交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2860

Aleksei Kuznetsov 2022.12.25 13:13 #28591

mytarmailS #:

复制了 Gpt？我没弄错吧？

我在想它是怎么工作的他得从某处获取信息才能给你看他不会发明欧姆定律吧？他只是从教科书上找到的也许他会把课本独创出来.

Aleksey Nikolayev#:

那里的情况有点不同。这个答案在风格上与所给的狭义主题（一种特定的日本武术）的课文完全不一致，但如果从更广义的主题（体育训练）的框架来看，它就非常合适。也就是说，对概念进行了概括，并将其转移到更广阔的范围内，这样就能得出更模糊的答案。虽然在实用性方面不一定更上一层楼，但仍然存在一些思维模仿，因此我认为它是谷歌的下一个升级版）。答案只有一个，即根据算法得出的最佳答案。也就是说，它应该只使用经过验证的信息，而不是互联网上的信息。它甚至不应该使用维基百科，因为任何人都可以编辑维基百科。对于编写代码的变体，显然只能使用教科书（也有不同的教科书）、技术文档和代码示例。

只有一个答案的缺点是缺乏替代方案。您可以随时在谷歌中找到其他变体，或编译最适合您任务的变体。

mytarmailS 2022.12.25 13:21 #28592

библиотекарь #:

试图了解它是如何工作的他得从某处获取信息才能给你看他不会发明欧姆定律吧？他只是要从教科书上展示它。也许他会把课本独创出来 .

从对话来看，我认为你认为当他打电话给 GPT 时，他会开始在网上寻找最靠谱的答案，这种想法对吗？

Aleksey Nikolayev 2022.12.25 13:23 #28593

elibrarius #:

试图了解它是如何工作的他得从某处获取信息才能给你看

答案只有一个，那就是算法认为最好的答案。所以他应该只使用经过验证的信息，而不是互联网。甚至维基百科也不能用，因为任何人都可以编辑维基百科。对于编写代码的变体，显然只能使用教科书（也有不同的教科书）、技术文档和其中的代码示例。

只有一个答案的缺点是缺乏替代方案。您可以随时在谷歌中找到其他变体，或编译最适合您任务的变体。

一个答案很可能包含一系列答案。同样，该答案也可能包含一个关于该主题的简要参考和一个指向同一谷歌搜索结果的链接。没有什么能阻止机器人成为谷歌的智能界面。无论如何，它的潜在灵活性要比搜索引擎高得多。我不敢说这东西一定有用，但 smm 用户的生活可能会变得更加复杂）。

Evgeny Dyuka 2022.12.25 13:32 #28594

Andrey Miguzov #:我非常希望能在这里遇到这样一个人：多亏了 MO，我在交易中赚了大钱，而你只是个失败者....。最好附上经纪商报告的截图和 + 1000% 以下的图表。但到目前为止，我还没有看到过这样的人......如果我看到了，我会相信的，很有可能:)

前 30 天真实市场测试。神经网络开仓和平仓。存款+10%，无杠杆。每天 2-3 笔交易。

无需评估好坏，我展示的是我今天的情况。

mytarmailS 2022.12.25 13:38 #28595

elibrarius #:

我不会相信互联网上的信息，我写过关于文档的文章 ....

[删除] 2022.12.25 13:41 #28596

elibrarius #:我认为这不是他自己想出来的。最有可能的是，他从互联网上的某个地方抄袭来的。从 github、StackOwerflow 或其他地方。即搜索引擎。

它既能像生成网络一样通过类比生成新内容，也能根据查询生成模板

Aleksey Nikolayev 2022.12.25 13:45 #28597

elibrarius #:

谷歌的日子也不好过。人工智能生成文章的网站肯定会激增。垃圾邮件已经开始....完整的网站将开始上升，好的网站将下降。当我们进入这些网页时，作为用户的我们将更加困难。

用户还必须使用更智能的方式搜索和过滤内容。如果能像你们所想的那样，将它们与各种参考书和教科书连接起来，那将是一件好事。

[删除] 2022.12.25 14:00 #28598

如何解决 "1 小时内请求过多。稍后再试。"的问题？

如果你使用的是 VPN，因为很多国家都不开放 chatgpt，所以很多人都使用 VPN 登录，如果你的 VPN IP 是数据中心 IP 就很容易被识别，所以会显示 "Too many requests in 1 hour.稍后再试。"，如果你使用的是住宅 IP，那么它就会被还原，可以多次使用。

[删除] 2022.12.25 14:10 #28599

给我看聚类结果截图 比特币价格 1年期

很抱歉，我无法访问任何外部资源，如图片或实时数据。不过，我可以提供一些关于聚类的信息，以及如何用它来分析比特币价格。

聚类是数据分析中的一种技术，包括根据数据点的相似性将一组数据点分成若干个群组。就比特币价格而言，聚类可用于识别一定时期内（如一年）数据的模式或趋势。例如，聚类算法可以识别比特币价格表现出相似行为的天数或周数群组，如快速增长或下降期。

