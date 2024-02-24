交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2327 1...232023212322232323242325232623272328232923302331233223332334...3399 新评论 vippasha198 2021.02.09 15:59 #23261 当一个仓位被打开，2个挂单（买入止损和卖出止损）被放置，如果 其中一个挂单被触发并建立了头寸，第二个挂单被关闭。 并从一个未结头寸中开出2个挂单（买入止损和卖出止损）。 第一个位置是手动打开的。 变量：与（买入止损点和卖出止损点）的距离，手的大小。 Valeriy Yastremskiy 2021.02.09 18:35 #23262 Maxim Dmitrievsky: 我没有看到任何障碍 我读了（读了）惠兰-查尔斯的《裸体统计》。我喜欢它，它不会太无聊。Liked: 你无法控制你无法衡量的东西。然而，你必须坚定地相信以下几点：你所测量的确实是你想要控制的东西))))。 已添加。这与IR几乎毫无关系)。 [删除] 2021.02.09 19:17 #23263 Valeriy Yastremskiy: 阅读（读）惠兰-查尔斯的《裸体统计》。我喜欢它，它不会太无聊。Liked: 你无法控制你无法衡量的东西。然而，你必须坚定地相信以下几点，你所测量的确实是你要控制的东西))))。已添加。这与MO有很大关系）。 对于MO来说，你需要设置你的搜索空间，否则它可以工作 ) Valeriy Yastremskiy 2021.02.09 19:38 #23264 Maxim Dmitrievsky: 对于MO来说，你必须定义一个搜索空间，否则它就会工作 ) 嗯，这正是这里的问题，对搜索空间的理解。拧在季节性理解上的价格增量并没有给出太多，而只是在有限的环节上找到规律性。 有了语音和图片，对搜索空间的理解就更容易了）。 Vladimir Suslov 2021.02.09 19:41 #23265 mytarmailS: 不，我不同意，你又一次误解了......。我认为换能器是一个复杂的非线性结构，很可能是一个神经网络级联。输入价格---转换器---正弦波。为了清楚起见，我展示了一个只有一个正弦波的例子，但更多也是可能的。在输入价格，在输出正弦波，除相位外参数相同如果网络学会了如何做到这一点，那么就不需要别的了....。该模型的想法是众所周知的，复杂的，有不明确的建模目的...好吧，没有人禁止相信，但最好用实践来冲淡理论。 电阻器和两个二极管=利润) Valeriy Yastremskiy 2021.02.09 19:51 #23266 Vladimir Suslov: 电阻器和两个二极管=利润) 电池会烧坏，二极管上的0.6伏电压去哪了？ Vladimir Suslov 2021.02.09 19:55 #23267 Valeriy Yastremskiy: 电池会烧坏，而二极管上的0.6伏电压去哪了？这是一个模型，二极管是完美的，但电池是苏联的。 ps 电路的ps) Valeriy Yastremskiy 2021.02.09 20:02 #23268 Vladimir Suslov: 这就是模型，二极管是完美的，电池是苏联的。 ps：电路的功劳）。 在这里，我们可以更好地了解MO、网络、R、Python或其他什么。我注意到，MO的人喜欢无线电业余爱好者，但无线电业余爱好者却不太喜欢) Vladimir Suslov 2021.02.09 20:07 #23269 Valeriy Yastremskiy: 在这里，关于MO、网络，关于R、Python或其他什么，更好。我注意到，MO人喜欢无线电业余爱好者，但无线电业余爱好者却不太喜欢) 在这里我听到了，我的帖子根本不是关于你的。 [删除] 2021.02.09 20:11 #23270 Valeriy Yastremskiy: 好吧，这就是问题所在，在理解搜索空间方面。价格增量在应用于季节性的时候，并没有给人太多的理解，只是在有限的环节上找到规律性。有了语音，对搜索空间的图片理解就更容易了）。如果你讨论你不理解的东西10页，并抱怨误解，理解不会增加。 我给你的智慧比统计书上的更好）。 1...232023212322232323242325232623272328232923302331233223332334...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我没有看到任何障碍
我读了（读了）惠兰-查尔斯的《裸体统计》。我喜欢它，它不会太无聊。Liked: 你无法控制你无法衡量的东西。然而，你必须坚定地相信以下几点：你所测量的确实是你想要控制的东西))))。
已添加。这与IR几乎毫无关系)。
对于MO来说，你需要设置你的搜索空间，否则它可以工作 )
嗯，这正是这里的问题，对搜索空间的理解。拧在季节性理解上的价格增量并没有给出太多，而只是在有限的环节上找到规律性。
有了语音和图片，对搜索空间的理解就更容易了）。
不，我不同意，你又一次误解了......。
我认为换能器是一个复杂的非线性结构，很可能是一个神经网络级联。
输入价格---转换器---正弦波。
为了清楚起见，我展示了一个只有一个正弦波的例子，但更多也是可能的。在输入价格，在输出正弦波，除相位外参数相同
如果网络学会了如何做到这一点，那么就不需要别的了....。
该模型的想法是众所周知的，复杂的，有不明确的建模目的...
好吧，没有人禁止相信，但最好用实践来冲淡理论。
电阻器和两个二极管=利润
)
电池会烧坏，二极管上的0.6伏电压去哪了？
这是一个模型，二极管是完美的，但电池是苏联的。ps 电路的ps)
在这里，我们可以更好地了解MO、网络、R、Python或其他什么。我注意到，MO的人喜欢无线电业余爱好者，但无线电业余爱好者却不太喜欢)
在这里我听到了
，我的帖子根本不是关于你的。
如果你讨论你不理解的东西10页，并抱怨误解，理解不会增加。我给你的智慧比统计书上的更好）。