交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2871

Aleksey Nikolayev 2022.12.30 10:36 #28701

mytarmailS #:

他们写道，这只是未结头寸 买卖的百分比率。

您说的是头寸，但数字中说的是最近开立的订单。是 MT4 还是 MT5 的订单？是考虑所有头寸还是最近的变化？

Aleksei Kuznetsov 2022.12.30 10:37 #28702

mytarmailS #:这是一张昨天和前天的图片，图片显示了可能导致昨天和今天价格上涨的累积量。

我想知道是什么原因让人们在低价时卖出（前两幅图）。这不符合逻辑，当价格便宜时，你必须买进。我担心，这些图表可能不是专门为了诱惑人群而绘制的，这样人们就会按照 "大家都卖--我也卖 "的原则行事。

mytarmailS 2022.12.30 11:16 #28703

Aleksey Nikolayev #:您说的是头寸，但图中显示的是最近开立的订单。是 MT4 还是 MT5 的订单？是否考虑了所有仓位或其最近的变化？

我不会这么说，但我肯定网站的意思是头寸，而不是订单（他们只是这么写的）。

制裁在 DCs 中并不罕见，他们根据一个模板进行计算，这些模板在大多数情况下是相同的，但并非总是如此。

elibrarius#:

我想知道是什么让人群以低价出售（前 2 个情节）。价格便宜就应该买进，这似乎不合逻辑。恐怕这些图表并不是专门为了引诱人们，让人们按照 "大家都卖--我也卖 "的原则行事的。

我不知道，有可能在更大的时间框架内进入，centiment 与 TF 没有联系，它同时查看所有 TF 的交易者。

mytarmailS 2022.12.30 11:24 #28704

我不知道，也许这是一种错觉，但制裁能让我更好地感受市场。

例如，我现在正在交易。

1）卖出

2) 增加了止损（没有猜测价格）

我改变了仓位。

平仓

3) 买入，止损 （ 没有猜到价格）

4) 再次买入

我认为这是个不错的小止损交易。

[删除] 2022.12.30 11:31 #28705

现在我们将讨论 RSI 500 页:)什么时候才能有一个有趣的对手来讨论今天的 MO 呢？卢比姆卡又被塞到腰带下面了。Lubimka，私信我，我给你看点东西祝大家在23日的比赛中取得AI的好成绩

Aleksey Nikolayev 2022.12.30 11:35 #28706

Maxim Dmitrievsky #:

现在我们将讨论 RSI 500 页:)什么时候才能有一个有趣的对手来讨论今天的 MO 呢？最爱又被塞到腰带下面了

祝大家在 23 日的比赛中取得 AI 的好成绩

很快，GPT 就会把我们全部送进垃圾场）至少让我最后一次蓬头垢面吧）。

[删除] 2022.12.30 11:37 #28707

Aleksey Nikolayev #:很快，GPT 就会把我们都送进垃圾场），至少让我最后一次泄泄气吧）。

我们将拭目以待第四个，这一个完全没有给我留下深刻印象。新的将有 1700 亿个参数。这个只有 1.7 亿个，根本不算什么。

Aleksey Nikolayev 2022.12.30 11:38 #28708

mytarmailS #:我不会这么说，但我肯定网站的意思是职位，而不是订单（他们只是这么写的）。在 DC 中，Santiment 并不罕见，而且他们是按照一个模板来计算的，这些模板在大多数情况下都是一样的，尽管并非总是如此。

从指标变化的幅度和速度来看，它并不是指所有累积头寸，而是指特定时期内头寸的变化。

Aleksei Kuznetsov 2022.12.30 11:39 #28709

mytarmailS #:

我不知道，有可能在更大的时间框架内进入，但情绪与 TF 无关，它会同时查看所有 TF 的交易者。

一般来说，这个图表看起来像是对 M1 的反应，价格的每一个喷嚏都会立即影响情绪。

如果价格在 M1 上，那么在更大的 TF 上更是如此--大量账户被抛售。这在大 TF 上是毫无道理的。我不相信这个图表。贱卖是愚蠢的。通过操纵来说服别人卖出。没有人会自己想到这一点，但他们可以从众。

mytarmailS 2022.12.30 11:44 #28710

Maxim Dmitrievsky #:

至于第四个，我们拭目以待吧，这个给我的印象并不好。新的将有 1700 亿个参数。这个只有 1.7 亿个参数，根本不算什么。
他们写道，这只是未结头寸 买卖的百分比率。
您说的是头寸，但数字中说的是最近开立的订单。是 MT4 还是 MT5 的订单？是考虑所有头寸还是最近的变化？
这是一张昨天和前天的图片，图片显示了可能导致昨天和今天价格上涨的累积量。
您说的是头寸，但图中显示的是最近开立的订单。是 MT4 还是 MT5 的订单？是否考虑了所有仓位或其最近的变化？
我不会这么说，但我肯定网站的意思是头寸，而不是订单（他们只是这么写的）。
制裁在 DCs 中并不罕见，他们根据一个模板进行计算，这些模板在大多数情况下是相同的，但并非总是如此。
我想知道是什么让人群以低价出售（前 2 个情节）。价格便宜就应该买进，这似乎不合逻辑。恐怕这些图表并不是专门为了引诱人们，让人们按照 "大家都卖--我也卖 "的原则行事的。
我不知道，有可能在更大的时间框架内进入，centiment 与 TF 没有联系，它同时查看所有 TF 的交易者。
我不知道，也许这是一种错觉，但制裁能让我更好地感受市场。
例如，我现在正在交易。
1）卖出
2) 增加了止损（没有猜测价格）
我改变了仓位。
平仓
3) 买入，止损 （ 没有猜到价格）
4) 再次买入
我认为这是个不错的小止损交易。
现在我们将讨论 RSI 500 页:)什么时候才能有一个有趣的对手来讨论今天的 MO 呢？最爱又被塞到腰带下面了
很快，GPT 就会把我们全部送进垃圾场）至少让我最后一次蓬头垢面吧）。
很快，GPT 就会把我们都送进垃圾场），至少让我最后一次泄泄气吧）。
我不会这么说，但我肯定网站的意思是职位，而不是订单（他们只是这么写的）。
在 DC 中，Santiment 并不罕见，而且他们是按照一个模板来计算的，这些模板在大多数情况下都是一样的，尽管并非总是如此。
从指标变化的幅度和速度来看，它并不是指所有累积头寸，而是指特定时期内头寸的变化。
我不知道，有可能在更大的时间框架内进入，但情绪与 TF 无关，它会同时查看所有 TF 的交易者。
一般来说，这个图表看起来像是对 M1 的反应，价格的每一个喷嚏都会立即影响情绪。
如果价格在 M1 上，那么在更大的 TF 上更是如此--大量账户被抛售。这在大 TF 上是毫无道理的。我不相信这个图表。贱卖是愚蠢的。通过操纵来说服别人卖出。没有人会自己想到这一点，但他们可以从众。
至于第四个，我们拭目以待吧，这个给我的印象并不好。新的将有 1700 亿个参数。这个只有 1.7 亿个参数，根本不算什么。
