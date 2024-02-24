交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2889 1...288228832884288528862887288828892890289128922893289428952896...3399 新评论 Uladzimir Izerski 2023.01.06 13:32 #28881 mytarmailS #:中央银行利用马什卡做出决定的方法？谢谢我好久没笑得这么开心了。 我觉得笑得不太恰当。央行有时会在顶部买入，在低点卖出。 对于投机者来说，中央银行这一行为的意义在很长一段时间内都不会明朗）学习经济学。 vladavd 2023.01.06 13:32 #28882 mytarmailS #:如何让自己更长久地坚守岗位？ 谁在为此苦苦挣扎？我知道如何等待。我知道如何等待。我知道如何走进I don't know how to hold --主要问题是，进入后，经常会出现反向信号...如果你忽略它（继续持有），它几乎总是会触发。如果你不忽视它，运动就会发展（你本应持有它）。当然，这离题了，但又没有人可以问。从这些交易中，我们本可以挤出明显更多的资金 任何信号最明显的过滤器就是相邻的、更早的时间框架上的相同信号。 СанСаныч Фоменко 2023.01.06 13:33 #28883 mytarmailS #:分析市场时最重要的是什么......我的心得.....1) 绝对价格很重要2) 水平是存在的，也是重要的，但不是书本上写的那样。3) 价格不是 SB。4) 市场是由参与者组成的，就像物质是由原子组成的一样，应该用这样的方法来研究它。5) 市场具有很强的确定性。 几天前，我发现了一个平滑 软件包，它可以处理价格，因此也可以处理趋势。所有方法中都包含状态空间的概念。 开个玩笑，毕竟今天是除夕夜，我想对其中一个函数发出呼吁： Usage adam(data, model = "ZXZ", lags = c(frequency(data)), orders = list(ar = c(0), i = c(0), ma = c(0), select = FALSE), constant = FALSE, formula = NULL, regressors = c("use", "select", "adapt"), occurrence = c("none", "auto", "fixed", "general", "odds-ratio", "inverse-odds-ratio", "direct"), distribution = c("default", "dnorm", "dlaplace", "ds", "dgnorm", "dlnorm", "dinvgauss", "dgamma"), loss = c("likelihood", "MSE", "MAE", "HAM", "LASSO", "RIDGE", "MSEh", "TMSE", "GTMSE", "MSCE"), outliers = c("ignore", "use", "select"), level = 0.99, h = 0, holdout = FALSE, persistence = NULL, phi = NULL, initial = c("optimal", "backcasting"), arma = NULL, ic = c("AICc", "AIC", "BIC", "BICc"), bounds = c("usual", "admissible", "none"), silent = TRUE, ...) 以下是长达 4 页的意义和应用说明！ 这些是趋势模型，即与价格相关的模型。 smooth: Forecasting Using State Space Models cran.r-project.org Functions implementing Single Source of Error state space models for purposes of time series analysis and forecasting. The package includes ADAM (Svetunkov, 2021, < https://openforecast.org/adam/ >), Exponential Smoothing (Hyndman et al., 2008, < doi:10.1007/978-3-540-71918-2 >), SARIMA (Svetunkov & Boylan, 2019 < doi:10.1080/00207543.2019.1600764 >), Complex Exponential Smoothing (Svetunkov & Kourentzes, 2018, < doi:10.13140/RG.2.2.24986.29123 >), Simple Moving Average (Svetunkov & Petropoulos, 2018 < doi:10.1080/00207543.2017.1380326 >) and several simulation functions. It also allows dealing with intermittent demand based on the iETS framework (Svetunkov & Boylan, 2019, < doi:10.13140/RG.2.2.35897.06242 >). Aleksei Kuznetsov 2023.01.06 13:33 #28884 Valeriy Yastremskiy #:当然，对于对数数据，权重会有所不同，与绝对或相对增量或数据系列相比，较小的数值考虑较少，较大的数值考虑较多。