要对比特币价格数据进行聚类，需要一个包含一段时间内每日或每小时价格的数据集，以及一个处理数据的聚类算法。目前有许多不同的聚类算法，每种算法都有自己的优势和局限性。常用的聚类算法包括 K-均值聚类、分层聚类和基于密度的聚类。

数据经过聚类算法处理后，可以将结果可视化，以帮助识别数据中的模式和趋势。这可以通过散点图、折线图或热图等多种方法来实现。

希望这些信息对你有所帮助！如果您还有其他问题，请告诉我。

Andrey Miguzov 2022.12.25 14:25 #28600

Evgeny Dyuka #:前 30 天的真实市场测试。神经网络开仓和平仓。存款+10%，无杠杆。每天 2-3 次交易。

无需评估好坏，我展示的是我今天的情况。

我不会给出评价 - 我只会说我没有这样的图表:)

自三月底以来，我的时间加权平均资产收益率为 +10%。的确，几乎没有缩水。但这与 MO 无关。

开发成功！感谢您的分享。原来火星上还有生命，只是我滴水未进。
复制了 Gpt？我没弄错吧？
那里的情况有点不同。这个答案在风格上与所给的狭义主题（一种特定的日本武术）的课文完全不一致，但如果从更广义的主题（体育训练）的框架来看，它就非常合适。也就是说，对概念进行了概括，并将其转移到更广阔的范围内，这样就能得出更模糊的答案。虽然在实用性方面不一定更上一层楼，但仍然存在一些思维模仿，因此我认为它是谷歌的下一个升级版）。
答案只有一个，即根据算法得出的最佳答案。也就是说，它应该只使用经过验证的信息，而不是互联网上的信息。它甚至不应该使用维基百科，因为任何人都可以编辑维基百科。对于编写代码的变体，显然只能使用教科书（也有不同的教科书）、技术文档和代码示例。
只有一个答案的缺点是缺乏替代方案。您可以随时在谷歌中找到其他变体，或编译最适合您任务的变体。
从对话来看，我认为你认为当他打电话给 GPT 时，他会开始在网上寻找最靠谱的答案，这种想法对吗？
一个答案很可能包含一系列答案。同样，该答案也可能包含一个关于该主题的简要参考和一个指向同一谷歌搜索结果的链接。没有什么能阻止机器人成为谷歌的智能界面。无论如何，它的潜在灵活性要比搜索引擎高得多。我不敢说这东西一定有用，但 smm 用户的生活可能会变得更加复杂）。
我非常希望能在这里遇到这样一个人：多亏了 MO，我在交易中赚了大钱，而你只是个失败者....。最好附上经纪商报告的截图和 + 1000% 以下的图表。
但到目前为止，我还没有看到过这样的人......
如果我看到了，我会相信的，很有可能:)
前 30 天真实市场测试。神经网络开仓和平仓。存款+10%，无杠杆。每天 2-3 笔交易。
无需评估好坏，我展示的是我今天的情况。
我认为这不是他自己想出来的。最有可能的是，他从互联网上的某个地方抄袭来的。从 github、StackOwerflow 或其他地方。即搜索引擎。
谷歌的日子也不好过。人工智能生成文章的网站肯定会激增。垃圾邮件已经开始....完整的网站将开始上升，好的网站将下降。当我们进入这些网页时，作为用户的我们将更加困难。
用户还必须使用更智能的方式搜索和过滤内容。如果能像你们所想的那样，将它们与各种参考书和教科书连接起来，那将是一件好事。
如何解决 "1 小时内请求过多。稍后再试。"的问题？
如果你使用的是 VPN，因为很多国家都不开放 chatgpt，所以很多人都使用 VPN 登录，如果你的 VPN IP 是数据中心 IP 就很容易被识别，所以会显示 "Too many requests in 1 hour.稍后再试。"，如果你使用的是住宅 IP，那么它就会被还原，可以多次使用。
给我看聚类结果截图 比特币价格 1年期
很抱歉，我无法访问任何外部资源，如图片或实时数据。不过，我可以提供一些关于聚类的信息，以及如何用它来分析比特币价格。
聚类是数据分析中的一种技术，包括根据数据点的相似性将一组数据点分成若干个群组。就比特币价格而言，聚类可用于识别一定时期内（如一年）数据的模式或趋势。例如，聚类算法可以识别比特币价格表现出相似行为的天数或周数群组，如快速增长或下降期。
要对比特币价格数据进行聚类，需要一个包含一段时间内每日或每小时价格的数据集，以及一个处理数据的聚类算法。目前有许多不同的聚类算法，每种算法都有自己的优势和局限性。常用的聚类算法包括 K-均值聚类、分层聚类和基于密度的聚类。
数据经过聚类算法处理后，可以将结果可视化，以帮助识别数据中的模式和趋势。这可以通过散点图、折线图或热图等多种方法来实现。
希望这些信息对你有所帮助！如果您还有其他问题，请告诉我。
我不会给出评价 - 我只会说我没有这样的图表:)
自三月底以来，我的时间加权平均资产收益率为 +10%。的确，几乎没有缩水。但这与 MO 无关。
开发成功！感谢您的分享。原来火星上还有生命，只是我滴水未进。