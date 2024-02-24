交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2327

当一个仓位被打开，2个挂单（买入止损和卖出止损）被放置，如果
其中一个挂单被触发并建立了头寸，第二个挂单被关闭。
并从一个未结头寸中开出2个挂单（买入止损和卖出止损）。
第一个位置是手动打开的。
变量：与（买入止损点和卖出止损点）的距离，手的大小。
 
Maxim Dmitrievsky:

我没有看到任何障碍

我读了（读了）惠兰-查尔斯的《裸体统计》。我喜欢它，它不会太无聊。Liked: 你无法控制你无法衡量的东西。然而，你必须坚定地相信以下几点：你所测量的确实是你想要控制的东西))))。

已添加。这与IR几乎毫无关系)。

Valeriy Yastremskiy:

阅读（读）惠兰-查尔斯的《裸体统计》。我喜欢它，它不会太无聊。Liked: 你无法控制你无法衡量的东西。然而，你必须坚定地相信以下几点，你所测量的确实是你要控制的东西))))。

已添加。这与MO有很大关系）。

对于MO来说，你需要设置你的搜索空间，否则它可以工作 )

 
Maxim Dmitrievsky:

对于MO来说，你必须定义一个搜索空间，否则它就会工作 )

嗯，这正是这里的问题，对搜索空间的理解。拧在季节性理解上的价格增量并没有给出太多，而只是在有限的环节上找到规律性。

有了语音和图片，对搜索空间的理解就更容易了）。

 
mytarmailS:

不，我不同意，你又一次误解了......。

我认为换能器是一个复杂的非线性结构，很可能是一个神经网络级联。

输入价格---转换器---正弦波。

为了清楚起见，我展示了一个只有一个正弦波的例子，但更多也是可能的。在输入价格，在输出正弦波，除相位外参数相同

如果网络学会了如何做到这一点，那么就不需要别的了....。

该模型的想法是众所周知的，复杂的，有不明确的建模目的...

好吧，没有人禁止相信，但最好用实践来冲淡理论。

电阻器和两个二极管=利润

)


 
Vladimir Suslov:

电阻器和两个二极管=利润

)


电池会烧坏，二极管上的0.6伏电压去哪了？

 
Valeriy Yastremskiy:

电池会烧坏，而二极管上的0.6伏电压去哪了？

这是一个模型，二极管是完美的，但电池是苏联的。

ps 电路的ps)
 
Vladimir Suslov:

这就是模型，二极管是完美的，电池是苏联的。

ps：电路的功劳）。

在这里，我们可以更好地了解MO、网络、R、Python或其他什么。我注意到，MO的人喜欢无线电业余爱好者，但无线电业余爱好者却不太喜欢)

 
Valeriy Yastremskiy:

在这里，关于MO、网络，关于R、Python或其他什么，更好。我注意到，MO人喜欢无线电业余爱好者，但无线电业余爱好者却不太喜欢)

在这里我听到了

，我的帖子根本不是关于你的。

Valeriy Yastremskiy:

好吧，这就是问题所在，在理解搜索空间方面。价格增量在应用于季节性的时候，并没有给人太多的理解，只是在有限的环节上找到规律性。

有了语音，对搜索空间的图片理解就更容易了）。

如果你讨论你不理解的东西10页，并抱怨误解，理解不会增加。

我给你的智慧比统计书上的更好）。
