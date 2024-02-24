交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2863 1...285628572858285928602861286228632864286528662867286828692870...3399 新评论 [删除] 2022.12.26 18:02 #28621 是啊，马上开始模拟美联储的货币政策 和投资流向吧，我要去拿爆米花了只是一连串无法控制的胡言乱语和膨胀的狂妄自大，如果没有你们的 "策略"，市场早就湮没无闻了。 mytarmailS 2022.12.26 18:40 #28622 Aleksey Nikolayev #:这不符合逻辑：1) 大型非投机参与者的影响。首先是国家和国家间组织。2) 突发新闻的影响。3) 结合前几点，当国家对突发新闻做出意想不到的反应时。 有一种观点认为，第 1、2、3 点对价格的影响很小，而对参与者新开仓位的影响很大，他们的地位和钱包大小并不重要。 以下是 9 家外汇经纪商（合计）的买方/卖方的Delta 值，这些经纪商会广播其客户的头寸。 评估相关性 由此我得出结论，参与者的头寸具有决定性价值。 那么，如何预测参与者的行动呢？ 那么，可以选择模拟他们的交易，但如何模拟交易呢？ 我们无法模拟每个人，我们也不知道每个人的策略，但我们可以肯定的是，所有策略都有一个共同的特点--资本曲线从过去的数据增长到现在的数据。 通过对成千上万的资本增长策略进行建模，我们将通过大数定律（理论上）逼近所有参与者。 ===================================================================== 通过模型做了一个初稿（这不是我要做的，只是一个试运行） 在不同的增长领域训练约 200 个模型，如 200 个 TC 买家、最高价和最低价买家。 ======================================================== 从图中可以看出，当大量模型表示增长-买入时，价格就会下跌，这与上图中的外汇交易存在同样的相关性。 lynxntech 2022.12.26 18:45 #28623 mytarmailS #:有一种观点认为，1、2、3 点对价格的影响很小，但对参与者的新开仓位影响很大。以下是 9 家外汇经纪商（合计）的买方/卖方的Delta 值，这些经纪商会广播其客户的头寸。评估相关性... 由此我得出结论：参与者的仓位起决定性作用。那么，如何预测参与者的行动呢？ 那么，可以选择模拟他们的交易，但如何模拟交易呢？ 我们无法模拟每个人，我们也不知道每个人的策略，但我们可以肯定的是，所有策略都有一个共同的特点，那就是资本曲线，它根据过去的数据增长至今。通过模拟成千上万的资本增长策略，根据大数法则，我们可以近似所有参与者（理论上）。 任何尽快对价格做出反应的行为，无论如何实现，都是当下的情况。 mytarmailS 2022.12.26 18:55 #28624 lynxntech #:任何尽快对价格做出反应的行为，无论如何实现，都是当下的情况。 我不明白，这有什么意义？ lynxntech 2022.12.27 02:54 #28625 mytarmailS #:我不明白，这有什么意义？ 这很好 Aleksey Nikolayev 2022.12.27 06:04 #28626 mytarmailS #:有一种观点认为，1、2、3 点对价格的影响很小，而对参与者新开仓位的影响很大，他们的地位和资金大小并不重要。以下是 9 家外汇经纪商（合计）的买方/卖方的Delta 值，这些经纪商会广播其客户的头寸。评估相关性... 我要重复我删除的信息，即相关性很可能 是交易者追随价格的结果。也就是说，价格是主要的，而 delta 是次要的。 mytarmailS 2022.12.27 07:17 #28627 Aleksey Nikolayev #:相关性可能 与交易者追随价格有关。也就是说，价格是主要的，而 delta 是次要的。 为什么很有可能？人们总是逆势交易，却从未影响过价格，每周 5 天、每天 24 小时不间断地交易，这有什么逻辑可言？ Renat Akhtyamov 2022.12.27 08:24 #28628 Oppa.... 没有错过，所有的帖子都被删除了。 这意味着什么吗？ 总之，祝读过的人好运、 我期待与成功者为伴。 是时候开始休息了，新年就要到了！！！！ Aleksey Nikolayev 2022.12.27 10:12 #28629 mytarmailS #: 为什么最有可能？ 人们总是逆势交易，却从未影响过价格，每周 5 天，每天 24 小时不间断地交易，这种逻辑论证是什么？ 有些人反对趋势，但大多数人显然认为趋势是你的朋友。 在我的博弈模型中，我总是从两个公理出发：（1）价格更有可能朝着少数人选择的方向发展；（2）在那些没有猜到方向的人中，猜到方向的人改变观点的比例要大于猜到方向的人。