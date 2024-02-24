交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2859 1...285228532854285528562857285828592860286128622863286428652866...3399 新评论 Andrey Miguzov 2022.12.25 09:33 #28581 Aleksey Vyazmikin #:1.同时，我们最常跳过那些结构复杂的规则，例如，甚至是 "周四 16 点卖出，如果日线增长 "这样的规则。 这不是一个复杂的结构--这只是一个巧合，将来不会重复/重演（P=0.5）。这就是我得出的结论。所有没有理论依据的 "复杂 "非线性关系都是虚构的。只是一种在数据上延伸的算法。市场参与者并不知道这种 "复杂 "的关系。也就是说，这种关系对价格走势没有影响。 至于"周四下午 4 点，如果日线上升，就卖出 " 是否有理论依据，那是另一回事。参见下文 Aleksey Vyazmikin#： 2.您说的 "真正原因 "是什么意思？ 这是个老例子 了。现在不是这样了，但意思您会明白的。 从单一经济实体的角度来看，俄罗斯的主要活动可以归结为用自然资源换取文明的利益。在这种情况下，这种交换的基本货币单位是美元（因为它是普遍接受的世界货币）。也就是说，自然资源的收益是以美元计算的。同时，所有国内活动都与卢布挂钩。更重要的是，政府在国内的所有支出也都是卢布。为了获得有保障的支出资金，国家以 MET 税的形式从租金公司抽取部分利润。因此，在这个链条中，租金公司被迫用美元兑换卢布。强制总是一件好事，因为强制意味着有一方随时准备在市场上出价，从而推动价格变动。 与缴纳任何税款一样，MET 的缴纳也有严格的规定。 对我们来说，重要的是每月缴纳一次税款，上个月的税款在当月 25 日之前缴纳。此外，众所周知，所有事情都是在最后一刻完成 的。为了缴税而用卢布兑换镑也不例外（此外，还有其他原因可以延长持有镑的时间）。因此，需要缴纳离职税的公司/个人很有可能在每月25 日之前将美元兑换成卢布。因此，我们的想法是在每月 25 日之前做空美元-卢布。 关于理论利率的任何计算也可以在这里找到。 Aleksey Vyazmikin#: 3.任何策略都有可能长期处于不利时期，因此您需要有一个此类策略的动物园，而手动创建此类策略要么是天才，要么要活很长时间。我就是在开发了这样一个天才策略之后才进入 MO 的，花了大约两年的时间，它的每一个喷嚏我都能从逻辑上证明是合理的，而当我把它投入使用时，我只是遇到了它的一个不利时期，在测试器中调整后的数据平滑了它的不利时期。回到第二点--我正在寻找在可预见的未来仍将有效的二元预测因子的行为相似性。为此，我想找出特定的预测因子。我承认，我们需要考虑预测因子之间关系的周期性，而我所知道的任何自动机模型都没有做到这一点。 我想说的是，预测因子才是重点。当它们正常时，MO 就不再有必要了。 我不再讨论这个问题了--只是 10 年前，我曾在 OpenCL 上教我的神经网络，我为此花费了大量精力和时间，却没有从中获得任何收益。上帝保佑，你会成功的。 mytarmailS 2022.12.25 09:41 #28582 https://youtu.be/3l2Xl6IvTWE看看吧，这就是为什么人类比神经元更擅长交易的答案 [删除] 2022.12.25 10:20 #28583 对于 RU GPT 我们通过 vpn（我用的是德语）在 open.ai 上注册，然后在 onlineim 上注册。 之后，我们用 6 卢布购买一个荷兰号码，用它接收短信并输入代码。成功了。 我试过这个 "用 python 代码从 binance 获取比特币价格 回复 [删除] 2022.12.25 10:25 #28584 3-4 次请求后，它突然出现： 1 小时内请求过多。稍后再试。 :D 他们不让你正常玩 Aleksei Kuznetsov 2022.12.25 11:11 #28585 Maxim Dmitrievsky #:对于 RU GPT我们通过 vpn（我用的是德国的）在 open.ai 上注册，然后在 onlineim 上注册。之后，我们用 6 卢布购买一个荷兰号码，用它接收短信并输入代码。这很有效。我试过这个："python 代码从 binance 获取比特币价格"。响应： 我觉得这不是我自己想出来的。很可能是他从互联网上的某个地方复制过来的。从 github、StackOwerflow 或其他地方。