交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 3135

mytarmailS #:

我们说的是不同的事情，我说的基本上是自动机为模型创建非常复杂的定性特征，而不受任何限制的想法。

它可以是一个复杂的规则 ==> 在此基础上对某些序列进行训练， ==> 只从中选择工作模式（规则） ==> 在此基础上对模型进行训练。

它可以是基本模型数百个特征中的一个。

别忘了弄一台超级计算机 )

 
Maxim Dmitrievsky #:

别忘了买一台超级计算机 )

非常赞同

 
СанСаныч Фоменко #:

整个人类历史告诉我们，只有人类才能找到模式。

如今，"灰狗 "作家将这种能力归功于人工智能，而如今的人工智能只能靠推断历史数据来工作。这充其量也就是这样。而通常情况下，人工智能只不过是一个非常快速的搜索引擎。

你提出的是一个质的不同的问题：创造一个与人类类似的人工智能。如果你意识到了这一点，那就这样吧。

海豚爸爸对儿子说"所有海豚的历史都告诉我们，只有海豚能够利用回声定位找到最好的鱼群，其他海豚都是在模仿我们的能力"（c）海豚爸爸。
 

我在这里看着，邪恶地笑着。）

在一次交易中，我拿下了 1/4，在另一次交易中，我拿下了 1/5。

我觉得还行，但蛤蟆让我窒息。）


如果你开始捕捉趋势，你就永远捕捉不到，如果你停止捕捉，它就在那里......

Maxim Dmitrievsky #:

你来晚了，我已经创建了一个 ))，但只适用于外汇或任何时间序列

不同区域的数据表示不同，模式的表示也不同，所以会很乱。

我很抱歉。

我以为你是这里最聪明的人。

请收我为徒吧

师傅

P. Z.

如果可以的话，写几句你已经创作的东西。

还是不写？不要。秘密？

 
Maxim Dmitrievsky #:

日志规则本质上是关联规则。当然，你可以描述它们，但你需要一些验证器来确定这些规则的可靠性。

这就是从关联过渡到因果关系的话题。我不知道对数规则有这样的矩阵，不过可能与回归类似。

你认为历史上的柱状图和柱状图的回报有因果关系吗？第 1、第 7 或第 39 条。毕竟，我们将对它们进行拆分，因为我们没有其他任何东西。
新闻中的原因、政府的决定、中央银行、鲸鱼。
在回报中甚至没有关联，但只有一些暗示，表明一些事情开始发生。

 

您如何解读这些磁带？


 
Evgeni Gavrilovi #:

您如何解读这些磁带？


奇怪的吸引子）你看不出来吗？

Forester #:

您认为这些故事以小节和回环的形式出现有什么原因吗？在第 1、第 7 或第 39 小节。将对它们进行拆分，因为我们没有其他东西。
新闻中的原因、政府的决定、中央银行、鲸鱼。
在回报中，甚至没有关联，但只有一些暗示，表明一些事情开始发生。

提出正确的问题，最好用英语。

即使在谷歌上，也能得到一个理智的、尽管不完整的答案。

P.Z.

正确的问题？

 
解释一下有什么奇怪的地方？我对降维这个话题的了解很肤浅。
