交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 3136

Evgeni Gavrilovi #:

您如何解读这些磁带？

可能是某种 振荡器

事实上，你所做的一切都由你自己决定，为什么))))？


动量振荡器


Forester #:

您认为这些故事以小节和回环的形式出现有什么原因吗？在第 1、第 7 或第 39 小节。将对它们进行拆分，因为我们没有其他东西。
新闻中的原因、政府的决定、中央银行、鲸鱼。
在回报中，甚至没有关联，但只有一些暗示，表明一些事情开始发生。

如果统计意义重大，那就是原因。如果不重要，那就是关联。这就是解释的方式。

生活中的人们往往无法区分原因和迷信，而你却把我们置于如此僵化的条件下:))
 
mytarmailS #:

我们说的是不同的事情，我说的基本上是自动机为模型创建非常复杂的定性特征，而不受任何限制的想法。


它可以是一个复杂的规则==> 在此基础上对某些序列进行训练， ==> 只从中选择工作模式（规则） ==> 在此基础上对模型进行训练。


对于基本模型来说，它可以只是数百个特征中的一个。

你一定不会相信。

这很简单。

我已经在论坛上写过很多次了。

A+B+C=0

仅此而已

然而，正如上文（本主题的某处）正确指出的，这个方程有无数个解

但模式是完全一样的，因为否则市场就会失去生机，既吃不到点差，也吃不到佣金。

只有报价者才能以对自己最有利的方式实现这个等式，而现在这个等式在每个时刻都有唯一的解。

----

看来（上面的黄色），IMHO

但还是有一个解决方案，它就像一个鸡蛋，因为它结合了价格行为的不同结果，但现在已经有利于交易者，在这里它也是唯一的一个！

啊哈哈哈哈
 
周末愉快，版主...

R

 
Maxim Dmitrievsky #:

如果统计意义重大，则为原因。如果不显著，则是关联。就是这么解释的。

在生活中，人们往往分不清原因和迷信，而你却把我们置于如此严格的条件下:))
科祖拉对交易有什么意义？我们在入口处永远不会有理由。恐怕也不会有联想。
而且洗列也是在排列组合中进行的。
Renat Akhtyamov #:

国防部的目标是什么？

最近--寻找模式，对还是错？

没有结果。

这是行不通的，你不明白吗？

我已经给出了在市场上 100% 正常交易的公式。

你为什么还要继续扰乱我的思维？


...

