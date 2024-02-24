交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2330 1...232323242325232623272328232923302331233223332334233523362337...3399 新评论 mytarmailS 2021.02.12 21:05 #23291 mytarmailS: 马斯克四天前买了比特币，大新闻。你可以在谷歌趋势上看到人们如何在谷歌上搜索这些信息。 而如果你比较一下 "对比特币的兴趣 "和比特币价格的图表，你可以用肉眼看到其中的联系，而且量化的相关性>0.6蓝色比特币价格，krvsny r.趋势 我相信微博的分析看起来是一样的...... 这不是一个坏兆头... Rorschach 2021.02.12 21:29 #23292 denis.eremin: 没有具体的例子，就不清楚--在对上显示出来 通过与随机数的类比，美元交叉点之间的相关性应该是0.5。例如eurusd和gbpusd的对数增量之间。 Rorschach 2021.02.12 21:30 #23293 mytarmailS: 你可以在谷歌趋势上看到，人们在谷歌上搜索信息而如果你将 "对比特币的兴趣 "图表与比特币价格进行比较，你可以用肉眼看到其相关性，量化的相关性>0.6蓝色比特币价格，krvsny r.趋势我相信Twitter的分析看起来也是如此...... 这不是一个坏兆头... 马斯克在1月份购买了酸奶的石头人，他告诉了这个消息 Rorschach 2021.02.12 21:57 #23294 前瞻性的 另外 Идея, взятая из физики, помогает ИИ работать в высших измерениях habr.com Компьютеры учатся водить автомобили, обыгрывают чемпионов мира в настольные игры, и даже пишут прозу. По большей части революция ИИ зиждется на возможностях одного типа искусственной нейронной сети, схема работы которой вдохновлена связанными друг с другом слоями нейронов в зрительной коре мозга млекопитающих. Так называемые «свёрточные... mytarmailS 2021.02.13 08:04 #23295 可以这么说，找到10个不同点）。 事实证明，比特币是完全自由的，根据纯市场原则，没有做市商。 相关性为0.7222562 而如果我们根据波动率将该系列正常化，似乎比特币从未下跌。不看绝对价格，而看相对价格，是相当有趣的。 Mikhail Mishanin 2021.02.13 08:41 #23296 mytarmailS: ...事实证明，这个位子从未真正落下过。 正中靶心! mytarmailS 2021.02.13 10:35 #23297 顺便说一下，有一种强烈的怀疑，即波动率归一化系列是更好的预测器 Uladzimir Izerski 2021.02.13 11:04 #23298 难道没人关心为什么系统中更多的钱会让比特币更贵？ 金字塔数学是有趣的-有趣的。 很快世界上所有的偷窥者都会进入这个系统，所有的钱都会被存入，天堂就会到来）。比特币将价值数万亿英镑。而每个人都可以用机器人购买自己的工厂，自动驾驶的汽车将分发产品，小伙伴们将躺在沙滩上，再次购买比特币。投资一美元的价格将在比特币中增加许多倍。 这不是很酷吗？但我想起了郁金香;) DMITRII PECHERITSA 2021.02.13 12:44 #23299 Uladzimir Izerski: 比特币的价值将达到数万亿美元。而每个人都能买到自己的工厂，用机器人、自动驾驶的汽车运送产品，人们将躺在沙滩上再次购买比特币。投资一美元的价格会在比特币中上涨很多倍。 到目前为止，看起来是这样的。 [删除] 2021.02.14 07:01 #23300 Rorschach: 与随机数类似，美元交叉点之间的相关性应该是0.5。例如eurusd和gbpusd的对数增量之间。 只有在COC才有这样的知识 1...232323242325232623272328232923302331233223332334233523362337...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
马斯克四天前买了比特币，大新闻。
你可以在谷歌趋势上看到人们如何在谷歌上搜索这些信息。
而如果你比较一下 "对比特币的兴趣 "和比特币价格的图表，你可以用肉眼看到其中的联系，而且量化的相关性>0.6
蓝色比特币价格，krvsny r.趋势
我相信微博的分析看起来是一样的......这不是一个坏兆头...
没有具体的例子，就不清楚--在对上显示出来
通过与随机数的类比，美元交叉点之间的相关性应该是0.5。例如eurusd和gbpusd的对数增量之间。
马斯克在1月份购买了酸奶的石头人，他告诉了这个消息
前瞻性的
另外
可以这么说，找到10个不同点）。
事实证明，比特币是完全自由的，根据纯市场原则，没有做市商。
相关性为0.7222562
而如果我们根据波动率将该系列正常化，似乎比特币从未下跌。不看绝对价格，而看相对价格，是相当有趣的。
...事实证明，这个位子从未真正落下过。
正中靶心!
顺便说一下，有一种强烈的怀疑，即波动率归一化系列是更好的预测器
难道没人关心为什么系统中更多的钱会让比特币更贵？
金字塔数学是有趣的-有趣的。
很快世界上所有的偷窥者都会进入这个系统，所有的钱都会被存入，天堂就会到来）。比特币将价值数万亿英镑。而每个人都可以用机器人购买自己的工厂，自动驾驶的汽车将分发产品，小伙伴们将躺在沙滩上，再次购买比特币。投资一美元的价格将在比特币中增加许多倍。
这不是很酷吗？但我想起了郁金香;)
到目前为止，看起来是这样的。
只有在COC才有这样的知识