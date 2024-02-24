交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2333 1...232623272328232923302331233223332334233523362337233823392340...3399 新评论 mytarmailS 2021.02.15 15:48 #23321 .... mytarmailS 2021.02.15 19:03 #23322 轻松，关于遗传编程可能性的好文章 https://blog.ephorie.de/symbolic-regression-genetic-programming-or-if-kepler-had-r iwelimorn 2021.02.16 20:20 #23323 我发现（对我来说）一个很酷的方法，可以在python上测试我的mql脚本，以及大大加快其中的一些函数，使用dll。 这里是mql5中的初始函数，我想把它放到python中。它只是利用价格的平滑形态来搜索价格的最小值和最大值。 void get_loc_extremum(double &x[],double &x2[],double &loc_max[],double &loc_min[],bool real_price) { int N = ArraySize(x); for(int i=1; i<N-1; i++) { if(x[i-1]<x[i]&& x[i]>x[i+1]) { ArrayResize(loc_max,ArraySize(loc_max)+1); if(real_price) loc_max[ArraySize(loc_max)-1]=x2[i]; else loc_max[ArraySize(loc_max)-1]=x[i]; } if(x[i-1]>x[i]&& x[i]<x[i+1]) { ArrayResize(loc_min,ArraySize(loc_min)+1); if(real_price) loc_min[ArraySize(loc_min)-1]=x2[i]; else loc_min[ArraySize(loc_min)-1]=x[i]; } } 这要分几个步骤进行 1.在某个地方，在visual studio或codeblock中编译你的dll。在.cpp文件中我们写出我们的函数，在.h文件中我们声明它。在帖子的附件中，有一个对我有用的例子。在codeblox项目文件中，有main.cpp文件， main.h 文件，在文件夹\bin\Debug文件my_lib.dll。 简而言之，这里是c++中的函数头。 void DLL_EXPORT GetLocalMaxMin(double* x_sm[],double* x_rl[], double* loc_max[], double* loc_min[], int N, bool real_price) { ... } 2 在python中做以下工作。 from ctypes import * my_dll = cdll.LoadLibrary("my_dll/my_lib.dll") #загружаем свою DLL my_dll.GetLocalMaxMin.argtypes = [POINTER(c_double), POINTER(c_double), POINTER(c_double), POINTER(c_double), c_int, c_bool] #определяем типы входных аргументов функции через атрибуты ctypes my_dll.GetLocalMaxMin.restype = None #определяем типы выходных данных ... # y - список цен # y_sm - список сглаженных цен # len(y)=len(y_sm) - длина списков одинаковая x_sm = (c_double * len(y))(*y_sm) #создаем указатель на массив x_sm размером len(y_sm) предаем туда указатель на массив y_sm x_rl = (c_double * len(y))(*y) #создаем указатель на массив x_rl размером len(y) предаем туда указатель на массив y loc_max = (c_double * len(y))() #создаем указатель на массив loc_max размером len(y) заполный 0.0 loc_min = (c_double * len(y))() #создаем указатель на массив loc_min размером len(y) заполный 0.0 my_dll.GetLocalMaxMin(x_sm, x_rl, loc_max, loc_min, len(y), True) #вызываем функцию и передаем туда все что насоздавали print(list(loc_max),list(loc_min)) #смотрим что получилось 这不是最终的真相，有任何补充，或其他选择，请写。 附加的文件： my_lib.zip 36 kb Aleksei Kuznetsov 2021.02.16 21:15 #23324 welimorn: 我发现（对我来说）一个很酷的方法，可以在python上测试我的mql脚本，以及大大加快其中的一些函数，使用dll。这里是mql5中的初始函数，我想把它放到python中。它只是利用价格的平滑形态来搜索价格的最小值和最大值。这要分几个步骤进行1.在某个地方，在visual studio或codeblock中编译你的dll。在.cpp文件中我们写出我们的函数，在.h文件中我们声明它。在帖子的附件中，有一个对我有用的例子。在codeblox项目文件中，有main.cpp文件， main.h 文件，在文件夹\bin\Debug文件my_lib.dll。 简而言之，这里是c++中的函数头。2 在python中做以下工作。这不是最终的真相，任何补充，或其他选择，写。 你想达到什么目的？ 如果是速度，那么就不要用 ArrayResize(loc_max,ArraySize(loc_max)+1);循环内，在调用函数之前，设置你想要的大小，就像你在C++和python中做的那样，或者用第三个参数保留它ArrayResize(loc_max,ArraySize(loc_max)+1, max_size);现在，每一次对ArrayResize的调用，都会在内存中创建一个新的区块，将旧的区块复制到其中，并删除旧的区块。