时间框架等因素而有所不同。因此，能够根据具体情况检查有效性是非常重要的。模棱两可的方法无法提供这种检查。总是有可能利用方法的不确定性，在交易完成后选择一个好的选项来欺骗自己和他人。 如果没有欺骗自己或他人的目的，那么只需要明确的算法方法。您可以对它们进行测试，并对它们发表明智的意见。具体细节并不重要，重要的是原则上可以进行明确的形式化和测试。 不正规的方法是 "掌握了市场规律 "的虚假大师的温床。 Aleksey Vyazmikin#: 也许我们最好尝试复制俄罗斯联邦中央银行的计算方法？ 在我看来，现在还不是进行此类研究的最佳时机）。 无论如何，所有中央银行都在以这样或那样的方式模仿美联储，因为美联储的活动更稳定，记录也更完善。 Aleksey Vyazmikin 2023.01.06 19:00 #28913 mytarmailS #: 因为我认为这是无稽之谈，我希望你们也能意识到这一点。 好吧，我不是在表达确定性，我说的是在这个方向上进行研究的可能性，结果可能会不同，也许想法中会有相关的分支，而这些分支只会带来结果。 mytarmailS#: 没有人对此感兴趣，因为--知道的人很久以前就已经做过了，并得出结论说这是行不通的无稽之谈。 而不知道的瞠目结舌者不明白这到底是怎么回事，也就没兴趣听了 所以不是 "做过"，而是做不到，否则结果就是。这里没有人试图用 MO 来解决这个问题 :) mytarmailS#: 就是这样。 而你，没有学习一门正常的语言，每天进行 2-5 次学习，而是在一门语言上挣扎了一年多.....。但这是你自己的事。 是的，我可以为一个想法努力很久，直到取得成果。也许多会五门语言会有好处，但说到算法，没人能帮我。沃恩，即使是用 C++，也没人能解释 CatBoost 量化方法，即使是为了赚取合理的费用。 顺便说一句，私人研究员的问题在于缺乏对所获结果的系统分析--这是我自己的判断。 Aleksey Vyazmikin 2023.01.06 19:01 #28914 Valeriy Yastremskiy #:为什么要胡说八道呢？在干预过程中，也许一种算法更有效，而在销售过程中，另一种算法更有效）。在 5 分钟内。 也许没有一种算法在这两种情况下都同样有效。 这就是我的推理。 Aleksey Vyazmikin 2023.01.06 19:17 #28915 Aleksey Nikolayev #:同一种方法的有效性可能会因时间、工具、时限等因素而有所不同。因此，必须能够根据具体情况检查有效性。模棱两可的方法并不能提供这样的验证机会。总是有可能利用方法的不确定性，在交易完成后选择一个好的选项，从而欺骗自己和他人。 我认为可能存在欺骗行为，但不是系统性的--我们说的是机构参与者，在这种情况下，决定是由多人做出的。当然，一切都有规定时间内的统计数据为证。） 这就像银行评估借款人时的打分一样--使用方法，但用文字描述逻辑。 阿列克谢-尼古拉耶夫#: 如果没有欺骗自己或他人的目的，你只需要明确的算法方法。你可以对它们进行测试，并对它们提出明智的意见。具体细节并不那么重要，重要的是可以毫不含糊地进行形式化和测试。不正规的方法是 "掌握了市场规律 "的虚假大师的温床。 因此，我同意系统方法更好，只是它被用来研究不同方法的大杂烩--因此产生了随机游走的效果，我认为....。 Aleksey Nikolayev#: 在我看来，现在还不是进行此类研究的最佳时机）。无论如何，所有的中央银行都会以这样或那样的方式复制美联储，因为美联储的活动更稳定，记录更完善。 太遗憾了。因为我不懂他们的公式--我还以为您能帮我弄懂呢。 Aleksey Nikolayev 2023.01.06 19:26 #28916 Aleksey Vyazmikin #:真遗憾。因为我不懂他们的公式--我以为你能帮我弄明白。 好吧，如果你想讨论一个有非常具体公式的具体文件，那就把它贴出来。我想大家都会感兴趣的。 spiderman8811 2023.01.06 19:58 #28917 Aleksey Vyazmikin #:这可能取决于课程设置，这里是第一所在 81 小时内提供此类知识的学院。 以下是 俄罗斯联邦中央银行为合格投资者（FFMS 1.0）申请者提供的考试试题 题目 8.1.技术分析（第 135 页）。图中问题示例 这就是所谓的培训计划....然后像这样猜测） Aleksey Vyazmikin 2023.01.06 20:33 #28918 Aleksey Nikolayev #:好吧，如果你想讨论一个有相当具体公式的具体文件，那就把它贴出来吧。我想大家都会感兴趣的。 好吧，比方说，这里有两个公式--至少我不明白，这里的窗口会随着年份的增加而增加吗？ 一般来说，最好能了解如何按点正确计算。 Aleksey Vyazmikin 2023.01.06 20:33 #28919 spiderman8811 #: 这就是所谓的学习计划，从....。然后是这样的猜测） 你能说明理由吗？在我看来，对这个问题有一个大致的了解还是不错的。 Aleksey Nikolayev 2023.01.06 21:03 #28920 Aleksey Vyazmikin #:好吧，让我们来看看这两个公式--至少我不明白，这里的窗口会随着年份的增加而增加吗？一般来说，最好能了解如何在这里计算出正确的点数。 整份 文件 是的，对于 FNERT 来说，窗口是递增的，等于月份数，这似乎很明显。RNERM 则立即计算一个月。 这似乎很简单，P 表示乘积。 1...288528862887288828892890289128922893289428952896289728982899...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