第一条公理说的是市场的不公平，第二条公理说的是人群的平均行为。这些公理似乎太明显了，不应该抛弃。 对于一个完整的市场模型来说，这些公理当然是缺失的，因为它们没有考虑到新闻和国家行为。 Aleksei Kuznetsov 2022.12.27 10:17 #28630 mytarmailS #: 为什么最有可能？ 人们总是逆势交易，却从未影响过价格，每周 5 天，每天 24 小时不间断地交易，这种逻辑论证是什么？ 我不认为人们想逆势交易。价格越低，想买的人越多，卖得越贵，价格越高，想卖的人越多。这就是市场交易的基础。这就是它与价格相关的原因。 国家出于其他原因移动价格，甚至会有意识地暂时亏损，以实现其他目标（通货膨胀、社会、政治）。 新闻另当别论。 鲸鱼可以用大幅波动离间人群。 交易所、DC 及其内部人员向鲸鱼泄露信息，可以在客户止损较大的地方移动价格。 仓鼠群总是失败，只有少数仓鼠成功。 1...285628572858285928602861286228632864286528662867286828692870...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
这不符合逻辑：
1) 大型非投机参与者的影响。首先是国家和国家间组织。
2) 突发新闻的影响。
3) 结合前几点，当国家对突发新闻做出意想不到的反应时。
有一种观点认为，第 1、2、3 点对价格的影响很小，而对参与者新开仓位的影响很大，他们的地位和钱包大小并不重要。
以下是 9 家外汇经纪商（合计）的买方/卖方的Delta 值，这些经纪商会广播其客户的头寸。
评估相关性
由此我得出结论，参与者的头寸具有决定性价值。
那么，如何预测参与者的行动呢？ 那么，可以选择模拟他们的交易，但如何模拟交易呢？ 我们无法模拟每个人，我们也不知道每个人的策略，但我们可以肯定的是，所有策略都有一个共同的特点--资本曲线从过去的数据增长到现在的数据。
通过对成千上万的资本增长策略进行建模，我们将通过大数定律（理论上）逼近所有参与者。
=====================================================================
通过模型做了一个初稿（这不是我要做的，只是一个试运行）
在不同的增长领域训练约 200 个模型，如 200 个 TC 买家、最高价和最低价买家。
========================================================
从图中可以看出，当大量模型表示增长-买入时，价格就会下跌，这与上图中的外汇交易存在同样的相关性。
有一种观点认为，1、2、3 点对价格的影响很小，但对参与者的新开仓位影响很大。
以下是 9 家外汇经纪商（合计）的买方/卖方的Delta 值，这些经纪商会广播其客户的头寸。
评估相关性...
由此我得出结论：参与者的仓位起决定性作用。
那么，如何预测参与者的行动呢？ 那么，可以选择模拟他们的交易，但如何模拟交易呢？ 我们无法模拟每个人，我们也不知道每个人的策略，但我们可以肯定的是，所有策略都有一个共同的特点，那就是资本曲线，它根据过去的数据增长至今。
通过模拟成千上万的资本增长策略，根据大数法则，我们可以近似所有参与者（理论上）。
任何尽快对价格做出反应的行为，无论如何实现，都是当下的情况。
任何尽快对价格做出反应的行为，无论如何实现，都是当下的情况。
我不明白，这有什么意义？
我不明白，这有什么意义？
这很好
有一种观点认为，1、2、3 点对价格的影响很小，而对参与者新开仓位的影响很大，他们的地位和资金大小并不重要。
以下是 9 家外汇经纪商（合计）的买方/卖方的Delta 值，这些经纪商会广播其客户的头寸。
评估相关性...
我要重复我删除的信息，即相关性很可能 是交易者追随价格的结果。也就是说，价格是主要的，而 delta 是次要的。
相关性可能 与交易者追随价格有关。也就是说，价格是主要的，而 delta 是次要的。
Oppa....
没有错过，所有的帖子都被删除了。
这意味着什么吗？
总之，祝读过的人好运、
我期待与成功者为伴。
是时候开始休息了，新年就要到了！！！！
为什么最有可能？
有些人反对趋势，但大多数人显然认为趋势是你的朋友。
在我的博弈模型中，我总是从两个公理出发：（1）价格更有可能朝着少数人选择的方向发展；（2）在那些没有猜到方向的人中，猜到方向的人改变观点的比例要大于猜到方向的人。第一条公理说的是市场的不公平，第二条公理说的是人群的平均行为。这些公理似乎太明显了，不应该抛弃。
对于一个完整的市场模型来说，这些公理当然是缺失的，因为它们没有考虑到新闻和国家行为。
为什么最有可能？
我不认为人们想逆势交易。价格越低，想买的人越多，卖得越贵，价格越高，想卖的人越多。这就是市场交易的基础。这就是它与价格相关的原因。
国家出于其他原因移动价格，甚至会有意识地暂时亏损，以实现其他目标（通货膨胀、社会、政治）。
新闻另当别论。
鲸鱼可以用大幅波动离间人群。
交易所、DC 及其内部人员向鲸鱼泄露信息，可以在客户止损较大的地方移动价格。
仓鼠群总是失败，只有少数仓鼠成功。