交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2866

新评论

Aleksey Nikolayev 2022.12.27 16:02 #28651

mytarmailS #:我认为你的判断有误。如果欧元兑美元有 20 万交易者...我需要观察多少交易员才能了解 20 万交易员在做什么？我认为 1 万个就足够了，知道 1 万个在做什么，我们就能了解 20 万个在做什么，这就是大数法则，他们来自同一个分布区、至于这 10k 人是否影响了市场，是否把他们带到了市场，这 并不重要 ，重要的是他们对市场的看法，因为每个人都读同样的书，画同样的趋势线、指标、新闻等....。这就好比一种新疫苗，你不需要给整个地球接种疫苗来检查副作用，最多只需要几万个有代表性的样本 就足够了。我们有9 个 DC， 每个 DC 都有数千个 客户，9 个 DC *数千个客户还不够吗？

这样做是可行的，但前提是样本中不存在偏差。正如马克西姆和我所说的那样--对来自区委的任何信息都应持批判态度。

我将尝试详细描述我在推测中认为的 Delta。

1) Delta 值只适用于市场上的所有交易。按意图（例如限制者）计算是错误的，也是不可能的。

2) 从形式上看，这种 delta 总是等于零，因为每笔交易中都有数量相同的两方。

3) 但是！假设市场参与者分为不平等的两方（相对于市场组织者而言）。我们称之为投机者和 MM（做市商）。每一方都有自己的 delta，总计等于零。考虑这两个 delta 中的哪一个并不重要，因为它们只是符号不同。就让它成为投机者的 delta 吧。

4) 由于所谓的 MM 与做市商之间的串通，价格更有可能逆着这个 delta 向有利于 MM 的方向变动。

我不太清楚我的这个 delta 与 DC 所画的 delta 之间的关系。我们可以假定，两者之间实际上没有关系，他们是根据价格得出一些结果，用于广告目的。这对他们来说没有任何风险，因为这没有提供任何额外的信息。

但是，很有可能，现实情况要比我们在这个问题上所做的任何假设都要复杂得多。

Renat Akhtyamov 2022.12.27 16:03 #28652

mytarmailS 2022.12.28 09:05 #28653

Renat Akhtyamov #:这是一个论坛......。

别担心，我已经做过了。

mytarmailS 2022.12.28 09:34 #28654

Aleksey Nikolayev #:

1) 从网站上的图表来看，delta 就是买入和卖出之间的差额，仅此而已 ！ 我没有在这个概念中加入任何其他东西。

如果您发明了其他的 delta 和其他数据，那么前者当然与后者不兼容。

不要用你自己的 "神话"△代替我的△，这会导致错误......违反同一律。

2) 进一步推理你的 "神话般的三角及其属性"，它等于零，可以用极限来计算，虽然我的三角很清楚它是如何计算的，计算的是什么....，但由于违反了同一律，我们的推理是错误的。

3) 由于违反了同一律，我们再次对 "神话般的三角洲 "进行了推理......

4) 我想...

阿列克谢-尼古拉耶夫#： 我不太清楚我的这个 "三角洲 "和特区所画的 "三角洲 "之间有什么联系。

你为什么要发明 "你的 "三角洲，并寻找与对话中的三角洲之间的联系呢？

我已经厌倦了这种对话......

Renat Akhtyamov 2022.12.28 09:37 #28655

mytarmailS #:

几乎没有人会支持这种对话。

以前是这样，以后也会这样。

我们必须摆脱这种状况。

Aleksey Nikolayev 2022.12.28 11:12 #28656

mytarmailS #:

在我看来，经纪中心的 delta 值毫无意义，因为它什么也没给出。无论以何种方式构建，它都不是价格的领先指标。

事实上，我抽象的 delta 值和价格对它的反应是（对我自己而言）MM 工作成果的最简单表示。MM 这个话题非常重要、复杂，而且非常不公开。部分原因可以通过类比加密货币的组织方式来判断（加密货币的信息泄露程度更高）。我还记得，在一些关于外汇（真正的外汇，而不是我们的零售）串通的诉讼中，出现了一些有趣的事情。