这毕竟是针对不同的决策问题。 这就是木质模型好的原因：没有变换的干扰，也没有变换的必要。增量及其对数和绝对价格都会在同一位置被分割。 Uladzimir Izerski 2023.01.06 13:45 #28885 СанСаныч Фоменко #:几天前，我发现了一个平滑 软件包，它可以处理价格，因此也可以处理趋势。有很多预测平滑方法，所有方法都基于状态空间的理念。开个玩笑，毕竟今天是除夕夜，其中一个函数被调用了：随后是长达 4 页的意义和应用说明！这些都是趋势模型，即与价格有关的工作。 我建议 为了确保软件包的质量，请在今天一小时后在真实市场上进行检查。 这是在没有外人参与的情况下确保质量的唯一方法。 您所展示的令人信服的结果将为上述职位加分。 mytarmailS 2023.01.06 13:53 #28886 Uladzimir Izerski #:我认为这种玩笑并不恰当。因为 CB 有时会在高位买入，在低位卖出。对于投机者来说，中央银行这一行动的意义在很长一段时间内都不会明朗），学会经济学。 他们可以在任何地方买入，这不是我们谈论的....。 我们谈论的是这样一个事实：对全球形势有深刻理解的机构、拥有分析师队伍的机构、拥有无限资金储备的机构--在 "马什卡 "上做出决定，在 "马什卡-卡尔 "上做出决定！.........！:))) 这是其一！ 第二点！ 现在，我们需要脚踏实地一点，明白我们的交易是在日内进行的，在小数点后第五位。在日蜡烛线内，甚至在周蜡烛线内，都有纯粹的投机人口，没有银行会对这种噪音、波动做出反应，没有什么可反应的....。 再说一遍，我们的 TF 是 5 位数，银行的 TF 也是 5 位数。 数一数小数点后的位数，这就是中央银行和银行的 TF。 如果说欧元在盘中上涨 50 点是因为中央银行，是因为马什卡，那就太可笑了。 我无意冒犯任何人，但仔细想想你就会明白... СанСаныч Фоменко 2023.01.06 14:02 #28887 Uladzimir Izerski #:推荐使用。为了确保套餐的质量，请在一小时内查看今天的真实市场。这是在没有外人介入的情况下确定质量的唯一方法。您所展示的令人信服的结果将为上述职位加分。 作者在他的软件包上发布了很多资料，谷歌上有一大串，软件包本身的链接也有一大串。 如果我们谈谈上面的推理，作者声称金融市场的趋势从日开始出现，因此趋势模型也应从日开始使用。而且，他还试图考虑到趋势模式的细微差别，这些细微差别从过去就开始出现了，上文也讨论过这些细微差别。 顺便说一下，这里曾经讨论过异常值的问题。这套软件包就是这样处理排放量的。我认为是这样的。 S 将为上述帖子加分 问题是，我从小就对自己的 "优点 "不感兴趣。我建议你也这样做--不要对别人的意见嗤之以鼻。法官必须坐在自己的内心。 Uladzimir Izerski 2023.01.06 14:05 #28888 mytarmailS #:他们在任何地方都能买到，我们说的不是这个....。我们谈论的是这样一个事实，即那些对全球形势有着深刻理解、拥有分析师和无限资金储备的机构--在 "mashka "上做出决定，在 "mashka KARL "上做出决定！...........！:)))这是一个！还有两个！现在，我们需要脚踏实地一点，认识到我们是在日内交易，在小数点后第五位交易。在日烛光内，甚至在周烛光内，都有纯粹的投机人口，没有银行会对这种噪音、波动做出反应，没有什么可反应的....。再说一遍，我们的 TF 是 5 号，银行的 TF 是数一数小数位数，这就是中央银行和银行的 TF。如果说欧元日内上涨 50 点是中央银行的功劳，是马什卡的功劳，那就太荒唐了。我无意冒犯任何人，但只要仔细想想，你就会明白。 你不为我打开新闻，是因为我向你指出了已经存在的现实。同理）。 Aleksey Nikolayev 2023.01.06 15:23 #28889 Aleksey Vyazmikin #:您在上面写道，国家通过中央银行在更大程度上影响着交易，而您在这里写道，matstat 和 MO 规则--您真的确定中央银行不使用技术分析吗？几年前，我发布了中央银行的 "方法论"，其中说明了建议在决策中使用哪些 "指标"，而早在 2014 年，俄罗斯中央银行行长就谈到了 Mashka 360，将其作为交易决策的衡量标准。 推荐并不意味着使用） 移动平均线虽然被可视化专家使用，但并不是他们的发明。自 matstat 出现以来，人们就一直在使用它。可视化专家发明了所有可以看到但不太正规的东西，例如波浪或支撑线等等。 移动平均线易于计算和形式化，而视觉学家在其基础上所做的工作就是，例如某个论坛主题中的平均线 "彩虹扇"）。 mytarmailS 2023.01.06 15:34 #28890 Uladzimir Izerski #:今天一小时后在真实市场上查看。 我对新闻很纠结））三张订单瞬间停止了））我忘了把它们取下来))))。 1...288228832884288528862887288828892890289128922893289428952896...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
中央银行利用马什卡做出决定的方法？
谢谢我好久没笑得这么开心了。
我觉得笑得不太恰当。央行有时会在顶部买入，在低点卖出。
对于投机者来说，中央银行这一行为的意义在很长一段时间内都不会明朗）学习经济学。
如何让自己更长久地坚守岗位？ 谁在为此苦苦挣扎？
我知道如何走进
I don't know how to hold --
主要问题是，进入后，经常会出现反向信号...
