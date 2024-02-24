交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2871

mytarmailS #:
他们写道，这只是未结头寸 买卖的百分比率。

您说的是头寸，但数字中说的是最近开立的订单。是 MT4 还是 MT5 的订单？是考虑所有头寸还是最近的变化？

 
mytarmailS #:

这是一张昨天和前天的图片，图片显示了可能导致昨天和今天价格上涨的累积量。

我想知道是什么原因让人们在低价时卖出（前两幅图）。这不符合逻辑，当价格便宜时，你必须买进。我担心，这些图表可能不是专门为了诱惑人群而绘制的，这样人们就会按照 "大家都卖--我也卖 "的原则行事。
 
Aleksey Nikolayev #:

elibrarius#:
我想知道是什么让人群以低价出售（前 2 个情节）。价格便宜就应该买进，这似乎不合逻辑。恐怕这些图表并不是专门为了引诱人们，让人们按照 "大家都卖--我也卖 "的原则行事的。

我不知道，有可能在更大的时间框架内进入，centiment 与 TF 没有联系，它同时查看所有 TF 的交易者。

 

我不知道，也许这是一种错觉，但制裁能让我更好地感受市场。

例如，我现在正在交易。

1）卖出

2) 增加了止损（没有猜测价格）

我改变了仓位。

平仓

3) 买入，止损 没有猜到价格）

4) 再次买入

我认为这是个不错的小止损交易。

现在我们将讨论 RSI 500 页:)什么时候才能有一个有趣的对手来讨论今天的 MO 呢？卢比姆卡又被塞到腰带下面了。

Lubimka，私信我，我给你看点东西

祝大家在23日的比赛中取得AI的好成绩

 
Maxim Dmitrievsky #:
很快，GPT 就会把我们全部送进垃圾场）至少让我最后一次蓬头垢面吧）。

Aleksey Nikolayev #:

mytarmailS #:

从指标变化的幅度和速度来看，它并不是指所有累积头寸，而是指特定时期内头寸的变化。

 
mytarmailS #:
我不知道，有可能在更大的时间框架内进入，但情绪与 TF 无关，它会同时查看所有 TF 的交易者。

一般来说，这个图表看起来像是对 M1 的反应，价格的每一个喷嚏都会立即影响情绪。

如果价格在 M1 上，那么在更大的 TF 上更是如此--大量账户被抛售。这在大 TF 上是毫无道理的。我不相信这个图表。贱卖是愚蠢的。通过操纵来说服别人卖出。没有人会自己想到这一点，但他们可以从众。

 
Maxim Dmitrievsky #:
.