也就是搜索引擎。 Aleksey Nikolayev 2022.12.25 11:40 #28586 elibrarius #:我认为这不是他自己想出来的。最有可能的是，他从互联网上的某个地方抄袭来的。从 github、StackOwerflow 或其他地方。即搜索引擎。 也是搜索引擎，但不仅限于此。我问了一个范围很窄的问题--答案很有意义，也很新颖（我在谷歌上找不到这篇文章），但非常笼统、精简，信息量不大。 Aleksei Kuznetsov 2022.12.25 12:16 #28587 Aleksey Nikolayev #:搜索引擎也是，但不仅限于此。我就一个相当狭窄的话题提了一个问题--答案很有意义，也很新颖（我在谷歌上找不到这篇文章），但非常笼统、精简，信息量不大。 显然，有一个选项可以对文本进行独特处理，这样他们就找不到文本的出处了。 我收到的垃圾邮件是，人工智能会就给定的主题为网站写一篇独特的文章。谷歌喜欢独特的文本，并提高网站在搜索引擎中的排名。我自己曾经为此使用过同义词转换器（synonymiser），将一篇文章中的一些词替换成同义词。有时，替换的词与主题不符，而且非常奇怪。） mytarmailS 2022.12.25 12:38 #28588 elibrarius #:我认为这不是他自己想出来的。最有可能的是，他从互联网上的某个地方抄袭来的。从 github、StackOwerflow 或其他地方。我是说，搜索引擎。 Gpt 抄袭的？我没看错吧？ Evgeniy Chumakov 2022.12.25 12:41 #28589 elibrarius #: Google 喜欢独特的文本，并提高网站在搜索引擎中的排名。 不仅如此 Aleksey Nikolayev 2022.12.25 13:03 #28590 elibrarius #:显然，有一个选项可以对文本进行独特处理，这样他们就找不到文本的出处。 我收到的垃圾邮件是，人工智能会就特定主题为网站撰写一篇独特的文章。谷歌喜欢独特的文本，并提高网站在搜索引擎中的排名。我曾为此使用过同义词转换器，即用同义词替换文章中的部分词语。有时，替换的词与主题不符，而且非常奇怪。） 但这里的情况有点不同。答案在风格上与给定的狭义主题（一种特定的日本武术）的文章完全不一致，但如果在更广泛的主题（体育训练）框架内来看，则相当合适。也就是说，有一种概念的概括，并将其转移到一个更广泛的范围内，这使得答案更加模糊。某种模拟思维仍然存在，因此我认为它是谷歌的下一个升级版，尽管在实用性方面不一定是一个升级版）。 并非毫无根据。问题 如何在香取神道流中训练牧内？ 答：在香取神道流中如何训练 Maki uchi？ Maki uchi 是香取神道流的一种技法，是一种以剑术为主的日本传统武术。如果您想学习如何施展 Maki uchi，一定要找一位能教您正确姿势和技术的合格教练。 以下是您开始学习香取神道流的 maki uchi 的一般步骤： 寻找合格的教练：寻找您所在地区的香取神道流道场（培训中心），询问有关课程和教练的信息。重要的是要找一位经过香取神道流正规培训并获得认证的教练。 定期上课：一旦找到了教练并报了班，一定要定期上课，以提高自己的技能，在训练中不断进步。 在家练习：除了上课，也可以尝试在家自己练习 maki uchi。这可以帮助您提高技巧和建立肌肉记忆。 寻找其他资源：可能有一些书籍、视频或其他资源可以帮助您了解更多有关 maki uchi 和香取神道流其他技术的信息。在尝试任何新事物之前，请寻找有信誉的来源，并务必咨询您的教练。 请记住，武术训练对体力的要求很高，因此一定要听从自己身体的感受，必要时休息一下。同样重要的是，要听从教练的指导，切勿尝试自己尚未准备好的技术。通过练习和努力，您可以学会如何使用香取神道流中的 maki uchi 和其他技巧。 1...285228532854285528562857285828592860286128622863286428652866...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
1.同时，我们最常跳过那些结构复杂的规则，例如，甚至是 "周四 16 点卖出，如果日线增长 "这样的规则。
这不是一个复杂的结构--这只是一个巧合，将来不会重复/重演（P=0.5）。这就是我得出的结论。所有没有理论依据的 "复杂 "非线性关系都是虚构的。只是一种在数据上延伸的算法。市场参与者并不知道这种 "复杂 "的关系。也就是说，这种关系对价格走势没有影响。
至于"周四下午 4 点，如果日线上升，就卖出 " 是否有理论依据，那是另一回事。参见下文
2.您说的 "真正原因 "是什么意思？