如果你忽略它（继续持有），它几乎总是会触发。
如果你不忽视它，运动就会发展（你本应持有它）。
当然，这离题了，但又没有人可以问。
从这些交易中，我们本可以挤出明显更多的资金
任何信号最明显的过滤器就是相邻的、更早的时间框架上的相同信号。
分析市场时最重要的是什么......我的心得.....
1) 绝对价格很重要
2) 水平是存在的，也是重要的，但不是书本上写的那样。
3) 价格不是 SB。
4) 市场是由参与者组成的，就像物质是由原子组成的一样，应该用这样的方法来研究它。
5) 市场具有很强的确定性。
几天前，我发现了一个平滑 软件包，它可以处理价格，因此也可以处理趋势。所有方法中都包含状态空间的概念。
开个玩笑，毕竟今天是除夕夜，我想对其中一个函数发出呼吁：
以下是长达 4 页的意义和应用说明！
这些是趋势模型，即与价格相关的模型。
当然，对于对数数据，权重会有所不同，与绝对或相对增量或数据系列相比，较小的数值考虑较少，较大的数值考虑较多。这毕竟是针对不同的决策问题。
他们可以在任何地方买入，这不是我们谈论的....。
我们谈论的是这样一个事实：对全球形势有深刻理解的机构、拥有分析师队伍的机构、拥有无限资金储备的机构--在 "马什卡 "上做出决定，在 "马什卡-卡尔 "上做出决定！.........！:)))
这是其一！
第二点！
现在，我们需要脚踏实地一点，明白我们的交易是在日内进行的，在小数点后第五位。在日蜡烛线内，甚至在周蜡烛线内，都有纯粹的投机人口，没有银行会对这种噪音、波动做出反应，没有什么可反应的....。
再说一遍，我们的 TF 是 5 位数，银行的 TF 也是 5 位数。
数一数小数点后的位数，这就是中央银行和银行的 TF。
如果说欧元在盘中上涨 50 点是因为中央银行，是因为马什卡，那就太可笑了。
我无意冒犯任何人，但仔细想想你就会明白...
作者在他的软件包上发布了很多资料，谷歌上有一大串，软件包本身的链接也有一大串。
如果我们谈谈上面的推理，作者声称金融市场的趋势从日开始出现，因此趋势模型也应从日开始使用。而且，他还试图考虑到趋势模式的细微差别，这些细微差别从过去就开始出现了，上文也讨论过这些细微差别。
顺便说一下，这里曾经讨论过异常值的问题。这套软件包就是这样处理排放量的。我认为是这样的。
问题是，我从小就对自己的 "优点 "不感兴趣。我建议你也这样做--不要对别人的意见嗤之以鼻。法官必须坐在自己的内心。
你不为我打开新闻，是因为我向你指出了已经存在的现实。同理）。
您在上面写道，国家通过中央银行在更大程度上影响着交易，而您在这里写道，matstat 和 MO 规则--您真的确定中央银行不使用技术分析吗？
几年前，我发布了中央银行的 "方法论"，其中说明了建议在决策中使用哪些 "指标"，而早在 2014 年，俄罗斯中央银行行长就谈到了 Mashka 360，将其作为交易决策的衡量标准。
推荐并不意味着使用）
移动平均线虽然被可视化专家使用，但并不是他们的发明。自 matstat 出现以来，人们就一直在使用它。可视化专家发明了所有可以看到但不太正规的东西，例如波浪或支撑线等等。
移动平均线易于计算和形式化，而视觉学家在其基础上所做的工作就是，例如某个论坛主题中的平均线 "彩虹扇"）。
我对新闻很纠结））三张订单瞬间停止了））我忘了把它们取下来))))。