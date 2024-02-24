交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2859

Aleksey Vyazmikin #:

1.同时，我们最常跳过那些结构复杂的规则，例如，甚至是 "周四 16 点卖出，如果日线增长 "这样的规则。

这不是一个复杂的结构--这只是一个巧合，将来不会重复/重演（P=0.5）。这就是我得出的结论。所有没有理论依据的 "复杂 "非线性关系都是虚构的。只是一种在数据上延伸的算法。市场参与者并不知道这种 "复杂 "的关系。也就是说，这种关系对价格走势没有影响。

至于"周四下午 4 点，如果日线上升，就卖出 " 是否有理论依据，那是另一回事。参见下文

Aleksey Vyazmikin#

2.您说的 "真正原因 "是什么意思？

这是个老例子 了。现在不是这样了，但意思您会明白的。

从单一经济实体的角度来看，俄罗斯的主要活动可以归结为用自然资源换取文明的利益。在这种情况下，这种交换的基本货币单位是美元（因为它是普遍接受的世界货币）。也就是说，自然资源的收益是以美元计算的。同时，所有国内活动都与卢布挂钩。更重要的是，政府在国内的所有支出也都是卢布。为了获得有保障的支出资金，国家以 MET 税的形式从租金公司抽取部分利润。因此，在这个链条中，租金公司被迫用美元兑换卢布。强制总是一件好事，因为强制意味着有一方随时准备在市场上出价，从而推动价格变动。

与缴纳任何税款一样，MET 的缴纳也有严格的规定 对我们来说，重要的是每月缴纳一次税款，上个月的税款在当月 25 日之前缴纳。

此外，众所周知，所有事情都是在最后一刻完成 的。为了缴税而用卢布兑换镑也不例外（此外，还有其他原因可以延长持有镑的时间）。因此，需要缴纳离职税的公司/个人很有可能在每月25 日之前将美元兑换成卢布。
因此，我们的想法是在每月 25 日之前做空美元-卢布

关于理论利率的任何计算也可以在这里找到。

Aleksey Vyazmikin#:

3.任何策略都有可能长期处于不利时期，因此您需要有一个此类策略的动物园，而手动创建此类策略要么是天才，要么要活很长时间。我就是在开发了这样一个天才策略之后才进入 MO 的，花了大约两年的时间，它的每一个喷嚏我都能从逻辑上证明是合理的，而当我把它投入使用时，我只是遇到了它的一个不利时期，在测试器中调整后的数据平滑了它的不利时期。

回到第二点--我正在寻找在可预见的未来仍将有效的二元预测因子的行为相似性。为此，我想找出特定的预测因子。我承认，我们需要考虑预测因子之间关系的周期性，而我所知道的任何自动机模型都没有做到这一点。

我想说的是，预测因子才是重点。当它们正常时，MO 就不再有必要了。

我不再讨论这个问题了--只是 10 年前，我曾在 OpenCL 上教我的神经网络，我为此花费了大量精力和时间，却没有从中获得任何收益。上帝保佑，你会成功的。

 
https://youtu.be/3l2Xl6IvTWE

看看吧，这就是为什么人类比神经元更擅长交易的答案
对于 RU GPT

我们通过 vpn（我用的是德语）在 open.ai 上注册，然后在 onlineim 上注册。

之后，我们用 6 卢布购买一个荷兰号码，用它接收短信并输入代码。成功了。

我试过这个

"用 python 代码从 binance 获取比特币价格

回复


3-4 次请求后，它突然出现：

1 小时内请求过多。稍后再试。

:D

他们不让你正常玩

 
Maxim Dmitrievsky #:

对于 RU GPT

我们通过 vpn（我用的是德国的）在 open.ai 上注册，然后在 onlineim 上注册。

之后，我们用 6 卢布购买一个荷兰号码，用它接收短信并输入代码。这很有效。

我试过这个：

"python 代码从 binance 获取比特币价格"。

响应：


我觉得这不是我自己想出来的。很可能是他从互联网上的某个地方复制过来的。从 github、StackOwerflow 或其他地方。也就是搜索引擎。

 
elibrarius #:

我认为这不是他自己想出来的。最有可能的是，他从互联网上的某个地方抄袭来的。从 github、StackOwerflow 或其他地方。即搜索引擎。

也是搜索引擎，但不仅限于此。我问了一个范围很窄的问题--答案很有意义，也很新颖（我在谷歌上找不到这篇文章），但非常笼统、精简，信息量不大。

 
Aleksey Nikolayev #:

搜索引擎也是，但不仅限于此。我就一个相当狭窄的话题提了一个问题--答案很有意义，也很新颖（我在谷歌上找不到这篇文章），但非常笼统、精简，信息量不大。

显然，有一个选项可以对文本进行独特处理，这样他们就找不到文本的出处了。

我收到的垃圾邮件是，人工智能会就给定的主题为网站写一篇独特的文章。谷歌喜欢独特的文本，并提高网站在搜索引擎中的排名。我自己曾经为此使用过同义词转换器（synonymiser），将一篇文章中的一些词替换成同义词。有时，替换的词与主题不符，而且非常奇怪。）

 
elibrarius #:

我认为这不是他自己想出来的。最有可能的是，他从互联网上的某个地方抄袭来的。从 github、StackOwerflow 或其他地方。我是说，搜索引擎。

Gpt 抄袭的？我没看错吧？
 

elibrarius #:

Google 喜欢独特的文本，并提高网站在搜索引擎中的排名。

不仅如此

 
elibrarius #:

显然，有一个选项可以对文本进行独特处理，这样他们就找不到文本的出处。

我收到的垃圾邮件是，人工智能会就特定主题为网站撰写一篇独特的文章。谷歌喜欢独特的文本，并提高网站在搜索引擎中的排名。我曾为此使用过同义词转换器，即用同义词替换文章中的部分词语。有时，替换的词与主题不符，而且非常奇怪。）

但这里的情况有点不同。答案在风格上与给定的狭义主题（一种特定的日本武术）的文章完全不一致，但如果在更广泛的主题（体育训练）框架内来看，则相当合适。也就是说，有一种概念的概括，并将其转移到一个更广泛的范围内，这使得答案更加模糊。某种模拟思维仍然存在，因此我认为它是谷歌的下一个升级版，尽管在实用性方面不一定是一个升级版）。

并非毫无根据。问题

如何在香取神道流中训练牧内？

答：在香取神道流中如何训练 Maki uchi？

Maki uchi 是香取神道流的一种技法，是一种以剑术为主的日本传统武术。如果您想学习如何施展 Maki uchi，一定要找一位能教您正确姿势和技术的合格教练。

以下是您开始学习香取神道流的 maki uchi 的一般步骤：

寻找合格的教练：寻找您所在地区的香取神道流道场（培训中心），询问有关课程和教练的信息。重要的是要找一位经过香取神道流正规培训并获得认证的教练。

定期上课：一旦找到了教练并报了班，一定要定期上课，以提高自己的技能，在训练中不断进步。

在家练习：除了上课，也可以尝试在家自己练习 maki uchi。这可以帮助您提高技巧和建立肌肉记忆。

寻找其他资源：可能有一些书籍、视频或其他资源可以帮助您了解更多有关 maki uchi 和香取神道流其他技术的信息。在尝试任何新事物之前，请寻找有信誉的来源，并务必咨询您的教练。

请记住，武术训练对体力的要求很高，因此一定要听从自己身体的感受，必要时休息一下。同样重要的是，要听从教练的指导，切勿尝试自己尚未准备好的技术。通过练习和努力，您可以学会如何使用香取神道流中的 maki uchi 和其他技巧。

