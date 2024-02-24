交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2870 1...286328642865286628672868286928702871287228732874287528762877...3399 新评论 [删除] 2022.12.29 17:55 #28691 在这个免费版本中，它比 Alice 或 Siri 好不了多少，只是一个娱乐聊天 机器人。 俄语不押韵 mytarmailS 2022.12.29 19:34 #28692 因此，我直接从一个已知的外汇经纪中心的网络终端上进行了搜索，只是为了引起兴趣，顺便说一下，这个经纪中心并不在我之前扔掉的网站上。 结果发现，他们每 +- 5 分钟更新一次股票，与其他 DC 相比，这是 "经常"，但使用起来却很慢....。 也许有人会有兴趣看看 [删除] 2022.12.29 19:58 #28693 酷，几乎就像一个倒置的 RSI。 继续努力 Aleksey Nikolayev 2022.12.29 20:36 #28694 mytarmailS #:因此，我直接从网络终端上搜索了一家知名外汇经纪中心的制裁信息，只是为了引起大家的兴趣，顺便说一下，这家经纪中心并不在我之前扔出的那个网站上。结果发现，他们每 +- 5 分钟更新一次股票，这与其他 DC 相比是 "频繁"，但使用起来却很慢....。也许有人会有兴趣看看 令人不安的是，9% 的价格波动对应 350% 的厘金波动。值得注意的是，价格波动越大，相关性就越小。 如果能对这一指标的计算算法进行精确描述，将非常有用。 Aleksey Nikolayev 2022.12.29 20:53 #28695 如何利用 ChatGPT 和 python 成为万亿富翁) [删除] 2022.12.29 20:57 #28696 Aleksey Nikolayev #:如何通过 ChatGPT 和 python 成为万亿富翁) 这就是它的工作原理，你所要做的就是要求一个 3000% 的策略 Aleksey Nikolayev 2022.12.29 21:29 #28697 另一篇关于 ChatGPT 的文章。关于谁如何玩的评论很多） 出于某种原因，我想起了 Maryashin 的书《上帝的机器人》（我应该问问机器人对这本书的看法）。 ChatGPT. Новая парадигма, новый мир. Часть 1 — о профессиях 2022.12.28habr.com 3 недели назад я написал инструкцию о том как получить доступ к ChatGPT в России. За это время она неожиданно набрала более 130т просмотров, что показывает явный интерес сообщества к этой теме. За последнее время я собрал достаточно много интересной информации вокруг этой технологии и очень хочу с вами всем этим поделиться. Я являюсь больше... Aleksey Vyazmikin 2022.12.29 23:00 #28698 献给国防部爱好者的象征性礼物 mytarmailS 2022.12.30 09:20 #28699 Aleksey Nikolayev #:令人不安的是，9%以内的价格波动对应 350%以内的分位数波动。值得注意的是，价格趋势越强，相关性就越弱。如果能对这一指标的计算算法进行精确描述，将会有所帮助。 他们写道，这只是未平仓合约买入和卖出的百分比率。 mytarmailS 2022.12.30 10:14 #28700 还有一种有趣的模式值得注意... 有时会出现美分稳步上升或下降的情况，根据观察，我们可以说价格也应该与美分稳步成反比，但事实并非如此，价格只是持平。我们可以假定，在这些时刻，专业参与者会以牺牲非专业参与者为代价进行积累，如果假设是正确的，我们就能在积累过程中而不是事后准确地知道积累的方向。 下面是昨天和前天的一点图片，图片显示了可能导致昨天和今天价格上涨的累积。 我观察这一点已经很久了，不过是在大的时间框架上，当我分析第一个网站.... 的数据时。 当然，所有这些都是假设，有些人会在这里讽刺和嘲笑，但事实上这些人对市场根本没有假设、 但是，如果有一个假设，它就可以被证实或反驳，被批评，从它（假设）的角度来看市场，等等...... 1...286328642865286628672868286928702871287228732874287528762877...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
在这个免费版本中，它比 Alice 或 Siri 好不了多少，只是一个娱乐聊天 机器人。
俄语不押韵
因此，我直接从一个已知的外汇经纪中心的网络终端上进行了搜索，只是为了引起兴趣，顺便说一下，这个经纪中心并不在我之前扔掉的网站上。
结果发现，他们每 +- 5 分钟更新一次股票，与其他 DC 相比，这是 "经常"，但使用起来却很慢....。
也许有人会有兴趣看看
酷，几乎就像一个倒置的 RSI。
继续努力
令人不安的是，9% 的价格波动对应 350% 的厘金波动。值得注意的是，价格波动越大，相关性就越小。
如果能对这一指标的计算算法进行精确描述，将非常有用。
另一篇关于 ChatGPT 的文章。关于谁如何玩的评论很多）
出于某种原因，我想起了 Maryashin 的书《上帝的机器人》（我应该问问机器人对这本书的看法）。
献给国防部爱好者的象征性礼物
还有一种有趣的模式值得注意...
有时会出现美分稳步上升或下降的情况，根据观察，我们可以说价格也应该与美分稳步成反比，但事实并非如此，价格只是持平。我们可以假定，在这些时刻，专业参与者会以牺牲非专业参与者为代价进行积累，如果假设是正确的，我们就能在积累过程中而不是事后准确地知道积累的方向。
下面是昨天和前天的一点图片，图片显示了可能导致昨天和今天价格上涨的累积。
我观察这一点已经很久了，不过是在大的时间框架上，当我分析第一个网站.... 的数据时。
当然，所有这些都是假设，有些人会在这里讽刺和嘲笑，但事实上这些人对市场根本没有假设、
但是，如果有一个假设，它就可以被证实或反驳，被批评，从它（假设）的角度来看市场，等等......