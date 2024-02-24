交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2330

新评论
 
mytarmailS:

马斯克四天前买了比特币，大新闻。

你可以在谷歌趋势上看到人们如何在谷歌上搜索这些信息。

而如果你比较一下 "对比特币的兴趣 "和比特币价格的图表，你可以用肉眼看到其中的联系，而且量化的相关性>0.6

蓝色比特币价格，krvsny r.趋势

我相信微博的分析看起来是一样的......

这不是一个坏兆头...
 
denis.eremin:

没有具体的例子，就不清楚--在对上显示出来

通过与随机数的类比，美元交叉点之间的相关性应该是0.5。例如eurusd和gbpusd的对数增量之间。

 
mytarmailS:

你可以在谷歌趋势上看到，人们在谷歌上搜索信息

而如果你将 "对比特币的兴趣 "图表与比特币价格进行比较，你可以用肉眼看到其相关性，量化的相关性>0.6

蓝色比特币价格，krvsny r.趋势

我相信Twitter的分析看起来也是如此......

这不是一个坏兆头...

马斯克在1月份购买了酸奶的石头人，他告诉了这个消息

 

前瞻性的

另外

Идея, взятая из физики, помогает ИИ работать в высших измерениях
Идея, взятая из физики, помогает ИИ работать в высших измерениях
  • habr.com
Компьютеры учатся водить автомобили, обыгрывают чемпионов мира в настольные игры, и даже пишут прозу. По большей части революция ИИ зиждется на возможностях одного типа искусственной нейронной сети, схема работы которой вдохновлена связанными друг с другом слоями нейронов в зрительной коре мозга млекопитающих. Так называемые «свёрточные...
 

可以这么说，找到10个不同点）。

事实证明，比特币是完全自由的，根据纯市场原则，没有做市商。

相关性为0.7222562



而如果我们根据波动率将该系列正常化，似乎比特币从未下跌。不看绝对价格，而看相对价格，是相当有趣的。


 
mytarmailS:

...事实证明，这个位子从未真正落下过。


正中靶心!

 

顺便说一下，有一种强烈的怀疑，即波动率归一化系列是更好的预测器


 

难道没人关心为什么系统中更多的钱会让比特币更贵？

金字塔数学是有趣的-有趣的。

很快世界上所有的偷窥者都会进入这个系统，所有的钱都会被存入，天堂就会到来）。比特币将价值数万亿英镑。而每个人都可以用机器人购买自己的工厂，自动驾驶的汽车将分发产品，小伙伴们将躺在沙滩上，再次购买比特币。投资一美元的价格将在比特币中增加许多倍。

这不是很酷吗？但我想起了郁金香;)

 
Uladzimir Izerski:

比特币的价值将达到数万亿美元。而每个人都能买到自己的工厂，用机器人、自动驾驶的汽车运送产品，人们将躺在沙滩上再次购买比特币。投资一美元的价格会在比特币中上涨很多倍。

到目前为止，看起来是这样的。

[删除]  
Rorschach:

与随机数类似，美元交叉点之间的相关性应该是0.5。例如eurusd和gbpusd的对数增量之间。

只有在COC才有这样的知识

1...232323242325232623272328232923302331233223332334233523362337...3399
新评论