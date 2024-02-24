交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2862 1...285528562857285828592860286128622863286428652866286728682869...3399 新评论 [删除] 2022.12.25 18:54 #28611 里面有一个应用程序接口 Aleksey Nikolayev 2022.12.25 19:02 #28612 我们的论坛上也有类似的 ChatGPT - 在关于圣杯 的现实性的主题中，他们嬉戏打闹，甚至张贴代码）。 [删除] 2022.12.25 19:08 #28613 Aleksey Nikolayev 圣杯 现实的主题中，他们嬉戏打闹，甚至张贴代码）。 大使们拿着夜班工资，靠白兰地工作 Andrey Miguzov 2022.12.25 19:14 #28614 Aleksey Vyazmikin #:为什么没有解决如何减少过度训练的问题？ 所以决定--需要优化的参数数量应该最少--为此，有必要将 NS 排除在算法之外。 关于理解。如果我不明白为什么某些数据会影响价格，而且网络中也没有相关信息，那么很可能卡罗琳等 其他参与者也不知道。因此，这些数据是不需要的--没有人会在交易中将其考虑在内。 马克西姆-德米特里耶夫斯基#: 好吧，让我们问问 GPT Renat Akhtyamov 2022.12.25 19:23 #28615 Aleksey Nikolayev 圣杯 现实的主题中张贴代码）。 任何深奥的混乱都可以用几行代码（不超过 10 行）来表示。 不过，我并没有偷看，而是自己想出来的。 Aleksey Vyazmikin 2022.12.25 19:55 #28616 Andrey Miguzov #:因此，我们决定--优化参数的数量应最少--为此，我们应将 NS 排除在算法之外。 比方说，您有一个基本思路，它能提供 55% 的盈利交易，但从财务角度来看，结果却为零。在这种情况下，您想增加盈利交易的数量--您会采取什么行动？ Andrey Miguzov#: 关于理解。如果我不知道为什么某些数据会影响价格，而且网络中也没有相关信息，那么很可能卡罗琳等 其他参与者也不知道。因此，他们不需要这些数据 - 没有人会在交易中考虑这些数据。 如果您发现了别人在交易中考虑的衍生品呢？ 一般来说，谁会考虑到....。我更难找到他们不考虑的因素。您将震荡指标作为预测指标，并在其中发现了一种模式--很多人都使用震荡指标--这种模式可靠吗？ Andrey Miguzov 2022.12.25 20:57 #28617 Aleksey Vyazmikin #:比方说，你有一个基本思路，它能为你带来 55% 的盈利交易，但从财务角度看，结果却是零。在这种情况下，您想增加盈利交易的数量，您会采取什么行动？ 以下是我所采取的实际步骤--抛砖引玉。我坐下来写了一个 Expert Advisor，可以进行期货和现货的交易，也就是prostotrader 在邻近部分 所写的内容。我在上周完成了这一工作--我无法在 MT5 中改进其他任何东西。 在写作和交易过程中，我产生了 很多想法。现在我正与它们紧密合作。但一切都与市场无关。我不打算回到方向性交易。 一旦有值得关注的东西，我一定会报告结果。但以我的速度，这不会很快发生....。 Aleksey Vyazmikin 2022.12.25 21:24 #28618 Andrey Miguzov #:以下是我采取的实际步骤--我把它扔掉了。然后坐下来写了一个 Expert Advisor，可以进行期货与现货的交易，也就是prostotrader 在邻近部分 写到的内容。我在上周完成了这一工作--我无法改进 MT5 中的任何其他功能。 在写作和交易过程中，我产生了 很多想法。现在我正与它们紧密合作。但一切都与市场无关。我不打算重返定向交易。一旦有值得关注的东西，我一定会报告结果。但以我的速度，这不会很快发生....。 你应该说你放弃了定向交易。 您的经纪商在 MT5 上提供 EBS 吗？不是禁止用美元存款吗？人工杠杆是有意义的，不是吗？ Andrey Miguzov 2022.12.25 22:04 #28619 Aleksey Vyazmikin #:您的经纪商在 MT5 上提供 EBS 吗？那 CS 呢？我以为他们禁止持有美元存款呢？关键是人为杠杆，不是吗？ Fi-am, EBS 提供。 我主要使用卢布 CS。外汇交易后的杠杆作用是不人性化的 - 最好不要使用它。 我不会回答所有的细微差别 - 那里真的有很多。有一个分支机构，那里详细介绍了一切。 和的入门门槛比外汇高得多。而且这种策略并不划算--它只是银行存款的一种替代方式，同时也是在证券交易所获得宝贵交易经验的好机会。但只要不犯错，就不会出现亏损:) Aleksey Nikolayev 2022.12.26 17:53 #28620 mytarmailS #: 我有一个模拟市场参与者行为的想法... 如果我们生成成千上万个在一段时间内获利的策略，而这些策略之间互不相关，会怎么样？ 这样，通过这些策略，你就能从人群中了解市场。 根据大数法则，这些统计数据可以被信任.... 最有趣的可能是大多数策略发出入市信号的时刻。 这种逻辑不符合 1) 大型非投机参与者的影响。这主要是指国家和政府间组织。 2) 意外消息的影响。 3) 结合前几点，当国家对突发新闻做出意想不到的反应时。 1...285528562857285828592860286128622863286428652866286728682869...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
为什么没有解决如何减少过度训练的问题？
所以决定--需要优化的参数数量应该最少--为此，有必要将 NS 排除在算法之外。
关于理解。如果我不明白为什么某些数据会影响价格，而且网络中也没有相关信息，那么很可能卡罗琳等 其他参与者也不知道。因此，这些数据是不需要的--没有人会在交易中将其考虑在内。
好吧，让我们问问 GPT
任何深奥的混乱都可以用几行代码（不超过 10 行）来表示。
不过，我并没有偷看，而是自己想出来的。
比方说，您有一个基本思路，它能提供 55% 的盈利交易，但从财务角度来看，结果却为零。在这种情况下，您想增加盈利交易的数量--您会采取什么行动？
如果您发现了别人在交易中考虑的衍生品呢？
一般来说，谁会考虑到....。我更难找到他们不考虑的因素。您将震荡指标作为预测指标，并在其中发现了一种模式--很多人都使用震荡指标--这种模式可靠吗？
以下是我所采取的实际步骤--抛砖引玉。我坐下来写了一个 Expert Advisor，可以进行期货和现货的交易，也就是prostotrader 在邻近部分 所写的内容。我在上周完成了这一工作--我无法在 MT5 中改进其他任何东西。 在写作和交易过程中，我产生了 很多想法。现在我正与它们紧密合作。但一切都与市场无关。我不打算回到方向性交易。
一旦有值得关注的东西，我一定会报告结果。但以我的速度，这不会很快发生....。
你应该说你放弃了定向交易。
您的经纪商在 MT5 上提供 EBS 吗？不是禁止用美元存款吗？人工杠杆是有意义的，不是吗？
Fi-am, EBS 提供。
我主要使用卢布 CS。外汇交易后的杠杆作用是不人性化的 - 最好不要使用它。
我不会回答所有的细微差别 - 那里真的有很多。有一个分支机构，那里详细介绍了一切。
和的入门门槛比外汇高得多。而且这种策略并不划算--它只是银行存款的一种替代方式，同时也是在证券交易所获得宝贵交易经验的好机会。但只要不犯错，就不会出现亏损:)
我有一个模拟市场参与者行为的想法...
这种逻辑不符合
1) 大型非投机参与者的影响。这主要是指国家和政府间组织。
2) 意外消息的影响。
3) 结合前几点，当国家对突发新闻做出意想不到的反应时。