为什么要胡说八道呢？在干预过程中，也许一种算法更有效，而在销售过程中，另一种算法更有效）。在 5 分钟内。也许没有一种算法在两种情况下都同样有效。
一般来说，不合理行为会受到处罚。
我倾向于相信，人们用来做决定的东西在市场上是有效的，唯一的问题是，一群头脑中对市场远景有着特定抽象概念的人在某一时刻的资金量。我甚至会加入气象数据和空间物体的运动--如果我能将这些数据纳入模型的话。
同一种方法的有效性会因时间、工具、时间框架等因素而有所不同。因此，能够根据具体情况检查有效性是非常重要的。模棱两可的方法无法提供这种检查。总是有可能利用方法的不确定性，在交易完成后选择一个好的选项来欺骗自己和他人。
如果没有欺骗自己或他人的目的，那么只需要明确的算法方法。您可以对它们进行测试，并对它们发表明智的意见。具体细节并不重要，重要的是原则上可以进行明确的形式化和测试。
不正规的方法是 "掌握了市场规律 "的虚假大师的温床。
也许我们最好尝试复制俄罗斯联邦中央银行的计算方法？
在我看来，现在还不是进行此类研究的最佳时机）。
无论如何，所有中央银行都在以这样或那样的方式模仿美联储，因为美联储的活动更稳定，记录也更完善。
因为我认为这是无稽之谈，我希望你们也能意识到这一点。
好吧，我不是在表达确定性，我说的是在这个方向上进行研究的可能性，结果可能会不同，也许想法中会有相关的分支，而这些分支只会带来结果。
所以不是 "做过"，而是做不到，否则结果就是。这里没有人试图用 MO 来解决这个问题 :)
是的，我可以为一个想法努力很久，直到取得成果。也许多会五门语言会有好处，但说到算法，没人能帮我。沃恩，即使是用 C++，也没人能解释 CatBoost 量化方法，即使是为了赚取合理的费用。
顺便说一句，私人研究员的问题在于缺乏对所获结果的系统分析--这是我自己的判断。
为什么要胡说八道呢？在干预过程中，也许一种算法更有效，而在销售过程中，另一种算法更有效）。在 5 分钟内。也许没有一种算法在这两种情况下都同样有效。
这就是我的推理。
同一种方法的有效性可能会因时间、工具、时限等因素而有所不同。因此，必须能够根据具体情况检查有效性。模棱两可的方法并不能提供这样的验证机会。总是有可能利用方法的不确定性，在交易完成后选择一个好的选项，从而欺骗自己和他人。
我认为可能存在欺骗行为，但不是系统性的--我们说的是机构参与者，在这种情况下，决定是由多人做出的。当然，一切都有规定时间内的统计数据为证。）
这就像银行评估借款人时的打分一样--使用方法，但用文字描述逻辑。
如果没有欺骗自己或他人的目的，你只需要明确的算法方法。你可以对它们进行测试，并对它们提出明智的意见。具体细节并不那么重要，重要的是可以毫不含糊地进行形式化和测试。
不正规的方法是 "掌握了市场规律 "的虚假大师的温床。
因此，我同意系统方法更好，只是它被用来研究不同方法的大杂烩--因此产生了随机游走的效果，我认为....。
在我看来，现在还不是进行此类研究的最佳时机）。
无论如何，所有的中央银行都会以这样或那样的方式复制美联储，因为美联储的活动更稳定，记录更完善。
太遗憾了。因为我不懂他们的公式--我还以为您能帮我弄懂呢。
真遗憾。因为我不懂他们的公式--我以为你能帮我弄明白。
好吧，如果你想讨论一个有非常具体公式的具体文件，那就把它贴出来。我想大家都会感兴趣的。
这可能取决于课程设置，这里是第一所在 81 小时内提供此类知识的学院。
以下是 俄罗斯联邦中央银行为合格投资者（FFMS 1.0）申请者提供的考试试题 题目 8.1.技术分析（第 135 页）。
图中问题示例
好吧，如果你想讨论一个有相当具体公式的具体文件，那就把它贴出来吧。我想大家都会感兴趣的。
好吧，比方说，这里有两个公式--至少我不明白，这里的窗口会随着年份的增加而增加吗？
一般来说，最好能了解如何按点正确计算。
这就是所谓的学习计划，从....。然后是这样的猜测）
你能说明理由吗？在我看来，对这个问题有一个大致的了解还是不错的。
好吧，让我们来看看这两个公式--至少我不明白，这里的窗口会随着年份的增加而增加吗？
一般来说，最好能了解如何在这里计算出正确的点数。
整份 文件
是的，对于 FNERT 来说，窗口是递增的，等于月份数，这似乎很明显。RNERM 则立即计算一个月。
这似乎很简单，P 表示乘积。