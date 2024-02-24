交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2862

新评论
[删除]  
里面有一个应用程序接口
 
我们的论坛上也有类似的 ChatGPT - 在关于圣杯 的现实性的主题中，他们嬉戏打闹，甚至张贴代码）。
[删除]  
Aleksey Nikolayev 圣杯 现实的主题中，他们嬉戏打闹，甚至张贴代码）。
大使们拿着夜班工资，靠白兰地工作
 
Aleksey Vyazmikin #:

为什么没有解决如何减少过度训练的问题？

所以决定--需要优化的参数数量应该最少--为此，有必要将 NS 排除在算法之外。

关于理解。如果我不明白为什么某些数据会影响价格，而且网络中也没有相关信息，那么很可能卡罗琳等 其他参与者也不知道。因此，这些数据是不需要的--没有人会在交易中将其考虑在内。

马克西姆-德米特里耶夫斯基#:

好吧，让我们问问 GPT


 
Aleksey Nikolayev 圣杯 现实的主题中张贴代码）。

任何深奥的混乱都可以用几行代码（不超过 10 行）来表示。

不过，我并没有偷看，而是自己想出来的。

 
Andrey Miguzov #:

因此，我们决定--优化参数的数量应最少--为此，我们应将 NS 排除在算法之外。

比方说，您有一个基本思路，它能提供 55% 的盈利交易，但从财务角度来看，结果却为零。在这种情况下，您想增加盈利交易的数量--您会采取什么行动？

Andrey Miguzov#:

关于理解。如果我不知道为什么某些数据会影响价格，而且网络中也没有相关信息，那么很可能卡罗琳等 其他参与者也不知道。因此，他们不需要这些数据 - 没有人会在交易中考虑这些数据。

如果您发现了别人在交易中考虑的衍生品呢？

一般来说，谁会考虑到....。我更难找到他们不考虑的因素。您将震荡指标作为预测指标，并在其中发现了一种模式--很多人都使用震荡指标--这种模式可靠吗？

 
Aleksey Vyazmikin #:

比方说，你有一个基本思路，它能为你带来 55% 的盈利交易，但从财务角度看，结果却是零。在这种情况下，您想增加盈利交易的数量，您会采取什么行动？

以下是我所采取的实际步骤--抛砖引玉。我坐下来写了一个 Expert Advisor，可以进行期货和现货的交易，也就是prostotrader 在邻近部分 所写的内容。我在上周完成了这一工作--我无法在 MT5 中改进其他任何东西。 在写作和交易过程中，我产生 很多想法。现在我正与它们紧密合作。但一切都与市场无关。我不打算回到方向性交易。

一旦有值得关注的东西，我一定会报告结果。但以我的速度，这不会很快发生....。

 
Andrey Miguzov #:

以下是我采取的实际步骤--我把它扔掉了。然后坐下来写了一个 Expert Advisor，可以进行期货与现货的交易，也就是prostotrader 在邻近部分 写到的内容。我在上周完成了这一工作--我无法改进 MT5 中的任何其他功能。 在写作和交易过程中，我产生 很多想法。现在我正与它们紧密合作。但一切都与市场无关。我不打算重返定向交易。

一旦有值得关注的东西，我一定会报告结果。但以我的速度，这不会很快发生....。

你应该说你放弃了定向交易。

您的经纪商在 MT5 上提供 EBS 吗？不是禁止用美元存款吗？人工杠杆是有意义的，不是吗？

 
Aleksey Vyazmikin #:

您的经纪商在 MT5 上提供 EBS 吗？那 CS 呢？我以为他们禁止持有美元存款呢？关键是人为杠杆，不是吗？

Fi-am, EBS 提供。



我主要使用卢布 CS。外汇交易后的杠杆作用是不人性化的 - 最好不要使用它。

我不会回答所有的细微差别 - 那里真的有很多。有一个分支机构，那里详细介绍了一切。

和的入门门槛比外汇高得多。而且这种策略并不划算--它只是银行存款的一种替代方式，同时也是在证券交易所获得宝贵交易经验的好机会。但只要不犯错，就不会出现亏损:)

 
mytarmailS #:
我有一个模拟市场参与者行为的想法...

如果我们生成成千上万个在一段时间内获利的策略，而这些策略之间互不相关，会怎么样？

这样，通过这些策略，你就能从人群中了解市场。

根据大数法则，这些统计数据可以被信任....


最有趣的可能是大多数策略发出入市信号的时刻。

这种逻辑不符合

1) 大型非投机参与者的影响。这主要是指国家和政府间组织。

2) 意外消息的影响。

3) 结合前几点，当国家对突发新闻做出意想不到的反应时。

1...285528562857285828592860286128622863286428652866286728682869...3399
新评论