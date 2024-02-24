交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2872

mytarmailS #:

好家伙，我把顺序搞错了，悲剧。
其他地方的写法也不一样，很快就会发布。
 
Aleksey Nikolayev #:

从指标变化的幅度和速度来看，这并不是要核算所有累积头寸，而是要核算它们在特定时期内的变化。

我想说的是，它一点也不快，+- 5 分钟一次（这就是他们在网站上更新数据的方式），但情况每秒都在变化。

这就是延迟如此之长的原因，我曾想过自己模拟参与者的交易/行为，但这实在是太难了。

elibrarius#:

总的来说，这个图表看起来完全是在 M1 上作出反应，价格的每一个喷嚏都会立即受到制裁。

如果价格是在 M1 上，那么在更大的 TF 上就更是如此 - 大量账户开始出售。这在大 TF 上是毫无道理的。我不相信这个图表。贱卖是愚蠢的。通过操纵来说服别人卖出。没有人会自己想到这一点，但他们可以从众。

好吧，我还能说什么呢，我不会说服任何人，我自己也不确定，我只是分享对这个问题有趣的（在我看来）观察和想法。

交易中曾经流行过一种趋势--从成交量进行交易。当时有很多信息课程，还有像 VolFix 这样的程序（我不知道它们是否还存在）。我使用的是证券交易所的真实交易量，而不是所有这些。我是租来的，但实验表明那是垃圾。这都是因为货币期货（在 dts 中更是如此）的交易量不会影响价格。
我忘了自己已经写过多少次了。但是，这里的听众都很固执。

是的，他们还活着。请在此下载这顶帽子的演示版并正常运行。但总的来说，我不知道如何带着这样的包袱来设计 TC。从 DC 拿东西是最不应该做的事情，出于无奈。
 
如果能与在解析器方面经验丰富的人交流，那将是一件很酷的事
你的意识必须处于超级混乱状态
 
Maxim Dmitrievsky #:
是的，他们还活着。下载这顶帽子的演示版并正常运行。

大约 9 年前，我就厌烦了这些节目，因为音量不够大。


下面是输入的质量！

EuroDoll 是最复杂的离婚工具

没有音量。

没有玻璃。

在臭烘烘的外汇市场上，点差不现实，有时价格也不现实。

你能用这样的止损进行交易吗？



最后，就是倾斜，交易结束。

mytarmailS #:

我可以做很多事用RSI做同样的事
 
Maxim Dmitrievsky #:
我不是在问很多事情，我是在问一件具体的事情......

算了吧，至少要写 5 页。

 
mytarmailS #:
如果能与一位在解析器方面经验丰富的人士交流，那将是再好不过了。

如果有这样的人，请与我们联系 )

mytarmailS #:

我不是在问很多事情，我是在问一个具体的 --

算了，这至少要写 5 页。

看看与 RSI 的对比图片，很具体。这是相同的水平。我只是无聊才写的。
我劝你还是做 MoD 吧，别做别的了。