这非常、非常慢。И ArraySize(loc_max)你不必每次都这样做，你可以把它储存在一个变量中。 试试吧，也许你就不用把一个简单的函数翻译成3种不同的编程语言了。开发人员说，MQL的速度与C++相当，而且在某些方面更快。如果你可以直接从MQL调用DLL，为什么还需要Python？ 还是你有其他的目的？ iwelimorn 2021.02.17 07:30 #23325 elibrarius: 你想达到什么目的？ 如果速度，不要使用 循环内，在调用函数前，像在C++和Python中那样，设置你想要的大小，或者用第三个参数保留它现在，每一次对ArrayResize的调用，都会在内存中创建一个新的区块，将旧的区块复制到其中并删除旧的区块。这非常、非常慢。И 你不必每次都这样做，你可以把它储存在一个变量中。 试试吧，也许你就不用把一个简单的函数翻译成3种不同的编程语言了。开发人员说，MQL的速度与C++相当，而且在某些方面更快。如果你可以直接从MQL调用DLL，为什么还需要Python？ 还是你有其他的目的？ 消息中的极值搜索 功能只是作为一个例子来说明其背后的原理。 目的是方便在Python中寻找特征和目标的依赖关系，并挑选模型，而MQL有一个很好的测试器，如果不是为了欺骗自己，会给你一个明确的估计结果。 我对Python工作很自如，但我刚开始学习，不能用Python中的循环来写mql5中的任何函数，使用矢量计算。没有它们，写代码就是浪费时间，因为Python的速度非常慢。有些函数可能在每条上都被调用，这使得它很难找到。我到处使用algib，因为他们有python和mql5的解决方案。但是，当谈到我的疯狂想象力时，我有一些问题。 mql5 的代码可以很容易地转换为c++ 并编译成dll。因此，我在测试器和Python脚本中使用一个相同的函数。 Vladimir Perervenko 2021.02.17 16:44 #23326 welimorn: 消息中的极值搜索功能只是作为一个例子来说明其上的原理。目的是Python对于搜索特征和目标的依赖关系以及拟合模型很有用，而MQL有一个很好的测试器，如果不是自己作弊，可以让你对你的发现有一个清晰的估计。 所以，你已经在Python中找到了依赖关系，挑选、训练和测试了模型。那么你如何在测试器中进行测试呢？Python对测试器或MKL5不友好。 fxsaber 2021.02.18 09:27 #23327 如果一个TS的平均持仓时间是10分钟。而目前的位置 已经挂了10个小时，那么它的结果是一个赌博（完全没有系统性）？ Valeriy Yastremskiy 2021.02.18 09:34 #23328 fxsaber: 如果TS的平均持仓时间为10分钟。而目前的位置 已经挂了10个小时，那么它的结果是一个赌博（完全非系统性的）？ 这取决于TS的逻辑/规则是如何编写的。这个 "可能 "是一个概率性的结果，不是由TC的逻辑决定的。如果该逻辑在所有10个小时内都绝对有效，那么这只是一个罕见的案例。 fxsaber 2021.02.18 10:25 #23329 Valeriy Yastremskiy: 如果所有10个小时的逻辑都绝对有效，这只是一个罕见的案例。 仅仅因为逻辑起作用并不意味着结果是系统性的。 Valeriy Yastremskiy 2021.02.18 10:45 #23330 fxsaber: 仅仅因为逻辑起作用并不能使结果系统化。 这个问题并没有具体说明对什么适用对价和系统性。如果是对TC，那么就取决于TC，如果是对外部条件，那么罕见的情况本来就不是系统性的。而且可能有例外情况。欧洲美元14年5月至15年3月的情况。不是一个系统性的案例。 1...232623272328232923302331233223332334233523362337233823392340...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
轻松，关于遗传编程可能性的好文章
https://blog.ephorie.de/symbolic-regression-genetic-programming-or-if-kepler-had-r
我发现（对我来说）一个很酷的方法，可以在python上测试我的mql脚本，以及大大加快其中的一些函数，使用dll。
这里是mql5中的初始函数，我想把它放到python中。它只是利用价格的平滑形态来搜索价格的最小值和最大值。
这要分几个步骤进行
1.在某个地方，在visual studio或codeblock中编译你的dll。在.cpp文件中我们写出我们的函数，在.h文件中我们声明它。在帖子的附件中，有一个对我有用的例子。在codeblox项目文件中，有main.cpp文件， main.h 文件，在文件夹\bin\Debug文件my_lib.dll。 简而言之，这里是c++中的函数头。
2 在python中做以下工作。
这不是最终的真相，有任何补充，或其他选择，请写。
如果是速度，那么就不要用
循环内，在调用函数之前，设置你想要的大小，就像你在C++和python中做的那样，或者用第三个参数保留它
现在，每一次对ArrayResize的调用，都会在内存中创建一个新的区块，将旧的区块复制到其中，并删除旧的区块。这非常、非常慢。
И
ArraySize(loc_max)
你不必每次都这样做，你可以把它储存在一个变量中。
试试吧，也许你就不用把一个简单的函数翻译成3种不同的编程语言了。开发人员说，MQL的速度与C++相当，而且在某些方面更快。
如果你可以直接从MQL调用DLL，为什么还需要Python？还是你有其他的目的？
消息中的极值搜索 功能只是作为一个例子来说明其背后的原理。
目的是方便在Python中寻找特征和目标的依赖关系，并挑选模型，而MQL有一个很好的测试器，如果不是为了欺骗自己，会给你一个明确的估计结果。
我对Python工作很自如，但我刚开始学习，不能用Python中的循环来写mql5中的任何函数，使用矢量计算。没有它们，写代码就是浪费时间，因为Python的速度非常慢。有些函数可能在每条上都被调用，这使得它很难找到。我到处使用algib，因为他们有python和mql5的解决方案。但是，当谈到我的疯狂想象力时，我有一些问题。
mql5 的代码可以很容易地转换为c++ 并编译成dll。因此，我在测试器和Python脚本中使用一个相同的函数。
所以，你已经在Python中找到了依赖关系，挑选、训练和测试了模型。那么你如何在测试器中进行测试呢？Python对测试器或MKL5不友好。
如果TS的平均持仓时间为10分钟。而目前的位置 已经挂了10个小时，那么它的结果是一个赌博（完全非系统性的）？
这取决于TS的逻辑/规则是如何编写的。这个 "可能 "是一个概率性的结果，不是由TC的逻辑决定的。如果该逻辑在所有10个小时内都绝对有效，那么这只是一个罕见的案例。
仅仅因为逻辑起作用并不意味着结果是系统性的。
这个问题并没有具体说明对什么适用对价和系统性。如果是对TC，那么就取决于TC，如果是对外部条件，那么罕见的情况本来就不是系统性的。而且可能有例外情况。欧洲美元14年5月至15年3月的情况。不是一个系统性的案例。