我并不坚持自己的绝对正确性和对话的持续性。

mytarmailS 2022.12.28 11:54 #28657

我想我们就到此为止吧

sibirqk 2022.12.29 09:06 #28658

在邻近的主题中，一个女孩组织了一次与电子甲骨文的交流会。大家建议向它提供 Metaquotes 中所有免费提供的火鸡和顾问。

我们的想法是，把它们变成一个知识数据库。通过一些给定的参数选择它们，将它们组成类似的组，并根据这些组的集体行为，教 AMO 进行交易。

mytarmailS 2022.12.29 10:55 #28659

sibirqk 组，并根据这些组的集体行为，教 AMO 进行交易。

啊哈哈哈哈，这正是我在几页之前提出的想法，即创建一个策略库，并将其作为标志....。惊人的时间巧合。

Aleksei Kuznetsov 2022.12.29 11:18 #28660

mytarmailS #:惊人的时间巧合

是的，读了你的想法，不谋而合)))))
我认为你的判断有误。
如果欧元兑美元有 20 万交易者...
我需要观察多少交易员才能了解 20 万交易员在做什么？
我认为 1 万个就足够了，知道 1 万个在做什么，我们就能了解 20 万个在做什么，这就是大数法则，他们来自同一个分布区、
至于这 10k 人是否影响了市场，是否把他们带到了市场，这 并不重要 ，重要的是他们对市场的看法，因为每个人都读同样的书，画同样的趋势线、指标、新闻等....。
这就好比一种新疫苗，你不需要给整个地球接种疫苗来检查副作用，最多只需要几万个有代表性的样本 就足够了。
9 个 DC， 每个 DC 都有数千个 客户，9 个 DC *数千个客户还不够吗？
这样做是可行的，但前提是样本中不存在偏差。正如马克西姆和我所说的那样--对来自区委的任何信息都应持批判态度。
我将尝试详细描述我在推测中认为的 Delta。
1) Delta 值只适用于市场上的所有交易。按意图（例如限制者）计算是错误的，也是不可能的。
2) 从形式上看，这种 delta 总是等于零，因为每笔交易中都有数量相同的两方。
3) 但是！假设市场参与者分为不平等的两方（相对于市场组织者而言）。我们称之为投机者和 MM（做市商）。每一方都有自己的 delta，总计等于零。考虑这两个 delta 中的哪一个并不重要，因为它们只是符号不同。就让它成为投机者的 delta 吧。
4) 由于所谓的 MM 与做市商之间的串通，价格更有可能逆着这个 delta 向有利于 MM 的方向变动。
我不太清楚我的这个 delta 与 DC 所画的 delta 之间的关系。我们可以假定，两者之间实际上没有关系，他们是根据价格得出一些结果，用于广告目的。这对他们来说没有任何风险，因为这没有提供任何额外的信息。
但是，很有可能，现实情况要比我们在这个问题上所做的任何假设都要复杂得多。
1) 从网站上的图表来看，delta 就是买入和卖出之间的差额，仅此而已 ！ 我没有在这个概念中加入任何其他东西。
如果您发明了其他的 delta 和其他数据，那么前者当然与后者不兼容。
不要用你自己的 "神话"△代替我的△，这会导致错误......违反同一律。
2) 进一步推理你的 "神话般的三角及其属性"，它等于零，可以用极限来计算，虽然我的三角很清楚它是如何计算的，计算的是什么....，但由于违反了同一律，我们的推理是错误的。
3) 由于违反了同一律，我们再次对 "神话般的三角洲 "进行了推理......
我不太清楚我的这个 "三角洲 "和特区所画的 "三角洲 "之间有什么联系。
你为什么要发明 "你的 "三角洲，并寻找与对话中的三角洲之间的联系呢？
几乎没有人会支持这种对话。
以前是这样，以后也会这样。
我们必须摆脱这种状况。
我并不坚持自己的绝对正确性和对话的持续性。
我想我们就到此为止吧
在邻近的主题中，一个女孩组织了一次与电子甲骨文的交流会。大家建议向它提供 Metaquotes 中所有免费提供的火鸡和顾问。
我们的想法是，把它们变成一个知识数据库。通过一些给定的参数选择它们，将它们组成类似的组，并根据这些组的集体行为，教 AMO 进行交易。
是的，读了你的想法，不谋而合)))))