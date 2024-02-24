交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 3135 1...312831293130313131323133313431353136313731383139314031413142...3399 新评论 [删除] 2023.07.13 12:34 #31341 mytarmailS #:我们说的是不同的事情，我说的基本上是自动机为模型创建非常复杂的定性特征，而不受任何限制的想法。它可以是一个复杂的规则 ==> 在此基础上对某些序列进行训练， ==> 只从中选择工作模式（规则） ==> 在此基础上对模型进行训练。它可以是基本模型数百个特征中的一个。 别忘了弄一台超级计算机 ) mytarmailS 2023.07.13 12:35 #31342 Maxim Dmitrievsky #:别忘了买一台超级计算机 ) 非常赞同 Andrey Dik 2023.07.13 12:47 #31343 СанСаныч Фоменко #:整个人类历史告诉我们，只有人类才能找到模式。如今，"灰狗 "作家将这种能力归功于人工智能，而如今的人工智能只能靠推断历史数据来工作。这充其量也就是这样。而通常情况下，人工智能只不过是一个非常快速的搜索引擎。你提出的是一个质的不同的问题：创造一个与人类类似的人工智能。如果你意识到了这一点，那就这样吧。 海豚爸爸对儿子说"所有海豚的历史都告诉我们，只有海豚能够利用回声定位找到最好的鱼群，其他海豚都是在模仿我们的能力"（c）海豚爸爸。 mytarmailS 2023.07.13 14:38 #31344 我在这里看着，邪恶地笑着。） 在一次交易中，我拿下了 1/4，在另一次交易中，我拿下了 1/5。 我觉得还行，但蛤蟆让我窒息。） 如果你开始捕捉趋势，你就永远捕捉不到，如果你停止捕捉，它就在那里...... [删除] 2023.07.13 14:43 #31345 Maxim Dmitrievsky #:你来晚了，我已经创建了一个 ))，但只适用于外汇或任何时间序列不同区域的数据表示不同，模式的表示也不同，所以会很乱。 我很抱歉。 我以为你是这里最聪明的人。 请收我为徒吧 师傅 P. Z. 如果可以的话，写几句你已经创作的东西。 还是不写？不要。秘密？ Aleksei Kuznetsov 2023.07.13 15:21 #31346 Maxim Dmitrievsky #:日志规则本质上是关联规则。当然，你可以描述它们，但你需要一些验证器来确定这些规则的可靠性。这就是从关联过渡到因果关系的话题。我不知道对数规则有这样的矩阵，不过可能与回归类似。 你认为历史上的柱状图和柱状图的回报有因果关系吗？第 1、第 7 或第 39 条。毕竟，我们将对它们进行拆分，因为我们没有其他任何东西。 新闻中的原因、政府的决定、中央银行、鲸鱼。 在回报中甚至没有关联，但只有一些暗示，表明一些事情开始发生。 Evgeni Gavrilovi 2023.07.13 15:35 #31347 您如何解读这些磁带？ spiderman8811 2023.07.13 15:42 #31348 Evgeni Gavrilovi #:您如何解读这些磁带？ 奇怪的吸引子）你看不出来吗？ [删除] 2023.07.13 15:45 #31349 Forester #:您认为这些故事以小节和回环的形式出现有什么原因吗？在第 1、第 7 或第 39 小节。将对它们进行拆分，因为我们没有其他东西。 新闻中的原因、政府的决定、中央银行、鲸鱼。 在回报中，甚至没有关联，但只有一些暗示，表明一些事情开始发生。 提出正确的问题，最好用英语。 即使在谷歌上，也能得到一个理智的、尽管不完整的答案。 P.Z. 正确的问题？ Evgeni Gavrilovi 2023.07.13 15:46 #31350 解释一下有什么奇怪的地方？我对降维这个话题的了解很肤浅。 1...312831293130313131323133313431353136313731383139314031413142...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我们说的是不同的事情，我说的基本上是自动机为模型创建非常复杂的定性特征，而不受任何限制的想法。
它可以是一个复杂的规则 ==> 在此基础上对某些序列进行训练， ==> 只从中选择工作模式（规则） ==> 在此基础上对模型进行训练。
它可以是基本模型数百个特征中的一个。
别忘了弄一台超级计算机 )
整个人类历史告诉我们，只有人类才能找到模式。
如今，"灰狗 "作家将这种能力归功于人工智能，而如今的人工智能只能靠推断历史数据来工作。这充其量也就是这样。而通常情况下，人工智能只不过是一个非常快速的搜索引擎。
你提出的是一个质的不同的问题：创造一个与人类类似的人工智能。如果你意识到了这一点，那就这样吧。
我在这里看着，邪恶地笑着。）
在一次交易中，我拿下了 1/4，在另一次交易中，我拿下了 1/5。
我觉得还行，但蛤蟆让我窒息。）
如果你开始捕捉趋势，你就永远捕捉不到，如果你停止捕捉，它就在那里......
你来晚了，我已经创建了一个 ))，但只适用于外汇或任何时间序列
不同区域的数据表示不同，模式的表示也不同，所以会很乱。
我很抱歉。
我以为你是这里最聪明的人。
请收我为徒吧
师傅
P. Z.
如果可以的话，写几句你已经创作的东西。
还是不写？不要。秘密？
日志规则本质上是关联规则。当然，你可以描述它们，但你需要一些验证器来确定这些规则的可靠性。
这就是从关联过渡到因果关系的话题。我不知道对数规则有这样的矩阵，不过可能与回归类似。
你认为历史上的柱状图和柱状图的回报有因果关系吗？第 1、第 7 或第 39 条。毕竟，我们将对它们进行拆分，因为我们没有其他任何东西。
新闻中的原因、政府的决定、中央银行、鲸鱼。
在回报中甚至没有关联，但只有一些暗示，表明一些事情开始发生。
您如何解读这些磁带？
奇怪的吸引子）你看不出来吗？
提出正确的问题，最好用英语。
即使在谷歌上，也能得到一个理智的、尽管不完整的答案。
P.Z.
正确的问题？