这是个老例子 了。现在不是这样了，但意思您会明白的。
从单一经济实体的角度来看，俄罗斯的主要活动可以归结为用自然资源换取文明的利益。在这种情况下，这种交换的基本货币单位是美元（因为它是普遍接受的世界货币）。也就是说，自然资源的收益是以美元计算的。同时，所有国内活动都与卢布挂钩。更重要的是，政府在国内的所有支出也都是卢布。为了获得有保障的支出资金，国家以 MET 税的形式从租金公司抽取部分利润。因此，在这个链条中，租金公司被迫用美元兑换卢布。强制总是一件好事，因为强制意味着有一方随时准备在市场上出价，从而推动价格变动。
与缴纳任何税款一样，MET 的缴纳也有严格的规定。 对我们来说，重要的是每月缴纳一次税款，上个月的税款在当月 25 日之前缴纳。
此外，众所周知，所有事情都是在最后一刻完成 的。为了缴税而用卢布兑换镑也不例外（此外，还有其他原因可以延长持有镑的时间）。因此，需要缴纳离职税的公司/个人很有可能在每月25 日之前将美元兑换成卢布。
因此，我们的想法是在每月 25 日之前做空美元-卢布。
关于理论利率的任何计算也可以在这里找到。
3.任何策略都有可能长期处于不利时期，因此您需要有一个此类策略的动物园，而手动创建此类策略要么是天才，要么要活很长时间。我就是在开发了这样一个天才策略之后才进入 MO 的，花了大约两年的时间，它的每一个喷嚏我都能从逻辑上证明是合理的，而当我把它投入使用时，我只是遇到了它的一个不利时期，在测试器中调整后的数据平滑了它的不利时期。
回到第二点--我正在寻找在可预见的未来仍将有效的二元预测因子的行为相似性。为此，我想找出特定的预测因子。我承认，我们需要考虑预测因子之间关系的周期性，而我所知道的任何自动机模型都没有做到这一点。
我想说的是，预测因子才是重点。当它们正常时，MO 就不再有必要了。
我不再讨论这个问题了--只是 10 年前，我曾在 OpenCL 上教我的神经网络，我为此花费了大量精力和时间，却没有从中获得任何收益。上帝保佑，你会成功的。
对于 RU GPT
我们通过 vpn（我用的是德语）在 open.ai 上注册，然后在 onlineim 上注册。
之后，我们用 6 卢布购买一个荷兰号码，用它接收短信并输入代码。成功了。
我试过这个
"用 python 代码从 binance 获取比特币价格
回复
3-4 次请求后，它突然出现：
1 小时内请求过多。稍后再试。
:D
他们不让你正常玩
我试过这个：
"python 代码从 binance 获取比特币价格"。
响应：
也是搜索引擎，但不仅限于此。我问了一个范围很窄的问题--答案很有意义，也很新颖（我在谷歌上找不到这篇文章），但非常笼统、精简，信息量不大。
显然，有一个选项可以对文本进行独特处理，这样他们就找不到文本的出处了。
我收到的垃圾邮件是，人工智能会就给定的主题为网站写一篇独特的文章。谷歌喜欢独特的文本，并提高网站在搜索引擎中的排名。我自己曾经为此使用过同义词转换器（synonymiser），将一篇文章中的一些词替换成同义词。有时，替换的词与主题不符，而且非常奇怪。）
但这里的情况有点不同。答案在风格上与给定的狭义主题（一种特定的日本武术）的文章完全不一致，但如果在更广泛的主题（体育训练）框架内来看，则相当合适。也就是说，有一种概念的概括，并将其转移到一个更广泛的范围内，这使得答案更加模糊。某种模拟思维仍然存在，因此我认为它是谷歌的下一个升级版，尽管在实用性方面不一定是一个升级版）。
并非毫无根据。问题
如何在香取神道流中训练牧内？
答：在香取神道流中如何训练 Maki uchi？
Maki uchi 是香取神道流的一种技法，是一种以剑术为主的日本传统武术。如果您想学习如何施展 Maki uchi，一定要找一位能教您正确姿势和技术的合格教练。
以下是您开始学习香取神道流的 maki uchi 的一般步骤：
寻找合格的教练：寻找您所在地区的香取神道流道场（培训中心），询问有关课程和教练的信息。重要的是要找一位经过香取神道流正规培训并获得认证的教练。
定期上课：一旦找到了教练并报了班，一定要定期上课，以提高自己的技能，在训练中不断进步。
在家练习：除了上课，也可以尝试在家自己练习 maki uchi。这可以帮助您提高技巧和建立肌肉记忆。
寻找其他资源：可能有一些书籍、视频或其他资源可以帮助您了解更多有关 maki uchi 和香取神道流其他技术的信息。在尝试任何新事物之前，请寻找有信誉的来源，并务必咨询您的教练。
请记住，武术训练对体力的要求很高，因此一定要听从自己身体的感受，必要时休息一下。同样重要的是，要听从教练的指导，切勿尝试自己尚未准备好的技术。通过练习和努力，您可以学会如何使用香取神道流中的 maki uchi 和其他技巧。