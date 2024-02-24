交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2872 1...286528662867286828692870287128722873287428752876287728782879...3399 新评论 [删除] 2022.12.30 11:46 #28711 mytarmailS #: . 好家伙，我把顺序搞错了，悲剧。其他地方的写法也不一样，很快就会发布。 mytarmailS 2022.12.30 12:01 #28712 Aleksey Nikolayev #:从指标变化的幅度和速度来看，这并不是要核算所有累积头寸，而是要核算它们在特定时期内的变化。 我想说的是，它一点也不快，+- 5 分钟一次（这就是他们在网站上更新数据的方式），但情况每秒都在变化。 这就是延迟如此之长的原因，我曾想过自己模拟参与者的交易/行为，但这实在是太难了。 elibrarius#: 总的来说，这个图表看起来完全是在 M1 上作出反应，价格的每一个喷嚏都会立即受到制裁。如果价格是在 M1 上，那么在更大的 TF 上就更是如此 - 大量账户开始出售。这在大 TF 上是毫无道理的。我不相信这个图表。贱卖是愚蠢的。通过操纵来说服别人卖出。没有人会自己想到这一点，但他们可以从众。 好吧，我还能说什么呢，我不会说服任何人，我自己也不确定，我只是分享对这个问题有趣的（在我看来）观察和想法。 [删除] 2022.12.30 12:07 #28713 交易中曾经流行过一种趋势--从成交量进行交易。当时有很多信息课程，还有像 VolFix 这样的程序（我不知道它们是否还存在）。我使用的是证券交易所的真实交易量，而不是所有这些。我是租来的，但实验表明那是垃圾。这都是因为货币期货（在 dts 中更是如此）的交易量不会影响价格。我忘了自己已经写过多少次了。但是，这里的听众都很固执。是的，他们还活着。请在此下载这顶帽子的演示版并正常运行。但总的来说，我不知道如何带着这样的包袱来设计 TC。从 DC 拿东西是最不应该做的事情，出于无奈。 mytarmailS 2022.12.30 12:08 #28714 如果能与在解析器方面经验丰富的人交流，那将是一件很酷的事 [删除] 2022.12.30 12:14 #28715 你的意识必须处于超级混乱状态 mytarmailS 2022.12.30 12:16 #28716 Maxim Dmitrievsky #: 交易中曾经有一种流行趋势--从成交量进行交易。当时有很多信息课程，还有像 VolFix 这样的程序（我不知道它们是否还存在）。我使用的是证券交易所的真实交易量，而不是所有这些。我是租来的，但实验表明那是垃圾。这都是因为货币期货（在 dts 中更是如此）的交易量不会影响价格。 我忘了我已经写过多少次了。但是，这里的听众都很固执。 是的，他们还活着。下载这顶帽子的演示版并正常运行。 大约 9 年前，我就厌烦了这些节目，因为音量不够大。 下面是输入的质量！ EuroDoll 是最复杂的离婚工具。 没有音量。 没有玻璃。 在臭烘烘的外汇市场上，点差不现实，有时价格也不现实。 你能用这样的止损进行交易吗？ 最后，就是倾斜，交易结束。 [删除] 2022.12.30 12:17 #28717 mytarmailS #:大约 9 年前，我就厌倦了这些节目，因为它们的容量不够大。评估投入的质量！EuroDol 是最复杂的离婚工具。 无卷没有烧杯在臭烘烘的外汇市场上，点差不现实，有时价格也不现实。你知道如何用这样的止损进行交易吗？ 我可以做很多事用RSI做同样的事 mytarmailS 2022.12.30 12:19 #28718 Maxim Dmitrievsky #: 我可以做很多事情。拿 Rsi 来做同样的事情 我不是在问很多事情，我是在问一件具体的事情...... 算了吧，至少要写 5 页。 mytarmailS 2022.12.30 12:20 #28719 mytarmailS #: 如果能与一位在解析器方面经验丰富的人士交流，那将是再好不过了。 如果有这样的人，请与我们联系 ) [删除] 2022.12.30 12:22 #28720 mytarmailS #:我不是在问很多事情，我是在问一个具体的 --算了，这至少要写 5 页。 看看与 RSI 的对比图片，很具体。这是相同的水平。我只是无聊才写的。我劝你还是做 MoD 吧，别做别的了。 1...286528662867286828692870287128722873287428752876287728782879...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
.
从指标变化的幅度和速度来看，这并不是要核算所有累积头寸，而是要核算它们在特定时期内的变化。
我想说的是，它一点也不快，+- 5 分钟一次（这就是他们在网站上更新数据的方式），但情况每秒都在变化。
这就是延迟如此之长的原因，我曾想过自己模拟参与者的交易/行为，但这实在是太难了。
总的来说，这个图表看起来完全是在 M1 上作出反应，价格的每一个喷嚏都会立即受到制裁。
如果价格是在 M1 上，那么在更大的 TF 上就更是如此 - 大量账户开始出售。这在大 TF 上是毫无道理的。我不相信这个图表。贱卖是愚蠢的。通过操纵来说服别人卖出。没有人会自己想到这一点，但他们可以从众。
好吧，我还能说什么呢，我不会说服任何人，我自己也不确定，我只是分享对这个问题有趣的（在我看来）观察和想法。
交易中曾经有一种流行趋势--从成交量进行交易。当时有很多信息课程，还有像 VolFix 这样的程序（我不知道它们是否还存在）。我使用的是证券交易所的真实交易量，而不是所有这些。我是租来的，但实验表明那是垃圾。这都是因为货币期货（在 dts 中更是如此）的交易量不会影响价格。
大约 9 年前，我就厌烦了这些节目，因为音量不够大。
下面是输入的质量！
EuroDoll 是最复杂的离婚工具。
没有音量。
没有玻璃。
在臭烘烘的外汇市场上，点差不现实，有时价格也不现实。
你能用这样的止损进行交易吗？
最后，就是倾斜，交易结束。
我可以做很多事情。拿 Rsi 来做同样的事情
我不是在问很多事情，我是在问一件具体的事情......
算了吧，至少要写 5 页。
如果能与一位在解析器方面经验丰富的人士交流，那将是再好不过了。
如果有这样的人，请与我们联系 )
我不是在问很多事情，我是在问一个具体的 --
算了，这至少要写 5 页。