交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易

GPT 不会运行任何东西。它如何进行测试和比较？还是说仍然可以通过它的 api 构建一些东西？
 
是的，Gpt3 是构建强大人工智能的又一步。
当然，了解内情的人都知道，它只是一个巨大的分类器，没有智能，但它能完美地构建语音......

它有眼睛 -卷积网络
有语音 - Gpt3
还剩下什么？
听觉
运动
思维。

我们的旅程还在起步阶段，但成长是指数级的。

 
如果他们为该主题的附加组件制作了自己的 api，也许就可以了。

 

你好！

寻找在 Bible..... 中创建人工智能的想法

 
旧约还是新约？

 
这里有些东西...

起初是一片混沌？

但上帝命令...


 

当然，你会评判一些人，赞美另一些人......

但创造人工智能就是创造上帝....

谁能以软件形式创造上帝，即使他们是上帝的创造物？

生物是由某人创造的。但在这里，我们指的是由上帝或程序员创造的。


创造"grail"或人工智能或 GNN（深度神经网络）就是创造 "上帝"--他可以指点江山，赚取数十亿美元。


假设马克西姆能在网络上创造一个 "上帝"？我想不能。我也不能。但我努力了，而且很努力。

Alexander Ivanov 圣杯"或人工智能或 GNN（深度神经网络）的创造是 "上帝 "的创造--他可以指点江山，赚取数十亿美元。


马克西姆能在网络上创造出 "上帝 "吗？我想不能。我也不能。但我在努力尝试。

你在创造什么样的上帝？婆罗门
举个例子，如果你不创造任何东西，你还是会得到梵。这是一种双赢
 

不要夸大其词！
任何人工智能都是一个数据库，可以快速访问，并将一组 数据组合成一个单元，即泛化（如树中的一片叶子）。

即使是自学系统也是数据库，只不过它们模拟的不是老师，而是与学习环境的互动，并把环境的反应当作老师。这就是同一个数据库。

 
为商人创造一个 "神"...但你自己也是神的创造物。

你超越上帝了吗？

还没有我认为这是遥不可及的。

